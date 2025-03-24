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Шумилина Анна
|24.03.2025
|Ноутбук «Проксима 15» успешно протестирован на совместимость с ОС «Роса Хром 12» 1
|18.05.2009
|Российская «дочка» сети Douglas привлекает клиентов с помощью Manzana Loyalty 1
Шумилина Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Manzana Group - Манзана 24 1
|Microsoft Corporation 24723 1
|Manzana Loyalty 12 1
|Microsoft Dynamics 1178 1
|Microsoft Dynamics CRM 543 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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