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«Аэромакс» и АО «ГЛОНАСС» ускорят интеграцию гражданских беспилотников в воздушное пространство России

14 ноября 2023 г. генеральный директор «Аэромакс» Андрей Шевченко и глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве по интеграции гражданских беспилотных воздушных судов в национальное воздушное пространство России. Документ предполагает коммерческое применение и совместное развитие российского сервиса геопространственного авиационного мониторинга, созданного на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Компании также договорились о совместном тестировании спутниковых трекеров, разрабатываемых АО «ГЛОНАСС». Решение позволит масштабировать применение технологии на всей территории России в интересах целого ряда отраслей российской экономики: от крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса до сельского хозяйства.

«"Аэромакс" обладает большим парком гражданских беспилотных авиационных систем различного типа. Наша техника применяется в разных регионах России для мониторинговых задач, аэрофотосъемочных работ, а также для доставки грузов. Убежден, что сотрудничество с АО "ГЛОНАСС", в том числе в части оснащения беспилотников спутниковыми трекерами, ускорит процесс интеграции беспилотных судов в воздушное пространство», - отметил Андрей Шевченко, генеральный директор «Аэромакс».

Использование «ЭРА-ГЛОНАСС», которая является защищенной доверенной средой обмена данными между всеми участниками экосистемы беспилотной авиации и органами государственной власти, повысит прозрачность использования воздушного пространства авиабеспилотниками и ускорит снятие запретов на полеты на региональном уровне.

«Наша совместная работа с "Аэромакс", одним из лидеров на российском рынке гражданской беспилотной авиации, нацелена на ускорение развития и обеспечение технологического суверенитета отрасли. "ЭРА-ГЛОНАСС" становится основой единой интеграционной шины для системы информационного взаимодействия участников рынка беспилотной авиации. Мы успешно протестировали линейку трекеров российского производства для авиадронов с технологией кэширования для накопления трекинговой информации при отсутствии сотовой связи. Разрабатываем спутниковый трекер для гарантированного мониторинга и трекинга беспилотников по всей территории страны. Коммерческое использование наших технологий и дальнейшая апробация разработок в проектах компании «Аэромакс» ускорит развитие и откроет небо для массового применения беспилотных воздушных судов», - отметил Алексей Райкевич, глава АО «ГЛОНАСС».

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