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ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


25.05.2026 RooX и «Инфотекс Интернет Траст» объявили о сотрудничестве в области защиты доступа при подключении к ЕСИА

Компании «Инфотекс Интернет Траст» и RooX объявили о начале технологического сотрудничества, направленного на упрощение и повышение безопасности подключения корпоративных систем к инфраструктуре ЕСИА. В рамках партнёрства реализована интеграция платформы управления доступом RooX UIDM и шлюза защищённого взаимодействия TrustGate («ТрастГейт»). Интеграция RooX UIDM и TrustGate позволит к
06.02.2026 Финтех-группа Cyberbird внедрила ЕСИА как новый способ верификации заемщиков

ривет, Сосед», Finters и «Пробаланс», подключилась к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) как дополнительному способу регистрации и авторизации пользователей на платформах компа
30.12.2025 ТЦИ ведет поэтапное обновление системы регистрации доменных имен для интеграции с ЕСИА

«Технический центр Интернет» готовит систему регистрации доменов верхнего уровня к возможности внесения данных из ЕСИА для идентификации администраторов доменов. Соответствующий законопроект подписал 29 декабря 2025 г. Президент России Владимир Путин. Новые нормы вступят в силу 1 сентября 2026 г. Об этом C
12.08.2025 Аутентификация пациентов через ЕСИА доступна клиникам при электронном подписании документов с помощью F.Doc

ом числе информированные добровольные согласия на медицинское вмешательство (ИДС), с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) без дополнительных технических работ и и
27.03.2025 Х5 стала принимать сотрудников в магазины быстрее в шесть раз

Х5 Group получила разрешение от Минцифры на интеграцию с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). При заполнении анкеты для трудоустройст
18.04.2022 Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники

всех конечных пользователей номеров сотовой связи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), но госсектор не торопится выполнять это требование. Бороться с этим будут все российск
24.11.2021 Россияне смогут заходить на HeadHunter, «Циан» и «Авито» по паспорту через ЕСИА

Вход через ЕСИА Россияне с подтвержденной учетной записью на госуслугах смогут авторизоваться по паспорт
24.11.2021 «Авито» добавит возможность верификации через «Госуслуги»

«Авито» добавит возможность верификации аккаунта с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на по
24.11.2021 Первые интернет-площадки запустили авторизацию через ЕСИА

шать юридически значимые действия на коммерческих площадках, пройдя аутентификацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на по
23.11.2021 В сервисы «Яндекса» будут пускать по паспорту. ИТ-гигант внедрит авторизацию через ЕСИА

ловами, будут использоваться данные, применяемые для доступа к порталу госуслуг. О скором внедрении ЕСИА в сервисы «Яндекса» сообщил действующий глава российского Минцифры Максут Шадаев. Минист
31.12.2020 Россияне смогут запрещать властям работать с их данными

Постановление, разрешающее отзывать согласие на обработку данных Россияне смогут через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) отзывать согласие на обработку персональных данных в государственных информсистемах. Правительство опубликовало соответствующее постановление на портале правовой информации. Кроме того, с
28.12.2020 «Ростелеком» подвел итоги работы Единой биометрической системы в 2020 году

вать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через Единую биометрическую систему и ЕСИА. Сегодня такие услуги предоставляют 11 банков (шесть из них присоединились к системе в 2
14.12.2020 На портале «Инфоклиника.RU» доступна идентификация через ЕСИА

Портал «Инфоклиника.RU» теперь централизованно подключен к ЕСИА (единой системе аутентификации и авторизации, чаще называемой пользователями как авторизация через «Госуслуги»). Это стало возможным благодаря тому, что портал «Инфоклиника.RU» недавно пол
23.04.2020 Россиянам позволят дистанционно подписывать контракты с сотовыми операторами

вие операторов связи и их абонентов с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также единой биометрической системы. Эти системы будут использоваться, к примеру, пр
06.03.2020 Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян

получить доступ к персональным данным россиян через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемую на портале госуслуг. Они будут использовать эти сведения для рассылки уве
18.10.2019 Сервис Docdoc внедрил авторизацию через ЕСИА портала Госуслуг

Сервис Docdoc (входит в экосистему Сбербанка), оказывающий телемедицинские консультации, вывел в промышленную эксплуатацию возможность авторизации с использованием ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) через портал Госуслуг. Теперь для получения услуг телемедицины достаточно авторизоваться под своей учетной записью Госуслуг на сайте сервиса
20.09.2019 Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг

Ц) — провел эксперимент по регистрации доменов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом в ходе прошедшей в Вильнюсе конференции TLDCON-2019 рассказала руководитель пр
11.06.2019 Danycom.Mobile начал использовать ЕСИА для подключения абонентов

Федеральный мобильный оператор Danycom.Mobile, входящий в международный телекоммуникационный холдинг Danycom.Global, начал использование ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Сейчас посетители сайта Danycom.Mobile могут самостоятельно пройти идентификацию в режиме реального времени. «Уже сейчас это позволяет знач
14.01.2019 Тысячи отделений Сбербанка начали собирать слепки лиц и голосов

биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) в 20% своих отделений, обслуживающих физических лиц. Как сообщил банк CNews, это состав
11.01.2019 Сбербанк организовал сбор биометрических данных в 20% своих отделений

Сбербанк объявил о завершении тиражирования сбора биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для проведения удаленной идентификации граждан в 20% своих отделений, обслуживающих физических лиц. ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам госуслуг и Российской общественной и
27.12.2018 «Ростелеком» запустил Резервный центр обработки данных инфраструктуры электронного правительства

ее значимые элементы ИЭП, такие как портал Госуслуг, Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Единая система нормативн
14.12.2018 Сбербанк присоединился к проекту ЦБ по биометрической идентификации клиентов

ьного банка России по удаленной идентификации клиентов и запустил сбор биометрических данных для «Ключ Ростелеком» – Единой биометрической системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). В рамках данной инициативы Сбербанк стал агентом Единой биометрической системы. До конца года доля офисов банка, принимающих биометрические данные для передачи в ЕБС ЕСИА, состави
05.12.2018 В ЕСИА зарегистрировано более половины населения России

В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которой в ноябре 2018 г. исполнилось 7 лет, зарегистрировано больше половины населения
10.08.2018 Решения «Диасофт» Flextera для взаимодействия с ЕСИА и ЕБС успешно прошли пилотные испытания

«Диасофт» сообщил о выпуске новых компонентов Flextera – «Взаимодействие с ЕСИА» и «Взаимодействие с ЕБС». Данные решения помогут кредитным организациям выполнить требо
02.07.2018 Компания «Кворум» выпустила новый продукт для работы банка с ЕБС и ЕСИА

) установленных типов биометрических образцов, а также для работы с учетными записями пользователей Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) Адаптер «Биометрия» разработан с учетом

04.04.2018 «Барс груп» обеспечит подключение к ЕСИА по протоколу OAuth 2.0

ности обеспечить интеграцию информационных систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) по протоколу OAuth 2.0 / OpenID Connect. В 2017 г. Министерство связи и массовых коммун
21.03.2018 «Аванпост» объявил об интеграции PKI 5.4 со СМЭВ

ействия (СМЭВ) и поддерживает как проверку данных получателей сертификатов через сервисы органов государственной власти, так и публикацию сертификатов в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Обе функции являются требованиями действующего законодательства в отношении аккредитованных удостоверяющих центров.Распространение и развитие электронных услуг и торговых площадок привел
08.02.2018 Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА

оссии – более 66 млн граждан, имеют учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). За 2017 год численность «электронного» населения страны выросла более чем на 66%. Согл
19.12.2017 Облачная телефония Zadarma интегрирована в ЕСИА («ГосУслуги»)

ификации (портал «ГосУслуги»). Благодаря интеграции российский номер телефона (включая мобильные номера и номера 8-800) можно подключить без загрузки документов буквально за одну минуту.«Интеграция с ЕСИА – это в первую очередь сэкономленное время для наших новых пользователей. Представьте – утром на совещании возникает вопрос о покупке, например, номера 8-800 для бесплатных звонков клиенто
14.11.2017 R-Style Softlab выпустила новое решение для электронного взаимодействия банков с ЕСИА

R-Style Softlab включила в линейку продуктов RS-Connect новый модуль — «RS-Connect. Регистрация в ЕСИА», предназначенный для обмена данными между банками и Единой системой идентификации и аут
20.10.2017 Обновленная ЕСИА поможет россиянам переводить деньги без платежных систем

В ЕСИА появится биометрия Заместитель министра связи Алексей Козырев рассказал о планах по расширению возможностей Единой системы идентификации (ЕСИА). Презентация состоялась на организова
20.10.2017 Операторов сотовой связи подключат к инфраструктуре электронного правительства

лючение операторов подвижной радиотелефонной связи к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), которые являются частью
13.07.2017 Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX

нии добавлен дополнительный способ авторизации через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), известную как сайт «Госуслуг». Пользователи могут прикрепить к учетной записи в «МойОф
23.05.2017 Банки с помощью «Адаптера ЕСИА» от «Кворум» смогут предлагать услугу дистанционного открытия счетов

ие счета (вклада), без его личного присутствия после идентификации указанного лица с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для банков нововведения означают возмож
17.01.2017 На Едином портале госуслуг зарегистрирован каждый второй пользователь Рунета

Количество зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждан достигло 40 млн человек. Таким образом, каждый второй пользователь российского

12.12.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек

оссии представило регулярный отчет, содержащий показатели функционирования ИЭП. Как рассказали CNews в министерстве, по данным на конец ноября 2016 г. в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) зарегистрировано 37,7 млн человек. Прирост пользователей электронных госуслуг в ноябре 2016 г. составил 2,4 млн человек, что стало рекордным показателем роста за все время существования с
29.11.2016 «Ростелеком» отчитался о работе единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Как рассказали CNews в компании, ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), созданная «Ростелекомом» по заказу Минкомсвязи России 5 лет назад , сегодня превратилась в крупную самостоятельную информационную систему,

15.03.2016 Приморье стало первым регионом, где в ЕСИА зарегистрировано более 50% населения

стрировано почти 22,5 млн человек. Всего за 2015 г. аккаунты в ЕСИА завели 9,5 млн граждан РФ. Цель Единой системы идентификации и аутентификации — упорядочить и централизовать процессы регистр
22.01.2016 Количество зарегистрированных граждан в ЕСИА выросло на 2,7 млн в конце 2015 г.

и сообщает, что количество граждан, авторизованных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в ноябре и декабре 2015 г. суммарно выросло на 2,7 млн. В этот период система продемон
18.09.2015 Минкомсвязи России предложила приравнять авторизацию в интернет-банке к регистрации в ЕСИА

читают делать это в электронном виде. Доступ к электронным госуслугам предоставляется физическим и юридическим лицам через созданную Минкомсвязью России Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). На сегодняшний день в ней зарегистрировано 18 млн человек. Преимущества ЕСИА — в быстрой проверке значимых для удостоверения личности критериев, высокой производительности и стаби

Публикаций - 971, упоминаний - 1347

ЕСИА и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 233
Восход ФГБУ НИИ 721 35
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 29
Ростелеком - РТЛабс 210 29
Yandex - Яндекс 9215 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
МегаФон 10742 25
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 22
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 21
Microsoft Corporation 25774 21
Oracle Corporation 7074 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 20
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 19
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 16
9594 16
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 15
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 15
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 69 15
VK - Mail.ru Group 3602 14
БАРС Груп 579 14
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 14
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 13
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 13
Крок - Croc 1964 12
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 12
Google LLC 12687 12
Softline - Софтлайн 3743 12
Telegram Group 2940 11
АйТи 1519 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 11
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 11
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 10
Meta Platforms - Facebook 4621 10
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 63
Почта России ПАО 2370 62
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 36
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 26
Альфа-Банк 1979 24
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 19
ПСБ - Промсвязьбанк 963 18
Ак Барс Банк 283 17
ВТБ - Почта Банк 514 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 15
Совкомбанк ПАО 316 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 12
Газпром ПАО 1493 12
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 11
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
ЦИАН - CIAN 192 9
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 7
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Россети Ленэнерго 1699 6
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 6
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 432
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 183
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 166
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 133
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 130
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 118
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 117
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 88
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 88
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 86
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 83
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 81
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 67
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 57
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Федеральное казначейство России 1949 44
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 39
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 38
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ГосИнформСистемы 160 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 3
НАУЗ - Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения 6 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 625
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 364
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 286
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 208
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 177
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 171
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 154
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 152
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 143
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 142
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 142
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 136
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 134
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 115
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 112
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 112
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 94
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 89
Оповещение и уведомление - Notification 5943 86
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 80
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 73
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 72
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 70
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 68
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 65
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 62
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 62
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 61
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 61
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 57
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 50
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 49
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 49
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 48
Электронный документ - Electronic document 1579 48
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 46
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 45
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 45
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 643
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 206
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 117
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 77
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 68
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 48
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 47
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 38
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 35
Google Android 15243 32
Apple iOS 8583 32
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 30
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 25
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 24
Linux OS 11533 24
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 23
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 23
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 21
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 19
Microsoft Windows 16882 19
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 18
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 18
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 18
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 17
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 17
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 16
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 16
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 14
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 14
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 13
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 13
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 13
RooX UIDM 59 13
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 13
Apple iPhone 6 4861 12
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 12
Куртяник Надежда 441 116
Путин Владимир 3454 64
Никифоров Николай 1138 49
Козырев Алексей 328 45
Медведев Дмитрий 1665 38
Авербах Владимир 127 26
Мишустин Михаил 787 22
Чернышенко Дмитрий 580 18
Шадаев Максут 1210 17
Беров Иван 44 14
Попов Алексей 339 12
Щеголев Игорь 699 11
Горелкин Антон 118 11
Бондаренко Михаил 59 11
Контрабаев Артур 70 11
Назарова Анна 52 9
Евраев Михаил 266 9
Махлин Дмитрий 123 9
Массух Илья 239 8
Кузьмичев Андрей 32 8
Григоренко Дмитрий 249 8
Осеевский Михаил 350 7
Гуральников Сергей 164 7
Пак Олег 112 6
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Дворкович Аркадий 216 6
Раков Ярослав 51 6
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Гаттаров Руслан 144 6
Болатаева Людмила 16 6
Касперская Наталья 319 6
Орловский Виктор 408 5
Комиссаров Дмитрий 248 5
Ахмеров Тимур 91 5
Воробьев Андрей 199 5
Скоробогатова Ольга 60 5
Качанов Олег 121 5
Калина Роман 62 5
Бутенко Юрий 65 5
Хинштейн Александр 148 5
Россия - РФ - Российская федерация 166163 682
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Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 20
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 20
Россия - УФО - Челябинская область 1512 20
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 20
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Россия - УФО - Свердловская область 1951 20
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 19
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 17
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Россия - ЦФО - Курская область 751 16
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 16
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 15
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 15
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 14
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
Ведомости 1466 13
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 11
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 8
РИА Новости 1033 7
Российская газета 290 5
Forbes - Форбс 1002 4
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ТВ-Новости АНО 7 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
NYT - The New York Times 1099 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Комсомольская правда ИД 83 1
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Nextgov 26 1
CNews TV 747 1
Открытые системы ИД 176 1
CMS Magazine 20 1
Ставропольская правда 4 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 31
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 20
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Gartner - Гартнер 3658 4
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
Global Market Insights 16 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Wainhouse Research 40 1
CB Insights 10 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Интерфакс - Финмаркет 26 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
ИИИ - Институт исследований интернета 66 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 5
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины - Институт бионических технологий и инжиниринга - Институт регенеративной медицины 38 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 2
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 23 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 24 1
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
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