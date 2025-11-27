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R-Style Эр-Стайл ГК

R-Style - Эр-Стайл ГК

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 21 дело, на cумму 258 194 778 ₽*

Судебные дела (21) на сумму 258 194 778 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 2 592 900 ₽*
в качестве ответчика (12) на сумму 255 601 878 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.11.2025 R-Style Softlab автоматизировала работу на финрынках для «Своего Банка»

Решение развернуто на базе данных PostgreSQL и операционной системе Astra Linux. Оно автоматизирует работу бэк-офиса на финансовых рынках. Специалисты R-Style Softlab адаптировали решение под требования банка, провели анализ ИТ-инфраструктуры, тестирование и обучение сотрудников. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. По
09.10.2025 R-Style Softlab и «Самолет Банк» подписали соглашение о сотрудничестве
09.10.2025 R-Style Softlab и Yadro расширяют сотрудничество в финтех-проектах

Компании R-Style Softlab и технологическая компания Yadro заключили соглашения о технологическом партн
09.10.2025 R-Style Softlab представил обновленный сервис для работы с цифровым рублем

ля корпоративных клиентов: конвертация валюты в цифровую форму и обратно, доступ к проведению самоисполняемых сделок (смарт-контракты), переводы и другие сервисы. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. RS-Digital Ruble — комплексное предложение R-Style Softlab для интеграции с платформой цифрового рубля ЦБ с программами консалтинга и ИБ-сервисом «под ключ». С адаптером
08.10.2025 R-Style Softlab и «Группа Астра» расширяют стратегическое сотрудничество

Компании R-Style Softlab и «Группа Астра» заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве в части

16.09.2025 R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки»

сферы и системный интегратор, реализовала возможность подтверждения операций уполномоченным лицом (сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 1 сентября 2025 г. вступил в силу закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 г., в рамках которого физические лица вправе определить уполномоченное лицо («вторую руку») для подтверждения
04.07.2025 Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен до версии 2025.07 «Альбома электронных сообщений»

Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен в соответствии с последними требованиями Альбома электронных сообщений для платформы цифрового рубля ЦБ РФ 2025.07. Альбом электронных сообщений для платформы цифрового
27.06.2025 R-Style Softlab представила рынку новые программно-аппаратные комплексы для задач ИИ

риентирована на предприятия малого и среднего бизнеса, а также на государственные компании, внедряющие решения на базе нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Серверы в форм-факторе 4U построены на базе процессоров Intel Xeon третьего поколения, оснащены современными потребительскими ускорителями и продуманной системой воздушного охл
24.06.2025 R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-компании R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о начале стратегического сотрудничества. Новое партнер
06.06.2025 R-Style Softlab и ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом партнерстве

нтегратор, и российский разработчик, производитель офисной техники и комплектующих ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Соглашение было подписано коммерческим директором компании R-Style Softlab Анастасией Строковой и генеральным директором «Катюша Принт» Максимом Виноградовым. В рамках соглашения стороны намерены проводить совместную работу в области построени
04.06.2025 R-Style Softlab и «Агропромцифра» подписали соглашение о партнерстве

ерстве. Соглашение о сотрудничестве направлено на реализацию совместных проектов по цифровизации агропромышленного сектора и развитие экосистемы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Подписи под документом поставили коммерческий директор R-Style Softlab Анастасия Строкова и заместитель генерального директора по развитию АО «Агропромцифра» Анастасия В
22.05.2025 R-Style Softlab и группа компаний «Юзтех» объявили о партнёрстве

oftlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор? и группа компаний «Юзтех», разработчик платформы «Тил Эйчар», объявили о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Партнерство предполагает интеграцию решений ГК «Юзтех» в совместные пилотные проекты по HR-автоматизации, а также участие в профильных отраслевых инициативах. Группа компаний «
31.03.2025 Сервис для работы с цифровым рублем от R-Style Softlab включен в реестр российского ПО

Модуль для работы банков с цифровым рублем R-Style Softlab включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Номер реестровой записи ПО RS-Digital Ruble 27380. Об этом CNews сообщил представитель R-Style Softlab. Вн
14.03.2025 R-Style Softlab представила обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц

банк может создать свой уникальный банк-клиент, который будет полностью отвечать продуктовой и маркетинговой стратегии развития финансовой организации. В обновленной версии RS-Interbank Corporate от R-Style Softlab представлен набор готовой функциональности: (платежи, переводы, счета, кредиты, депозиты, зарплатный проект и современные инфосервисы), осуществление платежей в национальной и и
28.02.2025 R-Style Softlab представила свой опыт по оптимизации цифровой инфраструктуры на конференции CNews

сетевого оборудования российского производства, а также процесс миграции ключевой инфраструктуры разработки и корпоративных сервисов в ЦОД beeline cloud. Директор Управления технологического развития R-Style Softlab Станислав Павелко: «Мы провели бесшовную миграцию вычислительных нагрузок в ЦОД, а также модернизировали сетевую связность с использованием технологии VPLS на уровне оператора и
07.02.2025 R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем

ания продемонстрировала возможности импортозамещенной АБС, линейки решений для ДБО, а также возможности платформы коннекторов для связи с госсервисами RS-Connect. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Директор по маркетингу и продуктовому развитию Евгения Титова провела презентацию работы универсального платежного терминала собственной разработки RS-Pay. Директор департамент
17.12.2024 R-Style Softlab заключила партнерское соглашение с ГК Luxms

аботчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, заключила партнерское соглашение с ГК Luxms, поставщиком передовых решений для обработки и анализа данных. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Соглашение о партнерстве направлено на совместное развитие программных решений в области визуального контроля, потоковой аналитики, обработки данных, а также разработок решений
13.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6

нансовой сферы и системный интегратор, представила рынку коробочную версию своего флагманского продукта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная АБС RS-Bank V.6 позволяет автоматизировать основные направления банковского бизнеса: кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, формирование отчетности и
29.11.2024 R-Style Softlab открыла исследовательскую лабораторию по тестированию ПО и оборудования

оборудования. Для оценки соответствия поставляемого оборудования или ПО требованиям заказчика, а также для оценки уровня технической поддержки вендоров была создана исследовательская лаборатория РСХБ-R-Style Softlab, где решения проверяются на тестовых стендах и в рабочей нагрузке. Нагрузочные испытания позволяют оценить стабильность, скорость и масштабируемость систем при различных уровнях
22.11.2024 R-Style Softlab вывела на рынок противодействующий мошенничеству коннектор для банков

Новая технология не внедрена в автоматизированную банковскую систему, а представлена отдельным модулем, что делает процесс его внедрения более гибким для банков. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 25 июля 2024 г. банкам предписывается приостанавливать переводы на счета, по которым совершались мошеннические операции. Коннектор от R-Style Softlab может стать прово
18.10.2024 R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о технологическом партнерстве

R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве. R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, входящий в группу Россельхозбанка и компания Deeray, специализирующаяся на анализе бизнес-коммуникаций, дог
18.10.2024 R-Style Softlab и Yadro подписали соглашение о партнерстве

борудования компания Yadro подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Стороны договорились совместно реализовывать проекты в рамках импортозамещен
17.10.2024 R-Style Softlab и «Группа Астра» подписали соглашение о технологическом партнерстве

импортозамещения и предпринимать совместные действия для обеспечения трансфера технологий. Компания R-Style Softlab является официальным реселлером и интегратором программных продуктов «Группы

17.10.2024 «Р7-Офис» и «Эр-Стайл Софтлаб» объединят усилия для развития отечественного ПО

развитие программных решений, их интеграцию в компании финансового сектора, а также поддержку импортозамещения ПО и создание экосистемы отечественных технологий. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Заместитель генерального директора «Р7-Офис» Антон Мостовой: «Правильный выбор технологического партнера имеет решающее значение, поскольку важно найти компанию, обладающую ком
10.10.2024 R-Style Softlab и РЦ «Плинор» объявили о партнерстве

Компания R-Style Softlab и ООО «Плинор» заключили соглашение о технологическом партнерстве и распространении программного SaaS-решения «МолокоО 2.0». Об этом CNews сообщили представители R-Style

15.08.2024 Модуль для работы с самозанятыми от R-Style Softlab зарегистрирован в реестре российского ПО

го и евразийского программного обеспечения. Реестровая запись произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30 июля 2024 г. R-Style Softlab представила модуль по работе с самозанятыми в ноябре 2023 года. Технологический стек продукта включает импортозамещенные технологии, в том числе сервер БД PostgreSQL, а также ре
02.08.2024 Beeline Cloud завершил проект миграции и модернизации ИТ-инфраструктуры R-Style Softlab

Beeline Cloud реализовал проект по миграции и модернизации ИТ-инфраструктуры компании R-Style Softlab, разработчика программного обеспечения для финансовой сферы и системного инте
15.07.2024 R-Style Softlab вывела на рынок коннектор «Цифровой профиль организации» на российском стеке технологий

стемный интегратор, вывела на рынок модуль для взаимодействия с ГИС (коннектор) «Цифровой профиль организации», реализованный на российском технологическом стеке. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Модуль RS-Connect «Цифровой профиль организации» — готовое решение для быстрого получения информации об организациях (юридических лицах, индивидуальных предпринимателях), содер
13.05.2024 R-Style Softlab и CraftTalk объединяют усилия в работе над HR-решениями 

Российская ИТ-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, подписала партнерское соглашение c компанией CraftTalk, российской ИИ-платформой

15.04.2024 Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 с СУБД Postgres Pro

Российская ИT-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и сис
08.04.2024 R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий

Российская ИТ-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, представила рынку импортозамещенную версию автоматизированной банковской системы

02.02.2024 Рост чистой прибыли более чем в 2 раза: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года

чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза: с 119 млн до 280 млн рублей. Финансовые показатели компании по направлению СНГ продемонстрировали рост выручки на 31% к 2022-му году. Генеральный директор R-Style Softlab Сергей Машурин: «Мы очень довольны результатами 2023-года, все показатели нашей деятельности показывают устойчивый рост. Мы существенно расширили свои рыночные возможности по на
31.01.2024 Рост чистой прибыли более чем в два раза, комплексные предложения по цифровизации и импортозамещению и новые программные продукты: R-Style Softlab подвела итоги 2023 года

атор, по итогам 2023 г. увеличила выручку на 28%, до 1,93 млрд руб. (2022г.— 1,5 млрд руб.), чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза: с 119 млн до 280 млн руб. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. R-Style Softlab оказывает услуги технологического развития и сопровождения цифровых финансовых продуктов более чем 60 российским банкам (включая банки топ-10), а также в
16.01.2024 R-Style Softlab представила рынку импортозамещенный программный продукт RS-Connect Pro 2.0

онтрагентов по различным базам и другие. «Программным продуктом RS-Connect от разработчика компании R-Style Softlab пользуются ведущие российские банки, поэтому задача по переводу платформы на

14.12.2023 R-Style Softlab и DIS Group договорились о продвижении российских решений для цифровизации

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор подписала соглашение с компанией DIS Group о совместном продвижении единой российской платформы
21.11.2023 Компания R-Style Softlab представила рынку новый цифровой продукт «Модуль для работы с самозанятыми»

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегр
16.11.2023 R-Style Softlab зарегистрировала платформу RS-Connect Pro в реестре российского ПО

Цифровая платформа для онлайн-взаимодействия с ГИС RS-Connect Pro компании R-Style Softlab зарегистрирована в реестре российского программного обеспечения. Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегра
09.11.2023 R-Style Softlab пополнила портфель партнерского хаба российским решением для удаленного доступа RuDesktop

Компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы и системный интегратор, подписала дистрибьюторское соглашение с компанией «Передовые технологии» — российским разработ
07.09.2023 R-Style Softlab вошла в рейтинг CNews крупнейших поставщиков российских ИТ-продуктов и связанных с ними услуг

темпы роста выручки компаний, предлагающих рынку российские решения, в среднем вдвое превышают темпы роста участников рейтинга CNews100. Это говорит о востребованности российских продуктов. Компания R-Style Softlab впервые стала участником рейтинга поставщиков российских продуктов, заняв 59 строчку. При составлении рейтинга учитывались продажи компанией отечественных продуктов и сопутствую
17.08.2023 АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС»

АБС (автоматизированная банковская система) RS-Bank компании R-Style Softlab получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС»

Публикаций - 749, упоминаний - 962

R-Style и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 446
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 77
Oracle Corporation 7074 75
IBM - International Business Machines Corp 9699 74
Microsoft Corporation 25775 58
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 45
Крок - Croc 1964 45
Intel Corporation 12811 41
9594 39
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 33
R-Style Computers 53 32
HP - Hewlett-Packard 3662 29
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 25
HP Inc. 5883 24
Diasoft - Диасофт 1144 24
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 24
SAP SE 5601 22
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 22
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 21
Ростелеком 10948 21
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 21
Компьюлинк ГК - Compulink 456 20
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 20
Asseco 23 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 18
Информзащита 941 17
АйТи 1519 17
Dell EMC 5180 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 15
NVision Group - Энвижн Груп 699 15
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 15
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 14
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 14
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 13
Softline - Софтлайн 3743 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
R-Style Services 12 12
Cisco Systems 5372 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 50
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
Альфа-Банк 1979 23
Пробизнесбанк АКБ 135 22
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
ПСБ - Промсвязьбанк 963 15
Белый Ветер 365 14
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 11
Глобэкс банк 47 11
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 10
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 10
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
ВТБ - Почта Банк 514 9
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 8
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 7
Почта России ПАО 2370 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 7
Евросеть - Техмаркет 81 6
НИПЕбанк - Нефтепромбанк 10 6
Связной ГК 1401 6
Евросеть 1421 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 6
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 6
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 6
Русский стандарт Банк 509 6
ВТБ - ВТБ24 671 6
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 5
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 5
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 5
Имон Интернешнл МДО 10 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 78
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 49
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 33
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 9
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 7
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 5
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Союзное государство России и Белоруссии 56 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
WITSA - World Information Technology and Services Alliance - Всемирный альянс ИТ-ассоциаций 12 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 286
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 265
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 171
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 166
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 123
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 104
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 81
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 80
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 60
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 58
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 51
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 50
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 47
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 46
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 39
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 38
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 33
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 28
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 27
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 25
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 23
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 202
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 110
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 59
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 47
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 46
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 34
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 32
Microsoft Windows 16882 31
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 29
Microsoft Windows 2000 8678 29
Linux OS 11533 25
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 24
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 19
Google Android 15243 18
Apple iOS 8583 17
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 16
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 14
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 14
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Balance 25 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 13
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 13
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 12
R-Style Marshall 14 11
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 10
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 10
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Pay - RS-Payments 10 9
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
НКТ - Р7-Офис 543 9
Microsoft Office 4170 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 7
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 7
Pervasive - Btrieve СУБД 25 7
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 88 6
Дробышевский Михаил 53 50
Френкель Лев 51 47
Киперварг Галина 32 30
Васин Василий 35 27
Галковский Андрей 26 25
Журихин Павел 16 16
Назарова Анна 52 14
Кветкина Юлия 17 11
Чухланцев Александр 20 11
Болышев Максим 16 10
Строкова Анастасия 19 10
Мацоцкий Сергей 180 9
Краснов Михаил 87 9
Отрашевский Юрий 8 8
Алексеев Вячеслав 14 8
Путин Владимир 3454 7
Каримов Ринат 35 7
Генс Георгий 79 7
Клячин Александр 16 7
Рудников Вячеслав 10 7
Киреев Александр 38 7
Трифаленков Илья 17 6
Щербов Роман 15 6
Рахмани Диана 8 6
Киреева Ольга 6 6
Батанов Геннадий 6 6
Щеголев Игорь 699 6
Карачинский Анатолий 96 6
Занин Виталий 23 6
Тараба Вероника 29 5
Шеин Валерий 18 5
Крылов Всеволод 6 5
Расторгуев Сергей 5 5
Рейман Леонид 1065 5
Никифоров Николай 1138 5
Богачев Игорь 183 5
Семеновская Елена 41 5
Яппаров Тагир 110 5
Кузнецов Андрей 115 5
Кузьмин Олег 17 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 447
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 149
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 56
Казахстан - Республика 6048 48
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 48
Россия - СФО - Новосибирск 4876 34
Европа 24964 32
Беларусь - Белоруссия 6289 27
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 24
Украина 7928 24
Европа Восточная 3138 18
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 14
Армения - Республика 2449 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 14
Таджикистан - Республика 953 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Узбекистан - Республика 2005 12
Азия - Азиатский регион 5920 11
Польша - Республика 2031 10
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 10
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 9
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Россия - ЮФО - Севастополь 613 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
Евразия - Евразийский континент 643 8
Грузия 1332 8
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 360 8
Монголия 382 8
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 8
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 300 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Индия - Bharat 5869 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 475
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 157
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 123
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 113
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 65
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 51
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 48
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 45
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 45
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 45
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 39
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 37
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 35
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 35
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 28
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 27
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 24
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 24
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 24
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 23
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 20
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 18
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 18
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 18
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 16
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 16
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 16
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 104 15
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Налогообложение - АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 23 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 13
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
Открытые системы ИД 176 6
Bloomberg 1627 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
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Комсомольская правда ИД 83 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 45
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Gartner - Гартнер 3658 6
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Frost & Sullivan 207 1
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CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
S&P 500 565 1
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
Крок ОК - учебный центр 4 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
ФСБ РФ МИНИТ - Московский институт новых информационных технологий - Учебно-методический центр новых информационных технологий ФСБ России 2 1
РСХБ - R-Style Softlab УЦ - учебный центр 1 1
БУКЭП - Белгородский университет кооперации, экономики и права - Белгородский университет потребительской кооперации 1 1
Чернивецкий национальный университет имени Юрия Федьковича 1 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 18 1
Микроинформ 36 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 12 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 29
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 5
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 54 4
Intel Developer Forum - IDF 317 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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