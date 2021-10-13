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ЕСИА
Единая система идентификации и аутентификации


13.10.2021 Власти дважды не смогли отдать 80 млн руб. за доработку огромной ГИС. В третий раз предложат меньше 1
04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 1
01.10.2021 Минтранс за полмиллиарда сократит оформление транспортных документов с нескольких недель до 15 минут 2
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 2
06.09.2021 На подготовке кадров для цифровой экономики сэкономят 63 млрд рублей 1
02.09.2021 Власти начинают собирать с граждан биометрию через смартфоны, заманивая онлайн-сервисами вузов, банков и метро 1
01.09.2021 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о новом порядке включения в реестр российского ПО и аккредитации ИТ-компаний 4
01.09.2021 Минцифры проведет тотальную ревизию софта из Реестра российского ПО 1
20.08.2021 Власти запретили МТС, «Билайну», «Мегафону» и Tele2 подключать абонентов странными способами 3
18.08.2021 Власти написали правила для сбора банками и госорганами биометрии граждан 1
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 1
17.08.2021 Минцифры обяжет «Билайн», МТС, «Мегафон» и Tele2 открывать бесплатный доступ к госуслугам для активации SIM-карт 1
16.08.2021 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с ПО для автоматизации МФЦ ГК «Эволента» 1
16.08.2021 Сбербанк разрывает партнерство с «Ростелекомом». Его заменят восемь других банков 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
09.08.2021 Водителей такси и каршеринга в России будут распознавать по биометрии 1
03.08.2021 Tele2 стала дистанционно подключать клиентов с помощью «Госключа» 1
23.07.2021 Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября 2
09.07.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июнь 2021 г. 1
01.07.2021 На портале госуслуг Подмосковья запущен сервис для подачи сведений о вакцинации сотрудников 1
25.06.2021 В России в 2022 г. построят единый сервис госстатистики 1
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
16.06.2021 Власти собрались пускать россиян на порносайты через госуслуги 1
08.06.2021 Власти хотят заводить электронное досье на россиян с детского сада. Пока это эксперимент 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
20.05.2021 Минздрав выпустил рекомендации «по телемедицине». Насколько они выполнимы? 4
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab 1
12.05.2021 Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи 1
29.04.2021 БФТ перевела кадровый документооборот в «цифру» с HRlink 2
14.04.2021 Власти потратят 7,5 миллиардов на единое цифровое окно связи с гражданами 2
08.04.2021 Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле 2
07.04.2021 Сбербанк и «Ростелеком» создают совместную компанию для форсированного сбора биометрии россиян 1
06.04.2021 В России ввели авторизацию в соцсетях через «госуслуги» 7
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
05.04.2021 Экспертиза: что на самом деле мешает развитию облачных сервисов в финансовом секторе 1
02.04.2021 «Ростелеком» протестирует криптографический модуль для работы с биометрией в приложениях банков 1
26.03.2021 Роскомнадзор отказался от идеи регистрировать в соцсетях по паспорту, но придумал другой способ узнать данные пользователей 3
22.03.2021 «Корус консалтинг» перешла на безбумажный кадровый документооборот с HRlink 2
17.03.2021 Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав 2

Публикаций - 481, упоминаний - 864

ЕСИА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 168
РТЛабс 145 12
Microsoft Corporation 10997 12
Восход ФГБУ НИИ 365 11
АйТи 748 9
Yandex - Яндекс 4098 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 8
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 441 8
Крок 1219 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 6
VK - Mail.ru Group 2482 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 4
Google LLC 7124 4
ЭОС - Электронные офисные системы 981 4
Diasoft - Диасофт 353 4
InfoWatch - Инфовотч 600 4
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 556 4
Ланит ГК 1154 4
Барс груп 402 4
IBM 3524 4
Samsung Electronics 5627 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
Oracle Corporation 3331 3
СКБ Контур 416 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Softline - Софтлайн 1472 3
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 3
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Крипто-ПРО 200 2
3726 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
Cisco Systems 2035 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 32
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 18
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 17
Альфа-Банк 1122 14
Почта Банк 289 14
Совкомбанк ПАО 147 11
ПСБ - Промсвязьбанк 613 11
СКБ-банк 86 9
Ак Барс Банк 173 9
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 9
РСХБ - Россельхозбанк 183 8
Открытие ФК 538 7
Почта России ПАО 1570 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
Газпромбанк - ГПБ 692 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Альфа-Капитал УК 45 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
Аэрофлот 492 2
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Максима Лигал - Maxima Legal 5 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Пепеляев Групп 25 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
UFG Private Equity 25 1
Stada 15 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Веста 15 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
Uber 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 155
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 34
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 33
Правительство РФ 2198 33
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 30
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 23
Президент Российской Федерации 1439 22
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 17
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 13
Федеральное казначейство России 766 9
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 8
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 6
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 6
Счётная палата РФ 459 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ПФР Департамент информационных технологий 102 5
Администрация Президента РФ 267 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 4
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 3
Правительство Москвы 649 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 3
Единая Россия - Политическая партия 171 2
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 3 1
СОИ - Союз операторов интернета 2 1
НАПКА - Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 1 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 9
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 8
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 7
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ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
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УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 3
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IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 3
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 598 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 132
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 71
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 56
Google Android 10750 19
Apple iOS 5741 19
Linux OS 4236 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 12
Microsoft Windows 10 6602 11
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 11
ЭОС Дело СЭД 619 8
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 7
R-Style Softlab - RS-Bank 228 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 6
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 5
Новые облачные технологии - МойОфис 311 5
R-Style Softlab - RS-Connect 47 4
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 4
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 4
Apple macOS 921 4
Apple - App Store 2198 4
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Госуслуги Бизнес 3 3
Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти - Госвеб - ГосWeb 7 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 3
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 15 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 3
Microsoft Windows 849 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
WhatsApp Messenger 654 2
Путин Владимир 1820 24
Никифоров Николай 1126 24
Козырев Алексей 270 19
Медведев Дмитрий 1433 13
Беров Иван 40 8
Дворкович Аркадий 169 6
Чернышенко Дмитрий 234 6
Бондаренко Михаил 52 6
Мишустин Михаил 302 6
Контрабаев Артур 66 5
Касперская Наталья 197 4
Осеевский Михаил 221 4
Теличева Наталья 125 4
Исанин Антон 28 3
Казарцев Алексей 27 3
Елистратов Николай 90 3
Паршин Максим 141 3
Франтов Роман 14 3
Пак Олег 90 3
Назарова Анна 33 3
Носков Константин 201 3
Скляр Алексей 49 3
Бухтияров Андрей 18 3
Акимов Максим 167 3
Левашов Александр 88 3
Андрианов Павел 31 3
Поляков Евгений 14 3
Рудычева Наталья 81 3
Бычков Александр 39 3
Бокова Людмила 80 3
Смирнов Алексей 142 3
Шадаев Максут 384 2
Бесолов Заур 10 2
Королев Александр 3 2
Хилов Павел 15 2
Щеголев Игорь 676 2
Масленникова Анастасия 35 2
Раменский Демьян 12 2
Селиванов Дмитрий 48 2
Тютрюмов Александр 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 57124 328
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 81
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 35
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 17
Россия - Калининградская область 531 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 12
Россия - Курская область 338 11
Россия - Волгоградская область 395 11
Россия - Ростовская область 859 10
Россия - Приморский край - Приморье 604 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 9
Россия - ПФО - Казань 1507 8
Россия - Забайкальский край 356 8
Россия - Республика Тыва 143 7
Россия - Республика Алтай 681 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Россия - Тюменская область 581 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 6
Россия - Республика Ингушетия 188 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 5
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Россия - Кемеровская область 461 4
Россия - Рязанская область 313 4
Россия - Республика Мордовия 386 4
Россия - Сахалинская область 432 4
Казахстан - Республика 2618 4
Франция - Французская Республика 2109 4
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 4
Россия - Иркутская область 536 4
Россия - Ставропольский край 456 4
Беларусь - Белоруссия 2079 4
Россия - Нижегородская область 736 3
Германия - Федеративная Республика 3606 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 3
Индия - Республика 2156 3
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 22
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 15
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 13
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 11
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 10
Федеральное законодательство 254 8
Информационное общество - Государственная программа 282 7
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 6
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