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РСХБ R-Style Softlab R-Style Software Lab Эр-Стайл Софтлаб

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб

R-Style Softlab —  российский разработчик и интегратор ПО для банков и страховых компаний. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных.


17.11.2021 R-Style Softlab поможет банкам взаимодействовать в рамках «Цифрового профиля» с помощью RS-Connect
15.06.2021 R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами
09.06.2021 R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства
27.05.2021 R-Style Softlab нашла нового стратегического инвестора
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab
02.03.2021 R-Style Softlab доработала решение «RS-Finmarkets: НДФЛ»
27.01.2021 Москоммерцбанк оптимизировал процедуру кредитования физлиц с помощью решения R-Style Softlab
16.12.2020 R-Style Softlab зарегистрировала в Роспатенте модули расширения ИАС RS-Datahouse
14.10.2020 «Коннектор» R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетов об активах и пассивах клиентов банков согласно требованиям ЦБ
22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП
16.09.2020 R-Style Softlab выпустила программный комплекс для автоматизации банковских операций на финансовых рынках
10.09.2020 R-Style Softlab оптимизировала работу с векселями в банке РНКБ
09.09.2020 R-Style Softlab оптимизировала в банке РНКБ работу с векселями
04.08.2020 Решение R-Style Softlab обеспечит банки информацией о доходах клиентов
14.07.2020 R-Style Softlab поможет банкам предоставлять заемщикам кредитные каникулы
07.07.2020 R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС
29.06.2020 Артем Оганесян, R-Style Softlab -

Все, что показало свою эффективность в этот кризис, останется с нами и дальше
23.06.2020 R-Style Softlab автоматизировала для РНКБ операции с выпущенными облигациями
16.06.2020 Банки смогут работать с новой версией форматов ФССП с помощью решения R-Style Softlab
10.06.2020 Банки смогут обрабатывать электронные поручения на продажу валюты и драгметаллов с помощью коннектора R-Style Softlab
03.06.2020 R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank
27.05.2020 R-Style Softlab реализовала новый режим переоценки ценных бумаг в рамках антикризисных мер Центробанка
20.05.2020 R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов
28.04.2020 R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков с ЕФРСБ
22.04.2020 R-Style Softlab предложил банкам сервис денежных переводов через СБП
03.03.2020 R-Style Softlab предложила банкам универсальное решение для автоматизации работы с ценными бумагами
26.02.2020 R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku
13.02.2020 R-Style Softlab поможет банкам настроить взаимодействие с Системой быстрых платежей
24.12.2019 R-Style Softlab автоматизировала продажу услуг «Союзмедсервиса»
17.12.2019 Hamkorbank автоматизирует подготовку управленческой отчетности и финансовое планирование с помощью решений R-Style Softlab
06.11.2019 R-Style Softlab оптимизировала работу банков с Росреестром
31.10.2019 Вячеслав Алексеев, R-Style Softlab -

Страховые компании выходят в дистанционные каналы
22.10.2019 Group-IB и R-Style SoftLab обеспечат отпор финансовому мошенничеству
19.09.2019 R-Style Softlab выпустила онлайн-модуль для работы банков с ЕГРЮЛ и ЕГРИП
04.09.2019 R-Style Softlab настроила в Промсвязьбанке проверку информации о блокировках на счетах клиентов в ФНС
16.07.2019 R-Style Softlab интегрировала решение по регистрации граждан в ЕБС с ИБ-решением «Ростелекома»
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3
23.05.2019 R-Style Softlab внедрила в Эс-Би-Ай Банке решение для работы с биометрией
13.03.2019 R-style Softlab автоматизировала процедуры удаленной идентификации клиента и сбора биометрии в Промсвязьбанке
20.02.2019 R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера»

Публикаций - 566, упоминаний - 794

РСХБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6035 53
Diasoft - Диасофт 534 46
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 34
R-Style - Эр-Стайл ГК 451 31
Бифит - Bifit 81 27
Программный продукт ГК 3960 27
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 22
Инверсия 117 20
Intel Corporation 11262 18
ФОРС - Центр разработки 390 17
IBM - International Business Machines Corp 8941 16
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 13
ПрограмБанк 94 13
EY - Ernst & Young Global 378 13
БИС - Банковские информационные системы 81 11
Microsoft Corporation 22497 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 11
Логика Бизнеса 215 10
6072 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 9
SAP SE 4595 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 8
Крок - Croc 1616 8
FlexSoft - ФлексСофт - ФОРС-Банковские Системы 57 8
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 74 8
HP - Hewlett-Packard 3567 7
Quorum - Кворум 96 7
CompuTel - Компьютел 62 7
ОТР ГК 176 7
Dell EMC 4736 6
Neoflex - Неофлекс 162 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 6
АйТи 1179 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 6
Softline - Софтлайн 1870 6
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 6
RedMadRobot - Рэдмэдробот 47 6
КриптоПРО - Крипто-ПРО 308 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 40
Пробизнесбанк АКБ 126 22
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 21
Альфа-Банк 1476 19
ПСБ - Промсвязьбанк 682 18
РСХБ - Россельхозбанк 228 16
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 12
Глобэкс банк 32 12
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 12
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 9
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 27 8
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 8
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 8
ГПБ - Газпромбанк 842 7
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 7
ВТБ - ВТБ24 658 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 6
Открытие ФК - Номос-банк 100 6
МДМ Банк 246 5
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 23 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 5
Финсервис Банк 14 5
Почта Банк 319 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 5
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 55 5
ВТБ - ТрансКредитБанк 97 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 5
BSC - Business Solutions Consulting - БСЦ Мск 18 4
ГПБ Белгазпромбанк 16 4
НСПК - Национальная система платежных карт 401 4
НБС - Национальный банк Сбережений 6 4
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 4
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 4
СМП банк - Северный морской путь 77 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 4
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 87
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 30
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 23
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 7
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Таможня - Таможенная служба 421 4
Федеральное казначейство России 1345 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 31 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 29 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
UK Government - Правительство Великобритании 2 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 35 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 20
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
Linux Foundation 167 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
SPb CIO Club - Клуб ИТ-директоров 11 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 102
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 85
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 57
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 27
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 25
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 23
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 11
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 10
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 9
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 9
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 8
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 5622 6
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1145 5
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 267 253
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 126 115
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 66
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 68 65
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 59 52
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 51 49
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 50 45
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 21
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 17
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 16
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 159 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 11
Pervasive - Btrieve СУБД 20 10
Microsoft Office Excel 818 10
Aladdin JaCarta СКЗИ 257 10
Microsoft Windows 10 11713 10
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 9
Apple iOS 6422 9
Microsoft Windows 2000 2856 8
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 8
Google Android 11959 8
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Dealing 7 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 7
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 369 7
Microsoft Office 3247 7
Oracle СУБД 310 6
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bot 5 5
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 135 5
TmaxSoft Tibero 42 5
HCL WebSphere - IBM WebSphere 520 5
SafeTech - SafeTouch 29 5
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 269 5
Diasoft Flextera 56 4
BSC Msc 4 4
Apple iMac - Серия моноблоков 436 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-FinMarkets 4 4
Актив - Рутокен PINPad 13 4
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 107 4
Google Chrome - браузер 1270 4
Linux OS 7669 4
Дробышевский Михаил 53 53
Френкель Лев 49 47
Назарова Анна 34 34
Киперварг Галина 29 29
Каримов Ринат 28 28
Галковский Андрей 25 25
Болышев Максим 16 16
Журихин Павел 16 16
Кветкина Юлия 16 16
Алексеев Вячеслав 14 13
Киреев Александр 26 9
Фомичев Андрей 68 7
Рахмани Диана 8 7
Киреева Ольга 6 6
Отрашевский Юрий 7 6
Маркелов Константин 25 5
Овсянников Андрей 15 5
Семчук Иван 12 4
Гаврилов Роман 5 4
Занин Виталий 22 4
Васин Василий 34 4
Титов Александр 5 4
Гольдберг Юлий 17 3
Котенко Дмитрий 7 3
Яппаров Тагир 80 3
Антонов Алексей 8 3
Рубцова Ольга 33 3
Костин Дмитрий 5 3
Коваленко Александр 4 3
Головачев Михаил 17 3
Власов Алексей 9 2
Рейман Леонид 1009 2
Павлов Евгений 17 2
Клячин Александр 13 2
Кузякин Дмитрий 23 2
Лосев Сергей 46 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Дергунова Ольга 116 2
Кузьмин Олег 15 2
Амириди Юлия 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 245
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 93
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 58
Казахстан - Республика 4467 32
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Россия - СФО - Новосибирск 3269 18
Таджикистан - Республика 726 16
Европа 12319 12
Беларусь - Белоруссия 3525 12
Украина 6212 11
Армения - Республика 1112 10
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 256 10
Узбекистан - Республика 1285 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 9
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 342 8
Россия - ЮФО - Севастополь 469 7
Украина - Киев 916 7
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 6
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 358 4
Индия - Республика 4263 4
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Россия - ДФО - Якутия - Якутск 343 4
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 158
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 70
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 47
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 36
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 28
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 19
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 69 16
АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 15 14
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 13
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 10
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 9
Федеральное законодательство 1944 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
Денежные переводы - Money transfers 775 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 5
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 5
Ergonomics - Эргономика 840 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 2
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 103 2
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 31 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Человеческий фактор - Human factor 1099 2
НКО - Некоммерческая организация 220 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 6
Bloomberg 1009 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
Открытые системы ИД 160 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
Wikipedia - Википедия 413 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Wired - Издание 217 1
MacWorld 136 1
ТАСС Телеком 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 16
Gartner - Гартнер 3301 7
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 35 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 21 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 9 1
NUS - National University of Singapore - Национальный университет Сингапура 22 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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