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ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|25.05.2026
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RooX и «Инфотекс Интернет Траст» объявили о сотрудничестве в области защиты доступа при подключении к ЕСИА
Компании «Инфотекс Интернет Траст» и RooX объявили о начале технологического сотрудничества, направленного на упрощение и повышение безопасности подключения корпоративных систем к инфраструктуре ЕСИА. В рамках партнёрства реализована интеграция платформы управления доступом RooX UIDM и шлюза защищённого взаимодействия TrustGate («ТрастГейт»). Интеграция RooX UIDM и TrustGate позволит к
|06.02.2026
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Финтех-группа Cyberbird внедрила ЕСИА как новый способ верификации заемщиков
ривет, Сосед», Finters и «Пробаланс», подключилась к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) как дополнительному способу регистрации и авторизации пользователей на платформах компа
|30.12.2025
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ТЦИ ведет поэтапное обновление системы регистрации доменных имен для интеграции с ЕСИА
«Технический центр Интернет» готовит систему регистрации доменов верхнего уровня к возможности внесения данных из ЕСИА для идентификации администраторов доменов. Соответствующий законопроект подписал 29 декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 г. Об этом C
|12.08.2025
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Аутентификация пациентов через ЕСИА доступна клиникам при электронном подписании документов с помощью F.Doc
ом числе информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство (ИДС), с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) без дополнительных технических работ и и
|27.03.2025
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Х5 стала принимать сотрудников в магазины быстрее в шесть раз
Х5 Group получила разрешение от Минцифры на интеграцию с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). При заполнении анкеты для трудоустройст
|18.04.2022
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Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники
всех конечных пользователей номеров сотовой связи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), но госсектор не торопится выполнять это требование. Бороться с этим будут все российск
|24.11.2021
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Россияне смогут заходить на HeadHunter, «Циан» и «Авито» по паспорту через ЕСИА
Вход через ЕСИА Россияне с подтвержденной учетной записью на госуслугах смогут авторизоваться по паспорт
|24.11.2021
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«Авито» добавит возможность верификации через «Госуслуги»
«Авито» добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на по
|24.11.2021
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Первые интернет-площадки запустили авторизацию через ЕСИА
шать юридически значимые действия на коммерческих площадках, пройдя аутентификацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на по
|23.11.2021
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В сервисы «Яндекса» будут пускать по паспорту. ИТ-гигант внедрит авторизацию через ЕСИА
ловами, будут использоваться данные, применяемые для доступа к порталу госуслуг. О скором внедрении ЕСИА в сервисы «Яндекса» сообщил действующий глава российского Минцифры Максут Шадаев. Минист
|31.12.2020
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Россияне смогут запрещать властям работать с их данными
Постановление, разрешающее отзывать согласие на обработку данных Россияне смогут через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) отзывать согласие на обработку персональных данных в государственных информсистемах. Правительство опубликовало соответствующее постановление на портале правовой информации. Кроме того, с
|28.12.2020
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«Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году
вать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через Единую биометрическую систему и ЕСИА. Сегодня такие услуги предоставляют 11 банков (шесть из них присоединились к системе в 2
|14.12.2020
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На портале «Инфоклиника.RU» доступна идентификация через ЕСИА
Портал «Инфоклиника.RU» теперь централизованно подключен к ЕСИА (единой системе аутентификации и авторизации, чаще называемой пользователями как авторизация через «Госуслуги»). Это стало возможным благодаря тому, что портал «Инфоклиника.RU» недавно пол
|23.04.2020
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Россиянам позволят дистанционно подписывать контракты с сотовыми операторами
вие операторов связи и их абонентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также единой биометрической системы. Эти системы будут использоваться, к примеру, пр
|06.03.2020
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Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян
получить доступ к персональным данным россиян через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемую на портале госуслуг. Они будут использовать эти сведения для рассылки уве
|18.10.2019
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Сервис Docdoc внедрил авторизацию через ЕСИА портала Госуслуг
Сервис Docdoc (входит в экосистему Сбербанка), оказывающий телемедицинские консультации, вывел в промышленную эксплуатацию возможность авторизации с использованием ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) через портал Госуслуг. Теперь для получения услуг телемедицины достаточно авторизоваться под своей учетной записью Госуслуг на сайте сервиса
|20.09.2019
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Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг
Ц) — провел эксперимент по регистрации доменов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом в ходе прошедшей в Вильнюсе конференции TLDCON-2019 рассказала руководитель пр
|11.06.2019
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Danycom.Mobile начал использовать ЕСИА для подключения абонентов
Федеральный мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в международный телекоммуникационный холдинг Danycom.Global, начал использование ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Сейчас посетители сайта Danycom.Mobile могут самостоятельно пройти идентификацию в режиме реального времени. «Уже сейчас это позволяет знач
|14.01.2019
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Тысячи отделений Сбербанка начали собирать слепки лиц и голосов
биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) в 20% своих отделений, обслуживающих физических лиц. Как сообщил банк CNews, это состав
|11.01.2019
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Сбербанк организовал сбор биометрических данных в 20% своих отделений
Сбербанк объявил о завершении тиражирования сбора биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для проведения удаленной идентификации граждан в 20% своих отделений, обслуживающих физических лиц. ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам госуслуг и Российской общественной и
|27.12.2018
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«Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства
ее значимые элементы ИЭП, такие как портал Госуслуг, Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Единая система нормативн
|14.12.2018
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Сбербанк присоединился к проекту ЦБ по биометрической идентификации клиентов
ьного банка России по удаленной идентификации клиентов и запустил сбор биометрических данных для «Ключ Ростелеком» – Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В рамках данной инициативы Сбербанк стал агентом Единой биометрической системы. До конца года доля офисов банка, принимающих биометрические данные для передачи в ЕБС ЕСИА, состави
|05.12.2018
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В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России
В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которой в ноябре 2018 г. исполнилось 7 лет, зарегистрировано больше половины населения
|10.08.2018
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Решения «Диасофт» Flextera для взаимодействия с ЕСИА и ЕБС успешно прошли пилотные испытания
«Диасофт» сообщил о выпуске новых компонентов Flextera – «Взаимодействие с ЕСИА» и «Взаимодействие с ЕБС». Данные решения помогут кредитным организациям выполнить требо
|02.07.2018
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Компания «Кворум» выпустила новый продукт для работы банка с ЕБС и ЕСИА
) установленных типов биометрических образцов, а также для работы с учетными записями пользователей Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) Адаптер «Биометрия» разработан с учетом
|04.04.2018
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«Барс груп» обеспечит подключение к ЕСИА по протоколу OAuth 2.0
ности обеспечить интеграцию информационных систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) по протоколу OAuth 2.0 / OpenID Connect. В 2017 г. Министерство связи и массовых коммун
|21.03.2018
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«Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ
ействия (СМЭВ) и поддерживает как проверку данных получателей сертификатов через сервисы органов государственной власти, так и публикацию сертификатов в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Обе функции являются требованиями действующего законодательства в отношении аккредитованных удостоверяющих центров.Распространение и развитие электронных услуг и торговых площадок привел
|08.02.2018
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Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА
оссии – более 66 млн граждан, имеют учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). За 2017 год численность «электронного» населения страны выросла более чем на 66%. Согл
|19.12.2017
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Облачная телефония Zadarma интегрирована в ЕСИА («ГосУслуги»)
ификации (портал «ГосУслуги»). Благодаря интеграции российский номер телефона (включая мобильные номера и номера 8-800) можно подключить без загрузки документов буквально за одну минуту.«Интеграция с ЕСИА – это в первую очередь сэкономленное время для наших новых пользователей. Представьте – утром на совещании возникает вопрос о покупке, например, номера 8-800 для бесплатных звонков клиенто
|14.11.2017
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R-Style Softlab выпустила новое решение для электронного взаимодействия банков с ЕСИА
R-Style Softlab включила в линейку продуктов RS-Connect новый модуль — «RS-Connect. Регистрация в ЕСИА», предназначенный для обмена данными между банками и Единой системой идентификации и аут
|20.10.2017
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Обновленная ЕСИА поможет россиянам переводить деньги без платежных систем
В ЕСИА появится биометрия Заместитель министра связи Алексей Козырев рассказал о планах по расширению возможностей Единой системы идентификации (ЕСИА). Презентация состоялась на организова
|20.10.2017
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Операторов сотовой связи подключат к инфраструктуре электронного правительства
лючение операторов подвижной радиотелефонной связи к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которые являются частью
|13.07.2017
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Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX
нии добавлен дополнительный способ авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), известную как сайт «Госуслуг». Пользователи могут прикрепить к учетной записи в «МойОф
|23.05.2017
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Банки с помощью «Адаптера ЕСИА» от «Кворум» смогут предлагать услугу дистанционного открытия счетов
ие счета (вклада), без его личного присутствия после идентификации указанного лица с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для банков нововведения означают возмож
|17.01.2017
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На Едином портале госуслуг зарегистрирован каждый второй пользователь Рунета
Количество зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждан достигло 40 млн человек. Таким образом, каждый второй пользователь российского
|12.12.2016
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Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек
оссии представило регулярный отчет, содержащий показатели функционирования ИЭП. Как рассказали CNews в министерстве, по данным на конец ноября 2016 г. в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано 37,7 млн человек. Прирост пользователей электронных госуслуг в ноябре 2016 г. составил 2,4 млн человек, что стало рекордным показателем роста за все время существования с
|29.11.2016
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«Ростелеком» отчитался о работе единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)
Как рассказали CNews в компании, ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), созданная «Ростелекомом» по заказу Минкомсвязи России 5 лет назад , сегодня превратилась в крупную самостоятельную информационную систему,
|15.03.2016
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Приморье стало первым регионом, где в ЕСИА зарегистрировано более 50% населения
стрировано почти 22,5 млн человек. Всего за 2015 г. аккаунты в ЕСИА завели 9,5 млн граждан РФ. Цель Единой системы идентификации и аутентификации — упорядочить и централизовать процессы регистр
|22.01.2016
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Количество зарегистрированных граждан в ЕСИА выросло на 2,7 млн в конце 2015 г.
и сообщает, что количество граждан, авторизованных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в ноябре и декабре 2015 г. суммарно выросло на 2,7 млн. В этот период система продемон
|18.09.2015
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Минкомсвязи России предложила приравнять авторизацию в интернет-банке к регистрации в ЕСИА
читают делать это в электронном виде. Доступ к электронным госуслугам предоставляется физическим и юридическим лицам через созданную Минкомсвязью России Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На сегодняшний день в ней зарегистрировано 18 млн человек. Преимущества ЕСИА — в быстрой проверке значимых для удостоверения личности критериев, высокой производительности и стаби
ЕСИА и организации, системы, технологии, персоны:
|Куртяник Надежда 441 116
|Путин Владимир 3454 64
|Никифоров Николай 1138 49
|Козырев Алексей 328 45
|Медведев Дмитрий 1665 38
|Авербах Владимир 127 26
|Мишустин Михаил 787 22
|Чернышенко Дмитрий 580 18
|Шадаев Максут 1210 17
|Беров Иван 44 14
|Попов Алексей 339 12
|Щеголев Игорь 699 11
|Горелкин Антон 118 11
|Бондаренко Михаил 59 11
|Контрабаев Артур 70 11
|Назарова Анна 52 9
|Евраев Михаил 266 9
|Махлин Дмитрий 123 9
|Массух Илья 239 8
|Кузьмичев Андрей 32 8
|Григоренко Дмитрий 249 8
|Осеевский Михаил 350 7
|Гуральников Сергей 164 7
|Пак Олег 112 6
|Паршин Максим 323 6
|Дворкович Аркадий 216 6
|Раков Ярослав 51 6
|Казарян Карен 84 6
|Гаттаров Руслан 144 6
|Болатаева Людмила 16 6
|Касперская Наталья 319 6
|Орловский Виктор 408 5
|Комиссаров Дмитрий 248 5
|Ахмеров Тимур 91 5
|Воробьев Андрей 199 5
|Скоробогатова Ольга 60 5
|Качанов Олег 121 5
|Калина Роман 62 5
|Бутенко Юрий 65 5
|Хинштейн Александр 148 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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