Пенсионный фонд потратит свыше 1 млрд руб. на мегасистему на Linux и Postgres Pro

Новая система ПФР

Как выяснил CNews, Пенсионный фонд России (ПФР) заказал создание Единой информационной системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности за 1,16 млрд руб. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Тендер на создание системы был опубликован 6 мая 2022 г. в формате открытого конкурса. Заявки принимаются до 23 мая. Итоги будут подведены 26 мая.

Среди заказчиков системы также Министерство труда и соцзащиты (Минтруд), которое осуществляет координацию деятельности ПФР, Фонд социального страхования (ФСС), ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда и др. Система должна быть создана не позднее 31 марта 2024 г.

Предназначение системы

Согласно документам, система предназначена для автоматизации работы с государственными внебюджетными фондами, координируемыми Минтрудом. Она позволит полностью отказаться от бумажных документов и перейти на электронный внутренний документооборот.

Пенсионный фонд заказал работы на создание системы автоматизации хозяйственной деятельности

В состав системы войдут подсистемы «Бухгалтерский учет», «Бюджетирование», «Кадровый учет», «Управление закупками» и «Управление имуществом». С помощью подсистем будут автоматизированы расчет зарплаты, формирование бюджетов, деятельность кадровых служб и автоматизация закупочной деятельности Минтруда.

В техзадании отмечается, что в целях эффективности использования средств бюджетов и сокращения рисков при внедрении системы планируется использовать уже функционирующее в ПФР и ФСС прикладное ПО.

Технические подробности

В документах установлен запрет на допуск ПО, происходящего из иностранных государств. При проектировании системы должно использоваться только свободно распространяемое или отечественное ПО, следует из техзадания. Сама система должна работать на базе операционной системы Linux и СУБД Postgres Pro Enterprise российской компании Postgres Professional.

Система будет работать на государственной единой облачной платформе «Гособлако», поэтому приобретение, монтаж и выполнение пусконаладочных работ аппаратных, системных и базовых программных средств для системы не предусмотрено.

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Количество пользователей платформы составит 150 тыс. человек.

Другая ИТ-система ПФР

Создание «Единой информационной системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности» — это не первый проект ПФР по линии создания ИТ-систем. В частности, летом 2013 г. ПФР заключил с компанией «Эр-стайл» контракт на создание первой очереди своей автоматизированной информационной системы нового поколения (АИС ПФР-2) стоимостью около 100 млн руб.

В декабре 2014 г. Пенсионный фонд опубликовал тендер на создание АИС ПФР-2 за 970 млн руб. В марте 2015 г. CNews писал о том, что вышеупомянутый тендер был отменен из-за того, что желающих участвовать в конкурсе не нашлось. Участников могли смутить высокие риски проекта с точки зрения рентабельности. В мае того же года ПФР объявил более скромный тендер на создание АИС ПФР-2 за 230 млн руб. Работы по нему включали только создание только части системы. Но и этот конкурс был отменен из-за жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на цвет интерфейса системы.

В июле 2015 г. ПФР все же сумел найти исполнителя на этот проект. Им стала вышеупомянутая «Эр-стайл». Компания часто попадала в поле зрения CNews вместе с Пенсионным фондом. С апреля по май 2015 г. на действия ПФР при проведении крупных ИТ-конкурсов было подано шесть жалоб. Участницей всех этих проблемных тендеров была компания «Эр-стайл» и связанная с ней через общего учредителя Василия Васина структура «Редсис». Согласно базе «Контур.фокус», АО «Эр-стайл» в июле 2020 г. признана банкротом.

Система предназначена для автоматизации процессов предоставления госуслуг и исполнения функций ПФР, а также для обеспечения информационно-аналитической поддержки деятельности фонда. К настоящему времени, согласно порталу Пенсионного фонда, АИС ПФР-2 обслуживает более 100 тыс. внутренних пользователей.