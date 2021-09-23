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ГЛОНАСС АО


23.09.2021 Отменен штраф за превышение «средней скорости», придуманный бывшей женой экс-министра связи России 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
10.09.2021 Рынок цифровизации транспорта и логистики к 2030 г. вырастет в 7 раз 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
29.04.2021 «ГЛОНАСС» нового типа обойдется в 800 миллионов и сможет работать без спутников 1
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 1
27.01.2021 «Ростелеком» стал партнером «Ростеха» и ГЛОНАСС во всероссийской схватке за рынок дорожных камер 3
22.09.2020 Количество клиентов виртуальных операторов на сети Tele2 превысило 4,2 млн 1
03.08.2020 Tele2 запускает в промышленную эксплуатацию MVNO для «ГЛОНАСС» 1
27.07.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортной отрасли 1
24.07.2020 Мировые ИТ-тренды в российской транспортной отрасли 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 2
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 2
21.07.2020 Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 1
17.04.2020 На ИТ-систему мониторинга защищенности транспорта в России потратят полтора миллиарда 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 2
06.03.2020 Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех» 1
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 1
19.11.2019 Tele2 запускает MVNO для «ГЛОНАСС» 2
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft 4
24.10.2019 Власти испугались «ящика Пандоры» и отказали в частотах детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
09.10.2019 Битва гигантов. Зачем компания Ротенберга и «Ростеха» воюет за новый диапазон? 1
04.09.2019 Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 1
12.08.2019 В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
24.07.2019 Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 2
15.07.2019 На покрытие России интернетом вещей нужно 70 миллиардов. Требуется помощь государства 2
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
20.06.2019 На нарушениях ПДД заработают миллиарды «Ростех», ГЛОНАСС и бывшая компания жены Никифорова 4
20.06.2019 Постоянное информационное взаимодействие ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» с Системой-112 обеспечено в 26 субъектах России 3
23.05.2019 СП Ростех и ГЛОНАСС создадут автоматизированную систему оценки безопасности на дорогах России 1
10.05.2019 Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1
19.04.2019 Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей 2
15.04.2019 Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха» 1
25.02.2019 Чипы собственной разработки помогут компании Ротенберга захватить российский рынок умных счетчиков 1
07.02.2019 Компания Ротенберга и «Ростеха» может получить монопольное право на умные электросчетчики в России 1
04.12.2018 Общее детище Ротенберга, ГЛОНАСС и «Ростеха» без конкурса получило частоты для транспортной телематики 4

Публикаций - 82, упоминаний - 136

ГЛОНАСС АО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 19
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 18
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 13
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 11
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 34 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 9
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 14 8
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 8
Yandex - Яндекс 4101 7
РТ-Инвест 37 7
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 6
Крок 1221 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 6
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 4
Google LLC 7158 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 4
Ramax - Рамакс 62 4
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 4
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
АФК Система ПАО 995 4
IBM 3546 3
SAP SE 3216 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
Восход ФГБУ НИИ 365 3
Microsoft Corporation 11110 3
Telegram Group 702 3
Facebook 3766 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
iCore 45 3
Барс груп 402 2
Apple Inc - Эппл Рус 7713 2
Ланит ГК 1158 2
VK - Mail.ru Group 2484 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Cisco Systems 2044 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 13
АвтоВАЗ 119 6
РКС - Российские космические системы 100 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 5
Царицын капитал 22 4
Аэрофлот 493 4
Hyundai Motor 145 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
Газпром ПАО 523 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Мособлгаз 11 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Мострансавто 59 1
Деловые Линии ГК 36 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 76 1
Сотка Высоток 4 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Ford 173 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
РесурсТранс 16 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
Россети ПАО 168 1
Boeing 98 1
Газпром нефть 382 1
eBay Inc 531 1
Почта России ПАО 1574 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Visa International 1346 1
Volvo Cars 155 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Continental AG 35 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 21
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 12
Президент Российской Федерации 1440 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 10
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 9
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 9
Правительство РФ 2206 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
МЦД - Московские центральные диаметры 21 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Администрация Президента РФ 268 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 13
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 8
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 5
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 4
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 4
Big Data - Большие данные 1136 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 2
Субтехнологии 8 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
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FM-радиовещание - FM-тюнер 480 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
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Lightning 131 1
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eMTC - enhanced Machine-Type Communication 4 1
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ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 58
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 30
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 18
ФСТТ РФ - Федеральная сеть транспортной телематики 7 5
Telegram - Мессенджер 80 3
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
БАРС.Alpha BI 32 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 2
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Baidu 179 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
Yandex Object Storage 4 2
NetApp ONTAP 34 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Microsoft Power BI 113 2
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 14 1
МТТ MVNE 20 1
General Electric Predix - IIoT-платформа 7 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
СКАУТ Безопасное вождение 14 1
Роскосмос Цифровая Земля 2 1
ИСУЭЭ - интеллектуальные системы учета электрической энергии 1 1
РЖД Цифровая железная дорога 7 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 4 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 11 1
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 1
Airbus Skywise 2 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 7 1
Путин Владимир 1826 16
Ротенберг Аркадий 42 16
Ротенберг Игорь 35 16
Гурко Александр 129 10
Иванов Олег 124 8
Недосеков Андрей 23 7
Носков Константин 201 7
Никифоров Николай 1126 6
Акимов Максим 167 5
Аксельрод Илья 15 5
Замков Антон 7 4
Скворцов Сергей 8 4
Парахин Виктор 4 4
Шипелов Андрей 21 4
Милашевский Игорь 16 3
Рогозин Дмитрий 79 3
Пауков Сергей 7 3
Карпинский Алексей 37 3
Буленков Дмитрий 13 3
Волков Сергей 25 3
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 2
Бойко Елена 151 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Щеголев Игорь 676 2
Колесников Андрей 78 2
Соколов Максим 15 2
Шувалов Игорь 64 2
Комиссаров Алексей 17 2
Семенов Алексей 67 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Барыкин Сергей 9 2
Заикин Алексей 1 1
Мигалин Алексей 2 1
Сивидов Алексей 31 1
Буянов Максим 3 1
Урличич Юрий 30 1
Куканов Александр 15 1
Чепкасов Владимир 1 1
Ильин Дмитрий 11 1
Арчинеков Егор 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 64
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 13
Россия - СФО - Новосибирск 1971 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 9
Россия - Республика Крым 626 9
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 9
Россия - Краснодарский край 915 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
Россия - Севастополь 420 7
Россия - Красноярский край 666 7
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 6
Россия - ПФО - Казань 1519 6
Европа 3766 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 5
Казахстан - Республика 2637 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 5
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 3
Арктика 141 2
Россия - ПФО - Самара 1291 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Украина 3374 2
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Земля - планета Солнечной системы 868 2
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 2
Финляндия - Финляндская Республика 817 2
Россия - Иннополис 292 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
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США - Майами 73 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 14
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 10
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Резерв универсального обслуживания 37 2
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 1
Сельское хозяйство 12 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
Человеческий фактор 126 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
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