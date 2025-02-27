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Почта России Сервис отслеживания регистрируемых почтовых отправлений


 Сервис отслеживания регистрируемых почтовых отправлений позволяет клиентам следить за перемещением отправлений в режиме реального времени.


27.02.2025 10 ключевых информационных систем «Почты России» внесены в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Почта России и организации, системы, технологии, персоны:

Vertica 40 1
Microsoft Corporation 24682 1
Почта России ПАО 2120 1
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