VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке Клиенты VK Cloud Solutions смогут использовать Vertica, высокопроизводительную платформу для анализа больших данных из портфеля программного обеспечения Micro Focus, в облаке. Vertica оперирует петабайтами данных, выполняя запросы за

Банк «Открытие» построит единый центр по комплаенсу на базе HP Vertica стемы по противодействию отмыванию денег на базе интегрированного решения с использованием продукта HP Vertica. Об этом CNews сообщили в компании HP. «Ежедневно международная банковская система

Платформа HP для анализа «Больших Данных» доступна теперь и в «облаке» чтобы проанализировать данные и получить наглядную информацию за считанные минуты, утверждают в HP. HP Vertica OnDemand предлагает функции аналитики «Больших Данных» корпоративного уровня через

HP представила аналитическую платформу HP Vertica Dragline Компания HP анонсировала новый релиз аналитической платформы Vertica — HP Vertica Dragline. Решение обеспечивает доступ к новым способам получения, исследования и х

В украинском банке произошло первое внедрение HP Vertica в стране Аналитики и технические специалисты компании Supportio успешно внедрили аналитическое хранилище HP Vertica 7 в коммерческом банке BitBank. На сегодняшний момент это первый подобный проект в

«Глория Джинс» начала анализировать Big Data агазинов в 9 часовых поясах. Для построения системы управления базами данных была выбрана платформа HP Vertica. Руководство ритейлера ожидает, что анализ данных в реальном времени поможет прини

«Глория Джинс» принимает бизнес-решения с помощью HP Vertica Компания «Глория Джинс», ритейлер быстрой моды, с помощью платформы HP Vertica сможет увеличить производительность сотрудников и повысить степень удовлетвореннос

Банк «Открытие» внедрил решение HP Vertica для анализа «Больших Данных» е отсутствие зависимости от конкретного вида оборудования, свойственной многим подобным платформам. HP Vertica — относительно новое решение на нашем рынке, которое требует определенного уровня

HP представила новое поколение платформы HP Vertica Analytics Компания HP анонсировала выход обновленной платформы HP Vertica Analytics, призванной помочь предприятиям быстрее преобразовывать разрозненные дан