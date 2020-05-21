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Администрация Президента РФ Аппарат Президента РФ

Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ


21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента
14.06.2018 Путин создал управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры
31.05.2017 У Администрации Президента появился советник по соцсетям
31.05.2017 Администрация Президента спорит с Минкомсвязи из-за ограничений мессенджеров в России
29.06.2016 Решение «Диджитал Дизайн» автоматизировало процесс сдачи отчетов Минсельхоза в Администрацию Президента
17.05.2016 Администрация Президента предлагает отобрать Роскомнадзор у Минкомсвязи
19.04.2016 Техдиректором «Техносерва» стал «ИТ-консультант Администрации Президента»
21.08.2015 Утечка: Администрация Президента не разрешает сотовикам совместно использовать радиочастоты
27.07.2015 В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента
16.06.2015 Глава Администрации президента возглавил совет директоров «Ростелекома»
18.07.2014 Администрация Президента РФ рекомендовала строить Национальную электронную библиотеку на отечественном ПО
27.06.2014 Администрация Президента РФ запрещает чиновникам использовать Google
27.03.2014 Администрация президента: Электронные дневники и журналы нарушают закон
29.01.2014 Администрация президента и Правительства Удмуртской Республики стала участником МЭДО
07.08.2013 Администрация президента нашла «Ростелекому» мега-проект. Минкомсвязи резко против
10.02.2011 Администрация Президента и Правительства Удмуртии открыла интернет–приемную на платформе Directum
05.08.2010 В совет директоров «Яндекса» вошел экс-глава администрации президента РФ
27.04.2010 «Фабрикант.ру»: Минэкономразвития и ФАС действуют вопреки поручениям администрации президента РФ и правительства
12.04.2010 Самые большие доходы в администрации президента у Леонида Реймана
12.01.2010 Сайт администрации президента kremlin.ru назвали неофициальным
09.07.2009 МТС обеспечит связью Администрацию Президента Башкортостана
19.01.2009 ИТ-проект для Администрации Медведева: на Cognitive подают в суд
16.02.2007 ЭОС оказала консультационные услуги в администрации президента РФ
03.10.2005 Администрация президента поддержала российский телеком
20.06.2005 Администрация президента объявила конкурс на создание КИС
07.10.2004 Администрация президента попросила Фрадкова заняться ТВ
13.03.2003 "ЦентрИнвест Софт" выполнил проект для Администрации президента РФ
12.03.2003 "Гарант-Парк-Интернет" завершил проект для Администрации президента РФ
26.12.2002 Администрация президента США: система слежки за информационными потоками не нарушит конфиденциальности пользователей интернета
07.09.2001 Администрация президента США намерена задержать на два года продажу частот для мобильной связи 3-го поколения
18.07.2000 Администрация президента США объявила о намерении пересмотреть закон об экспорте криптотехнологий
26.11.1998 ММВБ обратилась в Администрацию Президента и Правительство РФ с просьбой урегулировать спор с ФКЦБ о выводе представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета.

Публикаций - 985, упоминаний - 1235

Администрация Президента РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10220 125
Microsoft Corporation 23687 88
Google LLC 11076 54
Yandex - Яндекс 5884 53
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9744 51
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7134 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8147 49
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2848 42
Ростелеком - Связьинвест 1704 42
Intel Corporation 11722 37
Apple Inc 11330 36
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4267 34
Восход ФГБУ НИИ 603 33
Meta Platforms - Facebook 4350 33
Cisco Systems 4912 31
Twitter 2746 30
VK - Mail.ru Group 3233 29
ЭОС - Электронные офисные системы 1153 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2828 27
Oracle Corporation 6369 27
IBM - International Business Machines Corp 9234 26
Huawei 3562 26
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1546 24
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2561 24
АФК Система ПАО 1743 22
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 20
SAP SE 4956 17
Rambler Group - Рамблер ГК 858 16
NVision Group - Энвижн Груп 671 15
5nine Software 1817 14
АйТи 1301 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 707 13
AMD - Advanced Micro Devices 3898 13
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 718 13
Telegram Group 1163 13
Samsung Electronics 9806 13
РТИ Микрон - Micron 1267 13
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 802 13
7149 13
HP Inc. 5579 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6004 52
Почта России ПАО 2028 26
Газпром ПАО 1178 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6278 21
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 190 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2462 18
Россети Ленэнерго 2378 14
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 13
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 683 12
РЖД - Российские железные дороги 1658 12
ГПБ - Газпромбанк 958 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 721 11
Альфа-Банк 1617 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 427 10
DST Global - Digital Sky Technologies 211 10
РВК - Российская венчурная компания 539 10
Альфа-Групп 667 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 150 9
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 157 8
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1917 8
LinkedIn 591 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 8
EPIC Telecom Invest 200 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1031 7
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 7
Qiwi 934 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1228 7
Boeing 988 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 6
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 228 6
Евросеть 1401 6
Volvo Cars 250 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 191 5
Naspers 81 5
Walmart - Wal-Mart Stores 368 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 942 5
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 107 5
ЮКОС НК 149 5
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18348 403
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10559 295
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9425 280
Президент Российской Федерации 3791 240
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3038 171
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2458 97
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 988 83
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1341 77
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 553 76
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4641 71
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 969 70
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3093 69
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2756 68
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1694 62
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2388 60
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 483 59
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3817 43
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2859 42
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 39
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 709 39
Правительство Москвы 2077 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2488 35
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1929 33
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 330 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1594 32
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1262 31
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 30
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1216 30
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1082 27
Федеральное казначейство России 1585 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1925 27
МИД РФ - Министерство иностранных дел 390 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1225 26
Судебная власть - Judicial power 2130 25
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 562 24
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 22
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 151 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2473 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 662 20
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 275 20
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 982 22
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2597 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 13
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 13
Демократическая политическая партия США 118 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 217 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 11
Единая Россия - Политическая партия 269 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 9
Гильдия Управляющих Документацией 72 8
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 8
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 260 7
АРБ - Ассоциация российских банков 208 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 565 7
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 455 6
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 5
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 5
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 98 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 4
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 19 3
РосКомСвобода - Общественная организация 86 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 3
Российская Ассоциация Телемедицины 18 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 2
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 32 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 94 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 191 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
OSA - Open Source for America 5 2
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80139 311
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54665 308
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40208 200
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11108 123
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18067 106
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12646 97
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20601 95
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26522 87
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25696 75
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26317 74
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6695 66
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9371 62
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11789 55
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10402 54
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9132 54
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22555 52
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10245 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17747 50
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5968 48
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22362 47
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15214 45
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6076 44
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3056 43
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7923 42
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4179 39
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15274 39
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9696 39
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13520 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21746 38
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9173 37
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9369 36
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11481 34
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10181 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11125 34
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8533 33
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1364 33
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6530 32
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 205 30
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19403 30
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8488 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4230 83
Microsoft Windows 2000 12783 78
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2955 38
Microsoft Windows 14619 30
Age of Kings 3458 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 910 29
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4822 27
Linux OS 8442 23
Google Android 12779 19
Apple iPhone - серия смартфонов 6704 19
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2525 16
VK - Mail.ru Одноклассники 1499 15
Google YouTube - Видеохостинг 2470 14
Apple iPad 3757 14
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 170 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 474 12
Обращения граждан 215 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 767 10
ЭОС Дело-web 204 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1089 10
Apple iPhone 6 6265 10
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6690 9
Apple iOS 6945 9
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 142 8
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 280 8
Google Gmail 851 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1493 8
Oracle Java - язык программирования 2794 8
ЭОС Дело СЭД 202 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1458 8
WhatsApp Messenger 897 8
Software AG - ARIS Platform 176 8
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 410 8
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 482 7
Microsoft SQL Server 1489 7
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 82 7
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 446 7
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 553 7
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 22 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 740 6
Путин Владимир 2785 156
Медведев Дмитрий 1635 95
Никифоров Николай 1172 85
Щеголев Игорь 691 78
Рейман Леонид 1033 68
Trump Donald J. - Трамп Дональд 374 54
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 52
Кириенко Сергей 147 45
Шадаев Максут 677 37
Мишустин Михаил 511 34
Сурков Владислав 73 32
Липов Андрей 57 30
Кириенко Владимир 133 29
Иванов Сергей 372 26
Bush George - Буш Джордж 305 26
Нарышкин Сергей 51 26
Собянин Сергей 254 25
Дворкович Аркадий 210 24
Носков Константин 231 22
Массух Илья 223 20
Жаров Александр 174 19
Володин Вячеслав 72 18
Греф Герман 371 18
Вайно Антон 25 16
Фурсенко Андрей 128 15
Чернышенко Дмитрий 467 15
Касперский Евгений 304 15
Волож Аркадий 231 13
Волин Алексей 116 13
Соколов Алексей 131 13
Кисляков Евгений 92 13
Усманов Алишер 295 12
Попов Алексей 330 11
Biden Joe - Байден Джо 81 11
Пак Олег 101 11
Чемезов Сергей 137 11
Осеевский Михаил 277 10
Калугин Сергей 168 10
Паршин Максим 285 10
Белоусов Андрей 93 9
Россия - РФ - Российская федерация 125371 708
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50516 303
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39941 223
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15332 75
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17224 69
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15401 65
Украина 7353 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13313 57
Европа 21469 47
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13047 45
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США - Колумбия - Вашингтон 1374 21
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