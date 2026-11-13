Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Республики Дагестан органы государственной власти
СОБЫТИЯ
Публикаций - 42, упоминаний - 66
Правительство Республики Дагестан и организации, системы, технологии, персоны:
|Изиева Карем 53 3
|Гамзатов Юрий 7 3
|Абдулмуслимов Абдулмуслим 3 3
|Снегирев Сергей 6 2
|Гамзатов Гамзат 15 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Толбоев Магомед 2 2
|Рустамов Рустам 566 2
|Панагушин Андрей 17 1
|Добровольский Михаил 42 1
|Джабраилов Артур 1 1
|Харин Алексей 4 1
|Петренко Александр 9 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 4 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Рамазанов Мазай 1 1
|Макаренко Владимир 19 1
|Прокопьев Иван 13 1
|Магомадов Бислан 4 1
|Буганов Тамерлан 1 1
|Алдошин Олег 42 1
|Омарова Марина 1 1
|Барон Валерий 2 1
|Ибрагимов Танка 1 1
|Ибрагимов Али 2 1
|Магомедов Аскандар 1 1
|Шахов Шахабас 1 1
|Амиров Саид 1 1
|Ермаков Эдуард 1 1
|Шиянова Антонина 1 1
|Половинко Артем 1 1
|Мусабекова Патимат 1 1
|Гаджимурадов Ширухан 1 1
|Магомедов Магомедали 2 1
|Махачев Гаджи 1 1
|Графов Владимир 1 1
|Блудов Виктор 1 1
|Деркач Виталий 6 1
|Кумыков Аслангери 2 1
|Российская газета 301 1
|Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 206 1
|ТВ-Новости АНО 7 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2738 1
|Ведомости 1566 1
|РИА Новости 1050 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485992, в очереди разбора - 721767.
Создано именных указателей - 204395.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.