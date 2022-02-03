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HP Vertica Analytics Platform HP HAVEn
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.02.2022
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VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке
Клиенты VK Cloud Solutions смогут использовать Vertica, высокопроизводительную платформу для анализа больших данных из портфеля программного обеспечения Micro Focus, в облаке. Vertica оперирует петабайтами данных, выполняя запросы за
|24.07.2015
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Банк «Открытие» построит единый центр по комплаенсу на базе HP Vertica
стемы по противодействию отмыванию денег на базе интегрированного решения с использованием продукта HP Vertica. Об этом CNews сообщили в компании HP. «Ежедневно международная банковская система
|02.12.2014
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Платформа HP для анализа «Больших Данных» доступна теперь и в «облаке»
чтобы проанализировать данные и получить наглядную информацию за считанные минуты, утверждают в HP. HP Vertica OnDemand предлагает функции аналитики «Больших Данных» корпоративного уровня через
|03.06.2014
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HP представила аналитическую платформу HP Vertica Dragline
Компания HP анонсировала новый релиз аналитической платформы Vertica — HP Vertica Dragline. Решение обеспечивает доступ к новым способам получения, исследования и х
|24.04.2014
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В украинском банке произошло первое внедрение HP Vertica в стране
Аналитики и технические специалисты компании Supportio успешно внедрили аналитическое хранилище HP Vertica 7 в коммерческом банке BitBank. На сегодняшний момент это первый подобный проект в
|23.01.2014
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«Глория Джинс» начала анализировать Big Data
агазинов в 9 часовых поясах. Для построения системы управления базами данных была выбрана платформа HP Vertica. Руководство ритейлера ожидает, что анализ данных в реальном времени поможет прини
|20.01.2014
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«Глория Джинс» принимает бизнес-решения с помощью HP Vertica
Компания «Глория Джинс», ритейлер быстрой моды, с помощью платформы HP Vertica сможет увеличить производительность сотрудников и повысить степень удовлетвореннос
|17.12.2013
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Банк «Открытие» внедрил решение HP Vertica для анализа «Больших Данных»
е отсутствие зависимости от конкретного вида оборудования, свойственной многим подобным платформам. HP Vertica — относительно новое решение на нашем рынке, которое требует определенного уровня
|02.12.2013
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HP представила новое поколение платформы HP Vertica Analytics
Компания HP анонсировала выход обновленной платформы HP Vertica Analytics, призванной помочь предприятиям быстрее преобразовывать разрозненные дан
|02.10.2012
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НР помогла Yota повысить эффективность бизнес-процессов
связи и поставщик интернет-услуг, увеличила эффективность своих бизнес-процессов с помощью решения HP Vertica. Легко масштабируемая платформа HP Vertica производит в реальном времени ан
HP Vertica Analytics Platform и организации, системы, технологии, персоны:
|Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 4
|Mahony Colin - Махони Колин 3 3
|Благирев Алексей 24 3
|Veghte Bill - Вегте Билл 17 2
|Лякишева Татьяна 5 2
|Семиренко Максим 4 1
|Jones David - Джонс Дэвид 12 1
|Байзаков Батыр 1 1
|Власюк Максим 20 1
|Widenius Michael - Видениус Майкл 12 1
|Близгарёв Антон 9 1
|Шиповова Наталья 1 1
|Середа Илья 1 1
|Joyce Tom - Джойс Том 4 1
|Исаев Борис 1 1
|Натрусов Артем 312 1
|Шадаев Максут 1197 1
|Феоктистов Вадим 36 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Зайцев Михаил 339 1
|Абакумов Евгений 226 1
|Сотин Денис 216 1
|Сергеев Сергей 175 1
|Зинкевич Сергей 73 1
|Кузнецов Сергей 163 1
|Алексеенко Андрей 11 1
|Свиридов Владимир 28 1
|Ермаков Александр 31 1
|Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
|Ибрагимов Рустем 23 1
|Аникин Денис 33 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Лазаренко Дмитрий 99 1
|Чурсин Дмитрий 86 1
|Смирнов Максим 65 1
|Будник Александр 5 1
|Виноградов Александр 64 1
|Горный Александр 44 1
|Кирьянова Александра 165 1
|Воронков Алексей 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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