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СФР ПФР ПФ РФ Пенсионный фонд Российской Федерации

СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации


12.12.2022 На скоростной закупке «железа» опытный участник уронил цену в 3,5 раза и сэкономил Пенсионному фонду 200 миллионов
07.12.2022 Пенсионный фонд аврально закупает «железо» и ПО. За неделю потратит 600 миллионов
29.11.2022 «Мегафон» получил 9 млрд руб. за предоставление Пенсионному фонду ИТ-мощностей и каналов связи
08.06.2022 «Дочка» «1С» вдвое сбила цену создания ИС для Пенсионного фонда на Linux и PostgreSQL
08.06.2022 В Бразильском пенсионном фонде заработал российский робот-консультант
11.05.2022 Пенсионный фонд потратит свыше 1 млрд руб. на мегасистему на Linux и Postgres Pro
04.05.2022 «Госуслуги» начали передавать в ПФР заявления на выплаты на детей от 8 до 17 лет
12.04.2022 «Ростелеком» и ПФР подготовили новый модуль для расширенного курса программы «Азбука интернета»
25.02.2022 Топ-менеджерам ПФР предъявляют обвинения во взятках, связанных с огромными ИТ-контрактами
08.02.2022 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2021 году
28.12.2021 На «Госуслугах» можно оформить выплату по уходу за нетрудоспособным
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей
14.10.2021 ПФР по Москве и МО и «Крок» автоматизировали документооборот по проверке заявлений от граждан на новое пособие
12.10.2021 В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн
08.07.2021 Идея властей повысить налоги больно ударит по зарплатам ИТ-шников
05.07.2021 На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР
10.06.2021 «Единый накопительный пенсионный фонд» применяет Solar appScreener для повышения безопасности оказания цифровых услуг
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных
04.03.2021 Решение компании «Кворум». Обмен с ПФР для погашения ипотеки средствами материнского капитала
26.02.2021 На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР
25.02.2021 Обучающий модуль «Ростелекома» и ПФР поможет освоить работу в мобильных приложениях
04.02.2021 «Ростелеком» и ПФР подвели итоги работы проекта «Азбука интернета» в 2020 году
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда
12.11.2020 «Билайн Бизнес» сделал бесплатными для россиян звонки в отделения ПФР
05.10.2020 Основатель и экс-глава «Техносерва» оказался главой гигантской преступной схемы с госконтрактами в ПФР
30.09.2020 В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус»
25.09.2020 Пенсионный фонд начинает переходить на российские ALT и Astra Linux
26.08.2020 Новый обучающий модуль программы «Ростелекома» и ПФР «Азбука интернета» поможет самостоятельно организовать путешествие
07.07.2020 Абсолют Банк и «Баланс-Платформа» запустили совместный сервис
04.03.2020 Более 300 тысяч пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука интернета»
03.02.2020 Работу Пенсионного фонда с лицевыми счетами переведет на «Эльбрусы» странная компания
06.01.2020 Пенсионный фонд переводит работу с лицевыми счетами на «Эльбрусы»
26.12.2019 Пенсионный фонд закупил «Мой офис» на один год за 70 миллионов
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще
07.10.2019 Сбербанк запустил онлайн-оформление ипотеки без трудовой книжки
20.08.2019 Уволен замглавы Пенсионного фонда, получивший миллионную взятку от «Техносерва»

Публикаций - 1588, упоминаний - 2583

СФР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10029 270
Microsoft Corporation 23442 101
6965 96
1С-ИжТиСи 6283 95
IBM - International Business Machines Corp 9182 89
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1344 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9386 79
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6904 77
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1774 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8018 51
R-Style - Эр-Стайл ГК 680 45
Oracle Corporation 6293 44
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1528 43
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1017 42
Cisco Systems 4867 38
Yandex - Яндекс 5625 38
ОТР ГК 198 36
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2747 34
АйТи 1280 33
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4133 31
Восход ФГБУ НИИ 598 27
Крок - Croc 1700 26
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 178 26
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 309 26
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1142 26
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 338 25
Цифра ГК 2137 24
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 24
Такском - Taxcom 207 24
RedSys - РедСис 72 23
Новые облачные технологии (НОТ) 402 23
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 895 22
Intel Corporation 11643 22
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 188 21
SAP SE 4862 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1919 21
VK - Mail.ru Group 3193 20
Прогноз 1649 20
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6241 19
Huawei 3485 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5741 190
Почта России ПАО 1981 93
РЖД - Российские железные дороги 1611 92
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2355 72
ПСБ - Промсвязьбанк 728 59
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1168 56
ГПБ - Газпромбанк 933 55
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 55
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6165 50
Альфа-Банк 1586 46
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 321 45
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 559 43
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 42
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 214 40
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 36
Societe Generale - Росбанк АКБ 503 35
X5 Group 811 34
Сургутнефтегаз - СНГ 223 32
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 870 32
Газпром ПАО 1147 29
Ингосстрах СПАО 331 29
ПГК - Первая грузовая компания 138 24
ВТБ - ВТБ24 660 23
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1815 22
Транснефть 271 22
НСПК - Национальная система платежных карт 607 22
Абсолют Банк 154 21
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 21
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 231 21
РСХБ - Россельхозбанк 282 20
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 209 20
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 19
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 150 18
Лента - Сеть розничной торговли 1689 18
Россети Ленэнерго 2337 17
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 62 16
Росводоканал 74 16
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 30 16
МКБ - Московский кредитный банк 400 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17871 550
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9010 381
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2375 345
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10343 261
Федеральное казначейство России 1547 236
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3050 186
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 396 178
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1380 164
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 156
ПФР Департамент информационных технологий 184 153
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1032 150
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1195 133
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2989 126
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 686 125
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3661 119
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 112
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 98
Правительство Москвы 1979 96
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1638 95
Президент Российской Федерации 3690 95
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 90
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 307 88
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 87
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 699 83
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1626 74
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2359 72
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 68
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 66
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 480 65
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2679 62
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4287 60
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 112 58
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 270 55
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 54
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2494 52
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 80 49
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2327 49
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2015 48
ПФР Региональные отделения 47 46
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 44
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 248 35
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 47 10
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 547 10
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 6
Linux Foundation 174 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1358 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 423 5
Gen-Z Consortium 11 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 5
OpenCAPI Consortium 13 5
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 65 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 5
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 5
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 5
Единая Россия - Политическая партия 261 5
АФТ - Ассоциация Финтех 60 5
АРБ - Ассоциация российских банков 199 4
Союз пенсионеров России 4 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 203 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 3
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 241 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 226 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 3
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 67 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 67 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 61 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1789 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 2
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 24 2
BRASCOM - Бразильская ассоциаци компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Российский социально-экологический союз 3 1
WiMAX Forum 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52931 693
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38607 496
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78991 349
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25827 343
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10736 298
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11637 239
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17012 197
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24956 189
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11311 168
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12893 167
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25549 163
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 801 159
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5427 153
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2783 150
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17379 145
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19567 144
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8997 140
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10049 137
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9039 132
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11607 126
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22084 120
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1340 113
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10869 106
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9987 104
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9452 102
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7979 100
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17263 97
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5037 94
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21847 92
Сеть передачи данных 3326 91
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13557 79
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 626 78
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8038 78
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7772 73
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5115 72
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24835 72
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5828 70
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14901 69
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5830 69
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8104 67
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4070 420
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 893 132
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 993 123
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2888 114
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6484 96
ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 379 94
Microsoft Windows 2000 12643 61
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 68 53
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 269 47
ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 53 42
Linux OS 8200 41
Apple iPhone 6 6153 37
Microsoft Windows 14393 36
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 32
Age of Kings 3442 28
СФР - ПФР КСПД - Корпоративная сеть передачи данных Пенсионного фонда РФ 30 28
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 25
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 737 22
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1969 22
СКБ Контур - Контур.Фокус 663 22
Google Android 12493 22
Apple iOS 6765 21
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 70 21
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4803 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 327 20
Новые облачные технологии - МойОфис 472 19
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1074 18
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 70 18
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 71 18
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1748 18
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 513 17
Microsoft Office 3424 17
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 57 17
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 736 17
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 136 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 341 16
ЭОС АИС МФЦ Дело 62 16
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 206 16
1С:ERP Управление предприятием 314 16
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 278 15
Шадаев Максут 624 101
Ермолаев Артем 361 96
Козырев Алексей 288 91
Бойко Елена 152 90
Евраев Михаил 241 88
Елистратов Николай 90 86
Путин Владимир 2712 78
Гуральников Сергей 163 66
Фомичев Олег 124 66
Иванов Алексей 106 58
Чаркин Евгений 239 55
Власов Сергей 90 53
Казарин Станислав 132 52
Бутенко Юрий 64 50
Звягина Наталья 64 49
Авербах Владимир 126 48
Медведев Дмитрий 1628 47
Лысенко Эдуард 269 47
Петрушин Андрей 81 46
Матвеева Татьяна 86 46
Паршин Максим 266 44
Шипов Савва 86 41
Албычев Александр 101 39
Нестеров Алексей 85 39
Калина Роман 61 38
Богачев Игорь 178 38
Никифоров Николай 1172 38
Сотин Денис 144 38
Скляр Алексей 51 37
Стрельцов Андрей 58 37
Лопаткин Герман 104 35
Песчанских Георгий 38 35
Меджитов Тимур 74 33
Демидов Сергей 77 33
Гимранов Ринат 90 31
Волков Никита 65 30
Катамадзе Анна 74 30
Бетсис Павел 99 30
Аксаков Анатолий 122 30
Белоусов Максим 94 30
Россия - РФ - Российская федерация 122188 1222
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39170 405
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14888 177
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13114 116
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50070 98
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2297 75
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 947 72
Россия - УФО - Тюменская область 897 65
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 690 64
Россия - УФО - Челябинская область 985 60
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1377 59
Европа 21277 58
Россия - ЦФО - Тамбовская область 510 57
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1104 55
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17024 53
Россия - ЦФО - Ярославская область 762 52
Россия - ЦФО - Калужская область 825 49
Россия - ЮФО - Волгоградская область 619 45
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1000 42
Германия - Федеративная Республика 11893 41
Россия - ПФО - Ульяновская область 544 39
Казахстан - Республика 4820 37
Россия - СЗФО - Калининградская область 1014 36
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15012 34
Россия - СФО - Новосибирск 3687 33
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1136 30
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12795 26
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41490 970
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41655 458
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14973 194
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23742 182
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4606 152
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4878 144
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19846 140
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3640 128
Паспорт - Паспортные данные 2065 125
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10618 105
Юриспруденция - Jurisprudence 6192 101
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2444 99
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2676 98
Федеральное законодательство 3150 96
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8984 87
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10162 87
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13884 85
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5004 84
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4902 79
Физическое лицо - Физлицо 3115 77
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3672 76
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2709 74
Кредитование - Сrediting 4999 73
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5200 72
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6465 72
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП - Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет 430 71
Информационное общество - Государственная программа 1295 67
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3031 65
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 350 54
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2086 54
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4532 53
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3880 52
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 602 51
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10993 83
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 662 21
Коммерсантъ - Издательский дом 1193 20
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 786 12
TAdviser - Центр выбора технологий 291 11
Apps4All 26 10
Ведомости 519 10
91Mobiles 1691 9
Госрасходы - портал 61 8
Российская газета 239 5
РОИ - Российская общественная инициатива 77 5
Прайм - Агентство экономической информации 857 5
РИА Новости 803 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 299 4
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 3
NYT - The New York Times 1001 3
Forbes - Форбс 626 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 62 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 3
Комсомольская Правда - газета 63 2
ComputerWorld 146 2
MSNBC - телеканал 89 2
ТВ-Новости АНО 6 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 380 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 103 2
Банки.ру - Banki.ru 51 2
Известия ИД 459 2
InfoWorld 56 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 127 1
The Globe and Mail 71 1
RCR News 107 1
New York Post 41 1
Telegraph 205 1
News Corp 186 1
Интерфакс Казахстан 5 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 1
The Register 1393 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7429 204
500 Startups 14280 110
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2075 61
IDC - International Data Corporation 4843 35
Gartner - Гартнер 3470 32
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 27
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 527 8
CNews Tenders 16 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 179 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 6
Juniper Research 502 6
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 5
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 3
CNews ИТ-инфраструктура 39 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 26 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 145 2
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 46 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
Synergy Research Group 40 2
TeleGeography Research 39 2
Zecurion Analytics 25 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 88 2
CNews Fast рейтинг 42 2
CNews SaaS рейтинг 23 2
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Fortune Global 500 283 2
Gartner - Burton Group 17 1
BCG - Boston Consulting Group 99 1
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 1
Coleman Parkes 11 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
CNews Мишень ОФД 4 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 57 1
ITResearch 114 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24955 189
Ростелеком - Азбука интернета 23 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1285 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 710 16
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 573 9
РАН - Российская академия наук 1794 8
ИИО РАО ФГБНУ - Институт информатизации образования Российской Академии образования 8 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 269 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 287 6
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 164 5
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 23 4
ИРИ - Институт развития интернета 111 4
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 90 4
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 35 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 651 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 32 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 155 3
ТГУ - Томский государственный университет 115 3
АИС - Академия информационных систем 56 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 44 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 65 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 131 2
ИИИ - Институт исследований интернета 42 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 43 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 70 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 69 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 2
СОГУ - Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хетагурова 6 2
Fraunhofer IDMT - Institute for Digital Media Technology - Fraunhofer Institut für Integrierte Schaltungen - FIIS, Fraunhofer IIS - Институт интегральных схем общества Фраунгофера 59 2
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 203 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 168 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 63 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН 1 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 2 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1717 134
CNews FORUM Информационные технологии завтра 871 84
CNews AWARDS - награда 407 71
CNews Баттл 49 13
CNews APPWards 36 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2057 9
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 4
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Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 28 2
Всероссийский цифровой диктант 19 2
CeBIT 461 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 12 2
Docflow 132 2
Чёрная пятница (распродажи) 116 1
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ЭОС Осенний документооборот 22 1
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МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
Связь-Экспокомм 94 1
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ВЭФ - Восточный экономический форум 52 1
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Час кода - международное движение 11 1
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WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Россия-Африка - саммит 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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