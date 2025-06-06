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IBS Dunice Дунайс
УПОМИНАНИЯ
IBS Dunice и организации, системы, технологии, персоны:
|Александров Александр 80 1
|Меденцев Константин 98 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Харитонов Дмитрий 57 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Слесаренко Марина 23 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Трофимов Дмитрий 41 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Чаркин Владимир 16 1
|Богданов Андрей 42 1
|Чурсин Дмитрий 69 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Сергеев Сергей 142 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Натрусов Артем 292 1
|Бабкин Николай 24 1
|Ильина Наталья 18 1
|Верисов Михаил 24 1
|Тятюшев Максим 124 1
|Порошин Тимур 30 1
|Шадаев Максут 1054 1
|Шаев Виталий 44 1
|Сотин Денис 213 1
|Осьминин Евгений 5 1
|Холодов Евгений 1 1
|Калганов Игорь 51 1
|Мантуров Денис 113 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Тихонова Божена 16 1
|Надрага Владимир 1 1
|Надрага Виталий 2 1
|Королёв Дмитрий 19 1
|Курилович Евгений 9 1
|Черепанов Андрей 6 1
|Наумов Владимир 18 1
|Родин Валерий 3 1
|Гордеев Сергей 9 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 2
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|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 337 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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