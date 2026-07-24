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РСХБ R-Style Softlab R-Style Software Lab Эр-Стайл Софтлаб

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб

R-Style Softlab —  российский разработчик и интегратор ПО для банков и страховых компаний. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных.

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 8 дел, на cумму 38 917 257 ₽*

Судебные дела (8) на сумму 38 917 257 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 9 740 664 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 29 176 593 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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24.07.2026 R-Style Softlab объявила о назначении Сергея Вершкова генеральным директором

Компания R-Style Softlab, российский разработчик ПО для финансового сектора и системный интегратор, со
16.03.2026 «Инферит» и R-Style Softlab стали партнерами

ерит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и разработчик программного обеспечения для финансового сектора R-Style Softlab заключили партнерское соглашение. Теперь компания-интегратор R-Style Softl
13.02.2026 R-Style Softlab: финансовые итоги 2025 года

Компания R-Style Softlab, российский разработчик программного обеспечения и системный интегратор, вход
11.02.2026 R-Style Softlab завершила тестирование ДБО для физических и юридических лиц на отраслевых полигонах ИЦК «Финансы»
22.01.2026 R-Style Softlab реализовала обновление адаптера цифрового рубля

ение реализовано в конце 2025 г. и стало вторым обновлением форматов электронных сообщений в течение года – после версии 2025.07, вступившей в силу в июле 2025 г. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Альбом электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов платформы цифрового рубля. Версия 2026.01, по сравнению с июльским обновлением, расширяет возможности ра
21.01.2026 R-Style Softlab реализовала обновление адаптера цифрового рубля

Обновление реализовано в конце 2025 г. и стало вторым обновлением форматов электронных сообщений в течение года – после версии 2025.07, вступившей в силу в июле. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Альбом электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов платформы цифрового рубля. Версия 2026.01, по сравнению с июльским обновлением, расширяет возможности ра
14.01.2026 R-Style Softlab реализовала кампусный проект на базе СКУД в Университете им. К.А. Тимирязева

сохранность прав доступа даже при временных сбоях связи, а также может служить основой для дальнейшей интеграции с внутренними информационными системами образовательного учреждения. Проект реализован R-Style Softlab в формате единой экосистемы – от поставки оборудования и сетевой инфраструктуры до монтажа, настройки и запуска программного обеспечения. Такой подход позволил обеспечить соглас
19.12.2025 Алтайкапиталбанк выбрал платформу R-Style Softlab для развития дистанционного обслуживания корпоративных клиентов

КБ «Алтайкапиталбанк» переведет дистанционное банковское обслуживание юридических лиц на новую платформу от компании R-Style Softlab RS-Interbank Business. Об этом CNews сообщил представитель R-Style Softlab. КБ «Алтайкапиталбанк» ведет деятельность с 1994 г. Банк уже более тридцати лет помогает людям

27.11.2025 R-Style Softlab автоматизировала работу на финрынках для «Своего Банка»

ационной системе Astra Linux. Оно автоматизирует работу бэк-офиса на финансовых рынках. Специалисты R-Style Softlab адаптировали решение под требования банка, провели анализ ИТ-инфраструктуры,

09.10.2025 R-Style Softlab и «Самолет Банк» подписали соглашение о сотрудничестве

Компании R-Style Softlab и «Самолет Банк» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Подпи
09.10.2025 R-Style Softlab и Yadro расширяют сотрудничество в финтех-проектах

Компании R-Style Softlab и технологическая компания Yadro заключили соглашения о технологическом партн
09.10.2025 R-Style Softlab представил обновленный сервис для работы с цифровым рублем

полняемых сделок (смарт-контракты), переводы и другие сервисы. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. RS-Digital Ruble — комплексное предложение R-Style Softlab для интегр
08.10.2025 R-Style Softlab и «Группа Астра» расширяют стратегическое сотрудничество

Компании R-Style Softlab и «Группа Астра» заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве в части

16.09.2025 R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки»

сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 1 сентября 2025 г. вступил в силу закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 г., в рам
26.08.2025 R-Style Softlab поставила ИТ-кластер для работы с ИИ для МСХА имени К.А. Тимирязева

листов, способных работать с современными инструментами». Руководитель отдела технического пресейла R-Style Softlab Илья Булаев отметил: «Мы рады, что наша компания участвует в создании совреме
21.08.2025 R-Style Softlab представила разработку для распознавания болезней агрокультур
04.07.2025 Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен до версии 2025.07 «Альбома электронных сообщений»

Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен в соответствии с последними требованиями Альбома электронных сообщен
27.06.2025 R-Style Softlab представила рынку новые программно-аппаратные комплексы для задач ИИ

ие решения на базе нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Серверы в форм-факторе 4U построены на базе процессоров Intel Xeon третьего

24.06.2025 R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-компании R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о начале стратегического сотрудничества. Новое партнер
06.06.2025 R-Style Softlab и ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом партнерстве

ашение о технологическом сотрудничестве. Соглашение было подписано коммерческим директором компании R-Style Softlab Анастасией Строковой и генеральным директором «Катюша Принт» Максимом Виногра
04.06.2025 R-Style Softlab и «Агропромцифра» подписали соглашение о партнерстве

опромышленного сектора и развитие экосистемы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Подписи под документом поставили коммерческий директор R-Style Softlab

22.05.2025 R-Style Softlab и группа компаний «Юзтех» объявили о партнёрстве

х», разработчик платформы «Тил Эйчар», объявили о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Партнерство предполагает интеграцию решений ГК «Юзтех» в совместные пилотные
31.03.2025 Сервис для работы с цифровым рублем от R-Style Softlab включен в реестр российского ПО

Модуль для работы банков с цифровым рублем R-Style Softlab включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Номер реестро
14.03.2025 R-Style Softlab представила обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц

етинговой стратегии развития финансовой организации. В обновленной версии RS-Interbank Corporate от R-Style Softlab представлен набор готовой функциональности: (платежи, переводы, счета, кредит
28.02.2025 R-Style Softlab представила свой опыт по оптимизации цифровой инфраструктуры на конференции CNews

работки и корпоративных сервисов в ЦОД beeline cloud. Директор Управления технологического развития R-Style Softlab Станислав Павелко: «Мы провели бесшовную миграцию вычислительных нагрузок в Ц
12.02.2025 Dynamika и R-Style Softlab на конференции «Цифровизация финансового сектора 2025»

18 февраля 2025 года в Москве компания Dynamika совместно с R-Style Softlab представит доклад на тему «Банк под ключ: от сервера до смартфона. Полная тра
07.02.2025 R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем

сти платформы коннекторов для связи с госсервисами RS-Connect. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Директор по маркетингу и продуктовому развитию Евгения Титова провела презен
05.02.2025 R-Style Softlab и BSS подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
26.12.2024 R-Style Softlab анонсировала новый коннектор для банков «Реестр контролируемых лиц»
17.12.2024 R-Style Softlab заключила партнерское соглашение с ГК Luxms

поставщиком передовых решений для обработки и анализа данных. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Соглашение о партнерстве направлено на совместное развитие программных решен
17.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6

ойдет для клиентов, стартующих «с нуля» банковский бизнес», – сказал председатель совета директоров R-Style Softlab Николай Ульянов. АБС RS-Bank V.6 является импортозамещенным технологическим п
13.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6

кта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная АБС RS-Bank V.6 позволяет автоматизировать основные напр
29.11.2024 R-Style Softlab открыла исследовательскую лабораторию по тестированию ПО и оборудования

же для оценки уровня технической поддержки вендоров была создана исследовательская лаборатория РСХБ-R-Style Softlab, где решения проверяются на тестовых стендах и в рабочей нагрузке. Нагрузочны
22.11.2024 R-Style Softlab вывела на рынок противодействующий мошенничеству коннектор для банков

лем, что делает процесс его внедрения более гибким для банков. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 25 июля 2024 г. банкам предписывается приостанавливать переводы на счета,

18.10.2024 РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной

лям Центрального Банка РФ было продемонстрировано решение для банков по работе с цифровым рублем от R-Style Softlab. С возможностями программного продукта RS-Digital Ruble ознакомились председа
18.10.2024 R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о технологическом партнерстве

R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве. R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, входящи
18.10.2024 R-Style Softlab и Yadro подписали соглашение о партнерстве

борудования компания Yadro подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Стороны договорились совместно реализовывать проекты в рамках импортозамещен
17.10.2024 R-Style Softlab и «Группа Астра» подписали соглашение о технологическом партнерстве

импортозамещения и предпринимать совместные действия для обеспечения трансфера технологий. Компания R-Style Softlab является официальным реселлером и интегратором программных продуктов «Группы

17.10.2024 «Р7-Офис» и «Эр-Стайл Софтлаб» объединят усилия для развития отечественного ПО

тозамещения ПО и создание экосистемы отечественных технологий. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Заместитель генерального директора «Р7-Офис» Антон Мостовой: «Правильный выб
10.10.2024 R-Style Softlab и РЦ «Плинор» объявили о партнерстве

Компания R-Style Softlab и ООО «Плинор» заключили соглашение о технологическом партнерстве и распростр

Публикаций - 713, упоминаний - 1248

РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:

R-Style - Эр-Стайл ГК 749 446
Oracle Corporation 7074 67
Diasoft - Диасофт 1144 58
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 45
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 39
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 32
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 31
Бифит - Bifit 91 30
Инверсия - Инверсия НПФ 156 25
9594 25
Intel Corporation 12811 22
Softline - Софтлайн 3743 22
Asseco 23 21
ФОРС - Центр разработки 703 20
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 20
Инист - Inist 37 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 17
БИС - Банковские информационные системы 104 16
ПрограмБанк 98 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Комита - Комита иннотех 27 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 15
Microsoft Corporation 25775 15
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 14
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 14
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 13
SAP SE 5601 13
Крок - Croc 1964 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
MFMSolutions Mobile Finance Management Solutions - MFM Integration - МФМ Интеграция 14 12
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 12
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 12
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 94 11
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 10
Quorum - Кворум - 134 10
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 10
Aplex Technology 14 10
ОТР ГК - ОТР 2000 227 9
Neoflex - Неофлекс 257 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 49
Альфа-Банк 1979 30
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 28
Пробизнесбанк АКБ 135 25
ПСБ - Промсвязьбанк 963 23
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 16
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 15
ГПБ - Газпромбанк 1273 15
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 14
Оникс Капитал 17 14
Глобэкс банк 47 13
ВТБ - Почта Банк 514 13
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 11
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 11
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 9
ВТБ - ВТБ24 671 8
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 8
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 8
Синара ГК - Sinara Group 124 7
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 7
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 7
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 7
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 7
Имон Интернешнл МДО 10 7
НИПЕбанк - Нефтепромбанк 10 7
Газпром ПАО 1493 7
Фаберлик - Faberlic 115 6
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 6
Финсервис Банк 20 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 110
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 49
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 23
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 19
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Федеральное казначейство России 1949 8
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Союзное государство России и Белоруссии 56 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 20
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
WADA - World Anti-Doping Agency - Всемирное антидопинговое агентство 9 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 349
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 273
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 268
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 230
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 169
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 112
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 87
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 73
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