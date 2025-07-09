Разделы

НТЦ ИТ Роса Хром


РОСА «ХРОМ» – операционная система общего назначения, выпускается в десктопном и серверном исполнении. Поддерживает аппаратные платформы x86 и ARM. НТЦ ИТ РОСА поддерживает и развивает собственный репозиторий приложений и компонентов для ОС РОСА «ХРОМ» (один из самых больших в мире), обеспечивает прямую гарантию и техническую поддержку 24/7. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 1607).

  • РОСА Хром Рабочая станция — это операционная система для компьютеров, которая очень быстро и просто развертывается. Визуально она привычна для пользователей Windows. Важным плюсом является наличие предустановленных приложений для быстрого старта: браузер Chromium и клиент быстрого обмена сообщениями Telegram-desktop. ОС можно администрировать с помощью предустановленных графических программ: панель управления для настройки разных компонентов системы и запуска программ с приоритетами выполнения. Предустановлен проприетарный драйвер видеокарт NVIDIA.
  • РОСА Хром Сервер — это операционная система для серверов, которая обладает высокой стабильностью работы. Поддерживает популярные средства контейнеризации, оркестрации и доставки приложений: Docker, Kubernetes и других, а также криптографическую библиотеку OpenSSL, хеширования паролей по ГОСТ и использование защищенных VPN. Поставляется как минималистичный дистрибутив, на который можно быстро установить из репозитория нужные компоненты.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


09.07.2025 «РОСА Менеджер ресурсов 3.0.0» перешел на сертифицированную ОС «РОСА Хром»

из сфокусирован на повышении безопасности, расширении совместимости, гибкости развертывания и удобства работы в экосистеме продуктов РОСА. Платформа перешла на сертифицированную операционную систему «РОСА Хром», получила поддержку единой авторизации и изменила модель распространения, сделав установку возможной в рамках существующей инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ
30.06.2025 МФУ «Катюша» успешно совместимы с ОС «РОСА Хром 12»

дили совместимость многофункциональных устройств (МФУ) «Катюша» с российской операционной системой «РОСА Хром 12». Соответствующий сертификат выдан на модели М133, M140, M240, M325, M350 и M450
12.05.2025 Подтверждена совместимость платформы «Турбо» и операционной системы «Роса Хром»

Турбо Х» (входит в портфель ИТ-холдинга Lansoft) и операционной системы для компьютеров и серверов «Роса Хром». Благодаря сертификации продукты «Турбо» теперь поддерживают больше ОС, что расшир
23.04.2025 Подтверждена совместимость платформы «Боцман» и «РОСА Хром»

тейнеризации для управления мультикластерами Kubernetes «Боцман» и российской операционной системы «РОСА Хром», предназначенной для оснащения рабочих мест пользователей. Об этом CNews сообщили

24.03.2025 Ноутбук «Проксима 15» успешно протестирован на совместимость с ОС «Роса Хром 12»

б успешном завершении тестирования ноутбука «Проксима 15» на совместимость с операционной системой «Роса Хром 12». Испытания подтвердили, что устройство полностью поддерживает функциональные во
19.03.2025 Архиватор ARZip совместим с ОС «РОСА Хром»

Российские компании-разработчики «РОСА» и ARinteg объявляют об успешном прохождении испытаний совместимости программных продуктов: ОС «РОСА Хром» 12 (ФСТЭК) и архиватора ARZip версии 1.8.2. Подписанный сторонами сертификат подтверждает работоспособность и корректность совместного функционирования решений. Об этом CNews сообщил
14.02.2025 Продукты EvaTeam и ОС «Роса Хром 12» успешно прошли испытания на совместимость

тимости продуктов экосистемы EvaTeam (EvaProject, EvaWiki, EvaServiceDesk) с операционной системой «Роса Хром 12». Совместимость подтверждена сертификатом, что является важным шагом в расширени
16.01.2025 Серверы Delta Serval и «Роса Хром 12 Сервер» прошли тестирование на совместимость

тной платформы Delta Serval с процессорами Intel Xeon Scalable 5 поколения и программного продукта «Роса Хром 12 Сервер». Результатом стало получение сертификата совместимости и подтверждение в
27.12.2024 Подтверждена совместимость продуктов Pix Robotics и ОС «Роса Хром 12 Сервер»

ix Robotics и НТЦ ИТ «Роса» завершили тестирование экосистемы продуктов Pix и операционной системы «Роса Хром 12 Сервер». По итогам тестирования был получен сертификат совместимости, подтвержда
26.12.2024 Подтверждена совместимость ОС «Роса Хром» с серверами производителя OpenYard

НТЦ ИТ «Роса» и OpenYard провели испытания на совместимость операционных систем «Роса Хром 12 Сервер» с серверами OpenYard моделей RS 102l и RS202l. По результатам тестирован
13.11.2024 Продукты Primo RPA успешно сертифицированы для работы с ОС «РОСА Хром»

Ц ИТ РОСА, разработчик отечественных инфраструктурных решений и операционных систем, объявляют о завершении сертификации продуктов Primo RPA, включая платформу Idea Hub и AI Server, для работы на ОС «РОСА Хром». Таким образом, российские компании и государственные учреждения получают возможность использовать передовые технологии автоматизации от Primo RPA, полностью соответствующие требован
07.11.2024 НТЦ ИТ «Роса» подтвердил совместимость ОС «Роса Хром» и технологий распознавания документов Smart Engines

перационных систем и инфраструктурных решений, подтвердил совместимость своей операционной системы «Роса Хром 12» с ключевыми решениями линейки Smart Engines. Таким образом, пользователи операц
06.11.2024 Представлен новый релиз «РОСА Хром» 12.6

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик операционных систем и инфраструктурных решений, представляет новую версию операционной системы для рабочих станций и серверов — «РОСА Хром» 12.6. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В новом релизе была улучшена совместимость с различными архитектурами, включая поддержку российских процессоров «Байкал» на ар
23.10.2024 Подтверждена совместимость ОС «РОСА Хром» и DLP-системы «Стахановец‎»

ем и инфраструктурных решений, и разработчик системы защиты данных от утечек и мониторинга персонала «Стахановец‎», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), объявляют о совместимости операционной системы РОСА Хром и DLP-решения «Стахановец‎». Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Специалисты провели серию испытаний, во время которых протестировали работу всех функций «Стахановец‎» н
16.10.2024 R-Vision и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость продуктов

ИТ РОСА объявили о завершении тестирования на совместимость продуктов — технологии для автоматизации процесса управления инцидентами информационной безопасности R-Vision ЦКИБ и операционной системы «РОСА Хром». По итогам тестирования были подписаны двусторонние сертификаты, подтверждающие успешное взаимодействие между продуктами. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Совместимо
11.10.2024 «РОСА Хром» и ROSA Virtualization включены в перечень ПО отраслевого центра по импортозамещению в транспортной отрасли

ного программного обеспечения, рекомендованного для использования в транспортной отрасли в рамках программ импортозамещения. Теперь в него включены продукты компании НТЦ ИТ РОСА: операционная система РОСА Хром и система виртуализации ROSA Virtualization. Этот перечень играет ключевую роль в обеспечении технологической независимости транспортной отрасли от иностранного программного обеспечен
27.08.2024 Deckhouse Kubernetes Platform подтвердила совместимость с «Роса Хром»

Компания «Флант» и Научно-технический центр информационных технологий «Роса» официально подтвердили технологическую совместимость Deckhouse Kubernetes Platform с операционной системой «Роса Хром». По итогам проведенных инженерами испытаний был получен соответствующий сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Роса». Партнерство двух технологических компан
26.08.2024 Подтверждена совместимость Blitz Identity Provider и ОС «Роса Хром 12 Сервер»

го ПО, объявили о подтвержденной совместимости сервера аутентификации Blitz Identity Provider с ОС «Роса Хром 12 Сервер». «Роса Хром» — это линейка операционных систем российской разрабо
21.08.2024 Подтверждена технологическая совместимость продуктов Security Vision и «РОСА Хром 12»

матизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision и операционной системы «РОСА Хром 12», предназначенной для оснащения рабочих мест пользователей без специальных требо
12.08.2024 Подтверждена совместимость SafeNode System Loader с «Роса Хром 12»

Т «Роса» объявили о подтверждении стабильной работы SafeNode System Loader с операционной системой «Роса Хром 12». Такое сочетание обеспечивает комфортную и безопасную рабочую среду для автомат
01.08.2024 РОСА и vStack подтвердили совместимость своих решений

латформа виртуализации vStack HCP 2.3 прошла тестирование на совместимость с операционной системой «РОСА Хром 12». об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. В ходе испытаний специалисты
26.07.2024 Компьютеры X-Com серии Business совместимы с ОС «Роса Хром 12»

Группа компаний X-Com завершила сертификационные испытания, в ходе которых подтверждена совместимость компьютеров, выпускаемых под собственной торговой маркой, с российской операционной системой «Роса Хром 12», разработанной НТЦ ИТ «Роса». Рабочие станции X-Com серии Business типовых и кастомизированных конфигураций представляют универсальную базу для организации офисных рабочих мест. В
18.07.2024 Подтверждена совместимость nanoCAD с «Роса Хром»

Подтверждена совместимость российской ОС «Роса Хром» от НТЦ ИТ «Роса» с системой автоматизированного проектирования (САПР) «Платформа n
24.06.2024 Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА

специалисты компаний провели установку и настройку компонентов AlterOffice на операционные системы «РОСА Хром 12 Рабочая станция» и «РОСА Хром 12 Сервер». Также была проверена работоспос
19.06.2024 «Роса Хром» получила сертификат ФСТЭК

НТЦ ИТ «Роса» объявил о завершении сертификационных испытаний операционной системы «Роса Хром 1.4» в версиях «Рабочая станция» и «Сервер» на соответствие четвертому уровню довер
14.06.2024 ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений.

серии «Иридиум» с системой виртуализации ROSA Virtualization 3.0, а также с операционной системой «РОСА Хром 12 Сервер». В тестировании использовались все три модели из продуктовой линейки сер
11.06.2024 ИТ-компания «Бизнес Система Телеком» (БСТ) и НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость своих решений

серии «Иридиум» с системой виртуализации ROSA Virtualization 3.0, а также с операционной системой «РОСА Хром 12 Сервер». В тестировании использовались все три модели из продуктовой линейки сер
30.05.2024 «Роса» представила «Роса Хром 12.5» с защитой данных при утере устройства

ИТ «Роса», разработчик системного и инфраструктурного ПО, представила новую версию коммерческой ОС «Роса Хром 12.5». В обновленной системе добавлен ряд важных улучшений и реализованы новые функ
28.05.2024 Postgres Professional и «Роса» подтвердили совместимость продуктов

в. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу операционной системы «Роса Хром 12 Сервер» и СУБД Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard, а также их сертиф
24.05.2024 Нижегородское правительство договорилось об использовании 20 тыс. лицензий отечественной ОС «РОСА Хром»

Правительство Нижегородской области и АО «Научно-технический центр информационных технологий РОСА» договорились об использовании 20 тыс. лицензий отечественной операционной системы «РОСА Хром». Соответствующее соглашение подписали заместитель губернатора Егор Поляков и генеральный директор компании Олег Карпицкий. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА. Правитель
21.05.2024 Indeed AM совместим с операционной системой «Роса Хром»

ess Manager (Indeed AM), реализующего технологию усиленной аутентификации, с операционной системой «Роса Хром». Программный комплекс Indeed AM позволяет безопасно входить в операционную систему
08.05.2024 Macroscop и РОСА подтвердили совместимость своих решений

овместимость своих решений. Эксперты компаний успешно протестировали ПО Macroscop версии 4.2 на ОС «РОСА Хром Рабочая станция» и «РОСА Хром Сервер». Об этом CNews сообщили представители

17.04.2024 Подтверждена совместимость серверов «Гравитон» с российской ОС «Роса Хром»

нформационных технологий «Роса» завершили сертификацию серверов «Гравитон» и операционной системой «Роса Хром». Сертификацию на совместимость с «Роса Хром 12 Сервер» прошли модели «Грави
29.03.2024 ИТ-продукт «Росатома» поможет мигрировать с Windows на отечественную ОС «Роса Хром»

ь и внедрять комплексную систему для перехода на отечественное программное обеспечение. Она позволит решать различные задачи для корпоративных пользователей от миграции с Windows на отечественную ОС «Роса Хром» до управления инфраструктурой предприятия. В комплексную систему входит разработанный «Гринатомом» уникальный продукт для автоматизированной миграции на отечественный софт и ОС «Атом
06.03.2024 Академия информационных систем запустила курс по обучению ОС «РОСА Хром»

и Академия Информационных Систем (АИС) объявляют о запуске образовательного курса «Пользователь ОС РОСА Хром». Курс предназначен для всех, кто хочет познакомиться с операционной системой «Р
12.01.2024 HOSTVM и компания «Роса» успешно провели испытания своих решений на совместимость

объявили о совместимости и корректной работе платформы виртуализации HOSTVM и операционных систем «Роса Хром 12 Сервер», Рабочая станция, «Роса Кобальт 7.9 Сервер», Рабочая станция. Об этом CN
21.04.2015 Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с семействами ОС «Роса Кобальт» и «Роса Хром»

м CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Сертификаты, подписанные компаниями по результатам тестовых испытаний, подтверждают корректность работы электронных ключей JaCarta с семейством операционных систем «Роса Хром», рекомендованных для защиты государственной тайны в госструктурах и промышленных предприятиях, работающих с органами государственной власти, и «Роса Кобальт», служащих для защиты кон
27.01.2015 ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» протестированы на серверах НР класса Superdome X

В конце 2014 г. компания HP и российский разработчик защищенных ОС «НТЦ ИТ Роса» провели тестирование и проверку работоспособности серверных ОС «Роса SX Кобальт» и «Роса SX Хром» на сервере HP Integrity Superdome X. Об этом CNews сообщили в «НТЦ ИТ Роса». Испытания проводились в центре высоких технологий московского офиса HP в России. В состав тестового ст

