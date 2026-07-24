РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб

R-Style Softlab объявила о назначении Сергея Вершкова генеральным директором Компания R-Style Softlab, российский разработчик ПО для финансового сектора и системный интегратор, со

«Инферит» и R-Style Softlab стали партнерами ерит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и разработчик программного обеспечения для финансового сектора R-Style Softlab заключили партнерское соглашение. Теперь компания-интегратор R-Style Softl

R-Style Softlab: финансовые итоги 2025 года Компания R-Style Softlab, российский разработчик программного обеспечения и системный интегратор, вход

R-Style Softlab реализовала обновление адаптера цифрового рубля ение реализовано в конце 2025 г. и стало вторым обновлением форматов электронных сообщений в течение года – после версии 2025.07, вступившей в силу в июле 2025 г. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Альбом электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов платформы цифрового рубля. Версия 2026.01, по сравнению с июльским обновлением, расширяет возможности ра

R-Style Softlab реализовала обновление адаптера цифрового рубля Обновление реализовано в конце 2025 г. и стало вторым обновлением форматов электронных сообщений в течение года – после версии 2025.07, вступившей в силу в июле. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Альбом электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов платформы цифрового рубля. Версия 2026.01, по сравнению с июльским обновлением, расширяет возможности ра

R-Style Softlab реализовала кампусный проект на базе СКУД в Университете им. К.А. Тимирязева сохранность прав доступа даже при временных сбоях связи, а также может служить основой для дальнейшей интеграции с внутренними информационными системами образовательного учреждения. Проект реализован R-Style Softlab в формате единой экосистемы – от поставки оборудования и сетевой инфраструктуры до монтажа, настройки и запуска программного обеспечения. Такой подход позволил обеспечить соглас

Алтайкапиталбанк выбрал платформу R-Style Softlab для развития дистанционного обслуживания корпоративных клиентов КБ «Алтайкапиталбанк» переведет дистанционное банковское обслуживание юридических лиц на новую платформу от компании R-Style Softlab RS-Interbank Business. Об этом CNews сообщил представитель R-Style Softlab. КБ «Алтайкапиталбанк» ведет деятельность с 1994 г. Банк уже более тридцати лет помогает людям

R-Style Softlab автоматизировала работу на финрынках для «Своего Банка» ационной системе Astra Linux. Оно автоматизирует работу бэк-офиса на финансовых рынках. Специалисты R-Style Softlab адаптировали решение под требования банка, провели анализ ИТ-инфраструктуры,

R-Style Softlab и «Самолет Банк» подписали соглашение о сотрудничестве Компании R-Style Softlab и «Самолет Банк» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Подпи

R-Style Softlab и Yadro расширяют сотрудничество в финтех-проектах Компании R-Style Softlab и технологическая компания Yadro заключили соглашения о технологическом партн

R-Style Softlab представил обновленный сервис для работы с цифровым рублем полняемых сделок (смарт-контракты), переводы и другие сервисы. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. RS-Digital Ruble — комплексное предложение R-Style Softlab для интегр

R-Style Softlab и «Группа Астра» расширяют стратегическое сотрудничество Компании R-Style Softlab и «Группа Астра» заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве в части

R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки» сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 1 сентября 2025 г. вступил в силу закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 г., в рам

R-Style Softlab поставила ИТ-кластер для работы с ИИ для МСХА имени К.А. Тимирязева листов, способных работать с современными инструментами». Руководитель отдела технического пресейла R-Style Softlab Илья Булаев отметил: «Мы рады, что наша компания участвует в создании совреме

Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен до версии 2025.07 «Альбома электронных сообщений» Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен в соответствии с последними требованиями Альбома электронных сообщен

R-Style Softlab представила рынку новые программно-аппаратные комплексы для задач ИИ ие решения на базе нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Серверы в форм-факторе 4U построены на базе процессоров Intel Xeon третьего

R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о стратегическом партнерстве ИТ-компании R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о начале стратегического сотрудничества. Новое партнер

R-Style Softlab и ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом партнерстве ашение о технологическом сотрудничестве. Соглашение было подписано коммерческим директором компании R-Style Softlab Анастасией Строковой и генеральным директором «Катюша Принт» Максимом Виногра

R-Style Softlab и «Агропромцифра» подписали соглашение о партнерстве опромышленного сектора и развитие экосистемы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Подписи под документом поставили коммерческий директор R-Style Softlab

R-Style Softlab и группа компаний «Юзтех» объявили о партнёрстве х», разработчик платформы «Тил Эйчар», объявили о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Партнерство предполагает интеграцию решений ГК «Юзтех» в совместные пилотные

Сервис для работы с цифровым рублем от R-Style Softlab включен в реестр российского ПО Модуль для работы банков с цифровым рублем R-Style Softlab включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Номер реестро

R-Style Softlab представила обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц етинговой стратегии развития финансовой организации. В обновленной версии RS-Interbank Corporate от R-Style Softlab представлен набор готовой функциональности: (платежи, переводы, счета, кредит

R-Style Softlab представила свой опыт по оптимизации цифровой инфраструктуры на конференции CNews работки и корпоративных сервисов в ЦОД beeline cloud. Директор Управления технологического развития R-Style Softlab Станислав Павелко: «Мы провели бесшовную миграцию вычислительных нагрузок в Ц

Dynamika и R-Style Softlab на конференции «Цифровизация финансового сектора 2025» 18 февраля 2025 года в Москве компания Dynamika совместно с R-Style Softlab представит доклад на тему «Банк под ключ: от сервера до смартфона. Полная тра

R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем сти платформы коннекторов для связи с госсервисами RS-Connect. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Директор по маркетингу и продуктовому развитию Евгения Титова провела презен

R-Style Softlab заключила партнерское соглашение с ГК Luxms поставщиком передовых решений для обработки и анализа данных. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Соглашение о партнерстве направлено на совместное развитие программных решен

R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6 ойдет для клиентов, стартующих «с нуля» банковский бизнес», – сказал председатель совета директоров R-Style Softlab Николай Ульянов. АБС RS-Bank V.6 является импортозамещенным технологическим п

R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6 кта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная АБС RS-Bank V.6 позволяет автоматизировать основные напр

R-Style Softlab открыла исследовательскую лабораторию по тестированию ПО и оборудования же для оценки уровня технической поддержки вендоров была создана исследовательская лаборатория РСХБ-R-Style Softlab, где решения проверяются на тестовых стендах и в рабочей нагрузке. Нагрузочны

R-Style Softlab вывела на рынок противодействующий мошенничеству коннектор для банков лем, что делает процесс его внедрения более гибким для банков. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 25 июля 2024 г. банкам предписывается приостанавливать переводы на счета,

РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной лям Центрального Банка РФ было продемонстрировано решение для банков по работе с цифровым рублем от R-Style Softlab. С возможностями программного продукта RS-Digital Ruble ознакомились председа

R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о технологическом партнерстве R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве. R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, входящи

R-Style Softlab и Yadro подписали соглашение о партнерстве борудования компания Yadro подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Стороны договорились совместно реализовывать проекты в рамках импортозамещен

R-Style Softlab и «Группа Астра» подписали соглашение о технологическом партнерстве импортозамещения и предпринимать совместные действия для обеспечения трансфера технологий. Компания R-Style Softlab является официальным реселлером и интегратором программных продуктов «Группы

«Р7-Офис» и «Эр-Стайл Софтлаб» объединят усилия для развития отечественного ПО тозамещения ПО и создание экосистемы отечественных технологий. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Заместитель генерального директора «Р7-Офис» Антон Мостовой: «Правильный выб