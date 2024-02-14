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R-Style Softlab представит на конференции CNews платформу для взаимодействия с ГИС

R-Style Softlab, компания-разработчик программного обеспечения и системный интегратор, входящая в группу Россельхозбанка представит на конференции CNews «Цифровизация финансового сектора» платформу для онлайн-взаимодействия с ГИС RS-Connect.

Платформа RS-Connect – это более 40 модулей (коннекторов) для передачи обязательных сведений, проверки различной клиентской информации, выполнения требования регулятора и других сервисов. С помощью коннекторов банки и другие финансовые организации могут проводить комплексную проверку клиентов. Например, проверять предоставленные клиентом сведения на корректность, получать различную клиентскую информацию, а также сверять паспортные данные, проверять клиента по спискам (ПДЛ, банкротов и пр.).

Использование коннекторов помогают компаниям ускорить обмен сведениями с государственными информационными системами, улучшить ведение бизнеса, а также предложить своим клиентам новые сервисы.

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Платформа для онлайн взаимодействия с государственными информационными системами (ГИС) RS-Connect PRO 2.0 работает на отечественном стеке технологий и внесена в реестр отечественного ПО.

О возможностях RS-Connect на конференции расскажет заместитель директора департамента по развитию R‑Style Softlab Анна Назарова в рамках доклада «Взаимодействие финансовых компаний и государственных информационных систем с помощью цифровой платформы обмена данными».

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