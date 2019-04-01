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R-Style
Эр-Стайл ГК


01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
02.02.2018 В России ужесточены правила госзакупок 2
29.03.2017 Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов 2
11.11.2016 Скончался гендиректор eBay и экс-глава Google в России 1
09.06.2016 Технопарк из программы Минкомсвязи построил ЦОД за 1,25 млрд с задержкой на 15 месяцев — «из-за политики» 1
02.06.2016 Тест-драйв в лаборатории IBM: ЦАБС RS-Bank V.6 выполнила 25 млн операций за один банковский день 1
29.01.2016 Казначейство потратит на ПО Microsoft и Oracle более 1,5 млрд 1
23.11.2015 Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок 2
20.10.2015 Российский аналог Microsoft Office и Google Docs стал доступен для бизнеса 1
23.09.2015 ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам 1
17.07.2015 «Эр-Стайл» с проблемами выиграл право построить новую ИС Пенсионного фонда 2
02.07.2015 IBM назначила нового генерального директора в России 1
26.06.2015 Таинственный доносчик бомбардирует ФАС жалобами на многомиллионные тендеры ПФР с участием «Эр-Стайл» 1
05.06.2015 Конкурс на создание АИС ПФР отменен из-за жалобы в ФАС на цвета интерфейса 1
12.05.2015 ПФР вновь пытается найти подрядчика на создание ИТ-системы нового поколения 2
11.03.2015 На мега-тендер Пенсионного фонда по развертыванию АИС ПФР-2 не пришла ни одна компания 2
04.03.2015 Уволен ИТ-директор ФСС, променявший «Систематику» на Maykor 1
07.11.2014 Претензии к конкурсу на создание ГИС ТЭК отклонены 1
02.11.2014 Крупнейшие ИКТ-проекты России 1
30.10.2014 Контракт на создание ГИС ТЭК заключен, но битва продолжается 1
29.10.2014 Два участника тендера по созданию ГИС ТЭК подали жалобы в ФАС 1
17.10.2014 В битве за ГИС ТЭК определен победитель 1
13.10.2014 Банки встали на путь централизации 1
09.10.2014 R-Style, «Крок», «Ланит», «Информзащита» и «Керосинка» бьются за ГИС ТЭК 2
12.09.2014 R-Style занялся образованием дошкольников Севера 5
25.07.2014 Как американские ИТ-компании вводят санкции в России. Пример письма 1
27.06.2014 Wi-Fi разгружает сотовые сети 1
24.04.2014 CIO необходима стратегия мобилизации 1
14.04.2014 Самый безопасный магазин без продавцов 1
11.04.2014 R-Style пополняет штат молодыми специалистами на основе конкурсного обучения 2
09.04.2014 «Почта России»: Мы передумали внедрять ERP и больше не берем откаты 1
01.04.2014 «Артекс Технолоджи» выполнит НИОКР по созданию системы обработки и хранения данных для «Центра энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» 2
01.04.2014 Учебный центр R-Style получил право на обучение по продуктам IBM 1
26.03.2014 «Рив Гош» повысил мобильность сотрудников с помощью R-Style 2
21.03.2014 R-Style будет участвовать в разработке нацстандартов в области криптозащиты информации 1
14.03.2014 В Москве прошел форум Citrix Mobility 2014: итоги 1
27.02.2014 Бизнес прощается с Windows XP 1
12.02.2014 R-Style пополнит свой портфель решений продуктами «Тринити» от Setec 2
12.02.2014 Российский рынок обучения по продуктам IBM ждет передел 1
10.02.2014 Citrix представит технологии для мобильного стиля работы на форуме Citrix Mobility 2014 в Москве 1

Публикаций - 153, упоминаний - 232

R-Style упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11077 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Verysell - Верисел 91 8
SAP SE 3212 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
Ланит ГК 1156 6
IBM 3539 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 5
АйТи 751 5
Крок 1219 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 4
RedSys - РедСис 67 4
CompuTel - Компьютел 24 4
Oracle Corporation 3344 3
Калуга Астрал 41 3
Компьюлинк ГК - Compulink 209 3
Google LLC 7148 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Merlion - Мерлион 275 3
Oracle Sun Microsystems 391 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Samsung Electronics 5666 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Информзащита 423 2
Eastman Kodak 101 2
Прогноз 195 2
InterProCom - Интерпроком 14 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
E-Style Software House 4 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 9 1
SAP Ukraine - САП Украина 4 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
ИБС экспертиза 43 1
Сервис Плюс 97 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Армада 275 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Газпромбанк - ГПБ 692 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Почта России ПАО 1572 2
eBay Inc 529 1
Лукойл-Информ 72 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Газпром нефть 382 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Открытие ФК 538 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 10 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 1
Федеральное казначейство России 766 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 2
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Flash 474 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 891 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 225 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Безопасный город 347 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 6
Google Android 10751 5
Apple iOS 5742 5
SAP Sybase 77 4
Microsoft Windows 853 3
Microsoft Windows 8 1228 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
Microsoft Excel 436 2
Microsoft Windows 10 6635 2
Linux OS 4257 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
SAP Mobile Platform 28 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 1
Nvidia GeForce GTX 2062 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Smart Notebook 33 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 64 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 344 1
IBM Watson 105 1
Java - Язык программирования 1176 1
JavaScript - Язык программирования 628 1
IBM Cognos BI 141 1
Lenovo Flex System - сервер 1 1
Brocade SAN Fabric 7 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Mobile 3 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Apple macOS 925 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Microsoft Office 1939 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 97 1
Microsoft Windows XP 887 1
Microsoft SQL Server 793 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Филатов Андрей 99 2
Елистратов Николай 90 2
Решетков Александр 5 1
Васин Василий 17 1
Орехов Вячеслав 41 1
Курков Игорь 1 1
Френкель Лев 46 1
Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
Долгов Владимир 39 1
Серебряков Виктор 42 1
Постолатий Виталий 20 1
Шепелявый Дмитрий 50 1
Волож Аркадий 181 1
Строкович Антон 45 1
Прозоровский Василий 40 1
Григорьева Евгения 57 1
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 39 1
Степанов Антон 56 1
Кузьменко Валерия 58 1
Дорохина Юлия 42 1
Яппаров Тагир 72 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Гонтарев Павел 69 1
Богачев Игорь 172 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Мартынов Владислав 78 1
Петросян Рачик 8 1
Красюков Дмитрий 43 1
Емельченков Сергей 83 1
Парменова Наталия 62 1
Чеглаков Андрей 40 1
Кондаков Александр 14 1
Кирсанов Алексей 24 1
Басов Алексей 79 1
Шлыков Алексей 6 1
Хоробрых Андрей 11 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 71
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 25
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 12
Восточная Европа 1678 10
Украина 3365 9
Казахстан - Республика 2629 8
Беларусь - Белоруссия 2088 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - СФО - Новосибирск 1967 3
Европа 3752 3
Сингапур - Республика 808 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 2
Москва - Бибирево 11 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Армения - Республика 688 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Европа Западная 613 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Индия - Республика 2169 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Япония 2780 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - Калуга 295 1
Россия - Тольятти 236 1
Россия - Пензенская область 346 1
Россия - Кемеровская область 467 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 11
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Космодром Байконур 97 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews Analytics 1988 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
Juniper Research 278 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760544, в очереди разбора - 664234.
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