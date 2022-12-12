СФР ПФР ПФ РФ Пенсионный фонд Российской Федерации
СФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Шадаев Максут 624 101
|Ермолаев Артем 361 96
|Козырев Алексей 288 91
|Бойко Елена 152 90
|Евраев Михаил 241 88
|Елистратов Николай 90 86
|Путин Владимир 2712 78
|Гуральников Сергей 163 66
|Фомичев Олег 124 66
|Иванов Алексей 106 58
|Чаркин Евгений 239 55
|Власов Сергей 90 53
|Казарин Станислав 132 52
|Бутенко Юрий 64 50
|Звягина Наталья 64 49
|Авербах Владимир 126 48
|Медведев Дмитрий 1628 47
|Лысенко Эдуард 269 47
|Петрушин Андрей 81 46
|Матвеева Татьяна 86 46
|Паршин Максим 266 44
|Шипов Савва 86 41
|Албычев Александр 101 39
|Нестеров Алексей 85 39
|Калина Роман 61 38
|Богачев Игорь 178 38
|Никифоров Николай 1172 38
|Сотин Денис 144 38
|Скляр Алексей 51 37
|Стрельцов Андрей 58 37
|Лопаткин Герман 104 35
|Песчанских Георгий 38 35
|Меджитов Тимур 74 33
|Демидов Сергей 77 33
|Гимранов Ринат 90 31
|Волков Никита 65 30
|Катамадзе Анна 74 30
|Бетсис Павел 99 30
|Аксаков Анатолий 122 30
|Белоусов Максим 94 30
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1213892, в очереди разбора - 888864.
Создано именных указателей - 108011.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.