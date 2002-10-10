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Мобильные системы
СОБЫТИЯ
|10.10.2002
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К сети МТТ присоединен еще один фрагмент сети оператора ОАО "Мобильные Системы Связи-Поволжье"
К транзитной сети МТТ присоединен ещё один фрагмент сети оператора сети подвижной связи ОАО "Мобильные Системы Связи-Поволжье" ("МСС-Поволжье"), входящего в группу компаний "МЕГАФОН". MSC оператора подключен к региональному узлу доступа сети МТТ, расположенному в Волгограде. Согласно с
|24.09.2002
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К сети МТТ подключена GSM-сеть ОАО "Мобильные Системы Связи-Поволжье"
К транзитной сети МТТ подключена еще одна сеть сотовой подвижной связи оператора стандарта GSM ОАО "Мобильные Системы Связи-Поволжье" ("МСС-Поволжье"), входящего в группу компаний "МЕГАФОН". MSC оператора подключен к транзитному центру коммутации сети МТТ, расположенному в Самаре. Согласно св
|27.03.2002
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B Центре Международной Торговли открыт международный бизнес-форум "Мобильные системы"
B Центре Международной Торговли на Красной Пресне открылся 7-й Международный бизнес-форум "Мобильные системы" - крупнейшая ежегодная весенняя профессиональная встреча специалистов, деловых людей и официальных лиц, ответственных за развитие мобильной связи в России и других странах СН
|26.03.2002
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"День операторов "Сотел" пройдет 27 марта 2002 года в рамках Форума "Мобильные Системы"
27 марта 2002 г. в рамках Форума "Мобильные Системы" Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 организует тематическую секцию, посвященную обсуждению актуальных вопросов состояния и развития сетей сотовой связи NMT
|27.03.2001
|В Москве открылся бизнес-форум "Мобильные системы 2001"
|22.03.2000
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"Мобильные системы 2000". Вендоры
В Москве начал свою работу 5-й Бизнес-форум "Мобильные системы 2000". В его рамках пройдет ряд конференций, посвященных тенденциям и проблемам развития рынка подвижной связи. Большое внимание будет уделено такому актуальному в последнее в
|20.03.2000
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Сегодня начал работу 5-й Бизнес-Форум "Мобильные системы"
Сегодня в Москве в Международном Центре научной и Техничской Информации (МЦНТИ) начал работу Бизнес-Форум "Мобильные системы", который продлится с 20 по 24 марта. Ежегодно проводимое мероприятие включает в себя профессиональные встречи специалистов, деловых людей и официальных лиц, ответственных за
Мобильные системы и организации, системы, технологии, персоны:
|Зотов Алексей 69 3
|Коротков Андрей 87 2
|Кудрявцев Алексей 40 2
|Дьячков Виктор 37 2
|Павленко Юрий 11 2
|Шевченко Андрей 18 2
|Дроздов Егор 5 2
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
|Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
|Davies John - Дэвис Джон 16 2
|Sumi David - Суми Дэвид 2 2
|Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
|Chase Steve - Чейз Стив 28 2
|Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
|Натрусов Артем 313 2
|Дергунова Ольга 120 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Хайруллин Айрат 108 2
|Массух Илья 239 2
|Кирьянова Александра 169 2
|Катьянов Юрий 3 2
|Контрабаев Артур 70 1
|Леушев Андрей 75 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Левиков Антон 69 1
|Занин Виталий 23 1
|Кирюшин Геннадий 91 1
|Врацкий Андрей 175 1
|Заренин Андрей 51 1
|Соловьев Игорь 53 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 1
|Кучин Сергей 27 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Чухланцев Александр 20 1
|Паршинцев Александр 3 1
|Лосев Сергей 46 1
|Сафронов Роман 36 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Дорохина Юлия 44 1
|Осадчая Ирина 64 1
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