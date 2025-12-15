Разделы

Ачкасов Евгений


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Merlion стала партнером «Терек-Радио» 1
13.11.2025 Merlion и Cabeus подписали соглашение о дистрибуции 1
17.10.2025 Merlion и Forsite подписали дистрибьюторское соглашение 1
28.08.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором сетевого оборудования «Кит» 1
12.08.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором IQTools 1
06.08.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором компании «Рубеж» 1
15.07.2025 Merlion стала официальным дистрибьютором «Рамэк-ВС» 1
14.05.2025 Merlion стал эксклюзивным дистрибьютором отечественной вычислительной техники «Амур» 1
16.04.2025 Merlion расширяет портфель решений для центров обработки данных 1
02.04.2025 Merlion становится официальным дистрибьютором «ЛНПО Позитрон» 1
27.03.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Kraftway 1
12.03.2025 Merlion расширяет портфель оборудования для обеспечения информационной безопасности 1
06.12.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «ICL Техно» 1
03.12.2024 Merlion и Sysmatrix подписали дистрибьюторское соглашение 1
15.10.2024 Merlion – официальный дистрибьютор БСТ 1
27.09.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «Аэродиск» 1
17.09.2024 Merlion – официальный дистрибьютор «DaтaРу» 1
27.06.2024 Merlion и CESCA объявили о подписании дистрибьюторского соглашения 1
20.06.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором SDS-group 1
05.06.2024 Merlion – официальный дистрибьютор Sofinet 1
23.04.2024 Merlion стала официальным дистрибьютором СУПР 1
28.03.2024 «Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов 1
26.02.2024 Merlion и RakTek подписали дистрибьюторское соглашение 1
06.02.2024 Merlion — официальный дистрибьютор OpenYard 1
01.02.2024 Merlion и российский производитель комплексных решений для построения ЦОД 1
20.12.2023 Merlion и «Гравитон» объявили о начале сотрудничества 1
23.11.2023 Merlion и EMILINK подписали дистрибьюторское соглашение 1
14.11.2023 Merlion и «Агат-софт» подписали партнерское соглашение 1
27.09.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором Eltex 1
05.09.2023 Merlion и ИТ-вендор «Инферит» подписали дистрибьюторское соглашение 1
14.03.2023 Merlion и Sitronics Group пролонгировали партнерское соглашение 1
13.03.2023 Merlion начинает поставлять в Россию серверные шкафы турецкого производителя Lande 1
29.11.2022 Merlion и Delta Computers подписали дистрибьюторское соглашение 1
21.07.2022 Merlion стал официальным дистрибьютором продукции «Импульс» 1
21.06.2022 Merlion стал официальным дистрибьютором Hyperline 1
16.06.2022 Merlion и «Аквариус» подписали дистрибьюторское соглашение 1
07.06.2022 Merlion расширяет сотрудничество с C3 Solutions 1
27.05.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Qtech 1
13.04.2022 Merlion – официальный дистрибьютор Utinet 1
23.03.2022 ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечит регионы интерактивным оборудованием отечественного производства 2

Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 906 39
EMILINK ГК - ЭМИЛИНК МСК - Инженерно-технический центр - NTSS 13 2
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 31 2
Merlion iRU - Деловой офис 333 2
ОТР ГК - ОТР 2000 222 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 714 2
AnalyticsHub - Analytics Hub - АналитиксХаб 15 2
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 2
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 2
Merlion Бюрократ 45 2
Merlion - Сеть компьютерных клиник 41 2
Delta Computers - Дельта Компьютерс 110 1
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 56 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 13 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 23 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 155 1
Hyperline - Гиперлайн 9 1
Центр открытых разработок - OpenYard 67 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 19 1
Sofinet - Софинет 7 1
RakTek - Рэктэк 4 1
Cesca - Ческа 4 1
SDS-Group - СДС-Группа 1 1
Позитрон НПК - Позитрон ЛНПО - Позитрон Ленинградское научно—производственное объединение 5 1
Cabeus 3 1
Huawei 4224 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1584 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Cisco Systems 5224 1
Qtech - Кьютэк 182 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
Eltex - Предприятие Элтекс 196 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 83 1
Yandex - Яндекс 8449 1
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 1
Союз конькобежцев России - Федерация конькобежного спорта России, ФКСР - Федерация конькобежного спорта СССР - Всероссийский конькобежный союза 3 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 156 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 54 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 5
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 60 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 433 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 366 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 526 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 55 2
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2160 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 18
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4908 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 9
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3296 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13015 6
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 6
Моноблок - Monoblock PC 1048 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 4
Аксессуары 4135 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 4
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6702 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3186 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1447 3
Стандартизация - Standardization 2243 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2471 2
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2205 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2609 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 527 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5607 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3791 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 12
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 544 8
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 2
Merlion - MerliOnCloud 40 2
Intel x86 - архитектура процессора 1984 2
Агат РТ - Агат CU IP УПАТС 11 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 367 1
Ситроникс - Sitronics Платформа виртуализации 4 1
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 43 1
Агат РТ - Спрут-информ CU АПК 9 1
SDS-Group - REXANT 3 1
SDS-Group - Kranz 1 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - ПАК ЦПС - Цифровой паспорт двигательного стереотипа спортсмена 1 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Linux OS 10917 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 47 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 56 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 46 1
Виноградов Дмитрий 74 4
Расколов Сергей 43 3
Крикушенко Владимир 12 2
Зуев Игорь 9 1
Панков Алексей 9 1
Чернышев Андрей 70 1
Кривовичев Сергей 1 1
Спирин Сергей 5 1
Макеев Вадим 4 1
Трапани Сергей 2 1
Монахов Роман 6 1
Туманова Светлана 1 1
Карпуничева Елена 9 1
Ермаков Константин 4 1
Байков Максим 2 1
Ревнивцев Михаил 1 1
Епишин Олег 23 1
Гусев Артём 2 1
Репетюк Алексей 1 1
Кострица Игорь 3 1
Костенко Василий 1 1
Булыгин Кирилл 1 1
Карпушкин Сергей 1 1
Полукаров Николай 1 1
Пилюгин Иван 1 1
Елизарова Мария 1 1
Доможиров Евгений 2 1
Черновский Александр 1 1
Куклев Александр 1 1
Хромов Степан 1 1
Юргин Самат 4 1
Баринов Сергей 5 1
Дегтев Геннадий 270 1
Кузнецов Александр 145 1
Евдокимов Максим 27 1
Емельянов Никита 8 1
Халаев Александр 6 1
Гоц Роман 50 1
Володкович Вячеслав 103 1
Горбунов Денис 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 9
Россия - СФО - Новосибирск 4658 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 8
Россия - УФО - Екатеринбург 4276 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2421 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 2
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 278 2
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 752 1
Казахстан - Республика 5798 1
Европа 24644 1
Европа Восточная 3121 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1073 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Азербайджан - Баку 134 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Турция - Турецкая республика 2493 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 903 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 1
Россия - ДФО - Амурская область 851 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3264 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18233 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 20
VAD - Value Added Distribution 134 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1718 3
Энергетика - Energy - Energetically 5531 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 684 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1019 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3136 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Паспорт - Паспортные данные 2737 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1629 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Здравоохранение - Реабилитация 418 1
Спорт - Хоккей 264 1
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 266 1
Спорт - Баскетбол 93 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 75 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 7
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 231 2
РАН - Российская академия наук 2014 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 601 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 30 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
