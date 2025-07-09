«РОСА Менеджер ресурсов 3.0.0» перешел на сертифицированную ОС «РОСА Хром» из сфокусирован на повышении безопасности, расширении совместимости, гибкости развертывания и удобства работы в экосистеме продуктов РОСА. Платформа перешла на сертифицированную операционную систему «РОСА Хром», получила поддержку единой авторизации и изменила модель распространения, сделав установку возможной в рамках существующей инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ

МФУ «Катюша» успешно совместимы с ОС «РОСА Хром 12» дили совместимость многофункциональных устройств (МФУ) «Катюша» с российской операционной системой «РОСА Хром 12». Соответствующий сертификат выдан на модели М133, M140, M240, M325, M350 и M450

Подтверждена совместимость платформы «Турбо» и операционной системы «Роса Хром» Турбо Х» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft) и операционной системы для компьютеров и серверов «Роса Хром». Благодаря сертификации продукты «Турбо» теперь поддерживают больше ОС, что расшир

Подтверждена совместимость платформы «Боцман» и «РОСА Хром» тейнеризации для управления мультикластерами Kubernetes «Боцман» и российской операционной системы «РОСА Хром», предназначенной для оснащения рабочих мест пользователей. Об этом CNews сообщили

Ноутбук «Проксима 15» успешно протестирован на совместимость с ОС «Роса Хром 12» б успешном завершении тестирования ноутбука «Проксима 15» на совместимость с операционной системой «Роса Хром 12». Испытания подтвердили, что устройство полностью поддерживает функциональные во

Архиватор ARZip совместим с ОС «РОСА Хром» Российские компании-разработчики «РОСА» и ARinteg объявляют об успешном прохождении испытаний совместимости программных продуктов: ОС «РОСА Хром» 12 (ФСТЭК) и архиватора ARZip версии 1.8.2. Подписанный сторонами сертификат подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования решений. Об этом CNews сообщил

Продукты EvaTeam и ОС «Роса Хром 12» успешно прошли испытания на совместимость тимости продуктов экосистемы EvaTeam (EvaProject, EvaWiki, EvaServiceDesk) с операционной системой «Роса Хром 12». Совместимость подтверждена сертификатом, что является важным шагом в расширени

Серверы Delta Serval и «Роса Хром 12 Сервер» прошли тестирование на совместимость тной платформы Delta Serval с процессорами Intel Xeon Scalable 5 поколения и программного продукта «Роса Хром 12 Сервер». Результатом стало получение сертификата совместимости и подтверждение в

Подтверждена совместимость продуктов Pix Robotics и ОС «Роса Хром 12 Сервер» ix Robotics и НТЦ ИТ «Роса» завершили тестирование экосистемы продуктов Pix и операционной системы «Роса Хром 12 Сервер». По итогам тестирования был получен сертификат совместимости, подтвержда

Подтверждена совместимость ОС «Роса Хром» с серверами производителя OpenYard НТЦ ИТ «Роса» и OpenYard провели испытания на совместимость операционных систем «Роса Хром 12 Сервер» с серверами OpenYard моделей RS 102l и RS202l. По результатам тестирован

Продукты Primo RPA успешно сертифицированы для работы с ОС «РОСА Хром» Ц ИТ РОСА, разработчик отечественных инфраструктурных решений и операционных систем, объявляют о завершении сертификации продуктов Primo RPA, включая платформу Idea Hub и AI Server, для работы на ОС «РОСА Хром». Таким образом, российские компании и государственные учреждения получают возможность использовать передовые технологии автоматизации от Primo RPA, полностью соответствующие требован

НТЦ ИТ «Роса» подтвердил совместимость ОС «Роса Хром» и технологий распознавания документов Smart Engines перационных систем и инфраструктурных решений, подтвердил совместимость своей операционной системы «Роса Хром 12» с ключевыми решениями линейки Smart Engines. Таким образом, пользователи операц

Представлен новый релиз «РОСА Хром» 12.6 НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик операционных систем и инфраструктурных решений, представляет новую версию операционной системы для рабочих станций и серверов — «РОСА Хром» 12.6. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В новом релизе была улучшена совместимость с различными архитектурами, включая поддержку российских процессоров «Байкал» на ар

Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец‎» ем и инфраструктурных решений, и разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец‎», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), объявляют о совместимости операционной системы РОСА Хром и DLP-решения «Стахановец‎». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Специалисты провели серию испытаний, во время которых протестировали работу всех функций «Стахановец‎» н

R-Vision и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость продуктов ИТ РОСА объявили о завершении тестирования на совместимость продуктов — технологии для автоматизации процесса управления инцидентами информационной безопасности R-Vision ЦКИБ и операционной системы «РОСА Хром». По итогам тестирования были подписаны двусторонние сертификаты, подтверждающие успешное взаимодействие между продуктами. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Совместимо

«РОСА Хром» и ROSA Virtualization включены в перечень ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли ного программного обеспечения, рекомендованного для использования в транспортной отрасли в рамках программ импортозамещения. Теперь в него включены продукты компании НТЦ ИТ РОСА: операционная система РОСА Хром и система виртуализации ROSA Virtualization. Этот перечень играет ключевую роль в обеспечении технологической независимости транспортной отрасли от иностранного программного обеспечен

Deckhouse Kubernetes Platform подтвердила совместимость с «Роса Хром» Компания «Флант» и Научно-технический центр информационных технологий «Роса» официально подтвердили технологическую совместимость Deckhouse Kubernetes Platform с операционной системой «Роса Хром». По итогам проведенных инженерами испытаний был получен соответствующий сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Роса». Партнерство двух технологических компан

Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и ОС «Роса Хром 12 Сервер» го ПО, объявили о подтвержденной совместимости сервера аутентификации Blitz Identity Provider с ОС «Роса Хром 12 Сервер». «Роса Хром» — это линейка операционных систем российской разрабо

Подтверждена технологическая совместимость продуктов Security Vision и «РОСА Хром 12» матизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision и операционной системы «РОСА Хром 12», предназначенной для оснащения рабочих мест пользователей без специальных требо

Подтверждена совместимость SafeNode System Loader с «Роса Хром 12» Т «Роса» объявили о подтверждении стабильной работы SafeNode System Loader с операционной системой «Роса Хром 12». Такое сочетание обеспечивает комфортную и безопасную рабочую среду для автомат

РОСА и vStack подтвердили совместимость своих решений латформа виртуализации vStack HCP 2.3 прошла тестирование на совместимость с операционной системой «РОСА Хром 12». об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В ходе испытаний специалисты

Компьютеры X-Com серии Business совместимы с ОС «Роса Хром 12» Группа компаний X-Com завершила сертификационные испытания, в ходе которых подтверждена совместимость компьютеров, выпускаемых под собственной торговой маркой, с российской операционной системой «Роса Хром 12», разработанной НТЦ ИТ «Роса». Рабочие станции X-Com серии Business типовых и кастомизированных конфигураций представляют универсальную базу для организации офисных рабочих мест. В

Подтверждена совместимость nanoCAD с «Роса Хром» Подтверждена совместимость российской ОС «Роса Хром» от НТЦ ИТ «Роса» с системой автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа n

Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА специалисты компаний провели установку и настройку компонентов AlterOffice на операционные системы «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и «РОСА Хром 12 Сервер». Также была проверена работоспос

«Роса Хром» получила сертификат ФСТЭК НТЦ ИТ «Роса» объявил о завершении сертификационных испытаний операционной системы «Роса Хром 1.4» в версиях «Рабочая станция» и «Сервер» на соответствие четвертому уровню довер

ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений. серии «Иридиум» с системой виртуализации ROSA Virtualization 3.0, а также с операционной системой «РОСА Хром 12 Сервер». В тестировании использовались все три модели из продуктовой линейки сер

ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений серии «Иридиум» с системой виртуализации ROSA Virtualization 3.0, а также с операционной системой «РОСА Хром 12 Сервер». В тестировании использовались все три модели из продуктовой линейки сер

«Роса» представила «Роса Хром 12.5» с защитой данных при утере устройства ИТ «Роса», разработчик системного и инфраструктурного ПО, представила новую версию коммерческой ОС «Роса Хром 12.5». В обновленной системе добавлен ряд важных улучшений и реализованы новые функ

Postgres Professional и «Роса» подтвердили совместимость продуктов в. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу операционной системы «Роса Хром 12 Сервер» и СУБД Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard, а также их сертиф

Нижегородское правительство договорилось об использовании 20 тыс. лицензий отечественной ОС «РОСА Хром» Правительство Нижегородской области и АО «Научно-технический центр информационных технологий РОСА» договорились об использовании 20 тыс. лицензий отечественной операционной системы «РОСА Хром». Соответствующее соглашение подписали заместитель губернатора Егор Поляков и генеральный директор компании Олег Карпицкий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Правитель

Indeed AM совместим с операционной системой «Роса Хром» ess Manager (Indeed AM), реализующего технологию усиленной аутентификации, с операционной системой «Роса Хром». Программный комплекс Indeed AM позволяет безопасно входить в операционную систему

Macroscop и РОСА подтвердили совместимость своих решений овместимость своих решений. Эксперты компаний успешно протестировали ПО Macroscop версии 4.2 на ОС «РОСА Хром Рабочая станция» и «РОСА Хром Сервер». Об этом CNews сообщили представители

Подтверждена совместимость серверов «Гравитон» с российской ОС «Роса Хром» нформационных технологий «Роса» завершили сертификацию серверов «Гравитон» и операционной системой «Роса Хром». Сертификацию на совместимость с «Роса Хром 12 Сервер» прошли модели «Грави

ИТ-продукт «Росатома» поможет мигрировать с Windows на отечественную ОС «Роса Хром» ь и внедрять комплексную систему для перехода на отечественное программное обеспечение. Она позволит решать различные задачи для корпоративных пользователей от миграции с Windows на отечественную ОС «Роса Хром» до управления инфраструктурой предприятия. В комплексную систему входит разработанный «Гринатомом» уникальный продукт для автоматизированной миграции на отечественный софт и ОС «Атом

Академия информационных систем запустила курс по обучению ОС «РОСА Хром» и Академия Информационных Систем (АИС) объявляют о запуске образовательного курса «Пользователь ОС РОСА Хром». Курс предназначен для всех, кто хочет познакомиться с операционной системой «Р

HOSTVM и компания «Роса» успешно провели испытания своих решений на совместимость объявили о совместимости и корректной работе платформы виртуализации HOSTVM и операционных систем «Роса Хром 12 Сервер», Рабочая станция, «Роса Кобальт 7.9 Сервер», Рабочая станция. Об этом CN

Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с семействами ОС «Роса Кобальт» и «Роса Хром» м CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Сертификаты, подписанные компаниями по результатам тестовых испытаний, подтверждают корректность работы электронных ключей JaCarta с семейством операционных систем «Роса Хром», рекомендованных для защиты государственной тайны в госструктурах и промышленных предприятиях, работающих с органами государственной власти, и «Роса Кобальт», служащих для защиты кон