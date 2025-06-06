IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации

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УПОМИНАНИЯ
IBS QA Solutions и организации, системы, технологии, персоны:
|Яппаров Тагир 103 4
|Касимов Игорь 17 3
|Эйделанд Павел 5 1
|Карачинский Анатолий 94 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Стрельцов Николай 5 1
|Марченко Николай 2 1
|Баланова Светлана 35 1
|Надрага Владимир 1 1
|Надрага Виталий 2 1
|Кочаров Григорий 19 1
|Хафизов Евгений 7 1
|Раев Виктор 1 1
|Александрова Елена 6 1
|Каракешишева Елена 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149485 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44283 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 1
|Европа 24399 1
|Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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