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Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента

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, Текст: Игорь Королев
Новым заместителем главы Роскомнадзора Андрея Липова стал Милош Вагнер, работавший с ним до этого в Администрации Президента (АП). Вагнер стал третьим заместителем Липова, перешедшим с ним в Роскомнадзор из АП.

Новый заместитель главы Роскомнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил новым заместителем главы Роскомнадзора Милоша Вагнера. Информация об этом размещена на Официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Вагнер возглавлял департамент в Управлении по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента (АП).

Как в Роскомнадзоре происходит процесс смены руководства

Напомним, в марте 2020 г. в Роскомнадзоре сменился руководитель. Александр Жаров, возглавлявший ведомство с 2012 г., стал главой холдинга «Газпром-Медиа». Новым главой Роскомнадзора стал Александр Липов, до этого руководивший ИТ-управлением Администрации Президента.

После этого из Роскомнадзора ушли двое заместителей его главы: Антонина Приезжаева, отвечавшая за надзор в сфере персональных данных, и Александр Панков, курировавший вопросы организационной работы.

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Глава Роскомнадзора Андрей Липов получил третьего подряд заместителя из Администрации Президента

Затем у Липова появились двое новых заместителей, которые давно работали вместе с ним: Владимир Логунов и Олег Терляков. Липов в 2008-2012 гг. работал в Минкомсвязи – тогда главой ведомства был Игорь Щеголев. В числе прочего Липов руководил Департаментом государственной политики в области информатизации и информационных технологий.

Как в Роскомнадзор приходят давние коллеги Андрея Липова

В 2012 г. Щеголев стал помощником президента, после чего в Администрации Президента появилось Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Липов возглавил данное управление. В 2018 г. Щеголев ушел из АП, а управление было переименовано в Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Липов продолжил им руководить.

И Терляков, и Логунов в 2009-2012 гг. работал в Минкомсвязи, их деятельность была связана с информатизацией и электронным правительством. Затем оба перешли в АП и стали работать под руководством Липова.

Аналогичный путь прошел и Милош Вагнер: он работал в Минкомсвязи и занимался электронным правительством, когда ведомством руководил Щеголев, а затем перешел в АП и работал под началом Липова. Таким образом, Липов привел в Роскомнадзор уже третьего заместителя из своей команды.

Из прежних заместителей Жарова в команде Липова остаются два человека: Вадим Субботин, который занимается регулированием масс-медиа и интернетом, и Александр Чечин отвечающий за ИТ. В то же время, согласно утвержденному Правительством положению о Роскомнадзоре, у его главы может быть только четыре заместителя.

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