Индексная книга (каталог) CNews*
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PrivacyTech Тайна связи
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 12
PrivacyTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2397 1
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
|ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 9 1
|ОрдерКом 15 1
|АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 3 1
|Путин Владимир 3477 2
|Акимов Максим 192 1
|Мишустин Михаил 801 1
|Иванов Олег 160 1
|Шипов Савва 102 1
|Володин Вячеслав 108 1
|Урнышев Роман 34 1
|Яровая Ирина 72 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Сергеев Григорий 21 1
|Анкилов Константин 123 1
|Акатов Олег 1 1
|Иванов Юрий 33 1
|Ходыревский Юрий 1 1
|Боронина Евгения 1 1
|Жеребков Дмитрий 1 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Чистяков Иван 1 1
|Цабрия Давид 1 1
|Кипчатов Алексей 2 1
|Дубынин Дмитрий 20 1
|Бедеров Игорь 109 1
|Озеров Николай 5 1
|Липин Дмитрий 2 1
|Цаплин Никита 93 1
|Михеева Лидия 2 1
|Абдюханов Гаяр 1 1
|Абасова Заира 1 1
|Бахтадзе Эльмира 1 1
|Яблоков Артем 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2500 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11603 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1156 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.