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HP Vertica Analytics Platform HP HAVEn

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.02.2022 VK Cloud Solutions первой в России откроет доступ к аналитической базе данных Vertica в облаке

Клиенты VK Cloud Solutions смогут использовать Vertica, высокопроизводительную платформу для анализа больших данных из портфеля программного обеспечения Micro Focus, в облаке. Vertica оперирует петабайтами данных, выполняя запросы за
24.07.2015 Банк «Открытие» построит единый центр по комплаенсу на базе HP Vertica

стемы по противодействию отмыванию денег на базе интегрированного решения с использованием продукта HP Vertica. Об этом CNews сообщили в компании HP. «Ежедневно международная банковская система
02.12.2014 Платформа HP для анализа «Больших Данных» доступна теперь и в «облаке»

чтобы проанализировать данные и получить наглядную информацию за считанные минуты, утверждают в HP. HP Vertica OnDemand предлагает функции аналитики «Больших Данных» корпоративного уровня через
03.06.2014 HP представила аналитическую платформу HP Vertica Dragline

Компания HP анонсировала новый релиз аналитической платформы Vertica — HP Vertica Dragline. Решение обеспечивает доступ к новым способам получения, исследования и х
24.04.2014 В украинском банке произошло первое внедрение HP Vertica в стране

Аналитики и технические специалисты компании Supportio успешно внедрили аналитическое хранилище HP Vertica 7 в коммерческом банке BitBank. На сегодняшний момент это первый подобный проект в
23.01.2014 «Глория Джинс» начала анализировать Big Data

агазинов в 9 часовых поясах. Для построения системы управления базами данных была выбрана платформа HP Vertica. Руководство ритейлера ожидает, что анализ данных в реальном времени поможет прини
20.01.2014 «Глория Джинс» принимает бизнес-решения с помощью HP Vertica

Компания «Глория Джинс», ритейлер быстрой моды, с помощью платформы HP Vertica сможет увеличить производительность сотрудников и повысить степень удовлетвореннос
17.12.2013 Банк «Открытие» внедрил решение HP Vertica для анализа «Больших Данных»

е отсутствие зависимости от конкретного вида оборудования, свойственной многим подобным платформам. HP Vertica — относительно новое решение на нашем рынке, которое требует определенного уровня

02.12.2013 HP представила новое поколение платформы HP Vertica Analytics

Компания HP анонсировала выход обновленной платформы HP Vertica Analytics, призванной помочь предприятиям быстрее преобразовывать разрозненные дан
02.10.2012 НР помогла Yota повысить эффективность бизнес-процессов

связи и поставщик интернет-услуг, увеличила эффективность своих бизнес-процессов с помощью решения HP Vertica. Легко масштабируемая платформа HP Vertica производит в реальном времени ан

Публикаций - 51, упоминаний - 88

HP Vertica Analytics Platform и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5859 28
Oracle Corporation 7032 13
Teradata - Терадата 223 11
IBM - International Business Machines Corp 9660 10
HP Autonomy 85 10
Microsoft Corporation 25644 8
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 155 8
SAP SE 5557 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 708 6
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 395 6
OpenText - Micro Focus 120 6
Cloudera 63 6
SAS Institute 1076 5
HPE Enterprise Services 55 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1748 4
HP Software 54 4
Salesforce - Tableau Software 121 3
Cloudera - Hortonworks 27 3
Broadcom - VMware 2582 2
Dell EMC 5155 2
Yandex - Яндекс 9018 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 2
Microsoft Corporation - GitHub 1035 2
VK - Mail.ru Group 3582 2
Крок - Croc 1926 2
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 405 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4819 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 2
OpenText - Micro Focus - Novell 878 2
Broadcom - VMware - Pivotal Software - GoPivotal - Pivotal Technologies 83 2
CA Technologies - Computer Associates 391 2
Snowflake 27 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1594 2
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 2
EasyData 8 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 227 1
Avnet - Avnet Electronics Marketing - Avnet Technology Solutions - Avnet Computer Marketing - Avnet Abacus - Avnet Technical Services 23 1
Ростелеком 10777 1
Cisco Systems 5327 1
Amazon Inc - Amazon.com 3233 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 4
РЖД - Российские железные дороги 2054 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3112 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8661 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 47 2
TPG Capital 18 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
Walmart - Wal-Mart Stores 393 1
Почта России ПАО 2322 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 547 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 233 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1869 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
X5 Group - Перекрёсток 629 1
ВкусВилл - Избёнка 211 1
McDonald’s - Макдоналдс 219 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2371 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 592 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1188 1
Ростех - Вертолеты России 179 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1561 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 537 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 612 1
Транснефть 333 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 203 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 297 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 498 1
Мосэнерго ПАО 132 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 17 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 61 1
ВТБ - ВТБ24 672 1
Barclays 122 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 1
En+ Group - Эн+ ГК 37 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 320 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13498 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5550 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5376 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2310 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 457 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 364 1
Федеральное казначейство России 1929 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 224 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 175 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 154 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 394 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 24 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7742 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63517 28
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17804 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12827 21
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24815 12
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6513 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3725 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10158 3
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Apache Hadoop 468 16
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 127 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1763 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1184 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1690 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 634 5
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 183 4
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 232 4
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 4
Linux OS 11334 3
Intel x86 - архитектура процессора 2127 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 503 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 237 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 247 3
HPE ProLiant 401 3
HPE Integrity - серия серверов 138 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 622 2
IBM DB2 394 2
Microsoft Azure 1506 2
HP ProActive Insight - HP Proactive Customer Care - HP Proactive 24 Services - HP Proactive Select Services - HP Proactive Endpoint Management 20 2
Red Hat Ceph Storage 124 2
HPE 3PAR 104 2
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 146 2
SAP Sybase 292 2
IBM Informix СУБД 135 2
HP Autonomy IDOL - Intelligent Data Operating Layer 6 2
Google BigQuery 24 2
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 12 2
HPE Helion OpenStack 30 2
Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 19 2
HP AppSystem 6 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 38 2
HPE Telco Blueprints - HPE Telco Big Data and Analytics - HPE Telco Cloud 3 2
Почта России - ЕИАП - Единая информационно-аналитическая платформа 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Data Platform - Платформа данных Сбера 2 1
Почта России - Паспорт ОПС 2 1
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Почта России - Электронная почтовая система и АСУ Гибридная почта 8 1
Почта России - Сервис отслеживания регистрируемых почтовых отправлений 1 1
Айсорс - Isource Inspector 23 1
Whitman Margaret - Whitman Meg - Уитмен Маргарет - Уитмэн Мег - Уитман Мэг - Уитмен Мег 135 4
Mahony Colin - Махони Колин 3 3
Благирев Алексей 24 3
Veghte Bill - Вегте Билл 17 2
Лякишева Татьяна 5 2
Семиренко Максим 4 1
Jones David - Джонс Дэвид 12 1
Байзаков Батыр 1 1
Власюк Максим 20 1
Widenius Michael - Видениус Майкл 12 1
Близгарёв Антон 9 1
Шиповова Наталья 1 1
Середа Илья 1 1
Joyce Tom - Джойс Том 4 1
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Шадаев Максут 1197 1
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Зайцев Михаил 339 1
Абакумов Евгений 226 1
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Зинкевич Сергей 73 1
Кузнецов Сергей 163 1
Алексеенко Андрей 11 1
Свиридов Владимир 28 1
Ермаков Александр 31 1
Stonebraker Michael - Стоунбрейкер Майкл 11 1
Ибрагимов Рустем 23 1
Аникин Денис 33 1
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Лазаренко Дмитрий 99 1
Чурсин Дмитрий 86 1
Смирнов Максим 65 1
Будник Александр 5 1
Виноградов Александр 64 1
Горный Александр 44 1
Кирьянова Александра 165 1
Воронков Алексей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 163510 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54219 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19285 4
Украина 7895 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3416 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14727 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47071 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 2
Германия - Федеративная Республика 13094 2
Франция - Французская Республика 8099 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1098 2
Казахстан - Республика 5969 1
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Азия - Азиатский регион 5869 1
Армения - Республика 2425 1
Беларусь - Белоруссия 6221 1
Польша - Республика 2024 1
Европа Восточная 3135 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1829 1
Америка Южная 883 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1399 1
Канада 5040 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3008 1
Россия - СФО - Новосибирск 4816 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1768 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2326 1
Узбекистан - Республика 1965 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1751 1
США - Калифорния 4803 1
Грузия 1316 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1208 1
Болгария - Республика 795 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1288 1
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Монголия 377 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Сербия - Республика 369 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52715 14
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Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 814 2
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 2
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