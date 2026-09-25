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Открыть кошельки шире. Власти назвали суммы техсбора на поддержку отечественного производителя – его заплатят россияне

Минпромторг назвал итоговые ставки техсбора на электронику. Побор будут требовать даже за покупку самого дешевого мобильника, притом ставки весьма дифференцированы. Техсбор создан для поддержки отечественного производителя. Выплачивать его будут производители и поставщики электроники, но, вероятно, они захотят компенсировать новые расходы за счет потребителей.

Деньги-денежки-деньжата

Российский Минпромторг раскрыл итоговые ставки технологического сбора на электронику. Он будет взиматься с целой россыпи видов техники – ноутбуков, смартфонов, даже с дешевых сотовых телефонов.

Техсбор вводится с 1 декабря 2026 г. Новые поборы будут выплачивать производители и поставщики техники. Его распространили на всю технику под кодами ТН ВЭД 8471 30 000 0 (ноутбуки, планшеты с клавиатурой), 8517 11 000 0 (телефонные аппараты для проводной связи с беспроводной трубкой), 8517 13 000 0 (смартфоны), 8517 14 000 0 (сотовые телефоны) и 8517 18 000 0 (телефонные аппараты).

Важно подчеркнуть: нынешние ставки оказались заметно выше тех, которые Минпромторг назвал в конце апреля 2026 г. Как сообщал CNews, тогда ведомство тоже определилось с итоговыми тарифами, но за пять месяцев они успели вырасти.

Новая базовая ставка техсбора за единицу продукции составит: 746 руб. для ноутбуков; 373 руб. для смартфонов; 149 руб. для телефонных аппаратов; 75 руб. для телефонных аппаратов для сотовых сетей; 37 руб. для иных телефонных аппаратов.

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Фото: pressahotkey / FreePik
Участники рынка не сомневаются: техсбор обернется ростом цен на технику в России

Для сравнения, в апреле 2026 г. планируемый техсбор с ноутбука составлял 500 руб., со смартфона – 250 руб., с телефонов проводной связи с беспроводной трубкой – 100 руб., для других телефонных аппаратов – 25 руб.

Кручу-верчу, техсбор хочу

Базовая ставка технологического сбора не является фиксированной. Как пишет «Интерфакс», его размеры «дифференцированы в зависимости от вида продукции, а также от того, включены ли товарный знак или модель такой продукции в Справочник товарных знаков и моделей».

Итоговый сбор будет установлен из расчета базовой ставки с применением коэффициента «товарного знака и модели продукции». Этот коэффициент будет зависеть от того, есть ли информация об устройстве в системе маркировки и мониторинга оборота товаров. При ее отсутствии техсбор вырастет на 33%.

Для примера, в случае с ноутбуками ставка техсбора за каждую единицу товара составит 500 руб. при наличии информации о товарном знаке и модели в системе маркировки «Честный знак». Если такой информации нет, техсбор вырастет до 992 руб.

Ставка для смартфонов – 250/496 руб. соответственно; для телефонных аппаратов – 100/198 руб.; для телефонных аппаратов для сотовых сетей связи – 50/100 руб.; для иных телефонных аппаратов – 25/49 руб.

Обязательная маркировка в отношении всех этих видов радиоэлектронной продукции действует в России с 1 марта 2026 г.

В дальнейшем перечень товаров, на которые распространяется техсбор, может быть расширен.

Зачем все это

Закон о техсборе был принят в конце ноября 2025 г. Согласно тексту документа, на первом этапе плата будет взиматься только с готовой электронной аппаратуры, на втором этапе – с электронных компонентов и модулей, являющихся основой для этой аппаратуры.

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Сбором будут облагаться индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Деньги будут собирать с электронной отрасли и направлять на ее же поддержку.

В пояснительной записке к проекту приказа Минпромторга о новых ставках сбора сказано, что при установлении текущего размера ставок «основным принципом послужило сохранение продукции всех ценовых сегментов в Российской Федерации (отсутствие существенного влияния технологического сбора на увеличение стоимости товаров низкого ценового сегмента)».

Кто заплатит

В конце апреля 2026 г. CNews писал, что техсбор власти будут взимать еще до допуска электроники к продаже. Обязанность платить распространяется и на юрлиц, и на индивидуальных предпринимателей.

Производители и поставщики электроники будут подавать уведомление о вводе продукции в оборот. Размер платежа рассчитает специальная система. На это отводится три дня. За 10 рабочих дней нужно внести оплату.

Разрешение на реализацию товара должно прийти в течение трех дней. Это в случае своевременной оплаты назначенной суммы. Если оплата не пройдет, в разрешении на продажи будет отказано, а не уплаченный сбор взыщут по правилам налогового кодекса.

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Отраслевые ассоциации уверены – в итоге техсбор придется платить обычным потребителям. В декабре 2025 г. Ассоциация российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) направила письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова и министра финансов Антона Силуанова с просьбой на два года отложить введение технологического сбора.

В этом же письме было указано, что введение техсбора в первую очередь ударит по российским производителям и поставщикам электронных компонентов, повысит себестоимость товаров и отразится на конечной стоимости продукции.

Геннадий Ефремов

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