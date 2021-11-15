Миллионы SIM-карт в России попали под угрозу блокировки

Миллионы бизнес-номеров под угрозой блокировки

Более половины корпоративных номеров российских операторов мобильной связи могут быть заблокированы после 1 декабря 2021 г., поскольку их владельцы не внесли данные о фактических пользователях соответствующих SIM-карт в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) портала «Госуслуги». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова генерального директора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова.

Регистрировать SIM-карты бизнес с 1 июня 2021 г. обязывают поправки к закону «О связи», предусмотренные федеральным законом №533-ФЗ от 30 декабря 2020 г. Согласно новым правилам, обеспечивающие своих сотрудников корпоративной сотовой связью предприниматели должны подать сведения о конечных пользователях SIM-карт в ЕСИА до 30 ноября 2021 г. Сделать это можно через портал «Госуслуги». В противном случае такие корпоративные SIM-карты могут быть заблокированы оператором.

Для владельцев устройств межмашинного взаимодействия (M2M), использующих канал мобильной связи, например банкоматов, платежных терминалов, навигаторов, счетчиков, датчиков мониторинг, предусмотрен переходный период до 1 марта 2023 г.

Миллионы корпоративных SIM-карт могут отключить с 1 декабря 2021 г.

Данная мера нацелена на борьбу с так называемыми серыми, то есть либо вовсе не зарегистрированными, либо зарегистрированными на посторонних людей SIM-картами. По данным Минцифры, «серые» SIM-карты часто используются мошенниками. Исполнение 533-ФЗ поможет повысить прозрачность рынка SIM-карт и, как следствие, приведет к снижению количества случаев телефонного мошенничества и спам-звонков.

У Минцифры все идет по плану

Как сообщили CNews в Минцифры, с момента вступления в силу закона №533-ФЗ через портал «Госуслуги» было подтверждено 13,3 млн корпоративных SIM-карт, включая «симки» для М2М-устройств. По словам директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрия Дубынина, регистрация SIM-карт проходит в соответствии с графиком.

«Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ритейл и пр.) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают SIM-картами, – заявил Дубынин. – Минцифры предложило инструмент, который позволяет в удобном формате подтверждать данные о пользователях услуг корпоративной связи на защищенной государственной платформе – портале "Госуслуги"».

В Минцифры также рассказали, что мобильные операторы начали рассылать абонентам корпоративной связи SMS, в которых предупреждают о необходимости передать сведения о номере и зарегистрировать SIM-карту на портале «Госуслуги» во избежание блокировки номера.

Владельцев корпоративных SIM-карт начали уведомлять о предстоящей блокировке

В МТС и «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») и «Мегафоне» сообщили, что регулярно информируют своих бизнес-абонентов о необходимости регистрации. В Tele2 отметили, что новое законодательство потребовало кардинальной перестройки бизнес-процессов компании.

В августе 2021 г. Минцифры предложило операторам связи предоставлять доступ к порталу госуслуг абонентам для активации корпоративных SIM-карт бесплатно.

Мнения экспертов

По оценке экспертов – собеседников «Коммерсанта», общее число действующих на территории России корпоративных SIM-карт составляет около 32 млн, незарегистрированными остаются более 16 млн.

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«Серых» SIM-карт, находящихся в обороте, примерно 11 млн. Из них около 50% зарегистрированы на физических лиц, остальные – на предпринимателей.

По мнению Константина Анкилова, отключение SIM-карт приведет к временному снижению доходов операторов связи. Причем рычагов влияния на ситуацию за исключением информирования абонентов у них нет. Блокировка номеров сулит проблемы и бизнесу, который останется без связи – многие корпоративные клиенты не имеют учетной записи на портале «Госуслуги», а фактические пользователи могут не быть в курсе угрозы отключения SIM-карты.

Как в России борются с «серыми» SIM-картами

В марте 2021 г. CNews писал о том, что в России планируют обязать операторов передавать Роскомнадзору детальную информацию об абонентах, в том числе и о совершенных ими звонках.

Отечественные операторы посчитали затребованный регулятором объем данных чрезмерным. Однако в Минцифры, которое выступило автором инициативы, заверили, что в случае наделения Роскомнадзора полномочиями требовать подобные данные тайна связи будет соблюдена – к содержимому переписки и переговоров доступа у регулятора не будет.

В конце января 2021 г. CNews сообщил о том, что Роскомнадзор готов потратить около 386 млн руб. на создание системы проверки достоверности сведений об абонентах сотовых операторов. Инициатива является частью стратегии цифровой трансформации регулятора на 2021-2023 гг., затраты на реализацию которой в общей сложности оцениваются в более чем 5,5 млрд руб.