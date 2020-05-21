Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Администрация Президента РФ Аппарат Президента РФ

Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ

СОБЫТИЯ


21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента
27.07.2015 В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента
16.06.2015 Глава Администрации президента возглавил совет директоров «Ростелекома»
18.07.2014 Администрация Президента РФ рекомендовала строить Национальную электронную библиотеку на отечественном ПО
27.06.2014 Администрация Президента РФ запрещает чиновникам использовать Google
27.03.2014 Администрация президента: Электронные дневники и журналы нарушают закон
29.01.2014 Администрация президента и Правительства Удмуртской Республики стала участником МЭДО
07.08.2013 Администрация президента нашла «Ростелекому» мега-проект. Минкомсвязи резко против
10.02.2011 Администрация Президента и Правительства Удмуртии открыла интернет–приемную на платформе Directum
05.08.2010 В совет директоров «Яндекса» вошел экс-глава администрации президента РФ
27.04.2010 «Фабрикант.ру»: Минэкономразвития и ФАС действуют вопреки поручениям администрации президента РФ и правительства
12.01.2010 Сайт администрации президента kremlin.ru назвали неофициальным
09.07.2009 МТС обеспечит связью Администрацию Президента Башкортостана
16.02.2007 ЭОС оказала консультационные услуги в администрации президента РФ
03.10.2005 Администрация президента поддержала российский телеком
07.10.2004 Администрация президента попросила Фрадкова заняться ТВ
13.03.2003 "ЦентрИнвест Софт" выполнил проект для Администрации президента РФ

завершила проект по созданию инструментария, который позволит моделировать структуру взаимосвязей крупнейших хозяйствующих субъектов, находящихся на территории РФ. Заказчиком этого проекта выступила Администрация президента РФ. Основной целью проекта стало создание программных средств (ПС) и гибких технологий, облегчающих обработку больших массивов структурированных данных. Созданные техно
12.03.2003 "Гарант-Парк-Интернет" завершил проект для Администрации президента РФ

Парк-Интернет” объявила об успешном завершении работ по разработке инструментария, позволяющего моделировать динамику хозяйственных связей субъектов Российской Федерации. Заказчиком проекта выступила Администрация президента РФ. Система включает средства автоматического выявления упоминаний о взаимодействии объектов в потоке текстовых сообщений. Для решения задач автоматического анализа тек
26.12.2002 Администрация президента США: система слежки за информационными потоками не нарушит конфиденциальности пользователей интернета
07.09.2001 Администрация президента США намерена задержать на два года продажу частот для мобильной связи 3-го поколения
18.07.2000 Администрация президента США объявила о намерении пересмотреть закон об экспорте криптотехнологий
26.11.1998 ММВБ обратилась в Администрацию Президента и Правительство РФ с просьбой урегулировать спор с ФКЦБ о выводе представителей ЦБ и Минфина РФ из биржевого совета.

Публикаций - 342, упоминаний - 376

Администрация Президента РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 40
Yandex - Яндекс 9216 23
Ростелеком - Связьинвест 1719 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
Microsoft Corporation 25775 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
МегаФон 10742 17
VK - Mail.ru Group 3602 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 14
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 13
Восход ФГБУ НИИ 721 12
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Google LLC 12690 9
Cisco Systems 5372 9
Apple Inc 13156 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
9594 8
Telegram Group 2940 8
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 7
Oracle Corporation 7074 7
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 7
АйТи 1519 6
SAP SE 5601 6
Huawei 4677 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
МФ технологии - МФТ 37 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 5
Software AG & IDS Scheer 209 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 5
HP Inc. 5883 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
Информзащита 941 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
Газпром ПАО 1493 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Альфа-Банк 1979 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 8
Почта России ПАО 2370 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
DST Global - Digital Sky Technologies 229 6
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Дмитровская областная больница 7 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
Naspers 85 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 4
Аррава ИМ - Аррава интернет менеджмент 5 4
Naspers - Prosus Ventures 21 4
Уникомбанк УАКБ - Универсальный акционерный коммерческий банк 5 4
Издательский дом Родионова 8 4
Руссобанк 7 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 158
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 116
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 97
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 90
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 80
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 71
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 50
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 34
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 34
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 32
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 31
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 31
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 25
Федеральное казначейство России 1949 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 23
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 21
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 17
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 17
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 16
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 15
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 15
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 15
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 15
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 15
Федеральное собрание Российской Федерации 318 14
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 13
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 9
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 7
Российская Ассоциация Телемедицины 22 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 3
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 3
Digital Signage OVAB Europe 3 3
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 2
ЛДПР 116 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Демократический выбор России - политическая партия 2 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
Лига содействия оборонным предприятиям 9 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 9 2
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 103
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 65
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 65
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 62
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 39
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 35
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 35
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 31
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 28
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 25
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 23
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 22
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 19
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 16
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 14
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 14
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 14
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 14
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 14
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 22
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 17
Microsoft Windows 2000 8678 11
Microsoft Windows 16882 11
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 9
ЭОС Дело-web 209 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
ЕС ОГ - Единая сеть приёма обращений граждан - ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 30 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
Linux OS 11533 7
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 6
Google Android 15244 6
Apple iOS 8583 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 5
FreePik 1841 5
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPad 4012 5
Apple - App Store 3109 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 4
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 4
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Apple iPhone 6 4861 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
Software AG - ARIS Platform 180 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
Путин Владимир 3454 43
Шадаев Максут 1210 39
Кириенко Сергей 149 32
Рейман Леонид 1065 26
Никифоров Николай 1138 23
Кириенко Владимир 148 21
Медведев Дмитрий 1665 17
Лысенко Эдуард 317 16
Матвеева Татьяна 110 16
Шпак Василий 279 16
Терещенко Денис 95 15
Хайруллин Айрат 108 15
Ципорин Павел 103 15
Петрушин Андрей 110 15
Разумовский Дмитрий 125 15
Мартынова Елена 90 15
Херсонцев Алексей 93 15
Баканов Дмитрий 35 15
Чирков Сергей 16 15
Раскина Ирина 24 15
Спиренков Вячеслав 38 15
Артемов Андрей 15 15
Мишустин Михаил 787 15
Щеголев Игорь 699 14
Слышкин Василий 129 13
Кирюшин Сергей 91 11
Дворкович Аркадий 216 11
Немкин Антон 52 11
Греф Герман 485 10
Звонарева Елена 20 10
Собянин Сергей 538 9
Волин Алексей 122 9
Нарышкин Сергей 51 9
Хинштейн Александр 148 9
Сурков Владислав 73 9
Чернышенко Дмитрий 581 8
Носков Константин 241 8
Володин Вячеслав 108 7
Гладышев Евгений 9 7
Драгунов Алексей 25 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 322
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 98
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 26
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 19
Россия - ЦФО - Орловская область 369 18
Европа 24964 17
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 11
Франция - Французская Республика 8177 11
Нидерланды 3746 10
Казахстан - Республика 6048 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Украина 7928 10
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 9
Израиль 2856 9
Россия - УФО - Тюменская область 1365 8
Россия - СЗФО - Псковская область 697 8
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 8
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 7
Россия - ЦФО - Курская область 751 7
Испания - Королевство 3840 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 6
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 404 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 253
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 83
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 78
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 41
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 38
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 26
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 25
Энергетика - Energy - Energetically 5855 24
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 24
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 21
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 19
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 17
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 16
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 15
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 15
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 13
Образование в России 2893 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 12
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 12
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 12
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 11
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 11
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 33
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 12
Ведомости 1466 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
РИА Новости 1033 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
Открытые системы ИД 176 5
Forbes - Форбс 1002 5
Wikipedia - Википедия 650 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Известия ИД 770 2
Будущее России. Национальные проекты 22 2
Россия К - телеканал 30 2
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 2
Bloomberg 1627 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
The Bell - Издание 42 1
Crunchbase 74 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Sputnik 59 1
Госрасходы - портал 70 1
ComputerWorld 144 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
GQ 22 1
CNews TV 747 1
News Corp - News Corporation 221 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
Content-Review 16 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 47
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
НМГ - Медиалогия 37 6
Gartner - Гартнер 3658 2
Forrester Research 834 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
CNews Инновация года - награда 155 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Волга-Инфо ИА - ВолгаИнформ ИА 19 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 14
РАН - Российская академия наук 2122 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 3
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
МИД РФ - МГИМО - Дипломатическая академия МИД России 9 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 19 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 18 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 2
РИНКЦЭ НИИ ФГУ - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы 4 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
ISR - Integrated Systems Russia 24 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
CNews FORUM Кейсы 313 3
ЭОС Осенний документооборот 35 2
CNews AWARDS - награда 571 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 1
Битва роботов 14 1
РусКрипто 26 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще