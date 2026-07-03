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ГЛОНАСС АО

ГЛОНАСС АО

АО ГЛОНАСС является оператором государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В числе основных задач АО «ГЛОНАСС» – обеспечение оперативного получения информации о дорожно-транспортных и иных происшествиях на автомобильных дорогах России и передача этой информации в экстренные оперативные службы. В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» все автомобили, выпускаемые в обращение на территории РФ, с 2017 года оснащаются устройствами вызова экстренных оперативных служб, предназначенными для передачи информации о происшествии в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» является не только инструментом, сохраняющим жизнь и здоровье участников дорожного движения, но и универсальным инфраструктурным элементом при создании инновационных продуктов для различных отраслей экономики. В интересах граждан, государства и бизнеса АО «ГЛОНАСС» создаёт и развивает ряд современных решений в сфере информационно-навигационных технологий.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 85 дел, на cумму 1 106 294 371 ₽*

Судебные дела (85) на сумму 1 106 294 371 ₽*
в качестве истца (13) на сумму 872 273 234 ₽*
в качестве ответчика (13) на сумму 535 963 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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03.07.2026 АО «ГЛОНАСС» и Ассоциация «НАС» запустят механизм сбора обратной связи для развития беспилотной авиации

ддержку инициатив отечественных производителей беспилотных воздушных судов. Подписание состоялось в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Стороны сформируют канал оперативного получения обратной связи от профессионального сообщества для выработки консолидированных позиций по ключевым вопросам отрасли. Ассоциация «НА
23.06.2026 Минсельхоз России и АО «ГЛОНАСС» расширяют сотрудничество по внедрению цифровых технологий в АПК

В Минсельхозе России состоялась встреча министра сельского хозяйства Оксаны Лут с генеральным директором АО «ГЛОНАСС» Алексеем Райкевичем. Стороны обсудили совместную работу по внедрению в агропромышленный комплекс цифровых технологий и сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», включая созданную по поручени
16.04.2026 Совет директоров АО «ГЛОНАСС» утвердил новую стратегию развития компании

По итогам очного заседания совета директоров АО «ГЛОНАСС» под председательством Министра транспорта Андрея Никитина утверждена стратегия развития компании до 2030 г. Наряду с поддержанием высокой эффективности работы первой в мире системы
18.03.2026 Smartseeds и АО «ГЛОНАСС» объединят усилия в развитии навигационных решений и логистики грузоперевозок

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий и развитии навигационных и логистических решений между Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») и АО «ГЛОНАСС» – оператором госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель Smartseeds. Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию информационных технологий,
18.03.2026 Первое российское мобильное решение с функционалом A-ГЛОНАСС

На рынок выходит первое мобильное решение с российской технологией А-ГЛОНАСС, разработанной компанией АО «ГЛОНАСС», – GLS-1. Технология А-ГЛОНАСС создана в рамках импортозамещения и является заменой A-GPS, программно ускоряя определение местоположения на мобильных устройствах и аппаратуре спутн
23.12.2025 «Лаборатория Умного Вождения» стала первым производителем УВЭОС, подтвердившим локализацию с SIM-чипом АО «ГЛОНАСС»

«ЛУВ») первой в отрасли устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) официально подтвердила высокую степень локализации своего производства с применением отечественного SIM-чипа производства АО «ГЛОНАСС». В результате экспертной оценки устройство «ЭРА Элемент» получило 212 баллов локализации. УВЭОС подключается к государственной информсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивает аварийное

17.12.2025 На участке ВСМ Москва – Санкт-Петербург «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» впервые в России ввели в работу беспилотный каток

Первый в России полностью автономный дорожный каток начал работу на участке строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Беспилотная техника – совместная разработка ГК «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Проект беспилотного катка – не просто локальный эксперимент. Экономический эффект, который мы получили в ходе испытаний,
03.12.2025 АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета

Готовится выход на биржу Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) «на горизонте ближайших трех лет», пишет РБК. «Привлечение акционерного капитала ускорит реали
20.11.2025 АО «ГЛОНАСС» и ГосНИИ ГА объявили о сотрудничестве в сфере авиационной информбезопасности

глашение о взаимодействии в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Соглашение предусматривает развитие стратегического партнёрства в сфере обеспеч
20.11.2025 АО «ГЛОНАСС» и ОПДС объединят усилия для развития российских навигационных сервисов

осинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в ЖКХ, логистику, сельское хозяйство и экологию, а также будут сотрудничать в сфере информационной безопасности. Об этом говорится в тексте соглашения, подписанном между АО «ГЛОНАСС» и ОПДС. «Сотрудничество компаний будет направлено на расширение применения услуг на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» на территории России, а также в странах-партнерах для повыше
19.11.2025 «СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в рамках цифровой трансформации бизнес-процессов

СС» мы соберем уникальную базу данных о перевозках автомобильным транспортом, которая будет доступна онлайн, – сказал управляющий директор дирекции по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Владимир Колодчиков. «Для нас это партнерство – стратегический шаг в развитии отечественных технологий. Объединение возможностей «СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» откроет новые пе
19.11.2025 ГК «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» займутся созданием доверенной среды для беспилотной авиации

Группа компаний «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о взаимодействии в сфере беспилотной авиации (БАС). Компании разработают доверенную программно-аппаратную среду идентификации авиабеспилотников на основе росси
18.11.2025 АО «ГЛОНАСС» представило отечественный аналог системы DroneID

становленный на дроне, автоматически включает вещательный режим и передает сигнал по Wi-Fi. Дополнительное оборудование уже встроено в устройство идентификации», – сказал директор проектов по авиации АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев. На отечественном рынке пока нет массовых и доступных устройств идентификации для широкого применения, а для мониторинга в онлайн-режиме на всей территории страны не
01.11.2025 АО «ГЛОНАСС» запустило чат-боты поддержки транспортных компаний в мессенджере Mах

сии, компаний лесного комплекса, малой авиации и перевозчиков опасных грузов — владельцев более полумиллиона подключенных к госинформсистеме транспортных средств. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Новые сервисы позволяют пользователям оперативно проверять статус работы аппаратуры спутниковой навигации, контролировать передачу данных через «ЭРА-ГЛОНАСС» и получать ответы на

28.10.2025 АО «ГЛОНАСС» вступило в «Консорциум автомобильных электронных приборов и телематики»

развития нормативной правовой базы автомобильной электроники и создания национальных платформ транспортной телематики и защиты транспортных средств от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «АО «ГЛОНАСС» совместно с Ассоциацией займется разработкой единой системы требований к электронике в автомобилях, а именно – для подключения аппаратуры спутниковой навигаци
24.10.2025 АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» запустят полностью автономный дорожный каток

ащен российской системой высокоточного автовождения, что повысит качество и точность выполнения всех технологических операций при строительстве дорожного полотна. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «На сегодняшний день мы на трассе М-12 «Восток» завершили тестирование нашей системы высокоточного автовождения для прототипа беспилотного катка с нашим отраслевым партнером – ГК

21.10.2025 АО «ГЛОНАСС» запустило канал в мессенджере Max

ессенджере Max, который станет первоисточником новостей компании, сообщений о новых технологических проектах, собственных разработках в области навигации и связи. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Мессенджер Max также будет основой взаимодействия АО «ГЛОНАСС» с пользователями ранее в соответствии с требованиями законодательства компания закрыла в Telegram комментарии
18.09.2025 АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» и ООО «ТахоТренд М» выстраивают взаимодействие для повышения прозрачности и безопасности на транспорте

и (АСН) — МАК-1. Данное устройство соответствует требованиям законодательства России и передает данные с использованием сети связи госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Генеральный директор ООО «ТахоТренд М» Ольга Линникова: «Для нас приоритетны безопасность и соответствие нормативным требованиям, а также прозрачность взаимодействия со всеми учас
03.09.2025 АО «ГЛОНАСС» начало подключение беспилотных катеров к Единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

ючены первые безэкипажные катера. Технология тестируется в Сахалинской области на различных маршрутах при доставке грузов на удаленные острова и на озере Тунайча. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Совместная работа с Сахалинской областью по мониторингу безэкипажных речных и морских катеров способствует повышению безопасности и прозрачности перемещения транспорта на воде. По
14.08.2025 «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» испытали на трассе М-12 прототип первого в России беспилотного катка

высокоточного позиционирования Госкорпорации «Роскосмос». Такое комплексное решение эффективнее ручного управления техникой, что повышает качество строительства дорог», — отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Совместная работа ГК «Нацпроектстрой» и оператора госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» вносит вклад в формирование технологического и навигационного суверенитета России
11.08.2025 В России откроют первый сервис-центр для беспилотников

Сервис-центр АО «ГЛОНАСС» для беспилотников заработает уже в 2026 г. и сможет обслуживать более 2 тыс. дронов в год. Об этом сообщается в тексте соглашения, подписанном между АО «ГЛОНАСС» и Правитель
28.07.2025 В России появился первый отечественный SIM-чип для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS

и беспилотников и подачи сигнала SOS. SIM-чип представляет из себя микросхему, по своим свойствам схожую с сим-картой, которая позволяет идентифицировать абонента в сети связи. Разработка принадлежит АО «ГЛОНАСС», которая зарегистрирована в реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». SIM-чип будет применяться в устрой
19.06.2025 «Транспорт Будущего» примет участие в создании единой системы идентификации авиабеспилотников на базе госсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС»

«Транспорт будущего» и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать единую систему идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемую на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект реализуется в рамках испо
10.06.2025 Бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» посадили на четыре года

Приговор суда Замоскворецкий районный суд в Москве приговорил к четырем годам колонии общего режима с запретом на два года занимать должности на госслужбе бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» Игоря Милашевского, пишет «Коммерсант». Слушания начались 19 марта 2025 г. и длились семь судебных заседаний. Прокурор просил для подсудимого семь лет колонии общего режима. Четыре
06.05.2025 АО «ГЛОНАСС» переходит на Astra Linux нового поколения

«Группа Астра» объявляет о поставке АО «ГЛОНАСС», оператору государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», лицензий ОС Astra Linux 1.8. «Группа Астра» поставила 385 лицензий Astra Linux 1.8 для рабочих станций и 300 лиценз
15.04.2025 «Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве

15 апреля «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и АО «ГЛОНАСС», компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», поставщик навигационно-информационных и телекоммуникационных решений, подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в

20.03.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» для лесной техники: российские производители обеспечивают растущий спрос на аппаратуру спутниковой навигации

спортных средств к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи данных во ФГИС Лесного комплекса. Регистрация продолжается, ежедневный прирост превышает 500 машин. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». При этом российские производители аппаратуры спутниковой навигации полностью обеспечивают потребности предприятий лесопромышленного комплекса. По итогам опроса, который провело

11.03.2025 АО «ГЛОНАСС» расширило возможности личного кабинета для подключения лесной техники к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

тала доступна функция «Отмена делегирования», которая позволяет самостоятельно управлять правами на заполнение информации о транспортных средствах и оборудовании. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Если пользователь ошибочно делегировал полномочия на заполнение информации о транспортных средствах и оборудовании? или у него изменились планы по взаимодействию с партнером, то т
04.03.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» передает во ФГИС Лесного комплекса данные о движении более 50 тыс. единиц лесной техники

» направлен на поддержку легальных лесопользователей и борьбу с незаконной заготовкой древесины, а также на повышение оперативности реагирования на лесные пожары. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков отметил, что ежедневно увеличивается количество треков, которые доступны во ФГИС Лесного комплекса и передаются через «ЭРА-ГЛОНАСС». «Видим,
25.02.2025 Система идентификации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит принудительно прерывать полеты авиабеспилотников-нарушителей

рямо сейчас и протестированных ранее технологий, а также постепенного подключения перспективных разработок в области связи, навигации и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Использование упомянутых выше технологий будет способствовать решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по опережающему развитию беспилотной авиации и оп
11.02.2025 Костромская область и АО «ГЛОНАСС» запустили эксперимент по цифровизации сельхозземель с помощью российских технологий связи и навигации

значения. О запуске пилотного проекта объявили на трехсторонней встрече между Департаментом АПК Костромской области, Костромской государственной сельскохозяйственной академией (КГСХА) и специалистами АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Свод данных на единой платформе о работе комбайнов, тракторов и всей сельхозтехники позволит создать интерактивную карту

16.01.2025 Свыше 15 тыс. единиц лесной техники подключено к системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

ых средств лесопромышленной отрасли к платформе мониторинга на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На сегодняшний день более 14 тыс. предприятий подключили уже свыше 15 тыс. единиц лесной техники к платформе АО «ГЛОНАСС» для передачи данных о движении во ФГИС Лесного комплекса. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Половину зарегистрированных транспортных средств — свыше 6000 —

28.12.2024 Девять тысяч предприятий лесной отрасли зарегистрировались в госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС»

ую технику к госинформсистеме для последующей онлайн-передачи данных о движении во ФГИС Лесного комплекса. Владельцы транспортных средств такой категории получили свыше тридцати одной тысячи сим-карт АО «ГЛОНАСС» для установки в аппаратуру спутниковой навигации. При этом большая часть компаний начала регистрироваться только во второй половине декабря – количество таких обращений увеличилось
29.11.2024 АО «ГЛОНАСС» запустит в пилотном режиме платформу кибербезопасности для авто на базе «ЭРА-ГЛОНАСС»

В январе 2025 г. АО «ГЛОНАСС» вместе с ФГУП «НАМИ» и НПП «Гамма» при поддержке Минпромторга и Минтранса запустит в пилотном режиме облачную платформу кибербезопасности для транспортных средств на базе госинформ
28.11.2024 АО «ГЛОНАСС» протестирует киберзащиту для российских автомобилей с телематикой

Пилотный проект по киберзащите ТС Российские автомобили планируют оснастить системами защиты от кибератак. В январе 2025 г. АО «ГЛОНАСС» запустит пилотный проект, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича в Госдуме. Пилот проведут в Москве совместно с Центр
22.11.2024 Мишустин: Система «ЭРА-ГЛОНАСС» должна масштабироваться на другие виды транспорта

Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич доложил Председателю Правительства России Михаилу Мишустину о разработке первой в России мобильной спутниковой связи нового поколения и о применении «ЭРА-ГЛОНАСС»

22.11.2024 Поездки на общественном транспорте станут комфортнее и безопаснее в Рязанской области благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

плексом. Соответствующее соглашение заключили заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Федеральная навигационно-информационная система, разрабатываемая АО «ГЛОНАСС» с Минтрансом России
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и «Ступор» совместно займутся развитием технологий для ускорения внедрения гражданских авиабеспилотников

ую осведомлённость органов государственной власти о полетах гражданских беспилотных воздушных судов. Соглашение о сотрудничестве для реализации такого пилотного проекта заключили генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и генеральный директор ООО «Ступор» Дмитрий Воронцов. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Интеграция платформы мониторинга различных видов т
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и «Мой Самокат» повысят безопасность средств индивидуальной мобильности с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

-ГЛОНАСС» позволяет сделать их безопаснее для всех. Соглашение о совместном развитии применения такой платформы заключили генеральный директор «Мой Самокат» Евгений Крупенин и Алексей Райкевич, глава АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС», к мониторингу на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» уже подключено свыше 5 тыс. э
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и СПбГУТ протестируют архитектуру цифровых объектов с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС»

ементов архитектуры цифровых объектов с использованием госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», которая является доверенной средой для федеральных и региональных органов власти, заключили генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича Руслан Киричек. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Публикаций - 278, упоминаний - 597

ГЛОНАСС АО и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 31
Ростелеком 10948 25
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 24
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 22
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 68 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
МегаФон 10742 15
Беспилотные авиационные системы 93 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 14
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 150 14
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 51 12
Yandex - Яндекс 9216 11
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 11
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 21 9
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 9
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 9
Ростех - РТ-Инвест 58 7
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 117 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
Ramax - Рамакс 138 6
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 6
Флай дрон - Fly Drone 26 6
Крок - Croc 1964 6
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 5
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 77 5
Google LLC 12690 5
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 5
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 52 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 5
АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 44 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 5
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 4
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 75 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 11
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 7
Почта России ПАО 2370 6
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 4
Царицын капитал 23 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Связной ГК 1401 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 3
Сотка Высоток 4 3
NORINCO - China North Industries Corporation - Норинко - Китайская северная индустриальная корпорация - Северная промышленная корпорация Китая 3 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Ford 435 2
Синара ГК - Sinara Group 124 2
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг - Дринкит 73 2
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 25 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 63
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 60
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 39
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 24
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 20
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 14
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 10
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 3
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 16 3
Гамма НПП ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие - Научно-производственное предприятие 27 3
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 3
ГосИнформСистемы 160 93
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 7
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Знание - Российское общество 10 2
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
Ассоциация НАС - Национальные автономные системы 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 106
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 75
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 44
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 43
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 41
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1315 35
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1489 32
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 29
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 26
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 86 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 25
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 22
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 22
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 22
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 20
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 20
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 17
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 17
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 184 17
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 37 16
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 328 16
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 16
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 13
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 12
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 250
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 228
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 37
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 137 23
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 16
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 48 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 18 11
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 10
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 9
ГЛОНАСС АО - НТИ - Цифровое небо России 11 9
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 8
FreePik 1841 8
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 7
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 70 7
Apple iPhone 6 4861 6
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 6
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 39 4
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 15 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Linux OS 11533 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 3
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 3
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 3
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 3
eCall - emergency call - eSafety - европейская система автоматического оповещения о дорожных происшествиях на автотранспортах 47 3
IRNSS - Indian Regional Navigation Satellite System - индийская региональная спутниковая система навигации 10 3
Райкевич Алексей 129 129
Путин Владимир 3454 57
Ротенберг Игорь 37 18
Ротенберг Аркадий 52 18
Недосеков Андрей 25 16
Гурко Александр 139 14
Никитин Андрей 64 9
Иванов Олег 153 8
Никифоров Николай 1138 8
Шпак Василий 279 7
Носков Константин 241 7
Аксельрод Илья 18 6
Милашевский Игорь 21 6
Деркач Виталий 6 6
Рубцов Дмитрий 6 6
Кукарев Сергей 6 6
Рогозин Дмитрий 104 5
Соколов Максим 27 5
Спиренков Вячеслав 38 5
Климовский Артем 5 5
Акимов Максим 192 5
Шипелов Андрей 23 4
Скворцов Сергей 16 4
Замков Антон 12 4
Парахин Виктор 12 4
Колодчиков Владимир 4 4
Волков Сергей 108 4
Мишустин Михаил 787 4
Бойко Елена 152 3
Песков Дмитрий 129 3
Никифорова Светлана 34 3
Евраев Михаил 266 3
Карпинский Алексей 42 3
Чижов Максим 7 3
Разумовский Дмитрий 125 3
Пауков Сергей 18 3
Буленков Дмитрий 44 3
Данилов Никита 22 3
Баканов Дмитрий 35 3
Козаренко Юрий 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 231
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Европа 24964 15
Россия - СФО - Новосибирск 4876 14
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 9
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 8
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 8
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 8
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 8
Россия - ЦФО - Костромская область 477 7
Россия - ЮФО - Севастополь 613 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Дюртюли 15 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 5
Украина 7928 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 4
Япония 13807 4
Индия - Bharat 5870 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 216
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 158
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 953 80
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 63
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 59
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 57
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 35
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 28
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 27
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 17
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 16
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 15
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 15
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 137 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 11
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 9
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
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