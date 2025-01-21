Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Новая онлайн-услуга для опекунов появилась на портале госуслуг Подмосковья

Теперь опекун или попечитель совершеннолетнего лица может подать ежегодный отчет в электронном виде через региональный портал. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье оцифрована еще одна услуга. Направить ежегодный отчет об имуществе теперь можно без личного посещения органа опеки и попечительства. Помимо этого, в рамках услуги появилась возможность совместной подачи отчета опекуном и подопечным. Когда опекун заполняет онлайн-форму заявления, подопечный получает ссылку на электронное согласие в личном кабинете на региональном портале», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Опекуны совершеннолетних ежегодно должны сдавать отчет о хранении, использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом. Такой отчет необходимо подавать до 1 февраля года, который следует за отчетным. Например, отчитаться за 2024 г. год нужно не позднее 1 февраля 2025 г. Кроме того, в случае, если опекуна освобождают от его обязанностей, отчет об имуществе нужно предоставить в течение трех дней.

Дмитрий Ларин, Генбанк: Ужесточение ответственности за утечки ПДн может помочь злоумышленникам устранить опытного менеджера по кибербезопасности
безопасность

Услуга «Отчет опекуна (попечителя) совершеннолетнего» доступна на региональном портале. Чтобы оформить заявление, нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить подтверждающие документы.

Услуга предоставляется бесплатно. Ответ будет направлен в личный кабинет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками

Денис Хадасков, HD Tech: Платформы автоматизации разработки станут одним из трендов 2025 года

Telegram уничтожил официальный канал легендарного российского торрент-трекера

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: В секторе промышленных информационных систем встраиваемые СКЗИ займут важное место

Киберпреступники продают россиянам на онлайн-магазинах зараженную технику, используя низкие цены как приманку

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще