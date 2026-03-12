Разделы

Опека и попечительство Федеральный закон 48-ФЗ Об опеке и попечительстве


СОБЫТИЯ


12.03.2026 Пожаловаться на кредиторов теперь можно на «Госуслугах» 1
25.11.2025 Опекунам Подмосковья упростили процесс получения справок 2
10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы 1
29.10.2025 В Подмосковье оформить компенсацию за проезд детей-сирот можно онлайн 2
08.10.2025 Генпрокуратура России добилась национализации интернет-провайдера и признания его владельцев экстремистами 1
Чем ИИ может быть полезен в госуправлении? Мнения участников рынка 1
23.07.2025 На портале госуслуг Подмосковья запущена новая услуга для семей с детьми 1
07.05.2025 В Самаре к 80-летию Победы при участии Content AI запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары» 1
07.05.2025 Более 23 тыс. раз горожане воспользовались сервисом онлайн-консультаций на mos.ru в I квартале 2025 года 1
09.04.2025 Новый онлайн-сервис на региональном портале поможет подготовить ежегодный отчет опекуна 1
31.03.2025 Минцифры: успейте создать черновик заявления в 1 класс до 1 апреля 2025 года 1
25.02.2025 Услугу возмездной опеки упростили на портале госуслуг Подмосковья 1
12.02.2025 В Подмосковье открылась онлайн-запись в школу приемных родителей 1
23.01.2025 Услугу по установлению добровольной опеки оцифровали в Подмосковье 3
21.01.2025 Новая онлайн-услуга для опекунов появилась на портале госуслуг Подмосковья 3
18.11.2024 «МегаФон»: без кота и жизнь не та – приморцы стали внимательнее к домашним животным 1
15.11.2024 Семилетнего программиста из России пригласили на руководящую должность в ИТ-компании 1
01.08.2024 Оформление еще одного разрешения опеки перевели в «цифру» 1
30.07.2024 Опекуны смогут создавать детям и недееспособным учетные записи на «Госуслугах» 1
16.05.2024 В Подмосковье ввели онлайн-очередь на бесплатное жилье от государства 1
11.04.2024 МТС подключила к интернету 59 социально значимых объектов Хабаровского края 1
22.02.2024 Браслет для определения эмоционального состояния разработан в НГТУ НЭТИ 1
05.12.2022 Подать заявление на выпуск карты москвича теперь можно только онлайн 1
18.02.2022 Заботливый отец ненароком отключил интернет в целом городе, чтобы его дети не сидели в Сети 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
03.08.2021 Как создать Apple ID для ребенка 1
12.04.2021 Россиянам упростят обжалование штрафов за нарушение ПДД через интернет 1
24.11.2020 «ТЭК-Торг»: с начала 2020 года госзаказчики опубликовали более 1,7 млн закупок на сумму свыше 7,5 трлн рублей 1
09.06.2020 На портале Госуслуг запущен сервис по оформлению выплат за временную опеку 2
21.11.2019 Власти просят граждан протестировать еще 5 суперсервисов для здоровья, трудовых отношений и инвалидности 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
30.09.2019 Правительство России окончательно похоронило бумажные СНИЛС 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 1
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 1
12.09.2018 От чиновников Роскомнадзора требуют вернуть миллионы, растраченные на «мертвых душ» 1
16.04.2018 Судебным приставам разрешили донимать россиян SMS-ками 1
01.09.2016 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за август 2016 года 1
28.07.2016 Татьяна Некрасова -

ИТ могут обеспечить рост благосостояния граждан при снижении государственного финансирования

 1
25.07.2016 ИТ-разработка новосибирского Академпарка сократила затраты на оказание госуслуг в Бурятии 1
15.06.2016 Тимур Ахмеров -

Проект «Контингент» стал хорошим стимулом для развития рынка региональной информатизации

 1

