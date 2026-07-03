ГЛОНАСС АО

АО «ГЛОНАСС» и Ассоциация «НАС» запустят механизм сбора обратной связи для развития беспилотной авиации ддержку инициатив отечественных производителей беспилотных воздушных судов. Подписание состоялось в присутствии губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Стороны сформируют канал оперативного получения обратной связи от профессионального сообщества для выработки консолидированных позиций по ключевым вопросам отрасли. Ассоциация «НА

Минсельхоз России и АО «ГЛОНАСС» расширяют сотрудничество по внедрению цифровых технологий в АПК В Минсельхозе России состоялась встреча министра сельского хозяйства Оксаны Лут с генеральным директором АО «ГЛОНАСС» Алексеем Райкевичем. Стороны обсудили совместную работу по внедрению в агропромышленный комплекс цифровых технологий и сервисов на базе «ЭРА-ГЛОНАСС», включая созданную по поручени

Совет директоров АО «ГЛОНАСС» утвердил новую стратегию развития компании По итогам очного заседания совета директоров АО «ГЛОНАСС» под председательством Министра транспорта Андрея Никитина утверждена стратегия развития компании до 2030 г. Наряду с поддержанием высокой эффективности работы первой в мире системы

Smartseeds и АО «ГЛОНАСС» объединят усилия в развитии навигационных решений и логистики грузоперевозок Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере информационных технологий и развитии навигационных и логистических решений между Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») и АО «ГЛОНАСС» – оператором госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщил представитель Smartseeds. Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию информационных технологий,

Первое российское мобильное решение с функционалом A-ГЛОНАСС На рынок выходит первое мобильное решение с российской технологией А-ГЛОНАСС, разработанной компанией АО «ГЛОНАСС», – GLS-1. Технология А-ГЛОНАСС создана в рамках импортозамещения и является заменой A-GPS, программно ускоряя определение местоположения на мобильных устройствах и аппаратуре спутн

«Лаборатория Умного Вождения» стала первым производителем УВЭОС, подтвердившим локализацию с SIM-чипом АО «ГЛОНАСС» «ЛУВ») первой в отрасли устройств вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) официально подтвердила высокую степень локализации своего производства с применением отечественного SIM-чипа производства АО «ГЛОНАСС». В результате экспертной оценки устройство «ЭРА Элемент» получило 212 баллов локализации. УВЭОС подключается к государственной информсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» и обеспечивает аварийное

На участке ВСМ Москва – Санкт-Петербург «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» впервые в России ввели в работу беспилотный каток Первый в России полностью автономный дорожный каток начал работу на участке строящейся ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Беспилотная техника – совместная разработка ГК «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Проект беспилотного катка – не просто локальный эксперимент. Экономический эффект, который мы получили в ходе испытаний,

АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета Готовится выход на биржу Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) «на горизонте ближайших трех лет», пишет РБК. «Привлечение акционерного капитала ускорит реали

АО «ГЛОНАСС» и ГосНИИ ГА объявили о сотрудничестве в сфере авиационной информбезопасности глашение о взаимодействии в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Соглашение предусматривает развитие стратегического партнёрства в сфере обеспеч

АО «ГЛОНАСС» и ОПДС объединят усилия для развития российских навигационных сервисов осинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в ЖКХ, логистику, сельское хозяйство и экологию, а также будут сотрудничать в сфере информационной безопасности. Об этом говорится в тексте соглашения, подписанном между АО «ГЛОНАСС» и ОПДС. «Сотрудничество компаний будет направлено на расширение применения услуг на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» на территории России, а также в странах-партнерах для повыше

«СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве в рамках цифровой трансформации бизнес-процессов СС» мы соберем уникальную базу данных о перевозках автомобильным транспортом, которая будет доступна онлайн, – сказал управляющий директор дирекции по развитию продуктов мониторинга и интернета вещей АО «ГЛОНАСС» Владимир Колодчиков. «Для нас это партнерство – стратегический шаг в развитии отечественных технологий. Объединение возможностей «СКБ Контур» и АО «ГЛОНАСС» откроет новые пе

ГК «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» займутся созданием доверенной среды для беспилотной авиации Группа компаний «Элемент» и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о взаимодействии в сфере беспилотной авиации (БАС). Компании разработают доверенную программно-аппаратную среду идентификации авиабеспилотников на основе росси

АО «ГЛОНАСС» представило отечественный аналог системы DroneID становленный на дроне, автоматически включает вещательный режим и передает сигнал по Wi-Fi. Дополнительное оборудование уже встроено в устройство идентификации», – сказал директор проектов по авиации АО «ГЛОНАСС» Сергей Кукарев. На отечественном рынке пока нет массовых и доступных устройств идентификации для широкого применения, а для мониторинга в онлайн-режиме на всей территории страны не

АО «ГЛОНАСС» запустило чат-боты поддержки транспортных компаний в мессенджере Mах сии, компаний лесного комплекса, малой авиации и перевозчиков опасных грузов — владельцев более полумиллиона подключенных к госинформсистеме транспортных средств. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Новые сервисы позволяют пользователям оперативно проверять статус работы аппаратуры спутниковой навигации, контролировать передачу данных через «ЭРА-ГЛОНАСС» и получать ответы на

АО «ГЛОНАСС» вступило в «Консорциум автомобильных электронных приборов и телематики» развития нормативной правовой базы автомобильной электроники и создания национальных платформ транспортной телематики и защиты транспортных средств от киберугроз. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «АО «ГЛОНАСС» совместно с Ассоциацией займется разработкой единой системы требований к электронике в автомобилях, а именно – для подключения аппаратуры спутниковой навигаци

АО «ГЛОНАСС» и ГК «Нацпроектстрой» запустят полностью автономный дорожный каток ащен российской системой высокоточного автовождения, что повысит качество и точность выполнения всех технологических операций при строительстве дорожного полотна. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «На сегодняшний день мы на трассе М-12 «Восток» завершили тестирование нашей системы высокоточного автовождения для прототипа беспилотного катка с нашим отраслевым партнером – ГК

АО «ГЛОНАСС» запустило канал в мессенджере Max ессенджере Max, который станет первоисточником новостей компании, сообщений о новых технологических проектах, собственных разработках в области навигации и связи. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Мессенджер Max также будет основой взаимодействия АО «ГЛОНАСС» с пользователями ранее в соответствии с требованиями законодательства компания закрыла в Telegram комментарии

АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» и ООО «ТахоТренд М» выстраивают взаимодействие для повышения прозрачности и безопасности на транспорте и (АСН) — МАК-1. Данное устройство соответствует требованиям законодательства России и передает данные с использованием сети связи госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Генеральный директор ООО «ТахоТренд М» Ольга Линникова: «Для нас приоритетны безопасность и соответствие нормативным требованиям, а также прозрачность взаимодействия со всеми учас

АО «ГЛОНАСС» начало подключение беспилотных катеров к Единой системе идентификации на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» ючены первые безэкипажные катера. Технология тестируется в Сахалинской области на различных маршрутах при доставке грузов на удаленные острова и на озере Тунайча. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Совместная работа с Сахалинской областью по мониторингу безэкипажных речных и морских катеров способствует повышению безопасности и прозрачности перемещения транспорта на воде. По

«Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» испытали на трассе М-12 прототип первого в России беспилотного катка высокоточного позиционирования Госкорпорации «Роскосмос». Такое комплексное решение эффективнее ручного управления техникой, что повышает качество строительства дорог», — отметил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Совместная работа ГК «Нацпроектстрой» и оператора госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» вносит вклад в формирование технологического и навигационного суверенитета России

В России откроют первый сервис-центр для беспилотников Сервис-центр АО «ГЛОНАСС» для беспилотников заработает уже в 2026 г. и сможет обслуживать более 2 тыс. дронов в год. Об этом сообщается в тексте соглашения, подписанном между АО «ГЛОНАСС» и Правитель

В России появился первый отечественный SIM-чип для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS и беспилотников и подачи сигнала SOS. SIM-чип представляет из себя микросхему, по своим свойствам схожую с сим-картой, которая позволяет идентифицировать абонента в сети связи. Разработка принадлежит АО «ГЛОНАСС», которая зарегистрирована в реестре российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». SIM-чип будет применяться в устрой

«Транспорт Будущего» примет участие в создании единой системы идентификации авиабеспилотников на базе госсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» «Транспорт будущего» и АО «ГЛОНАСС» будут совместно развивать единую систему идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемую на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Проект реализуется в рамках испо

Бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» посадили на четыре года Приговор суда Замоскворецкий районный суд в Москве приговорил к четырем годам колонии общего режима с запретом на два года занимать должности на госслужбе бывшего гендиректора АО «ГЛОНАСС» Игоря Милашевского, пишет «Коммерсант». Слушания начались 19 марта 2025 г. и длились семь судебных заседаний. Прокурор просил для подсудимого семь лет колонии общего режима. Четыре

АО «ГЛОНАСС» переходит на Astra Linux нового поколения «Группа Астра» объявляет о поставке АО «ГЛОНАСС», оператору государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», лицензий ОС Astra Linux 1.8. «Группа Астра» поставила 385 лицензий Astra Linux 1.8 для рабочих станций и 300 лиценз

«Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 15 апреля «Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и АО «ГЛОНАСС», компания-оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», поставщик навигационно-информационных и телекоммуникационных решений, подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве в

«ЭРА-ГЛОНАСС» для лесной техники: российские производители обеспечивают растущий спрос на аппаратуру спутниковой навигации спортных средств к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» для передачи данных во ФГИС Лесного комплекса. Регистрация продолжается, ежедневный прирост превышает 500 машин. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». При этом российские производители аппаратуры спутниковой навигации полностью обеспечивают потребности предприятий лесопромышленного комплекса. По итогам опроса, который провело

АО «ГЛОНАСС» расширило возможности личного кабинета для подключения лесной техники к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» тала доступна функция «Отмена делегирования», которая позволяет самостоятельно управлять правами на заполнение информации о транспортных средствах и оборудовании. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Если пользователь ошибочно делегировал полномочия на заполнение информации о транспортных средствах и оборудовании? или у него изменились планы по взаимодействию с партнером, то т

«ЭРА-ГЛОНАСС» передает во ФГИС Лесного комплекса данные о движении более 50 тыс. единиц лесной техники » направлен на поддержку легальных лесопользователей и борьбу с незаконной заготовкой древесины, а также на повышение оперативности реагирования на лесные пожары. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Замглавы Рослесхоза Вячеслав Спиренков отметил, что ежедневно увеличивается количество треков, которые доступны во ФГИС Лесного комплекса и передаются через «ЭРА-ГЛОНАСС». «Видим,

Система идентификации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит принудительно прерывать полеты авиабеспилотников-нарушителей рямо сейчас и протестированных ранее технологий, а также постепенного подключения перспективных разработок в области связи, навигации и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Использование упомянутых выше технологий будет способствовать решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по опережающему развитию беспилотной авиации и оп

Костромская область и АО «ГЛОНАСС» запустили эксперимент по цифровизации сельхозземель с помощью российских технологий связи и навигации значения. О запуске пилотного проекта объявили на трехсторонней встрече между Департаментом АПК Костромской области, Костромской государственной сельскохозяйственной академией (КГСХА) и специалистами АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Свод данных на единой платформе о работе комбайнов, тракторов и всей сельхозтехники позволит создать интерактивную карту

Свыше 15 тыс. единиц лесной техники подключено к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» ых средств лесопромышленной отрасли к платформе мониторинга на базе системы «ЭРА-ГЛОНАСС». На сегодняшний день более 14 тыс. предприятий подключили уже свыше 15 тыс. единиц лесной техники к платформе АО «ГЛОНАСС» для передачи данных о движении во ФГИС Лесного комплекса. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Половину зарегистрированных транспортных средств — свыше 6000 —

Девять тысяч предприятий лесной отрасли зарегистрировались в госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» ую технику к госинформсистеме для последующей онлайн-передачи данных о движении во ФГИС Лесного комплекса. Владельцы транспортных средств такой категории получили свыше тридцати одной тысячи сим-карт АО «ГЛОНАСС» для установки в аппаратуру спутниковой навигации. При этом большая часть компаний начала регистрироваться только во второй половине декабря – количество таких обращений увеличилось

АО «ГЛОНАСС» запустит в пилотном режиме платформу кибербезопасности для авто на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» В январе 2025 г. АО «ГЛОНАСС» вместе с ФГУП «НАМИ» и НПП «Гамма» при поддержке Минпромторга и Минтранса запустит в пилотном режиме облачную платформу кибербезопасности для транспортных средств на базе госинформ

АО «ГЛОНАСС» протестирует киберзащиту для российских автомобилей с телематикой Пилотный проект по киберзащите ТС Российские автомобили планируют оснастить системами защиты от кибератак. В январе 2025 г. АО «ГЛОНАСС» запустит пилотный проект, пишут «Ведомости», ссылаясь на заявление генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича в Госдуме. Пилот проведут в Москве совместно с Центр

Мишустин: Система «ЭРА-ГЛОНАСС» должна масштабироваться на другие виды транспорта Генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич доложил Председателю Правительства России Михаилу Мишустину о разработке первой в России мобильной спутниковой связи нового поколения и о применении «ЭРА-ГЛОНАСС»

Поездки на общественном транспорте станут комфортнее и безопаснее в Рязанской области благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС» плексом. Соответствующее соглашение заключили заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». Федеральная навигационно-информационная система, разрабатываемая АО «ГЛОНАСС» с Минтрансом России

АО «ГЛОНАСС» и «Ступор» совместно займутся развитием технологий для ускорения внедрения гражданских авиабеспилотников ую осведомлённость органов государственной власти о полетах гражданских беспилотных воздушных судов. Соглашение о сотрудничестве для реализации такого пилотного проекта заключили генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич и генеральный директор ООО «Ступор» Дмитрий Воронцов. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». «Интеграция платформы мониторинга различных видов т

АО «ГЛОНАСС» и «Мой Самокат» повысят безопасность средств индивидуальной мобильности с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» -ГЛОНАСС» позволяет сделать их безопаснее для всех. Соглашение о совместном развитии применения такой платформы заключили генеральный директор «Мой Самокат» Евгений Крупенин и Алексей Райкевич, глава АО «ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС». По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС», к мониторингу на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» уже подключено свыше 5 тыс. э