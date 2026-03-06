Разделы

Администрация Президента РФ ГНИВЦ УДП РФ Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи


СОБЫТИЯ


06.03.2026 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование 1
07.03.2025 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2025. Голосование 1
03.09.2024 В Минздраве назначен новый ИТ-директор 1
23.09.2022 Экс-сотрудника Управделами Президента отправили за решетку за махинации при закупках ПО 1
24.08.2021 Минцифры неудачно выгнало НИИ «Восход» с огромного тендера. Работы на территории НИИ достались «Ростелекому» 1
13.08.2021 Следить за критикой властей Москвы в соцсетях за 535 млн руб. будет стремительно богатеющая ИТ-компания женщины-фармацевта 1
19.04.2021 Вожди российской цифровизации в разы потеряли в доходах 3
24.12.2020 Самые заметные отставки и назначения ИТ-чиновников в 2020 г. Выбор CNews Analytics 3
17.08.2020 Куратор российских ИТ заработал за год полмиллиарда. По доходам за год он в Правительстве второй 2
27.07.2020 Роскомнадзор сорвал запуск в России автономного интернета 1
26.05.2020 «Билайн» взял на работу экс-замглавы Роскомнадзора 1
21.05.2020 Глава Роскомнадзора получил третьего подряд зама из Администрации Президента 4
16.04.2020 Читатели CNews выбрали самую успешную женщину-руководителя на российском ИТ-рынке 2
15.04.2020 Заместителями главы Роскомнадзора стали его экс-коллеги из ИТ-управления Кремля 1
30.03.2020 Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля 4
29.03.2020 Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина 5
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 2
24.03.2020 Уволен глава Роскомнадзора 1
21.02.2020 Выходец из Администрации Президента назначен куратором цифрового здравоохранения 1
27.01.2020 Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента 1
29.06.2016 Решение «Диджитал Дизайн» автоматизировало процесс сдачи отчетов Минсельхоза в Администрацию Президента 2
28.10.2014 Продукты Microsoft System Center 2012 R2, Dynamics CRM 2013, Exchange Server 2013 и SharePoint Server 2013 получили сертификат ФСТЭК России 1
17.07.2014 Экс-министр связи Игорь Щеголев попал под санкции США 1
22.04.2013 У главы ДИТ Москвы появилась заместительница 1
23.08.2012 Событие лета: Путин утвердил функции ИТ-управления Кремля 1
12.03.2010 Услуги по сопровождению ИКС Управления делами Президента РФ: контракты отданы единственным участникам тендера 1
20.01.2003 Исходный код Windows станет гостайной РФ 1
03.06.2002 24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России 1
30.05.2002 24 июня пройдет конференция по информационной безопасности России 1

Публикаций - 29, упоминаний - 47

Администрация Президента РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10465 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3177 3
X Corp - Twitter 2916 3
Meta Platforms - Facebook 4562 3
Telegram Group 2687 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4644 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
Кварта ВК - Quarta 12 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2239 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
Microsoft Corporation 25372 2
Oracle Corporation 6913 2
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 2
HP 3Com 680 1
СИС груп - Сертифицированные информационные системы груп 30 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
АСБК - Автоматизированные системы и бюджетный консалтинг - АСБК софт - АСБК центр 12 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 217 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 49 1
РТИ Системы - МТУ Сатурн 5 1
IBS AppTest - ИБС АпТест 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 36 1
IBS Dunice - Дунайс 6 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 14 1
Элемент ГК - Нанотроника 15 1
Patreon 17 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 36 1
ИксДи Софт - XDSoft 3 1
NetApp - Network Appliance 648 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 836 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 1
МегаФон 10171 1
Yandex - Яндекс 8677 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14771 1
ИКС 421 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 1
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 45 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 285 10
101Hotels.com 456 3
Microsoft - LinkedIn 691 2
Флибуста 34 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 101 2
36,6 - аптечная сеть 93 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
Национальные приоритеты АНО 25 1
UFG Capital Partners 5 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Организатор перевозок ГКУ 19 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8351 1
РВК - Российская венчурная компания 560 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3036 1
Газпром ПАО 1431 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 282 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
ПСБ - Промсвязьбанк 920 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 241 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 376 1
UFG Private Equity 37 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 192 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13100 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6370 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4844 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2980 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 8
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 7
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 6
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3168 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1465 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5792 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5366 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5111 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3587 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1152 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 337 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2768 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 119 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 339 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 2
Федеральное собрание Российской Федерации 309 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 168 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 273 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 307 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 439 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 90 2
Земля ФКЦ ФГУП - Федеральный кадастровый центр Земля 3 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 106 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 405 1
Судебная власть - Judicial power 2418 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
Лига содействия оборонным предприятиям 5 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 45 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 258 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1054 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 791 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22104 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8877 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23492 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17898 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27279 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8590 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2445 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11387 3
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 2
Стандартизация - Standardization 2258 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3129 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19109 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1753 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32325 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7495 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13445 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8995 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7740 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23181 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5183 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1761 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2380 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1268 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6002 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 921 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 556 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3097 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1038 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15041 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11656 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6068 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4573 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10085 1
Электронный документ - Electronic document 1537 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1031 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7217 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 419 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5967 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 591 4
Microsoft Windows 2000 8679 3
Nissan X-Trail 9 2
Google YouTube - Видеохостинг 2924 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 568 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 665 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 31 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3453 2
Здравоохранение электронное - программа 35 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 2
Google Blogger - Google BlogSpot 112 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 65 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
Ask.fm - Сеть вопросов и ответов 4 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 231 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Microsoft GSP - Microsoft Government Security Program 13 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
Microsoft Windows 16480 1
Microsoft Windows XP 2423 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1735 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1791 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 271 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 258 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 800 1
VK - Яндекс.Дзен 235 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 1
Microsoft Dynamics CRM 547 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 428 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 1
Липов Андрей 67 13
Мишустин Михаил 756 11
Щеголев Игорь 698 10
Жаров Александр 180 8
Путин Владимир 3398 7
Матвеева Татьяна 109 7
Чернышенко Дмитрий 576 5
Логунов Владимир 15 5
Панков Александр 79 4
Терляков Олег 13 4
Пугачев Павел 63 4
Приезжева Антонина 20 4
Шадаев Максут 1163 3
Бойко Елена 152 3
Медведев Дмитрий 1664 3
Вагнер Милош 14 3
Иванов Олег 147 2
Рубанов Владимир 75 2
Скворцова Вероника 69 2
Массух Илья 236 2
Милашевский Игорь 20 2
Мурашко Михаил 14 2
Черкесова Бэлла 21 1
Мамыкин Владимир 44 1
Локтаев Дмитрий 4 1
Караваешников Евгений 8 1
Масановец Валентин 5 1
Кочетова Светлана 5 1
Темнов Дмитрий 7 1
Хуторцев Сергей 12 1
Стрельников Сергей 2 1
Варламова Екатерина 12 1
Воробьева Оксана 5 1
Громова Елена 19 1
Надрага Владимир 1 1
Надрага Виталий 3 1
Сафин Алексей 2 1
Гиричев Борис 2 1
Юдина Ольга 9 1
Чижов Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46268 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53665 3
Земля - планета Солнечной системы 10714 3
Европа Восточная 3124 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1358 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18453 1
Южная Корея - Республика 6898 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Япония 13585 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3609 1
Америка Южная 874 1
Африка - Африканский регион 3586 1
Ближний Восток 3066 1
Франция - Французская Республика 8019 1
Украина 7828 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1716 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1194 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 153 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 24
Электронная демократия - облачная демократия 98 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8423 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51582 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32159 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5357 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9777 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6400 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3694 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4440 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2837 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7633 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4952 3
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1831 3
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 792 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 242 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4960 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1186 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15338 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Энергетика - Energy - Energetically 5558 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6450 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8574 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 916 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10599 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20531 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5326 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2280 2
Доктрина информационной безопасности России 55 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 658 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 127 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4696 1
Бережливая поликлиника 6 1
Физика - Physics - область естествознания 2848 1
Будущее России. Национальные проекты 22 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 504 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 323 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2232 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 159 1
Медуза - Meduza 48 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 309 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 119 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 134 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8443 1
Gartner - Гартнер 3626 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 688 5
РАН - Российская академия наук 2047 3
НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 15 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Минобороны РФ - РВСН ВА - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 11 1
ФИЦТО ФГАНУ - Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования 11 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 578 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 433 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 450 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 13 1
Международный женский день - 8 марта 394 1
Беляевская премия - Международная литературная премия имени Александра Беляева 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
CNews AWARDS - награда 558 1
