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СФР ПФР ПФ РФ Пенсионный фонд Российской Федерации

СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации

СОБЫТИЯ


08.09.2025 Мошенники атакуют россиян письмом об увеличении пенсий на 30% от поддельного Пенсионного фонда

ачали рассылать пожилым людям фейковые сообщения от имени несуществующего Пенсионного фонда России (ПФР), об этом предупредили сотрудники Министерства внутренних дел (МВД). По данным ведомства,
11.08.2025 Пенсионный фонд закупает российское ПО для модернизации систем кибербезопасности

вщика подведут 15 августа. Как указано в документах, Автоматизированная система ТЦМИБ выполняет критически важную функцию непрерывного контроля защищенности информационных систем СФР. Unsplash - FlyD Пенсионный фонд покупает российское ПО для обновления и улучшения систем информационной безопасности Ее задачи включают выявление, оперативное реагирование, расследование и предупреждение инцид
25.10.2024 Пенсионный фонд купит за 600 миллионов единственную, но очень мощную СХД

СХД для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд покупает СХД для обеспечения работы одной из подсистем
23.10.2024 Пенсионный фонд мигрирует с IBM DB2 на PostgreSQL. Для импортозамещения выбрана компания, заработавшая миллиарды на контрактах ПФР

боткой программного обеспечения. За работу подрядчику заплатят 140 млн руб. CNews отправил запрос в ПФР для выяснения подробностей перехода и ожидает ответов. Подробности тендера Работы по импо
05.07.2024 Сбербанк предупреждает об активизации мошеннической схемы со звонками от имени пенсионного фонда

мнения, сами перезвоните в Социальный фонд России, который злоумышленники по старой памяти называют пенсионным фондом, по официальному номеру телефона и проясните ситуацию. Также рекомендую ник
13.05.2024 Пенсионный фонд закупает российское защитное ПО почти на миллиард рублей

Забота о безопасности Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России закупит лицензии для 58 различных отечественных ПО с целью обеспечения
19.04.2024 Пенсионный фонд ищет для аренды мэйнфреймы Z-серии бежавшей из России IBM

водства американской компании IBM на общую сумму 153 млн руб. для размещения информационной системы ПФР-2 — организационно-техническая система, состоящая из персонала и комплекса средств автома
03.01.2024 Пенсионный фонд защитится с помощью «Касперского» и «Доктор Веб»

антивирусного программного обеспечения (ПО) сроком на один год от поставщиков «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» на 157,9 млн руб. Целью покупки является поддержка и защита конкретных подсистем ПФР: «Обеспечение информационной безопасности» автоматизированной информационной системы Социального фонда России (СФР) нового поколения, «Федеральный реестр инвалидов», «Технический центр мони
30.11.2023 Пенсионный фонд России потратит 223 миллиона на сервера и СХД

ПФР потратит на ИТ-инфраструктуру 223 млрд рублей Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) закупит систему хранения данных (СХД) и 21 сервер на 223 млн руб. Целью покупки является
11.10.2023 Программный продукт от «Диасофт» оптимизирует работу с платежными реестрами ПФР

Компания «Диасофт» разработала новый программный продукт «Обработка платежных реестров ПФР» в составе платформы развития Digital Q.Consumer. Продукт автоматизирует электронный обмен документами с территориальными подразделениями ПФР, зачисления пенсий и других социальных в
01.08.2023 Пенсионный фонд закупает тысячи ПК на ОС Linux

ям заказчика, должны быть на матрице IPS и с размером диагонали 27 дюймов. Фото: DCStudio / FreePik Пенсионный фонд закупает 4 тысячи АРМ Техника должна быть поставлена в республики Башкортоста
12.07.2023 Пенсионный фонд обвиняют: Из-за иностранного «железа» его подрядчики ходят под уголовной статьей

оронин. Суть данного спора в ФАСе достаточно проста, — отметил он. — Мы техподдержкой и ремонтами в ПФР и МИЦ ПФР занимались с 2017 г. — либо сами, либо на подрядах у генисполнителей. В

27.03.2023 Пенсионный фонд не смог продлить себе бесплатную связь «8-800», и оставил «Ростелеком» и «Мегафон» без 280 миллионов

ПФР без сервиса «8-800» Как выяснил CNews, Пенсионному фонду России (ПФР; с 1 января 2023 г. включен в состав Социального фонда) не удалось подписать контракт на

13.03.2023 Экс-глава ИТ-департамента Пенсионного фонда России получил пять лет строгого режима

Пять лет колонии Экс начальник ИТ-департамента Пенсионного фонда России (ПФР) Дмитрий Кузнецов приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Об этом пишет TAdviser
17.02.2023 ИТ-компания выбила из Пенсионного фонда 74 миллиона по контракту, который власти признали недействительным

Деньги для интегратора по «кривому» контракту Как выяснил CNews, Пенсионному фонду (ПФР; с недавних пор включен в состав Социального фонда) придется расплатиться с ИТ-компанией

12.12.2022 На скоростной закупке «железа» опытный участник уронил цену в 3,5 раза и сэкономил Пенсионному фонду 200 миллионов

Многократная экономия для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионному фонду России (ПФР) удалось крайне эффективно распор
07.12.2022 Пенсионный фонд аврально закупает «железо» и ПО. За неделю потратит 600 миллионов

АРМ для ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) закупает автоматизированные рабочи
29.11.2022 «Мегафон» получил 9 млрд руб. за предоставление Пенсионному фонду ИТ-мощностей и каналов связи

Крупная закупка ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) заплатит «Мегафону» 5,9 млрд руб.

08.06.2022 «Дочка» «1С» вдвое сбила цену создания ИС для Пенсионного фонда на Linux и PostgreSQL

Триумф госзаказчика Как выяснил CNews, Пенсионному фонду России (ПФР) в ходе создания Единой информсистемы автоматизации административно-хозяйственной деятель
08.06.2022 В Бразильском пенсионном фонде заработал российский робот-консультант

твенном пенсионном фонде компании Quanta Previdencia. Новый сотрудник будет общаться с посетителями пенсионного фонда и отвечать на интересующие их вопросы о компании. Также на экране робота бу
11.05.2022 Пенсионный фонд потратит свыше 1 млрд руб. на мегасистему на Linux и Postgres Pro

Новая система ПФР Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) заказал создание Единой информацио
04.05.2022 «Госуслуги» начали передавать в ПФР заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет

С 1 мая 2022 г. «Госуслуги» начали передавать в ПФР заявления пользователей для оформления новых выплат на детей от 8 до 17 лет. Возможность

12.04.2022 «Ростелеком» и ПФР подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета»

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» — «Онлайн-с
25.02.2022 Топ-менеджерам ПФР предъявляют обвинения во взятках, связанных с огромными ИТ-контрактами

ршил двухлетнее расследование уголовного дела о взятках, полученных сотрудниками Пенсионного фонда (ПФР). Некоторым фигурантам дела начали предъявлять обвинения в окончательной редакции. В отно
08.02.2022 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2021 году

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2021 г. В 2021 г. курс компьютерной гр
28.12.2021 На «Госуслугах» можно оформить выплату по уходу за нетрудоспособным

рудом России и Пенсионным фондом России. Теперь в режиме реального времени можно подать заявление в ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином. Об этом CNews сообщили пре
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей

дом вынесено решение о взыскании алиментов, но фактически ребенок их не имеет. Выплаты осуществляет ПФР. Подать заявление можно в клиентской службе Пенсионного фонда или онлайн. Во втором случа
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие

Пенсионный фонд России (ПФР) начал прием заявок от родителей, которые в одиночку воспитывают детей, и беременных женщ
12.10.2021 В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS

Запущен единый контакт-центр (ИС ЕКЦ) Пенсионного фонда России, который является единой информационной системой ряда ведомств – ФСС
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима

Срок за коррупцию Бывший замглавы Пенсионного фонда (ПФР) Алексей Иванов и экс-директор департамента по работе с госструктурами компании «Техносер
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников

Минфина по повышению порога льготного тарифа отчислений страховых взносов в Пенсионный фонд России (ПФР) может напрямую затронуть сотрудников ИТ-отрасли. О передаче ведомством бюджетной комисси
05.07.2021 На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР

тале госуслуг заработал новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с ПФР. Заявление о корректировке сведений индивидуального лицевого счета в ПФР доступно

10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг

Учрежденное Правительством Республики Казахстан АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) использует анализатор кода Solar appScreener, чтобы повысить безопасность обслуживания клиентов в цифровой среде. ЕНПФ применяет решение компании «Ростелеком-Солар» для

02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде

Евгений Кисляков перешел из Минцифры в ПФР Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Евгения Кислякова заме
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных

фракции «Единая Россия» в Госдуме. Он добавил также, что в настоящее время Пенсионный фонд России (ПФР) вернул пожилым жителям страны часть причитающихся им денег. Алексей Кудрин не уточнил, с
04.03.2021 Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала

Компания «Кворум» на базе платформы «СМЭВ-Интегратор» разработала Адаптер «ПФР. Материнский капитал». Решение позволяет автоматизировать взаимодействие кредитных органи
26.02.2021 На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР

еденная на портал услуга позволяет получить всю информацию о выплатах, которые гражданин получает в ПФР, а также сведения о наличии удержаний, если такие имеются. Эти данные могут понадобиться

25.02.2021 Обучающий модуль «Ростелекома» и ПФР поможет освоить работу в мобильных приложениях

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета» — «Возможно
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году

«Ростелеком» и Пенсионный фонд России (ПФР) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году. Несмотря на пандемию и отсу
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab

рцбанке процесс получения выписки по лицевому счету застрахованного лица в Пенсионном фонде России (ПФР) с портала госуслуг через СМЭВ 3. Функциональность входит в состав модуля получения резул

Публикаций - 1698, упоминаний - 2871

СФР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 283
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 168
9594 124
Microsoft Corporation 25775 110
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 102
IBM - International Business Machines Corp 9699 95
МегаФон 10742 83
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 82
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 63
Oracle Corporation 7074 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 51
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 51
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 49
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 46
Cisco Systems 5372 43
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 43
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 42
Yandex - Яндекс 9216 41
ОТР ГК - ОТР 2000 227 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 35
АйТи 1519 35
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 33
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 32
Крок - Croc 1964 31
Такском - Taxcom 256 31
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 29
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 29
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 29
Восход ФГБУ НИИ 721 27
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 27
Diasoft - Диасофт 1144 26
SAP SE 5601 25
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 25
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 25
Intel Corporation 12811 24
Новые облачные технологии (НОТ) 485 24
RedSys - РедСис 74 24
Центр2М - Center2М 67 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 209
РЖД - Российские железные дороги 2096 110
Почта России ПАО 2370 98
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 71
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 65
ГПБ - Газпромбанк 1273 64
ПСБ - Промсвязьбанк 963 63
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 61
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 60
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 59
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 56
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 47
Сургутнефтегаз - СНГ 288 47
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 46
Ингосстрах СПАО 478 44
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 42
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 42
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 36
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 36
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 35
Альфа-Банк 1979 35
Газпром ПАО 1493 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 30
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 30
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 28
Абсолют Банк 249 27
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 24
ВТБ - Почта Банк 514 23
НСПК - Национальная система платежных карт 948 23
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 23
ВТБ - ВТБ24 671 23
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 22
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 22
Транснефть 335 22
МКБ - Московский кредитный банк 657 21
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 19
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 436
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 377
Федеральное казначейство России 1949 253
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 197
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 196
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 195
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 187
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 183
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 172
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 156
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 155
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 138
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 138
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 134
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 134
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 122
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 120
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 117
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 113
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 98
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 97
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 95
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 93
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 89
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 83
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 82
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 75
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 70
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 69
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 69
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 67
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 67
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 66
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 66
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 62
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 54
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 54
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 53
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 52
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 46
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 35
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 5
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 23 5
OpenCAPI Consortium 13 5
Gen-Z Consortium 11 5
Союз пенсионеров России 9 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 3
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 3
ГосИнформСистемы 160 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 614
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 396
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 358
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 319
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 288
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 234
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 227
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 223
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 190
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 185
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 177
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 171
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 163
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 149
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 147
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 143
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 138
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 132
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 124
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 118
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 116
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 112
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 108
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 107
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 107
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 105
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 101
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 96
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 93
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 92
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 87
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 86
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 81
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 79
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 77
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 76
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 76
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 76
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 73
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 71
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 445
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 145
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 143
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 98
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 66
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 50
Linux OS 11533 47
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 47
Microsoft Windows 16882 40
Microsoft Windows 2000 8678 36
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 35
Новые облачные технологии - МойОфис 958 32
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 32
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 28
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 28
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 27
Google Android 15243 26
НКТ - Р7-Офис 543 26
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 26
1С:ERP Управление предприятием 841 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 24
Apple iOS 8583 23
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 23
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 23
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 23
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 23
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 22
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 21
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 21
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 20
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 19
Apple iPhone 6 4861 19
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 19
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 19
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 18
Microsoft Office 4170 17
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 16
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 16
Шадаев Максут 1210 121
Ермолаев Артем 379 111
Козырев Алексей 328 106
Евраев Михаил 266 103
Бойко Елена 152 89
Елистратов Николай 90 86
Путин Владимир 3454 82
Фомичев Олег 139 81
Иванов Алексей 163 73
Чаркин Евгений 317 70
Гуральников Сергей 164 66
Шипов Савва 102 56
Нестеров Алексей 175 54
Власов Сергей 101 53
Казарин Станислав 175 52
Бутенко Юрий 65 50
Звягина Наталья 64 49
Авербах Владимир 127 48
Лысенко Эдуард 317 47
Медведев Дмитрий 1665 47
Матвеева Татьяна 110 46
Гимранов Ринат 126 46
Петрушин Андрей 110 46
Аксаков Анатолий 163 45
Натрусов Артем 313 45
Белоусов Максим 109 45
Волков Никита 80 45
Сотин Денис 216 44
Паршин Максим 323 44
Онищенко Владислав 98 44
Попов Андрей 116 42
Сахаров Александр 93 42
Клепиков Алексей 121 41
Албычев Александр 168 40
Демидов Сергей 129 38
Абакумов Евгений 227 38
Богачев Игорь 183 38
Калина Роман 62 38
Катамадзе Анна 133 38
Стрельцов Андрей 62 38
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1295
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 425
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 192
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 183
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 111
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 78
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 76
Россия - УФО - Тюменская область 1365 68
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 66
Европа 24964 65
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 62
Россия - УФО - Челябинская область 1512 60
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 57
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 56
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 55
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 55
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 53
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 51
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 47
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 45
Германия - Федеративная Республика 13221 42
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 41
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 39
Казахстан - Республика 6048 39
Россия - ПФО - Самарская область 1577 38
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 38
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 37
Россия - СФО - Новосибирск 4876 34
Европа Восточная 3138 32
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 32
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 32
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 32
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 31
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 30
Украина 7928 28
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 28
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 27
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 27
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1094
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 515
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 322
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 318
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 206
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 192
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 188
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 177
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 175
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 167
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 158
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 155
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 153
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 149
Паспорт - Паспортные данные 2848 131
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 129
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 118
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 116
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 836 105
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 104
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 103
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 101
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 96
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 90
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 86
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 86
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 79
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 78
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 75
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 74
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 67
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 63
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 61
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 61
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 59
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 55
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 55
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 84
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 22
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 22
TAdviser - Центр выбора технологий 468 13
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 13
Ведомости 1466 12
Госрасходы - портал 70 8
Российская газета 290 6
РИА Новости 1033 5
РОИ - Российская общественная инициатива 85 5
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 5
The Register - The Register Hardware 1784 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 4
Forbes - Форбс 1002 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
NYT - The New York Times 1100 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 3
Bloomberg 1627 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 2
Комсомольская правда ИД 83 2
Известия ИД 770 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 2
ComputerWorld 144 2
Из рук в руки - irr.ru 73 2
MSNBC - телеканал 89 2
ТВ-Новости АНО 7 2
Wikipedia - Википедия 650 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Wired - Издание 276 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 209
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 84
IDC - International Data Corporation 4975 35
Gartner - Гартнер 3658 32
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 9
CNews Tenders 18 9
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 9
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 6
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Рустелеком ТК 305 3
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Fortune Global 500 295 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 2
CNews Fast рейтинг 55 2
CNews SaaS рейтинг 28 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
Synergy Research Group 48 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
Dell'Oro Group 66 2
Zecurion Analytics 25 2
TeleGeography Research 40 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
SimilarWeb 62 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 1
CNews Мишень ОФД 6 1
Ростелеком - Азбука интернета 34 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 17
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 17
РАН - Российская академия наук 2122 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
РАО - Российская академия образования ФГБУ - Институт управления образованием - Институт информатизации образования, ИИО РАО ФГБНУ 26 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 4
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
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РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 2
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