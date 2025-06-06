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IBS Dunice Дунайс

IBS Dunice - Дунайс

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Знаменитый российский интегратор отменяет удаленку. Вводится учет посещений офиса 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 2
23.09.2022 Экс-сотрудника Управделами Президента отправили за решетку за махинации при закупках ПО 1
31.08.2022 Выручка крупнейших российских ИТ-компаний в I полугодии 2022 г. увеличилась на 60% 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

IBS Dunice и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1655 3
Oracle Corporation 6761 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 249 2
SimbirSoft - СимбирСофт 82 2
Т1 Иннотех 183 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4167 1
Газинформсервис - ГИС 318 1
ММК Информсервис 53 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 182 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
Ростелеком 9954 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Yandex - Яндекс 7763 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 1
SAP SE 5336 1
8502 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 553 1
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 13 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 155 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 38 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 309 1
IBS AppTest - ИБС АпТест 4 1
Цифра ГК 2479 1
Иннодата - Innodata 22 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 24 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 253 1
Sinto - Синто 12 1
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 9 1
Vertica 40 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 134 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 157 1
IBS QA Solutions - IBS AppLine Innovation - ИБС АппЛайн Инновации - ранее Аплана АйТи Инновации 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1013 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 93 1
iFellow - АйФэлл 43 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 57 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 482 1
Лента - Сеть розничной торговли 2156 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7632 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1077 1
X5 Group - Перекрёсток 579 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 476 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 125 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
McDonald’s - Макдоналдс 200 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Cersanit - Церсанит Трейд 20 1
Красный квадрат 10 1
Газпром ГПМХ - Insight People - Инсайт Люди 4 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2980 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2008 1
Федеральное казначейство России 1817 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3104 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12086 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3036 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 800 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 345 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 699 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4979 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 603 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 698 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68400 4
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Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 248 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 605 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 3352 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 170 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1801 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 715 1
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