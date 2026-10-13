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PrivacyTech Тайна связи

СОБЫТИЯ


13.10.2026 «Ростелеком» проговорился о планах анализировать звонки в «Макс». Его создатели говорят, что ничего не выйдет 1
16.08.2023 Полиция и ФСБ требуют доступ к данным и переписке россиян в обход суда и Уголовного кодекса. Экстренно готовятся новые законы 1
15.11.2021 Миллионы SIM-карт в России попали под угрозу блокировки 1
12.05.2021 Банкоматы и платежные терминалы в России могут остаться без связи 1
18.03.2021 Роскомнадзор вводит тотальную слежку за переговорами и передвижениями всех россиян. Как под нее не попасть 1
08.02.2021 В России отрегулируют отношения человека с роботами и искусственным интеллектом 1
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 1
26.06.2020 Власти хотят обрабатывать персональную биометрию без письменного согласия россиян 1
03.06.2019 Савва Шипов, замглавы Минэкономразвития: Перспектива умного контроля над бизнесом ближе, чем кажется 1
14.12.2018 В России более года тормозится «уникальное» дело о вскрытии чиновниками электронной почты подчиненных 1
08.04.2016 Во всем мире не хватит винчестеров для новой инициативы по слежке в Рунете 1
03.09.2003 Приватность в интернете: угроза не исчезает 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

PrivacyTech и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10980 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3389 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9580 2
Ростелеком 11059 1
Alibaba Group 482 1
Yandex - Яндекс 9401 1
Meta Platforms - Facebook 4636 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
VK - Mail.ru Group 3621 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2156 1
Telegram Group 3016 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1130 1
Google LLC 12819 1
RuVDS - МТ Финанс 113 1
Почта России ПАО 2397 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 9 1
ОрдерКом 15 1
АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5478 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6021 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3699 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 2
Судебная власть - Judicial power 2528 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3609 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 760 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 364 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1619 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 500 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 529 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 332 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1532 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23237 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9714 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29939 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2925 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26463 3
Кибербезопасность - СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 367 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5452 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13652 3
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 795 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10072 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7622 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9407 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13150 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27193 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1000 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4397 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 1066 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5285 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5287 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9643 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2949 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2309 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24803 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2326 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1597 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13827 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6707 2
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 30 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26593 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1891 2
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2878 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5363 1
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5089 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6530 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6413 3
Минэкономразвития РФ - Нормотворчество ГИС 16 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 149 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1298 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2569 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 250 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 40 1
Depositphotos - фотобанк 407 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 277 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1058 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 121 1
Путин Владимир 3477 2
Акимов Максим 192 1
Мишустин Михаил 801 1
Иванов Олег 160 1
Шипов Савва 102 1
Володин Вячеслав 108 1
Урнышев Роман 34 1
Яровая Ирина 72 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
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Медведев Дмитрий 1665 1
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Цабрия Давид 1 1
Кипчатов Алексей 2 1
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Бедеров Игорь 109 1
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Липин Дмитрий 2 1
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Цензура - Свобода слово 515 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12446 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5860 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5059 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4050 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3824 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5687 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6281 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 469 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 606 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9160 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2500 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11603 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1156 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 150 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
ИЗиСП при Правительстве РФ ФГНИУ - Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 5 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1292 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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