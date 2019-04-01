Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
R-Style
Эр-Стайл ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 153, упоминаний - 232
R-Style упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Филатов Андрей 99 2
|Елистратов Николай 90 2
|Решетков Александр 5 1
|Васин Василий 17 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Курков Игорь 1 1
|Френкель Лев 46 1
|Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
|Долгов Владимир 39 1
|Серебряков Виктор 42 1
|Постолатий Виталий 20 1
|Шепелявый Дмитрий 50 1
|Волож Аркадий 181 1
|Строкович Антон 45 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
|Степанов Антон 56 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Яппаров Тагир 72 1
|Комиссаров Дмитрий 157 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Богачев Игорь 172 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Мартынов Владислав 78 1
|Петросян Рачик 8 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Парменова Наталия 62 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Кондаков Александр 14 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Басов Алексей 79 1
|Шлыков Алексей 6 1
|Хоробрых Андрей 11 1
|CNews Analytics 1988 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
|Juniper Research 278 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760544, в очереди разбора - 664234.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760544, в очереди разбора - 664234.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru