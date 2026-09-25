Научная победа: Десятки российских роботов завезут на предприятия отечественного ТЭК

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Отраслевой центр компетенций по робототехнике договорились о поставке 20 промышленных роботов на предприятия топливно-энергетического комплекса. Стоимость каждой единицы составляет в среднем от 5 до 6 млн руб. Интеллектуальные права на технологии сохраняются за университетом. Сделка стала очередным шагом в развитии роботизации Санкт-Петербурга.

Поставки техники

Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого (Политех) поставит роботов на предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК), пишут «Ведомости».

В сентябре 2026 г. Политех поставит на объекты предприятий ТЭК 20 роботов. Средняя цена одного устройства составит 5-6 млн руб. Интегратором проекта выступит Отраслевой центр компетенций по робототехнике (ОЦКР), отметил руководитель ОЦКР Сергей Выборов.

ОЦКР выступает отраслевым заказчиком технологии и отвечает за ее интеграцию в контур предприятия. Центр выявляет потребности компаний ТЭК, подбирает подходящее технологическое решение, а затем сопровождает разработку и внедрение. ОЦКР заключает контракт с Политехом и одновременно контрактуется с предприятием-заказчиком. При этом сама технология остается у университета, подчеркнул Выборов.

Первые результаты и планы

Первый робот стоимостью 16,6 млн руб. уже изготовлен и с 10 сентября 2026 г. работает на объекте заказчика. Площадки для внедрения всех 20 устройств определены.

Фотограф: Pixabay Политех Петра Великого отправит 20 роботов на предприятия ТЭКа

В ТЭК планируется поставить промышленные манипуляторы для сварки и паллетирования, роботов для очистки резервуаров, дроны для инспекции, а также роботизированные буровые установки.

Особенности производства

Пока такие решения остаются преимущественно штучным продуктом. Сборка одной платформы занимает два-три месяца, а полный цикл проекта - от разработки до внедрения - в среднем около года. Переход к более крупным заказам повышает требования к поставщикам робототехники, отметил Выборов.

Экономика и роль интеграторов

Технический директор MD Audit (входит в группу компаний Softline) Юрий Тюрин указывает, что для перехода от пилота к десяткам устройств необходимо подтвердить экономику проекта и заложить бюджет на серийную закупку в рамках инвестиционного цикла предприятия.

Директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Роман Руфов оценивает, что 88% компаний внедряют роботов именно через интегратора. Полный капитальный бюджет серийного проекта обычно в 1,5-2,5 раза превышает стоимость самих роботов и составляет около 150-300 млн руб.

Снижение себестоимости

Представитель разработчика роботов Tubot отмечает, что при серийном производстве цена одного устройства снижается. В первых прототипах значительная часть средств уходит на разработку, тестирование, доработки и повторные закупки материалов.

Одной из главных сложностей для перехода к серии в 2026 г. остается отсутствие единых требований, считает старший руководитель направления роботизации Центра развития технологий Т1 Дмитрий Кайнов. «Если каждый робот разрабатывается под уникальное техническое задание, полноценной серии не возникает. Стандартизация решений и консолидация спроса нескольких предприятий позволяют планировать выпуск, снижать себестоимость и создавать сервисную сеть», - подчеркнул он.

Директор практики стратегического и операционного консультирования Kept Николай Чернецов подтверждает, что с 2019 г. стоимость промышленного робота удалось уменьшить на 50%. Чтобы снизить удельные затраты вдвое, необходимо увеличить объемы выпуска в 8-10 раз. Критическим рубежом в робототехнике он называет уровень в 10 тыс. единиц: при таких объемах производство становится полностью автоматическим, отлаживается цепочка поставок компонентов и существенно падает себестоимость одной машины.

Характер текущего спроса

Директор проектов «АТК консалтинга» Артем Харитонов отмечает, что отрасли нужны решения как для поточных процессов (диагностика оборудования, в том числе трубного, очистка резервуаров, складские операции), так и для дискретных задач. Пока речь идет не о массовом серийном внедрении, а о проектах в рамках сквозных программ повышения производительности труда и маржинальности бизнеса.

Окупаемость

По оценке Романа Руфова, средний срок окупаемости робототехнических решений в нефтегазовой отрасли составляет три-пять лет. Его удлиняют удаленность объектов, а сокращают круглосуточная работа, высокая стоимость вахтового персонала, цена простоя и возможность вывести людей из опасных зон. «Критична и стоимость денег. Проект с простым сроком окупаемости четыре года при ставке 15-18% станет прибыльным через 6,5-8 лет, а при льготной ставке 5% - примерно за 4,5 года. При этом 84% компаний пока не используют меры государственной поддержки», - отметил эксперт.