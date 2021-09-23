ГЛОНАСС АО

Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1

CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков ИТ в транспортной отрасли 1

Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 2

Компания Ротенберга и Минтранс с боем взяли дефицитные частоты 1

На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 2

Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 1

Директор госоператора связи ушел в отставку после схватки с компанией Ротенберга 1

Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1

Цифровизацию транспорта тормозит отсутствие стандартов и экономической целесообразности 2

СП Ростех и ГЛОНАСС создадут автоматизированную систему оценки безопасности на дорогах России 1

Каких частот не хватает российскому интернету вещей и где их взять 1