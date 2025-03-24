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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шумилина Анна


24.03.2025 Ноутбук «Проксима 15» успешно протестирован на совместимость с ОС «Роса Хром 12» 1
18.05.2009 Российская «дочка» сети Douglas привлекает клиентов с помощью Manzana Loyalty 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шумилина Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Manzana Group - Манзана 24 1
Microsoft Corporation 24723 1
Rivoli - DouglasRivoli - ДугласРиволи 3 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1061 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7202 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12879 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5140 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 519 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67421 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19945 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31227 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8553 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6910 1
Manzana Loyalty 12 1
Microsoft Dynamics 1178 1
Microsoft Dynamics CRM 543 1
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Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1575 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16501 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 950 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7918 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8714 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24410 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5025 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348539, в очереди разбора - 762724.
Создано именных указателей - 171448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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