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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шевченко Андрей


11.03.2025 В России разработан материал на замену редкоземельным магнитам в производстве электроники 1
15.11.2023 «Аэромакс» и АО «ГЛОНАСС» ускорят интеграцию гражданских беспилотников в воздушное пространство России 1
18.05.2023 «Аэромакс» представил гражданский грузовой беспилотный вертолет 1
29.03.2022 Международный хостинг-провайдер Hostkey продолжает принимать оплату в рублях за услуги в Европе и США 1
18.01.2022 Андрей Шевченко, Hostkey: Как изменила рынок хостинга авральная цифровизация 1
14.02.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
22.01.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
02.03.2012 Softline построила ИТ-инфраструктуру для «Опытного завода сухих смесей» 1
06.07.2011 Softline развернула ИТ-инфраструктуру на основе Windows Small Business Server 2008 в компании «Бирпарк» 1
19.06.2008 Во что вложится нефтегаз? Мнения ИТ-экспертов 1
18.06.2008 Круглый стол CNews: «Системы электронного документооборота» 2
15.05.2008 Круглый стол CNews: ИКТ в нефтегазовом секторе 1
12.12.2007 Обзор Trauma Center: Second Opinion. Любовь и стерильность 1
30.06.2005 "МегаФон" не признал "Альфу" своим акционером 1
30.10.2003 Московский IDF: второе пришествие 1
30.10.2003 Московский IDF: второе пришествие 1
10.10.2000 Андрей Гребень назначен менеджером Intel в Республике Беларусь, Болгарии, Молдове, Украине и странах Балтии 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Шевченко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24703 5
Intel Corporation 12234 3
IBM - International Business Machines Corp 9451 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 3
SAP SE 5294 2
Dell EMC 5037 2
Softline - Софтлайн 2868 2
8297 2
Крок - Croc 1778 2
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 114 2
РТСофт - RTSoft 91 2
Nvidia Corp 3516 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
K-Systems - К-Системс 138 2
Rover - RoverComputers 414 2
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 2
Hostkey 6 2
Intel Communications Group 15 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 2
Kontron 29 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Aeromax - Аэромакс 31 2
Седиком 21 2
Oracle Corporation 6723 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Directum - Директум 1103 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1054 1
McKinsey & Company Int 250 1
Такском - Taxcom 241 1
Винк 7 1
Летограф - Letograf 80 1
Verysell - Верисел 317 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 1
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 23 1
NL-IX - Neutral Internet Exchange - точка обмена трафиком 4 1
Global-IX Internet Exchange 2 1
Speed-IX Internet Exchange 2 1
Data-IX 3 1
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 87 3
Intel Capital 148 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2411 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 2
МСГ - Международная Страховая Группа 4 2
Русский Стиль 44 2
Наука НПО 25 2
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 2
Юнитекс ТК 8 2
Газпром ПАО 1347 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Роснефть НК - нефтяная компания 515 1
Газпром нефть 625 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
БИРСС - BIRSS - Опытный завод сухих смесей 1 1
Сафмар - РуссНефть НК - Ульяновскнефть - Нафта-Ульяновск - Белкамнефть 30 1
Фора Банк 58 1
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 10 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 1
БиоВитрум - BioVitrum 4 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 1
Газпромнефть Снабжение 14 1
ГЕОТЕК Холдинг - ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика 4 1
ATGroup - Аркан ГК - Arkan 36 1
Бирпарк 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 840 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - ЭКСАР - Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций 12 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 208 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
ГосИнформСистемы 131 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20810 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30011 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12853 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4536 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12639 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20935 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3764 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24660 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7852 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11716 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5780 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1264 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4777 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1269 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1671 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 663 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6876 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1776 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1395 2
UWB - Ultra-Wide Band - Технология сверхширокополосной связи 94 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12667 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11160 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1080 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9472 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2519 2
CompactPCI - системная шина, используемая в промышленной автоматике 50 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15873 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13361 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2938 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2555 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3046 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21379 2
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1012 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5293 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1352 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 361 2
Intel Itanium 628 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 2
Rover - RoverBook 155 2
Rover - RoverPC 102 2
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 2
IBM ThinkVantage 33 2
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 210 2
Nvidia GeForce FX 72 2
FSC - Fujitsu Siemens SCENIC 20 2
K-Systems - Irbis Lux 5 2
Intel Centrino Manitoba PXA 11 2
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 2
IBM DB2 371 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Autodesk AutoCAD 339 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Oracle PeopleSoft 418 1
Летограф Ансамбль 3 1
InterSystems Cache 134 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 503 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 147 1
Microsoft Windows 15761 1
DataPro - Moscow III ЦОД 6 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1668 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 92 1
IBM Maximo Asset Management 53 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2292 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Windows Server Essentials - Microsoft SBS - Microsoft Small Business Server 43 1
Intel Inside 29 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2772 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 479 1
Дергунова Ольга 119 2
Катьянов Юрий 3 2
Попова Мария 141 2
Коротков Андрей 85 2
Кудрявцев Алексей 39 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Смоляров Дмитрий 10 2
Василенко Александр 91 2
Максаков Евгений 3 2
Клименков Александр 3 2
Веселов Игорь 11 2
Круглова Елена 6 2
Шевченко Владимир 147 2
Аншина Марина 78 2
Безкоровайный Денис 15 2
Василенко Андрей 2 2
Козлов Михаил 174 2
Рыстенко Михаил 62 2
Киреев Иван 34 2
Водолазский Андрей 13 2
Малов Илья 7 2
Парамонов Андрей 4 2
Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
Davies John - Дэвис Джон 16 2
Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
Муратов Сергей 7 1
Ларин Михаил 7 1
Афанасьев Сергей 21 1
Андреев Максим 38 1
Шелястина Елена 15 1
Журавлев Роман 22 1
Лобанов Максим 45 1
Долгов Василий 25 1
Мерзляков Андрей 4 1
Маркотенко Евгений 1 1
Лисовский Сергей 1 1
Руденко Юрий 2 1
Леин Леонид 6 1
Гусев Евгений 2 1
Зеленков Юрий 37 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 3
Великобритания - Лондон 2389 3
Европа 21831 3
Нидерланды 3537 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 2
Европа Восточная 3100 2
Германия - Федеративная Республика 12721 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13362 1
Европа Западная 1482 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Беларусь - Белоруссия 5737 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 1
Швеция - Стокгольм 389 1
Испания - Королевство 3723 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2495 1
Украина 7639 1
Ближний Восток 2957 1
Африка - Африканский регион 3495 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
Болгария - Республика 776 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 470 1
Италия - Милан 161 1
Украина - Киев 1127 1
Дания - Королевство 1301 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17196 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18779 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5809 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5889 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1340 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7687 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5574 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1213 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
Металлы - Серебро - Silver 758 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5694 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3183 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3678 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11039 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2456 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2142 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Английский язык 6678 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6203 1
Аренда 2445 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1973 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2773 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4500 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7077 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6971 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7022 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 526 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4057 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6014 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7897 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1455 1
Мобильные системы 116 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 334 1
РАН - Российская академия наук 1890 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 612 1
КНУ - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко 5 1
БГУИР - Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники - Минский радиотехнический институт, МРТИ 15 1
Intel Developer Forum - IDF 278 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
iF Design Awards 26 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2033 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345849, в очереди разбора - 764780.
Создано именных указателей - 170432.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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