Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Администрация Президента РФ Аппарат Президента РФ
СОБЫТИЯ
Публикаций - 342, упоминаний - 376
Администрация Президента РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 43
|Шадаев Максут 1210 39
|Кириенко Сергей 149 32
|Рейман Леонид 1065 26
|Никифоров Николай 1138 23
|Кириенко Владимир 148 21
|Медведев Дмитрий 1665 17
|Лысенко Эдуард 317 16
|Матвеева Татьяна 110 16
|Шпак Василий 279 16
|Терещенко Денис 95 15
|Хайруллин Айрат 108 15
|Ципорин Павел 103 15
|Петрушин Андрей 110 15
|Разумовский Дмитрий 125 15
|Мартынова Елена 90 15
|Херсонцев Алексей 93 15
|Баканов Дмитрий 35 15
|Чирков Сергей 16 15
|Раскина Ирина 24 15
|Спиренков Вячеслав 38 15
|Артемов Андрей 15 15
|Мишустин Михаил 787 15
|Щеголев Игорь 699 14
|Слышкин Василий 129 13
|Кирюшин Сергей 91 11
|Дворкович Аркадий 216 11
|Немкин Антон 52 11
|Греф Герман 485 10
|Звонарева Елена 20 10
|Собянин Сергей 538 9
|Волин Алексей 122 9
|Нарышкин Сергей 51 9
|Хинштейн Александр 148 9
|Сурков Владислав 73 9
|Чернышенко Дмитрий 581 8
|Носков Константин 241 8
|Володин Вячеслав 108 7
|Гладышев Евгений 9 7
|Драгунов Алексей 25 7
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.