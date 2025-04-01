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Ходинов Александр
Ходинов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Наука-Связь - Nauka Lab 19 3
|Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 406 1
|Вега-ГАЗ 4 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1972 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4257 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2946 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350305, в очереди разбора - 761412.
Создано именных указателей - 172012.
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