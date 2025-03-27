Merlion стал официальным дистрибьютором Kraftway

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и Kraftway, российская производственно-инжиниринговая компания, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Kraftway – вендор, действующий на рынке с 1993 года: компания занимается разработкой и производством доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации, созданием на их основе программно-аппаратных комплексов (ПАКов) с возможностью кастомизации под определенные запросы заказчиков, а также внедрением инфраструктурных решений.

Партнерам Merlion стал доступен весь спектр доверенного оборудования, выпускаемого под торговой маркой Kraftway, а именно: стандартные и моноблочные персональные компьютеры; мобильные системы; серверы; системы хранения данных (СХД); телекоммуникационное оборудование; компьютерная периферия.

Существенная часть изделий из модельного ряда Kraftway внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Рады анонсировать начало сотрудничества с легендарной компанией Kraftway. Команда компании-разработчика накопила уникальный опыт подготовки архитектурных, общесистемных и технических решений для информатизации органов власти, крупных и средних коммерческих предприятий, учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты. Партнерство с Kraftway позволит нам расширить пул поставляемой партнерам аппаратной продукции под их проектную деятельность, предложить им и их заказчикам решения, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке: об этом говорят успешные масштабные проекты, которые реализует Kraftway», – сказал Евгений Ачкасов, директор департамента Enterprise-решений, сетевого оборудования и телеком компании Merlion.

«Подписание соглашения о сотрудничестве с Merlion, одним из крупнейших российских VAD-дистрибьюторов, открывает новую страницу в истории Kraftway. В нашем альянсе мы не просто получаем доступ к разветвленной дилерской сети, т.е. к каналу физической доставки товара, но и совместно выстраиваем наиболее выигрышную стратегию для налаживания эффективных взаимоотношений с широким кругом российских корпоративных и государственных заказчиков, особенно в регионах. Таким образом, дилерская сеть Merlion должна стать для нас каналом доставки информации и знаний до наших потенциальных клиентов. Очень важно, что обе компании разделяют одни и те же ключевые ценности и нацелены на конечный результат. Готовность Kraftway и Merlion к инновациям, профессионализм и опыт сотрудников, технологичность бизнес-процессов, открытость и постоянный обмен информацией позволят нам вместе эффективно выстраивать цепочки поставок, а также прогнозировать и удовлетворять спрос на современные доверенные продукты и решения», – отметил Максим Владимиров, вице-президент Kraftway, директор коммерческого дивизиона.