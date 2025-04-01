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Ходинов Александр


01.04.2025 Nauka Lab завершила тестирование сервера Qtech QSRV-171012-P-R и программного обеспечения РОСА 1
07.08.2024 Александр Ходинов, NAUKA LAB: Лаборатория будет отслеживать появление перспективных российских ИТ-продуктов для бизнеса 1
15.07.2024 «Цифровые платформы» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ходинов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Наука-Связь - Nauka Lab 19 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 406 1
Вега-ГАЗ 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51735 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20043 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11571 2
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B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 334 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1805 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30157 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14019 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7222 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 416 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1654 1
Qtech QSRV - серия СХД 14 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 727 1
Россия - РФ - Российская федерация 146794 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8772 3
Физика - Physics - область естествознания 2667 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1296 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5918 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29627 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9994 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 927 1
Информатика - computer science - informatique 1075 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5845 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5870 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14699 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 18 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 959 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 386 1
ТГУ - Томский государственный университет 178 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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