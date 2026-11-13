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Правительство Республики Дагестан органы государственной власти

Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


13.11.2026 Правительство Дагестана и «СКБ Контур» договорились о поддержке перехода на электронные перевозочные документы 1
01.11.2025 МТС представила цифровые решения для сохранения экологии Каспия 1
30.10.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» обеспечит онлайн-мониторинг транспорта на южном участке коридора «Север – Юг» 2
02.06.2025 МТС и Минцифры Дагестана обеспечат скоростным интернетом и умным видеонаблюдением сельские школы республики 1
04.02.2025 Блокчейн для кизлярских мастеров 1
24.09.2024 Чтобы удобнее воровать электроэнергию, в России начали строить майнинг-фермы под землей 1
17.11.2023 «СКБ Контур» подписал соглашение с правительством Дагестана 2
04.10.2022 ИТ-компания поставила по госконтракту 21 компьютер вместо 4 тыс. и осталась без 440 млн рублей 1
24.08.2022 АРПП «Отечественный софт» заключила соглашения о сотрудничестве с Минцифры Республики Дагестан и Дагестанским госуниверситетом 2
17.06.2022 В Республике Дагестан «Билайн» в ближайшие пять лет планирует инвестировать 1,2 млрд рублей 1
06.04.2022 Дагестанские школы перейдут на «Ред ОС» 2
19.01.2022 Правительство Республики Дагестан переходит на отечественную коммуникационную систему 1
28.10.2021 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 3
03.12.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2020 г. 2
18.02.2019 Республика Дагестан и «Ред Софт» будут продвигать отечественное ПО 2
28.02.2018 «Ростелеком» обеспечит услугами связи МВД РФ по Дагестану 1
19.09.2017 Власти оценивают пользу от госСМИ по поисковику «Спутник» 1
28.12.2016 «Ростелеком» автоматизировал работу скорой медицинской помощи в Дагестане 1
02.09.2016 МТС внедряет современные технологии для развития социокультурной сферы Дагестана 2
13.11.2015 «Спутник» создаст для Республики Дагестан региональный информационный портал 1
21.09.2015 МТС оцифровала историю древнего Дербента 1
18.05.2015 «Ростелеком» в Дагестане провел обучение по использованию АИС «Контингент-регион» для работников образования 4
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 1
06.11.2014 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за октябрь 2014 г. 1
14.04.2014 «Сумма Телеком» будет развивать ГЛОНАСС-технологии в Дагестане 1
27.02.2014 Maykor поможет Правительству Дагестана повысить безопасность на дорогах 3
01.11.2013 Система «Тезис» автоматизировала процессы документооборота контрольно-финансового управления Дагестана 5
25.12.2012 В Республике Дагестан сформирована основа электронного правительства 1
04.06.2012 «Ростелеком» перевел в электронный вид 14 госуслуг Республики Дагестан 2
28.05.2012 Услуги электронного правительства Дагестана теперь можно получить на федеральном портале госуслуг 1
07.03.2012 «Ростелеком» переведет в электронный вид более 100 госуслуг республики Дагестан 2
30.01.2012 Дагестан получит тестовую партию универсальных электронных карт в феврале 2012 г. 3
29.12.2011 Дагестан утвердил республиканскую целевую программы по внедрению ГЛОНАСС 1
29.07.2011 Министерство образования и науки Дагестана внедряет СЭД «Евфрат» 2
21.05.2008 «УСП КомпьюЛинк» строит ИС для госорганов Дагестана 1
08.11.2006 Бюджетные учреждения Дагестана оптимизируют ведение учета 1
12.04.2006 Дагестанские бюджетники внедряют "1С" 1
11.07.2005 В Дагестане автоматизируют 1,5 тыс. бюджетных учреждений 1
22.08.2003 МАКС-2003: Космический «парашют» испытают в октябре 1

Публикаций - 42, упоминаний - 66

Правительство Республики Дагестан и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11109 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 3
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 59 3
9810 3
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 158 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 2
ИнТехСофт 3 2
Ред Софт - Red Soft 1298 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 1
Eastman Kodak - Кодак 510 1
123 солюшнс 24 1
Бизнес ИТ 47 1
Eastman Kodak Alaris - Кодак Аларис Рус 4 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
1С:Франчайзинг 27 1
Дагестан-Парус 2 1
ТрансНет - TransNet 7 1
Ц1 - ЦИКАДА - Инфотактика 19 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3493 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2409 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 151 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
Fujitsu 2112 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 142 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1283 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1385 1
Canon 1444 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2696 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 441 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 721 1
ГЛОНАСС АО 289 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1149 1
ФОРС - Центр разработки 718 1
ИКС - Цитадель ГК 113 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 514 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1144 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 2
Русский Страховой Центр 9 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
Жемчужина - Санаторий 68 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 41 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 16 1
Роснефть Дагнефть 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 187 1
Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-заповедник 1 1
Почта России ПАО 2409 1
Связной ГК 1406 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 34 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1628 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14176 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2164 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6750 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5015 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1574 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2911 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5499 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3383 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3636 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2933 3
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 229 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 306 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 92 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 433 2
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 136 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 487 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 93 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Правительство Чукотского автономного округа - Губернатор Чукотского округа 30 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 76 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 47 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 45 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 75 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - ГИС УСМТ - государственная информационная система учета самоходных машин и прицепов к ним 20 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 58 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 194 1
Правительство Челябинской области 78 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Правительство Кировской области 23 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 145 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 791 2
ГосИнформСистемы 167 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 475 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27384 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14224 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7471 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1930 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2877 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3251 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14330 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23378 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17170 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4789 4
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Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1519 3
Оповещение и уведомление - Notification 6278 3
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 735 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13123 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 325 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1279 2
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 562 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 372 2
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ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1012 2
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Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5461 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6374 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1123 4
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 71 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3010 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 567 3
Южмаш - Зенит - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 110 2
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 93 2
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 267 2
Рубин ЦКБ МТ - 955 Борей - К-535 Долгорукий Юрий - К-551 Владимир Мономах - К-550 Александр Невский - Дмитрий Донской - 667БДР Кальмар - 667БДРМ Дельфин - российские атомные подводные лодки (АПЛ) стратегического назначения 31 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1693 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1549 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2587 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 394 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 124 1
Правительство Москвы - Портал поставщиков города Москвы - zakupki.mos.ru 8 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 360 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 83 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 110 1
ЭОС АРМ руководителя 79 1
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
МегаФон Наши люди 50 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 35 1
МТС Дети в интернете 21 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
Спутник ПП - МедиаПульсар 1 1
Реестр апостилей 3 1
Apple iOS 8690 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 446 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 280 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 718 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 467 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 330 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 643 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1404 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 148 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 252 1
Изиева Карем 53 3
Гамзатов Юрий 7 3
Абдулмуслимов Абдулмуслим 3 3
Снегирев Сергей 6 2
Гамзатов Гамзат 15 2
Шалманов Сергей 202 2
Толбоев Магомед 2 2
Рустамов Рустам 566 2
Панагушин Андрей 17 1
Добровольский Михаил 42 1
Джабраилов Артур 1 1
Харин Алексей 4 1
Петренко Александр 9 1
Цимбалист Александр 1 1
Ищенко Александр 4 1
Храмцовская Наталья 48 1
Рамазанов Мазай 1 1
Макаренко Владимир 19 1
Прокопьев Иван 13 1
Магомадов Бислан 4 1
Буганов Тамерлан 1 1
Алдошин Олег 42 1
Омарова Марина 1 1
Барон Валерий 2 1
Ибрагимов Танка 1 1
Ибрагимов Али 2 1
Магомедов Аскандар 1 1
Шахов Шахабас 1 1
Амиров Саид 1 1
Ермаков Эдуард 1 1
Шиянова Антонина 1 1
Половинко Артем 1 1
Мусабекова Патимат 1 1
Гаджимурадов Ширухан 1 1
Магомедов Магомедали 2 1
Махачев Гаджи 1 1
Графов Владимир 1 1
Блудов Виктор 1 1
Деркач Виталий 6 1
Кумыков Аслангери 2 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 812 39
Россия - РФ - Российская федерация 169887 27
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 279 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 5
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Дербент 72 4
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 115 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1129 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1320 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1839 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 45 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Кизилюрт 18 2
Европа 25075 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3563 2
Земля - планета Солнечной системы 10939 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3184 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19908 2
Германия - Федеративная Республика 13332 2
Франция - Французская Республика 8223 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2369 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2362 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1502 2
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