Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГЛОНАСС АО
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 82, упоминаний - 136
ГЛОНАСС АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 16
|Ротенберг Аркадий 42 16
|Ротенберг Игорь 35 16
|Гурко Александр 129 10
|Иванов Олег 124 8
|Недосеков Андрей 23 7
|Носков Константин 201 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Акимов Максим 167 5
|Аксельрод Илья 15 5
|Замков Антон 7 4
|Скворцов Сергей 8 4
|Парахин Виктор 4 4
|Шипелов Андрей 21 4
|Милашевский Игорь 16 3
|Рогозин Дмитрий 79 3
|Пауков Сергей 7 3
|Карпинский Алексей 37 3
|Буленков Дмитрий 13 3
|Волков Сергей 25 3
|Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 2
|Бойко Елена 151 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Колесников Андрей 78 2
|Соколов Максим 15 2
|Шувалов Игорь 64 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Семенов Алексей 67 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Барыкин Сергей 9 2
|Заикин Алексей 1 1
|Мигалин Алексей 2 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Буянов Максим 3 1
|Урличич Юрий 30 1
|Куканов Александр 15 1
|Чепкасов Владимир 1 1
|Ильин Дмитрий 11 1
|Арчинеков Егор 1 1
|CNews Analytics 1991 19
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763661, в очереди разбора - 667348.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru