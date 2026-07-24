Получите все материалы CNews по ключевому слову
РСХБ R-Style Softlab R-Style Software Lab Эр-Стайл Софтлаб
R-Style Softlab — российский разработчик и интегратор ПО для банков и страховых компаний. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 8 дел, на cумму 38 917 257 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|24.07.2026
|
R-Style Softlab объявила о назначении Сергея Вершкова генеральным директором
Компания R-Style Softlab, российский разработчик ПО для финансового сектора и системный интегратор, со
|16.03.2026
|
«Инферит» и R-Style Softlab стали партнерами
ерит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и разработчик программного обеспечения для финансового сектора R-Style Softlab заключили партнерское соглашение. Теперь компания-интегратор R-Style Softl
|13.02.2026
|
R-Style Softlab: финансовые итоги 2025 года
Компания R-Style Softlab, российский разработчик программного обеспечения и системный интегратор, вход
|11.02.2026
|R-Style Softlab завершила тестирование ДБО для физических и юридических лиц на отраслевых полигонах ИЦК «Финансы»
|22.01.2026
|
R-Style Softlab реализовала обновление адаптера цифрового рубля
ение реализовано в конце 2025 г. и стало вторым обновлением форматов электронных сообщений в течение года – после версии 2025.07, вступившей в силу в июле 2025 г. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Альбом электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов платформы цифрового рубля. Версия 2026.01, по сравнению с июльским обновлением, расширяет возможности ра
|21.01.2026
|
R-Style Softlab реализовала обновление адаптера цифрового рубля
Обновление реализовано в конце 2025 г. и стало вторым обновлением форматов электронных сообщений в течение года – после версии 2025.07, вступившей в силу в июле. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Альбом электронных сообщений, используемых для взаимодействия субъектов платформы цифрового рубля. Версия 2026.01, по сравнению с июльским обновлением, расширяет возможности ра
|14.01.2026
|
R-Style Softlab реализовала кампусный проект на базе СКУД в Университете им. К.А. Тимирязева
сохранность прав доступа даже при временных сбоях связи, а также может служить основой для дальнейшей интеграции с внутренними информационными системами образовательного учреждения. Проект реализован R-Style Softlab в формате единой экосистемы – от поставки оборудования и сетевой инфраструктуры до монтажа, настройки и запуска программного обеспечения. Такой подход позволил обеспечить соглас
|19.12.2025
|
Алтайкапиталбанк выбрал платформу R-Style Softlab для развития дистанционного обслуживания корпоративных клиентов
КБ «Алтайкапиталбанк» переведет дистанционное банковское обслуживание юридических лиц на новую платформу от компании R-Style Softlab RS-Interbank Business. Об этом CNews сообщил представитель R-Style Softlab. КБ «Алтайкапиталбанк» ведет деятельность с 1994 г. Банк уже более тридцати лет помогает людям
|27.11.2025
|
R-Style Softlab автоматизировала работу на финрынках для «Своего Банка»
ационной системе Astra Linux. Оно автоматизирует работу бэк-офиса на финансовых рынках. Специалисты R-Style Softlab адаптировали решение под требования банка, провели анализ ИТ-инфраструктуры,
|09.10.2025
|
R-Style Softlab и «Самолет Банк» подписали соглашение о сотрудничестве
Компании R-Style Softlab и «Самолет Банк» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Подпи
|09.10.2025
|
R-Style Softlab и Yadro расширяют сотрудничество в финтех-проектах
Компании R-Style Softlab и технологическая компания Yadro заключили соглашения о технологическом партн
|09.10.2025
|
R-Style Softlab представил обновленный сервис для работы с цифровым рублем
полняемых сделок (смарт-контракты), переводы и другие сервисы. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. RS-Digital Ruble — комплексное предложение R-Style Softlab для интегр
|08.10.2025
|
R-Style Softlab и «Группа Астра» расширяют стратегическое сотрудничество
Компании R-Style Softlab и «Группа Астра» заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве в части
|16.09.2025
|
R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки»
сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 1 сентября 2025 г. вступил в силу закон № 41-ФЗ от 1 апреля 2025 г., в рам
|26.08.2025
|
R-Style Softlab поставила ИТ-кластер для работы с ИИ для МСХА имени К.А. Тимирязева
листов, способных работать с современными инструментами». Руководитель отдела технического пресейла R-Style Softlab Илья Булаев отметил: «Мы рады, что наша компания участвует в создании совреме
|21.08.2025
|R-Style Softlab представила разработку для распознавания болезней агрокультур
|04.07.2025
|
Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен до версии 2025.07 «Альбома электронных сообщений»
Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен в соответствии с последними требованиями Альбома электронных сообщен
|27.06.2025
|
R-Style Softlab представила рынку новые программно-аппаратные комплексы для задач ИИ
ие решения на базе нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Серверы в форм-факторе 4U построены на базе процессоров Intel Xeon третьего
|24.06.2025
|
R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о стратегическом партнерстве
ИТ-компании R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о начале стратегического сотрудничества. Новое партнер
|06.06.2025
|
R-Style Softlab и ГК «Катюша» подписали соглашение о технологическом партнерстве
ашение о технологическом сотрудничестве. Соглашение было подписано коммерческим директором компании R-Style Softlab Анастасией Строковой и генеральным директором «Катюша Принт» Максимом Виногра
|04.06.2025
|
R-Style Softlab и «Агропромцифра» подписали соглашение о партнерстве
опромышленного сектора и развитие экосистемы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Подписи под документом поставили коммерческий директор R-Style Softlab
|22.05.2025
|
R-Style Softlab и группа компаний «Юзтех» объявили о партнёрстве
х», разработчик платформы «Тил Эйчар», объявили о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Партнерство предполагает интеграцию решений ГК «Юзтех» в совместные пилотные
|31.03.2025
|
Сервис для работы с цифровым рублем от R-Style Softlab включен в реестр российского ПО
Модуль для работы банков с цифровым рублем R-Style Softlab включен в реестр российского программного обеспечения Минцифры. Номер реестро
|14.03.2025
|
R-Style Softlab представила обновленный сервис банк-клиент для юридических лиц
етинговой стратегии развития финансовой организации. В обновленной версии RS-Interbank Corporate от R-Style Softlab представлен набор готовой функциональности: (платежи, переводы, счета, кредит
|28.02.2025
|
R-Style Softlab представила свой опыт по оптимизации цифровой инфраструктуры на конференции CNews
работки и корпоративных сервисов в ЦОД beeline cloud. Директор Управления технологического развития R-Style Softlab Станислав Павелко: «Мы провели бесшовную миграцию вычислительных нагрузок в Ц
|12.02.2025
|
Dynamika и R-Style Softlab на конференции «Цифровизация финансового сектора 2025»
18 февраля 2025 года в Москве компания Dynamika совместно с R-Style Softlab представит доклад на тему «Банк под ключ: от сервера до смартфона. Полная тра
|07.02.2025
|
R-Style Softlab представила новый платежный терминал и сервис для работы с цифровым рублем
сти платформы коннекторов для связи с госсервисами RS-Connect. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Директор по маркетингу и продуктовому развитию Евгения Титова провела презен
|05.02.2025
|R-Style Softlab и BSS подписали соглашение о технологическом сотрудничестве
|26.12.2024
|R-Style Softlab анонсировала новый коннектор для банков «Реестр контролируемых лиц»
|17.12.2024
|
R-Style Softlab заключила партнерское соглашение с ГК Luxms
поставщиком передовых решений для обработки и анализа данных. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Соглашение о партнерстве направлено на совместное развитие программных решен
|17.12.2024
|
R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6
ойдет для клиентов, стартующих «с нуля» банковский бизнес», – сказал председатель совета директоров R-Style Softlab Николай Ульянов. АБС RS-Bank V.6 является импортозамещенным технологическим п
|13.12.2024
|
R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6
кта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная АБС RS-Bank V.6 позволяет автоматизировать основные напр
|29.11.2024
|
R-Style Softlab открыла исследовательскую лабораторию по тестированию ПО и оборудования
же для оценки уровня технической поддержки вендоров была создана исследовательская лаборатория РСХБ-R-Style Softlab, где решения проверяются на тестовых стендах и в рабочей нагрузке. Нагрузочны
|22.11.2024
|
R-Style Softlab вывела на рынок противодействующий мошенничеству коннектор для банков
лем, что делает процесс его внедрения более гибким для банков. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 25 июля 2024 г. банкам предписывается приостанавливать переводы на счета,
|18.10.2024
|
РСХБ и R-Style Softlab презентовали решение по цифровому рублю для банков Председателю Центрального Банка России Эльвире Набиуллиной
лям Центрального Банка РФ было продемонстрировано решение для банков по работе с цифровым рублем от R-Style Softlab. С возможностями программного продукта RS-Digital Ruble ознакомились председа
|18.10.2024
|
R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о технологическом партнерстве
R-Style Softlab и Deeray подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве. R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, входящи
|18.10.2024
|
R-Style Softlab и Yadro подписали соглашение о партнерстве
борудования компания Yadro подписали соглашение о партнерстве. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Стороны договорились совместно реализовывать проекты в рамках импортозамещен
|17.10.2024
|
R-Style Softlab и «Группа Астра» подписали соглашение о технологическом партнерстве
импортозамещения и предпринимать совместные действия для обеспечения трансфера технологий. Компания R-Style Softlab является официальным реселлером и интегратором программных продуктов «Группы
|17.10.2024
|
«Р7-Офис» и «Эр-Стайл Софтлаб» объединят усилия для развития отечественного ПО
тозамещения ПО и создание экосистемы отечественных технологий. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Заместитель генерального директора «Р7-Офис» Антон Мостовой: «Правильный выб
|10.10.2024
|
R-Style Softlab и РЦ «Плинор» объявили о партнерстве
Компания R-Style Softlab и ООО «Плинор» заключили соглашение о технологическом партнерстве и распростр
РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Дробышевский Михаил 53 53
|Назарова Анна 52 52
|Френкель Лев 51 51
|Каримов Ринат 35 35
|Киперварг Галина 32 32
|Галковский Андрей 26 26
|Кветкина Юлия 17 17
|Болышев Максим 16 16
|Журихин Павел 16 16
|Алексеев Вячеслав 14 14
|Строкова Анастасия 19 12
|Киреев Александр 38 10
|Кузнецов Андрей 115 8
|Фомичев Андрей 74 7
|Ульянов Николай 176 7
|Копысов Виталий 64 7
|Рахмани Диана 8 7
|Глазков Александр 151 6
|Отрашевский Юрий 8 6
|Киреева Ольга 6 6
|Маркелов Константин 42 5
|Овсянников Андрей 15 5
|Занин Виталий 23 5
|Медокс Ярослав 45 5
|Тятенкова Елена 26 5
|Расторгуев Сергей 5 5
|Демидов Сергей 129 5
|Карпов Иван 79 4
|Машурин Сергей 22 4
|Семчук Иван 12 4
|Титов Александр 54 4
|Васин Василий 35 4
|Горожанкин Алексей 18 4
|Сологуб Денис 75 4
|Гаврилов Роман 5 4
|Хоботов Андрей 4 4
|Павелко Станислав 5 4
|Булаев Илья 5 4
|Колотова Дарья 6 4
|Назаренко Ирина 50 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.