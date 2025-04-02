Merlion становится официальным дистрибьютором «ЛНПО Позитрон»

Merlion, российский VAD-дистрибьютор и «ЛНПО Позитрон» объявляют о начале сотрудничества. Партнерство позволит расширить портфель предлагаемых решений и укрепить рыночные позиции обеих компаний. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

«ЛНПО Позитрон» – компания с историей, начавшейся в 1969 г. В ассортименте «Позитрон» представлены: ноутбуки для бизнеса серии «Проксима 15»; настольные мини-ПК; промышленные компьютеры, ноутбуки и планшеты высокого класса защиты; аксессуары.

«Сотрудничество с “Позитрон” – важный шаг для Merlion в укреплении позиций на рынке российской компьютерной техники. Мы уверены: продукция “Позитрон” займет достойное место в нашем портфеле и будет востребована нашими партнерами благодаря своему качеству и инновационным решениям. Merlion и “ЛНПО Позитрон” нацелены на долгосрочное сотрудничество, которое будет способствовать развитию российского ИТ-рынка и обеспечению потребителей современными и надежными технологиями», – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion.

«Мы стараемся не только соответствовать ожиданиям наших клиентов, но и предвосхищать их, предлагая решения, которые делают работу и жизнь проще, удобнее и эффективнее. Наша цель – стать лидером в производстве высокотехнологичной продукции, которая будет востребована как на российском рынке, так и за его пределами, укрепляя позиции страны в глобальной цифровой экономике. Мы рады стать частью экосистемы Merlion, компания является одним из ключевых игроков на рынке ИТ-дистрибуции. Партнерство позволит нам расширить географию поставок и сделать наши продукты еще более доступными для потребителей», – отметила генеральный директор «ЛНПО Позитрон» Анна Шумилина.