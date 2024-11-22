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R-Style Softlab вывела на рынок противодействующий мошенничеству коннектор для банков

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, представила на рынок коннектор для банков «Обмен с ФинЦерт». Он позволит банкам проверять операции на наличие признаков мошенничества. Новая технология не внедрена в автоматизированную банковскую систему, а представлена отдельным модулем, что делает процесс его внедрения более гибким для банков. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

С 25 июля 2024 г. банкам предписывается приостанавливать переводы на счета, по которым совершались мошеннические операции. Коннектор от R-Style Softlab может стать проводником между российскими банками и ФинЦерт, структурой Департамента информационной безопасности ЦБ России, и загружать информацию для проверки из базы данных ЦБ о случаях или попытках переводов средств без согласия клиента (в том числе и сведения из МВД о случаях возбуждения дел о мошенничестве). Система позволит проверять операции на наличие признаков блокировки путем автоматической обработки номеров и серий паспортов, а также ИНН.

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Главная задача ФинЦерт – противодействие злоумышленникам через информирование участников банковского сообщества об уязвимостях, угрозах и рисках. На базе ФинЦерт создана система информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, системными интеграторами и другими компаниями, работающими в сфере информационной безопасности.

Наряду с этим R-Style Softlab выпустила коннектор «Запрос в ФНС информации о сальдо на ЕНС клиента», который позволяет автоматически сформировать запрос в федеральную налоговую службу для проверки актуального состояния сальдо единого налогового счета. После ввода данных RS-Connеct автоматически обработает сообщение и отправит информацию в ФНС через систему межведомственного электронного взаимодействия.

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