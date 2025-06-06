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IBS QA Solutions IBS AppLine Innovation ИБС АппЛайн Инновации ранее Аплана АйТи Инновации

IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Знаменитый российский интегратор отменяет удаленку. Вводится учет посещений офиса 1
23.09.2022 Экс-сотрудника Управделами Президента отправили за решетку за махинации при закупках ПО 1
08.06.2022 IBS и Test IT создают единую экосистему управления качеством 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 1
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 1
21.06.2021 IBS AppLine Innovation выпустила обновление решения «Хамелеон» для автоматизации тестирования SAP 1
31.07.2020 Платформа «Циклон» для нагрузочного тестирования включена в Единый реестр российского ПО 2
13.07.2020 Разработка IBS AppLine «Хамелеон» включена в реестр российского ПО 2
21.11.2019 IBS приобрела у «Апланы» бизнес по тестированию программного обеспечения 2
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 2

Публикаций - 10, упоминаний - 14

IBS QA Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1655 9
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 20 7
АйТи - Аплана Группа компаний 174 5
АйТи 1384 4
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 241 2
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 2
Softline - Софтлайн 2997 2
IBS AppTest - ИБС АпТест 4 2
АйТи-Ойл 36 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 1
МегаФон 9314 1
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Т1 Иннотех - Дататех 96 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1121 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 13 1
IBS Dunice - Дунайс 5 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 32 1
Softline Projects - Софтлайн проекты 35 1
АйТи - Аплана ЦР - Аплана Центр Разработки - Aplana Development Center 11 1
Бизнес Технологии 31 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности 1 1
АйТи - Аплана Диджитал - Aplana Digital 4 1
АйТи - Мобико - Мобильный Интернет 6 1
АйТи Бизнес технологии 1 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2526 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7632 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Газпром ПАО 1370 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 1
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Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
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Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
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Некторов, Савельев и Партнеры (НСП) - Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) 3 1
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Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2028 1
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