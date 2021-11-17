РСХБ R-Style Softlab R-Style Software Lab Эр-Стайл Софтлаб
R-Style Softlab — российский разработчик и интегратор ПО для банков и страховых компаний. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных.
РСХБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дробышевский Михаил 53 53
|Френкель Лев 49 47
|Назарова Анна 34 34
|Киперварг Галина 29 29
|Каримов Ринат 28 28
|Галковский Андрей 25 25
|Болышев Максим 16 16
|Журихин Павел 16 16
|Кветкина Юлия 16 16
|Алексеев Вячеслав 14 13
|Киреев Александр 26 9
|Фомичев Андрей 68 7
|Рахмани Диана 8 7
|Киреева Ольга 6 6
|Отрашевский Юрий 7 6
|Маркелов Константин 25 5
|Овсянников Андрей 15 5
|Семчук Иван 12 4
|Гаврилов Роман 5 4
|Занин Виталий 22 4
|Васин Василий 34 4
|Титов Александр 5 4
|Гольдберг Юлий 17 3
|Котенко Дмитрий 7 3
|Яппаров Тагир 80 3
|Антонов Алексей 8 3
|Рубцова Ольга 33 3
|Костин Дмитрий 5 3
|Коваленко Александр 4 3
|Головачев Михаил 17 3
|Власов Алексей 9 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Павлов Евгений 17 2
|Клячин Александр 13 2
|Кузякин Дмитрий 23 2
|Лосев Сергей 46 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
|Дергунова Ольга 116 2
|Кузьмин Олег 15 2
|Амириди Юлия 17 2
|Прайм - Агентство экономической информации 694 6
|Bloomberg 1009 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|Открытые системы ИД 160 3
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 2
|Wikipedia - Википедия 413 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 1
|ComNews - Медиа-бизнес 89 1
|Wired - Издание 217 1
|MacWorld 136 1
|ТАСС Телеком 34 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
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