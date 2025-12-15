Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ачкасов Евгений
СОБЫТИЯ
Ачкасов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Дмитрий 74 4
|Расколов Сергей 43 3
|Крикушенко Владимир 12 2
|Зуев Игорь 9 1
|Панков Алексей 9 1
|Чернышев Андрей 70 1
|Кривовичев Сергей 1 1
|Спирин Сергей 5 1
|Макеев Вадим 4 1
|Трапани Сергей 2 1
|Монахов Роман 6 1
|Туманова Светлана 1 1
|Карпуничева Елена 9 1
|Ермаков Константин 4 1
|Байков Максим 2 1
|Ревнивцев Михаил 1 1
|Епишин Олег 23 1
|Гусев Артём 2 1
|Репетюк Алексей 1 1
|Кострица Игорь 3 1
|Костенко Василий 1 1
|Булыгин Кирилл 1 1
|Карпушкин Сергей 1 1
|Полукаров Николай 1 1
|Пилюгин Иван 1 1
|Елизарова Мария 1 1
|Доможиров Евгений 2 1
|Черновский Александр 1 1
|Куклев Александр 1 1
|Хромов Степан 1 1
|Юргин Самат 4 1
|Баринов Сергей 5 1
|Дегтев Геннадий 270 1
|Кузнецов Александр 145 1
|Евдокимов Максим 27 1
|Емельянов Никита 8 1
|Халаев Александр 6 1
|Гоц Роман 50 1
|Володкович Вячеслав 103 1
|Горбунов Денис 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.