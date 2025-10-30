«ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит онлайн-мониторинг транспорта на южном участке коридора «Север – Юг»

АО «ГЛОНАСС», оператор госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», запустит мониторинг движения транспорта на южном участке международного транспортного коридора «Север – Юг», проходящего через Дагестан. В рамках первого этапа совместного проекта с правительством республики откроется более 20 сервисных пунктов для обеспечения онлайн-трекинга перевозки грузов в регионе.

Соглашение о развитии навигационно-связной инфраструктуры южного участка международного транспортного коридора «Север – Юг» подписано между АО «ГЛОНАСС» и Министерством цифрового развития Республики Дагестан. Совместная работа обеспечит цифровую безопасность, эффективность и ускорение развития транспортной системы региона.

«Мониторинг транспорта совместно с запуском сервисных пунктов станет первым этапом повышения безопасности дорожного движения на территории республики. Прозрачность, безопасность передвижения по международному транспортному коридору – стратегическая задача, и подписание соглашения АО «ГЛОНАСС» с правительством Республики Дагестан является первым шагом на пути масштабной работы», – сказал министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов.

«Транспортные средства на МТК «Север-Юг», начнут оснащать аппаратурой спутниковой навигации и подключать их к платформе мониторинга на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для этого уже с ноября мы начнем работать над открытием сервисных пунктов, в том числе на территории морских портов», – отметил директор департамента продаж АО «ГЛОНАСС» Виталий Деркач.

По его словам, юридически значимые данные о передвижении транспортных средств будут передаваться в информационные системы правительства Республики Дагестан и в федеральные органы исполнительной власти.