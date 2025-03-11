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Шевченко Андрей
Шевченко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Дергунова Ольга 119 2
|Катьянов Юрий 3 2
|Попова Мария 141 2
|Коротков Андрей 85 2
|Кудрявцев Алексей 39 2
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
|Смоляров Дмитрий 10 2
|Василенко Александр 91 2
|Максаков Евгений 3 2
|Клименков Александр 3 2
|Веселов Игорь 11 2
|Круглова Елена 6 2
|Шевченко Владимир 147 2
|Аншина Марина 78 2
|Безкоровайный Денис 15 2
|Василенко Андрей 2 2
|Козлов Михаил 174 2
|Рыстенко Михаил 62 2
|Киреев Иван 34 2
|Водолазский Андрей 13 2
|Малов Илья 7 2
|Парамонов Андрей 4 2
|Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
|Davies John - Дэвис Джон 16 2
|Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
|Муратов Сергей 7 1
|Ларин Михаил 7 1
|Афанасьев Сергей 21 1
|Андреев Максим 38 1
|Шелястина Елена 15 1
|Журавлев Роман 22 1
|Лобанов Максим 45 1
|Долгов Василий 25 1
|Мерзляков Андрей 4 1
|Маркотенко Евгений 1 1
|Лисовский Сергей 1 1
|Руденко Юрий 2 1
|Леин Леонид 6 1
|Гусев Евгений 2 1
|Зеленков Юрий 37 1
|Мобильные системы 116 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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