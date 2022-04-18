Рассекречены главные любители пользоваться «серыми» SIM-картами. Ими оказались российские чиновники

Российский госсектор хуже других исполняет требования закона о «серых» SIM-картах, предписывающих регистрировать их в ЕСИА. Чиновники не спешат с этим, но они могут лишиться своих номеров. Минцифры обязало операторов блокировать их и пригрозило штрафами за неподчинение.

Госсектор не расстается с «серыми» SIM-картами

Российские госорганы демонстрируют наихудшие показатели по соблюдению закона о «серых» SIM-картах, пишет «Коммерсант». Этот закон обязывает регистрировать всех конечных пользователей номеров сотовой связи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), но госсектор не торопится выполнять это требование.

Бороться с этим будут все российские операторы связи по указанию Минцифры. С 15 апреля 2022 г. они обязаны отключать всех владельцев SIM-карт из госсектора, незарегистрированных в ЕСИА. За отказ операторов ждет штраф в размере до 200 тыс. руб.

Под «серыми» SIM-картами подразумеваются либо вовсе не зарегистрированные, либо зарегистрированные на посторонних людей карты. Чаще всего ими пользуются мошенники. Борьба с ними поможет повысить прозрачность рынка SIM-карт и, как следствие, приведет к снижению количества случаев телефонного мошенничества и спам-звонков.

На момент публикации материала не было достоверно известно, как много корпоративных номеров телефонов занесено в базу ЕСИА, и какая их часть используется в госсекторе. По оценке источников издания, всего в России на апрель 2022 г. было около 25 млн корпоративных SIM-карт, из которых на январь 2022 г. в ЕСИА не было зарегистрировано около 7 млн. 2 млн из них операторы уже отключили во исполнение закона о «серых» картах. Со слов источника издания, госструктуры могут пользоваться в общей сложности 4 млн незарегистрированных SIM-арт.

Борьба с «серыми» SIM-картами в госструктурах выходит на совершенно новый уровень

Точных причин, по которым госсектор не спешит регистрировать SIM-карты в ЕСИА, источники «Коммерсанта» не называют. По их мнению, это может быть связано с проблемами организационного характера. «Но не исключено и то, что госорганы считают, что требования этого закона к ним не относятся», – добавляют они.

Сам закон о «серых» SIM-картах №533-ФЗ был принят еще в декабре 2020 г. и вступил в силу 1 июня 2021 г. Он представляет собой поправки к закону «О связи» и обязывает операторов отключать «серые» корпоративные номера, если они не прошли регистрацию до 1 декабря 2021 г. CNews писал, что под угрозой блокировки оказались свыше 16 млн номеров.

Операторы отмалчиваются

На апрель 2022 г. госконтракты обслуживали все операторы «Большой четверки» – МТС, Tele2, «Билайн» и «Мегафон». По информации издания, только за 2021 г. «Билайн» заключил 526 госконтрактов на 1,3 млрд руб., а Tele2 – 166 контрактов на 42,5 млн руб. Лидером в этом плане является «Мегафон» – 1300 госконтрактов суммарно на более чем 4 млрд руб.

МТС статистику не предоставляет, но утверждает, что выполняет все требования закона о «серых» SIM-картах. «Основная часть наших B2B- и B2G-абонентов прошла процедуру верификации, часть абонентов заблокирована», – заявили изданию представители оператора.

В то же время остальные операторы из состава «Большой четверки» от комментариев отказались.

Не все так просто

Из-за закона о «серых» SIM-картах российские операторы связи оказались меж двух огней. С одной стороны, они обязаны выполнять его требования, если не хотят получить штраф. С другой, выполнение этих требований может привести к нарушению других норм российского законодательства.

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В данном случае речь идет о требованиях законодательства к госзакупкам, которым относится и покупка сотовых номеров госсектором. Эти требования запрещают операторам закрывать договор в одностороннем порядке и лишать таких абонентов сотовой связи.

Выходить из сложившейся ситуации операторы, вероятно, будут за счет клиентов, все еще пользующихся «серыми» SIM-картами. Такого мнения придерживается, в том числе, управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

«Они (операторы связи – прим. CNews) будут перекладывать ответственность на клиентов, если к штрафу привели неисполненные обязанности клиента, – заявил изданию Алексей Журавлев. Например, они могут увеличивать плату или взыскивать сумму штрафов с клиентов в качестве убытков».

Требований станет еще больше

В обозримом будущем законодательство в отношении корпоративных SIM-карт может ужесточиться. В марте 2022 г. был подготовлен законопроект, предлагающий, помимо прочего, запретить вносить в ЕСИА сведения о более чем 100 корпоративных номерах, используемых одним человеком.

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Также у Минцифры может появиться право требовать у владельцев корпоративных SIM-карт подтверждения информации, указанной у ЕСИА. Получившие такой запрос пользователи будут обязаны предоставить требуемые сведения через портал госуслуг. В противном случае их номер будет отключен от сотовой сети.