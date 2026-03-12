Получите все материалы CNews по ключевому слову
Опека и попечительство Федеральный закон 48-ФЗ Об опеке и попечительстве
СОБЫТИЯ
Опека и попечительство и организации, системы, технологии, персоны:
|Куртяник Надежда 404 9
|Путин Владимир 3401 3
|Медведев Дмитрий 1664 3
|Балуев Евгений 31 2
|Бабкин Владимир 4 2
|Никифоров Николай 1137 2
|Иванова Елена 82 2
|Сытин Дмитрий 59 1
|Урличич Юрий 52 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Гоков Дмитрий 33 1
|Большаков Артур 3 1
|Оськин Алексей 21 1
|Поздняков Павел 20 1
|Фадеев Михаил 56 1
|Касьянов Михаил 54 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Блохина Лидия 1 1
|Молдаванов Александр 13 1
|Ботнев Андрей 4 1
|Краус Олег 11 1
|Митрейкин Александр 20 1
|Вдовин Владимир 8 1
|Ионин Андрей 10 1
|Гладких Виктор 4 1
|Шкель Виктор 3 1
|Чернышев Александр 16 1
|Заколупина Марина 8 1
|Морозова Светлана 1 1
|Тиман Юрий 4 1
|Boisselier Brigitte - Буаселье Брижит 5 1
|Бизяев Алексей 2 1
|Diaw Boris - Дьяо Борис 1 1
|Konstantinou Eleni - Константиноу Елене 1 1
|Duff Stuart - Дафф Стюарт 1 1
|Волынкин Егор 1 1
|Синкевич Александр 1 1
|Шпенст Вадим 7 1
|Мандик Игорь 24 1
|Саяхова Римма 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424795, в очереди разбора - 726929.
Создано именных указателей - 191567.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.