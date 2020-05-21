Индексная книга CNews*
Администрация Президента РФ Аппарат Президента РФ
Публикаций - 985, упоминаний - 1235
Администрация Президента РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2785 156
|Медведев Дмитрий 1635 95
|Никифоров Николай 1172 85
|Щеголев Игорь 691 78
|Рейман Леонид 1033 68
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 54
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 52
|Кириенко Сергей 147 45
|Шадаев Максут 677 37
|Мишустин Михаил 511 34
|Сурков Владислав 73 32
|Липов Андрей 57 30
|Кириенко Владимир 133 29
|Иванов Сергей 372 26
|Bush George - Буш Джордж 305 26
|Нарышкин Сергей 51 26
|Собянин Сергей 254 25
|Дворкович Аркадий 210 24
|Носков Константин 231 22
|Массух Илья 223 20
|Жаров Александр 174 19
|Володин Вячеслав 72 18
|Греф Герман 371 18
|Вайно Антон 25 16
|Фурсенко Андрей 128 15
|Чернышенко Дмитрий 467 15
|Касперский Евгений 304 15
|Волож Аркадий 231 13
|Волин Алексей 116 13
|Соколов Алексей 131 13
|Кисляков Евгений 92 13
|Усманов Алишер 295 12
|Попов Алексей 330 11
|Biden Joe - Байден Джо 81 11
|Пак Олег 101 11
|Чемезов Сергей 137 11
|Осеевский Михаил 277 10
|Калугин Сергей 168 10
|Паршин Максим 285 10
|Белоусов Андрей 93 9
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1231999, в очереди разбора - 863273.
Создано именных указателей - 117893.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.