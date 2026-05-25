RooX и «Инфотекс Интернет Траст» объявили о сотрудничестве в области защиты доступа при подключении к ЕСИА Компании «Инфотекс Интернет Траст» и RooX объявили о начале технологического сотрудничества, направленного на упрощение и повышение безопасности подключения корпоративных систем к инфраструктуре ЕСИА. В рамках партнёрства реализована интеграция платформы управления доступом RooX UIDM и шлюза защищённого взаимодействия TrustGate («ТрастГейт»). Интеграция RooX UIDM и TrustGate позволит к

Финтех-группа Cyberbird внедрила ЕСИА как новый способ верификации заемщиков ривет, Сосед», Finters и «Пробаланс», подключилась к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) как дополнительному способу регистрации и авторизации пользователей на платформах компа

ТЦИ ведет поэтапное обновление системы регистрации доменных имен для интеграции с ЕСИА «Технический центр Интернет» готовит систему регистрации доменов верхнего уровня к возможности внесения данных из ЕСИА для идентификации администраторов доменов. Соответствующий законопроект подписал 29 декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 г. Об этом C

Аутентификация пациентов через ЕСИА доступна клиникам при электронном подписании документов с помощью F.Doc ом числе информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство (ИДС), с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) без дополнительных технических работ и и

Х5 стала принимать сотрудников в магазины быстрее в шесть раз Х5 Group получила разрешение от Минцифры на интеграцию с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). При заполнении анкеты для трудоустройст

Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники всех конечных пользователей номеров сотовой связи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), но госсектор не торопится выполнять это требование. Бороться с этим будут все российск

Россияне смогут заходить на HeadHunter, «Циан» и «Авито» по паспорту через ЕСИА Вход через ЕСИА Россияне с подтвержденной учетной записью на госуслугах смогут авторизоваться по паспорт

«Авито» добавит возможность верификации через «Госуслуги» «Авито» добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на по

Первые интернет-площадки запустили авторизацию через ЕСИА шать юридически значимые действия на коммерческих площадках, пройдя аутентификацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на по

В сервисы «Яндекса» будут пускать по паспорту. ИТ-гигант внедрит авторизацию через ЕСИА ловами, будут использоваться данные, применяемые для доступа к порталу госуслуг. О скором внедрении ЕСИА в сервисы «Яндекса» сообщил действующий глава российского Минцифры Максут Шадаев. Минист

Россияне смогут запрещать властям работать с их данными Постановление, разрешающее отзывать согласие на обработку данных Россияне смогут через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) отзывать согласие на обработку персональных данных в государственных информсистемах. Правительство опубликовало соответствующее постановление на портале правовой информации. Кроме того, с

«Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году вать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через Единую биометрическую систему и ЕСИА. Сегодня такие услуги предоставляют 11 банков (шесть из них присоединились к системе в 2

На портале «Инфоклиника.RU» доступна идентификация через ЕСИА Портал «Инфоклиника.RU» теперь централизованно подключен к ЕСИА (единой системе аутентификации и авторизации, чаще называемой пользователями как авторизация через «Госуслуги»). Это стало возможным благодаря тому, что портал «Инфоклиника.RU» недавно пол

Россиянам позволят дистанционно подписывать контракты с сотовыми операторами вие операторов связи и их абонентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также единой биометрической системы. Эти системы будут использоваться, к примеру, пр

Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян получить доступ к персональным данным россиян через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемую на портале госуслуг. Они будут использовать эти сведения для рассылки уве

Сервис Docdoc внедрил авторизацию через ЕСИА портала Госуслуг Сервис Docdoc (входит в экосистему Сбербанка), оказывающий телемедицинские консультации, вывел в промышленную эксплуатацию возможность авторизации с использованием ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) через портал Госуслуг. Теперь для получения услуг телемедицины достаточно авторизоваться под своей учетной записью Госуслуг на сайте сервиса

Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг Ц) — провел эксперимент по регистрации доменов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом в ходе прошедшей в Вильнюсе конференции TLDCON-2019 рассказала руководитель пр

Danycom.Mobile начал использовать ЕСИА для подключения абонентов Федеральный мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в международный телекоммуникационный холдинг Danycom.Global, начал использование ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Сейчас посетители сайта Danycom.Mobile могут самостоятельно пройти идентификацию в режиме реального времени. «Уже сейчас это позволяет знач

Тысячи отделений Сбербанка начали собирать слепки лиц и голосов биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) в 20% своих отделений, обслуживающих физических лиц. Как сообщил банк CNews, это состав

Сбербанк организовал сбор биометрических данных в 20% своих отделений Сбербанк объявил о завершении тиражирования сбора биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для проведения удаленной идентификации граждан в 20% своих отделений, обслуживающих физических лиц. ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам госуслуг и Российской общественной и

«Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства ее значимые элементы ИЭП, такие как портал Госуслуг, Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Единая система нормативн

Сбербанк присоединился к проекту ЦБ по биометрической идентификации клиентов ьного банка России по удаленной идентификации клиентов и запустил сбор биометрических данных для «Ключ Ростелеком» – Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В рамках данной инициативы Сбербанк стал агентом Единой биометрической системы. До конца года доля офисов банка, принимающих биометрические данные для передачи в ЕБС ЕСИА, состави

В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которой в ноябре 2018 г. исполнилось 7 лет, зарегистрировано больше половины населения

Решения «Диасофт» Flextera для взаимодействия с ЕСИА и ЕБС успешно прошли пилотные испытания «Диасофт» сообщил о выпуске новых компонентов Flextera – «Взаимодействие с ЕСИА» и «Взаимодействие с ЕБС». Данные решения помогут кредитным организациям выполнить требо

Компания «Кворум» выпустила новый продукт для работы банка с ЕБС и ЕСИА ) установленных типов биометрических образцов, а также для работы с учетными записями пользователей Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) Адаптер «Биометрия» разработан с учетом

«Барс груп» обеспечит подключение к ЕСИА по протоколу OAuth 2.0 ности обеспечить интеграцию информационных систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) по протоколу OAuth 2.0 / OpenID Connect. В 2017 г. Министерство связи и массовых коммун

«Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ ействия (СМЭВ) и поддерживает как проверку данных получателей сертификатов через сервисы органов государственной власти, так и публикацию сертификатов в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Обе функции являются требованиями действующего законодательства в отношении аккредитованных удостоверяющих центров.Распространение и развитие электронных услуг и торговых площадок привел

Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА оссии – более 66 млн граждан, имеют учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). За 2017 год численность «электронного» населения страны выросла более чем на 66%. Согл

Облачная телефония Zadarma интегрирована в ЕСИА («ГосУслуги») ификации (портал «ГосУслуги»). Благодаря интеграции российский номер телефона (включая мобильные номера и номера 8-800) можно подключить без загрузки документов буквально за одну минуту.«Интеграция с ЕСИА – это в первую очередь сэкономленное время для наших новых пользователей. Представьте – утром на совещании возникает вопрос о покупке, например, номера 8-800 для бесплатных звонков клиенто

R-Style Softlab выпустила новое решение для электронного взаимодействия банков с ЕСИА R-Style Softlab включила в линейку продуктов RS-Connect новый модуль — «RS-Connect. Регистрация в ЕСИА», предназначенный для обмена данными между банками и Единой системой идентификации и аут

Обновленная ЕСИА поможет россиянам переводить деньги без платежных систем В ЕСИА появится биометрия Заместитель министра связи Алексей Козырев рассказал о планах по расширению возможностей Единой системы идентификации (ЕСИА). Презентация состоялась на организова

Операторов сотовой связи подключат к инфраструктуре электронного правительства лючение операторов подвижной радиотелефонной связи к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которые являются частью

Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX нии добавлен дополнительный способ авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), известную как сайт «Госуслуг». Пользователи могут прикрепить к учетной записи в «МойОф

Банки с помощью «Адаптера ЕСИА» от «Кворум» смогут предлагать услугу дистанционного открытия счетов ие счета (вклада), без его личного присутствия после идентификации указанного лица с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для банков нововведения означают возмож

На Едином портале госуслуг зарегистрирован каждый второй пользователь Рунета Количество зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждан достигло 40 млн человек. Таким образом, каждый второй пользователь российского

Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек оссии представило регулярный отчет, содержащий показатели функционирования ИЭП. Как рассказали CNews в министерстве, по данным на конец ноября 2016 г. в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано 37,7 млн человек. Прирост пользователей электронных госуслуг в ноябре 2016 г. составил 2,4 млн человек, что стало рекордным показателем роста за все время существования с

«Ростелеком» отчитался о работе единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) Как рассказали CNews в компании, ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), созданная «Ростелекомом» по заказу Минкомсвязи России 5 лет назад , сегодня превратилась в крупную самостоятельную информационную систему,

Приморье стало первым регионом, где в ЕСИА зарегистрировано более 50% населения стрировано почти 22,5 млн человек. Всего за 2015 г. аккаунты в ЕСИА завели 9,5 млн граждан РФ. Цель Единой системы идентификации и аутентификации — упорядочить и централизовать процессы регистр

Количество зарегистрированных граждан в ЕСИА выросло на 2,7 млн в конце 2015 г. и сообщает, что количество граждан, авторизованных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в ноябре и декабре 2015 г. суммарно выросло на 2,7 млн. В этот период система продемон