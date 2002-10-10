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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мобильные системы

СОБЫТИЯ


10.10.2002 К сети МТТ присоединен еще один фрагмент сети оператора ОАО "Мобильные Системы Связи-Поволжье"

К транзитной сети МТТ присоединен ещё один фрагмент сети оператора сети подвижной связи ОАО "Мобильные Системы Связи-Поволжье" ("МСС-Поволжье"), входящего в группу компаний "МЕГАФОН". MSC оператора подключен к региональному узлу доступа сети МТТ, расположенному в Волгограде. Согласно с
24.09.2002 К сети МТТ подключена GSM-сеть ОАО "Мобильные Системы Связи-Поволжье"

К транзитной сети МТТ подключена еще одна сеть сотовой подвижной связи оператора стандарта GSM ОАО "Мобильные Системы Связи-Поволжье" ("МСС-Поволжье"), входящего в группу компаний "МЕГАФОН". MSC оператора подключен к транзитному центру коммутации сети МТТ, расположенному в Самаре. Согласно св
27.03.2002 B Центре Международной Торговли открыт международный бизнес-форум "Мобильные системы"

B Центре Международной Торговли на Красной Пресне открылся 7-й Международный бизнес-форум "Мобильные системы" - крупнейшая ежегодная весенняя профессиональная встреча специалистов, деловых людей и официальных лиц, ответственных за развитие мобильной связи в России и других странах СН
26.03.2002 "День операторов "Сотел" пройдет 27 марта 2002 года в рамках Форума "Мобильные Системы"

27 марта 2002 г. в рамках Форума "Мобильные Системы" Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 организует тематическую секцию, посвященную обсуждению актуальных вопросов состояния и развития сетей сотовой связи NMT
27.03.2001 В Москве открылся бизнес-форум "Мобильные системы 2001"
22.03.2000 "Мобильные системы 2000". Вендоры

В Москве начал свою работу 5-й Бизнес-форум "Мобильные системы 2000". В его рамках пройдет ряд конференций, посвященных тенденциям и проблемам развития рынка подвижной связи. Большое внимание будет уделено такому актуальному в последнее в
20.03.2000 Сегодня начал работу 5-й Бизнес-Форум "Мобильные системы"

Сегодня в Москве в Международном Центре научной и Техничской Информации (МЦНТИ) начал работу Бизнес-Форум "Мобильные системы", который продлится с 20 по 24 марта. Ежегодно проводимое мероприятие включает в себя профессиональные встречи специалистов, деловых людей и официальных лиц, ответственных за


Публикаций - 118, упоминаний - 118

Мобильные системы и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 17
МегаФон 10742 11
Microsoft Corporation 25775 11
HP Inc. 5883 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 8
Dell EMC 5180 7
Cisco Systems 5372 7
Nvidia Corp 4002 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 6
Google LLC 12690 6
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 6
Huawei 4677 5
Dell Technologies - Dell Computer 2219 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
HP - Hewlett-Packard 3662 5
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 5
Motorola Inc 1156 4
Связьинформ 88 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Samsung Electronics 11065 4
Apple Inc 13156 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 3
Ribbon Communications - ECI Telecom 78 3
North-West Group - НордВестГрупп - Норд Вест Групп 12 3
ARD Satcom - АРД Сатком Сервис - АРД Телепорт 4 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
ИКС 538 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Крок - Croc 1964 3
Комплит - Complete 114 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 3
Фонд развития игровых технологий и киберспорта РОФ 3 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Superjob - Суперджоб 858 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Ватутинки Пансионат 22 2
Русский Стиль 45 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Intel Capital 148 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Новард УК - Novard 73 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 1
Algorithm Group - Алгоритм Груп 31 1
СМЭП - Содействие микроэлектронной промышленности 2 1
Offprice - Оффпрайс - Kupanda - скидочный сервис 6 1
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 1
Leomax - Леомакс 11 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 15 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Anet - Агентство интернет-маркетинга 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Ripplewood Holdings 9 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Минюст РФ - ГРП ФБУ - Государственная Регистрационная Палата 2 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
Российский Союз Молодежи - Общероссийская общественная организация 9 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Greenpeace - Гринпис 130 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
Ассоциация-800 20 1
Ассоциация операторов сетей МДКР 6 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
МЦНТИ - Международный центр научной и технической информации 3 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
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Microsoft Windows 16882 9
Apple iOS 8583 8
Linux OS 11533 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Intel Core - Семейство процессоров 1251 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Windows 7 2007 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 4
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 84 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
IBM ThinkVantage 33 3
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 3
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 3
Apple macOS 2419 3
Microsoft Azure 1526 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 3
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Intel HD Graphics - графический процессор 233 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Rover - RoverBook 156 2
Rover - RoverPC 104 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 66 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 2
Intel Centrino Manitoba PXA 11 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 2
K-Systems - Irbis Lux 5 2
Nvidia GeForce FX 72 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 25 2
Зотов Алексей 69 3
Коротков Андрей 87 2
Кудрявцев Алексей 40 2
Дьячков Виктор 37 2
Павленко Юрий 11 2
Шевченко Андрей 18 2
Дроздов Егор 5 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Davies John - Дэвис Джон 16 2
Sumi David - Суми Дэвид 2 2
Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
Chase Steve - Чейз Стив 28 2
Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
Натрусов Артем 313 2
Дергунова Ольга 120 2
Смирнов Алексей 269 2
Хайруллин Айрат 108 2
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Катьянов Юрий 3 2
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