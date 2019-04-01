R-Style - Эр-Стайл ГК

В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1

В России ужесточены правила госзакупок 2

Российский аналог Microsoft Office и Google Docs стал доступен для бизнеса 1

IBM назначила нового генерального директора в России 1

Претензии к конкурсу на создание ГИС ТЭК отклонены 1

Два участника тендера по созданию ГИС ТЭК подали жалобы в ФАС 1

В битве за ГИС ТЭК определен победитель 1

Банки встали на путь централизации 1

CIO необходима стратегия мобилизации 1

Самый безопасный магазин без продавцов 1

Бизнес прощается с Windows XP 1

Российский рынок обучения по продуктам IBM ждет передел 1