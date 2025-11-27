R-Style - Эр-Стайл ГК

R-Style Softlab автоматизировала работу на финрынках для «Своего Банка» Решение развернуто на базе данных PostgreSQL и операционной системе Astra Linux. Оно автоматизирует работу бэк-офиса на финансовых рынках. Специалисты R-Style Softlab адаптировали решение под требования банка, провели анализ ИТ-инфраструктуры, тестирование и обучение сотрудников. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. По

R-Style Softlab и Yadro расширяют сотрудничество в финтех-проектах Компании R-Style Softlab и технологическая компания Yadro заключили соглашения о технологическом партн

R-Style Softlab представил обновленный сервис для работы с цифровым рублем ля корпоративных клиентов: конвертация валюты в цифровую форму и обратно, доступ к проведению самоисполняемых сделок (смарт-контракты), переводы и другие сервисы. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. RS-Digital Ruble — комплексное предложение R-Style Softlab для интеграции с платформой цифрового рубля ЦБ с программами консалтинга и ИБ-сервисом «под ключ». С адаптером

R-Style Softlab и «Группа Астра» расширяют стратегическое сотрудничество Компании R-Style Softlab и «Группа Астра» заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве в части

R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки» сферы и системный интегратор, реализовала возможность подтверждения операций уполномоченным лицом (сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 1 сентября 2025 г. вступил в силу закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 г., в рамках которого физические лица вправе определить уполномоченное лицо («вторую руку») для подтверждения

Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен до версии 2025.07 «Альбома электронных сообщений» Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен в соответствии с последними требованиями Альбома электронных сообщений для платформы цифрового рубля ЦБ РФ 2025.07. Альбом электронных сообщений для платформы цифрового

R-Style Softlab представила рынку новые программно-аппаратные комплексы для задач ИИ риентирована на предприятия малого и среднего бизнеса, а также на государственные компании, внедряющие решения на базе нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Серверы в форм-факторе 4U построены на базе процессоров Intel Xeon третьего поколения, оснащены современными потребительскими ускорителями и продуманной системой воздушного охл

R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о стратегическом партнерстве ИТ-компании R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о начале стратегического сотрудничества. Новое партнер

R-Style Softlab и ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом партнерстве нтегратор, и российский разработчик, производитель офисной техники и комплектующих ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Соглашение было подписано коммерческим директором компании R-Style Softlab Анастасией Строковой и генеральным директором «Катюша Принт» Максимом Виноградовым. В рамках соглашения стороны намерены проводить совместную работу в области построени

R-Style Softlab и «Агропромцифра» подписали соглашение о партнерстве ерстве. Соглашение о сотрудничестве направлено на реализацию совместных проектов по цифровизации агропромышленного сектора и развитие экосистемы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Подписи под документом поставили коммерческий директор R-Style Softlab Анастасия Строкова и заместитель генерального директора по развитию АО «Агропромцифра» Анастасия В

R-Style Softlab и группа компаний «Юзтех» объявили о партнёрстве oftlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор? и группа компаний «Юзтех», разработчик платформы «Тил Эйчар», объявили о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Партнерство предполагает интеграцию решений ГК «Юзтех» в совместные пилотные проекты по HR-автоматизации, а также участие в профильных отраслевых инициативах. Группа компаний «

Сервис для работы с цифровым рублем от R-Style Softlab включен в реестр российского ПО Модуль для работы банков с цифровым рублем R-Style Softlab включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Номер реестровой записи ПО RS-Digital Ruble 27380. Об этом CNews сообщил представитель R-Style Softlab. Вн

R-Style Softlab представила обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц банк может создать свой уникальный банк-клиент, который будет полностью отвечать продуктовой и маркетинговой стратегии развития финансовой организации. В обновленной версии RS-Interbank Corporate от R-Style Softlab представлен набор готовой функциональности: (платежи, переводы, счета, кредиты, депозиты, зарплатный проект и современные инфосервисы), осуществление платежей в национальной и и

R-Style Softlab представила свой опыт по оптимизации цифровой инфраструктуры на конференции CNews сетевого оборудования российского производства, а также процесс миграции ключевой инфраструктуры разработки и корпоративных сервисов в ЦОД beeline cloud. Директор Управления технологического развития R-Style Softlab Станислав Павелко: «Мы провели бесшовную миграцию вычислительных нагрузок в ЦОД, а также модернизировали сетевую связность с использованием технологии VPLS на уровне оператора и

R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем ания продемонстрировала возможности импортозамещенной АБС, линейки решений для ДБО, а также возможности платформы коннекторов для связи с госсервисами RS-Connect. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Директор по маркетингу и продуктовому развитию Евгения Титова провела презентацию работы универсального платежного терминала собственной разработки RS-Pay. Директор департамент

R-Style Softlab заключила партнерское соглашение с ГК Luxms аботчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, заключила партнерское соглашение с ГК Luxms, поставщиком передовых решений для обработки и анализа данных. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Соглашение о партнерстве направлено на совместное развитие программных решений в области визуального контроля, потоковой аналитики, обработки данных, а также разработок решений

R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6 нансовой сферы и системный интегратор, представила рынку коробочную версию своего флагманского продукта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная АБС RS-Bank V.6 позволяет автоматизировать основные направления банковского бизнеса: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, формирование отчетности и

R-Style Softlab открыла исследовательскую лабораторию по тестированию ПО и оборудования оборудования. Для оценки соответствия поставляемого оборудования или ПО требованиям заказчика, а также для оценки уровня технической поддержки вендоров была создана исследовательская лаборатория РСХБ-R-Style Softlab, где решения проверяются на тестовых стендах и в рабочей нагрузке. Нагрузочные испытания позволяют оценить стабильность, скорость и масштабируемость систем при различных уровнях

R-Style Softlab вывела на рынок противодействующий мошенничеству коннектор для банков Новая технология не внедрена в автоматизированную банковскую систему, а представлена отдельным модулем, что делает процесс его внедрения более гибким для банков. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 25 июля 2024 г. банкам предписывается приостанавливать переводы на счета, по которым совершались мошеннические операции. Коннектор от R-Style Softlab может стать прово

R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о технологическом партнерстве R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве. R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, входящий в группу Россельхозбанка и компания Deeray, специализирующаяся на анализе бизнес-коммуникаций, дог

R-Style Softlab и Yadro подписали соглашение о партнерстве борудования компания Yadro подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Стороны договорились совместно реализовывать проекты в рамках импортозамещен

R-Style Softlab и «Группа Астра» подписали соглашение о технологическом партнерстве импортозамещения и предпринимать совместные действия для обеспечения трансфера технологий. Компания R-Style Softlab является официальным реселлером и интегратором программных продуктов «Группы

«Р7-Офис» и «Эр-Стайл Софтлаб» объединят усилия для развития отечественного ПО развитие программных решений, их интеграцию в компании финансового сектора, а также поддержку импортозамещения ПО и создание экосистемы отечественных технологий. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Заместитель генерального директора «Р7-Офис» Антон Мостовой: «Правильный выбор технологического партнера имеет решающее значение, поскольку важно найти компанию, обладающую ком

R-Style Softlab и РЦ «Плинор» объявили о партнерстве Компания R-Style Softlab и ООО «Плинор» заключили соглашение о технологическом партнерстве и распространении программного SaaS-решения «МолокоО 2.0». Об этом CNews сообщили представители R-Style

Модуль для работы с самозанятыми от R-Style Softlab зарегистрирован в реестре российского ПО го и евразийского программного обеспечения. Реестровая запись произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 июля 2024 г. R-Style Softlab представила модуль по работе с самозанятыми в ноябре 2023 года. Технологический стек продукта включает импортозамещенные технологии, в том числе сервер БД PostgreSQL, а также ре

Beeline Cloud завершил проект миграции и модернизации ИТ-инфраструктуры R-Style Softlab Beeline Cloud реализовал проект по миграции и модернизации ИТ-инфраструктуры компании R-Style Softlab, разработчика программного обеспечения для финансовой сферы и системного инте

R-Style Softlab вывела на рынок коннектор «Цифровой профиль организации» на российском стеке технологий стемный интегратор, вывела на рынок модуль для взаимодействия с ГИС (коннектор) «Цифровой профиль организации», реализованный на российском технологическом стеке. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Модуль RS-Connect «Цифровой профиль организации» — готовое решение для быстрого получения информации об организациях (юридических лицах, индивидуальных предпринимателях), содер

R-Style Softlab и CraftTalk объединяют усилия в работе над HR-решениями Российская ИТ-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, подписала партнерское соглашение c компанией CraftTalk, российской ИИ-платформой

Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 с СУБД Postgres Pro Российская ИT-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и сис

R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий Российская ИТ-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, представила рынку импортозамещенную версию автоматизированной банковской системы

Рост чистой прибыли более чем в 2 раза: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза: с 119 млн до 280 млн рублей. Финансовые показатели компании по направлению СНГ продемонстрировали рост выручки на 31% к 2022-му году. Генеральный директор R-Style Softlab Сергей Машурин: «Мы очень довольны результатами 2023-года, все показатели нашей деятельности показывают устойчивый рост. Мы существенно расширили свои рыночные возможности по на

Рост чистой прибыли более чем в два раза, комплексные предложения по цифровизации и импортозамещению и новые программные продукты: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года атор, по итогам 2023 г. увеличила выручку на 28%, до 1,93 млрд руб. (2022г.— 1,5 млрд руб.), чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза: с 119 млн до 280 млн руб. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. R-Style Softlab оказывает услуги технологического развития и сопровождения цифровых финансовых продуктов более чем 60 российским банкам (включая банки топ-10), а также в

R-Style Softlab представила рынку импортозамещенный программный продукт RS-Connect Pro 2.0 онтрагентов по различным базам и другие. «Программным продуктом RS-Connect от разработчика компании R-Style Softlab пользуются ведущие российские банки, поэтому задача по переводу платформы на

R-Style Softlab и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор подписала соглашение с компанией DIS Group о совместном продвижении единой российской платформы

Компания R-Style Softlab представила рынку новый цифровой продукт «Модуль для работы с самозанятыми» Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегр

R-Style Softlab зарегистрировала платформу RS-Connect Pro в реестре российского ПО Цифровая платформа для онлайн-взаимодействия с ГИС RS-Connect Pro компании R-Style Softlab зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения. Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегра

R-Style Softlab пополнила портфель партнерского хаба российским решением для удаленного доступа RuDesktop Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор, подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Передовые технологии» — российским разработ

R-Style Softlab вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг темпы роста выручки компаний, предлагающих рынку российские решения, в среднем вдвое превышают темпы роста участников рейтинга CNews100. Это говорит о востребованности российских продуктов. Компания R-Style Softlab впервые стала участником рейтинга поставщиков российских продуктов, заняв 59 строчку. При составлении рейтинга учитывались продажи компанией отечественных продуктов и сопутствую