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Вега-ГАЗ
ООО «ВЕГА-ГАЗ» специализируется в разработке, изготовлении и внедрении систем автоматического управления объектов нефтегазового сектора и объектов энергетики.
Вега-ГАЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2888 1
|Ходинов Александр 2 1
|Дырмовский Дмитрий 131 1
|Таран Сергей 42 1
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