Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕСИА
Единая система идентификации и аутентификации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 481, упоминаний - 864
ЕСИА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 24
|Никифоров Николай 1126 24
|Козырев Алексей 270 19
|Медведев Дмитрий 1433 13
|Беров Иван 40 8
|Дворкович Аркадий 169 6
|Чернышенко Дмитрий 234 6
|Бондаренко Михаил 52 6
|Мишустин Михаил 302 6
|Контрабаев Артур 66 5
|Касперская Наталья 197 4
|Осеевский Михаил 221 4
|Теличева Наталья 125 4
|Исанин Антон 28 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Елистратов Николай 90 3
|Паршин Максим 141 3
|Франтов Роман 14 3
|Пак Олег 90 3
|Назарова Анна 33 3
|Носков Константин 201 3
|Скляр Алексей 49 3
|Бухтияров Андрей 18 3
|Акимов Максим 167 3
|Левашов Александр 88 3
|Андрианов Павел 31 3
|Поляков Евгений 14 3
|Рудычева Наталья 81 3
|Бычков Александр 39 3
|Бокова Людмила 80 3
|Смирнов Алексей 142 3
|Шадаев Максут 384 2
|Бесолов Заур 10 2
|Королев Александр 3 2
|Хилов Павел 15 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Масленникова Анастасия 35 2
|Раменский Демьян 12 2
|Селиванов Дмитрий 48 2
|Тютрюмов Александр 3 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754477, в очереди разбора - 658178.
Создано именных указателей - 46338.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754477, в очереди разбора - 658178.
Создано именных указателей - 46338.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru