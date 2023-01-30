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РСХБ R-Style Softlab RS-Connect


 

Анна Назарова, Заместитель директора департамента по развитию, R-Style Softlab "RS-Connect. Цифровая платформа для обмена с госорганами" конференция CNews "Цифровизация финансового сектора 2023" 12.09.2023, Москва


30.01.2023 R-Style Softlab представила модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет»

R-Style Softlab представила новый программный продукт — модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет», позволяющий банку взаимодействовать с Федеральной налоговой службой для обмена информацией по упрощенному налоговому вычету по заявлению клиента банка.

01.11.2022 RS-Connect позволит получать информацию по исполнительным производствам из ФССП

R-Style Softlab расширила функциональность программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», добавив в него возможность через СМЭВ 3 получать информацию из Федеральной службы судебных приставов о ходе исполнительного производства. Пользователям доступно как о
19.09.2022 R-Style Softlab представила новый модуль в линейке RS-Connect

R-Style Softlab представила новый модуль в линейке RS-Connect, предназначенной для взаимодействия с государственными информационными системами, — «RS-Connect. Получение ИНН». Он позволяет банку получить ИНН клиента по его паспортным данн
31.08.2022 R-Style Softlab запустила новый модуль «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность»

R-Style Softlab объявила о появлении в составе линейки RS-Connect для автоматизации взаимодействия с государственными информационными системами нового модуля — «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность». Модуль позволяет банку через
20.07.2022 «Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab

R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие «Прио-Внешторгбанка» с ЦБ России для подключения к платформе «Знай своего клиента» (в основе решения — новый модуль «RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК»), а также с Центральной избирательной комиссией (на базе модуля «RS-Connect. Обмен с ЦИК»). С помощью сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) Банк России

17.06.2022 R-Style Softlab обновила модуль «RS-Connect. Обмен с ФТС»

R-Style Softlab реализовала новые виды служебных сообщений в «RS-Connect. Обмен с ФТС» в рамках информационного обмена между автоматизированными банковскими системами и Федеральной таможенной службой. Доработка реализована в поддержку требований положения
17.11.2021 R-Style Softlab поможет банкам взаимодействовать в рамках «Цифрового профиля» с помощью RS-Connect

R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков в рамках получения сведений о клиенте из «Цифрового профиля». С помощью модуля «RS-Connect. Цифровой профиль» кредитные организации с согласия клиента могут дистанционно получать информацию из его учетной записи в ЕСИА, а также из различных баз данных (ФНС, Росреестра, МВД
18.05.2021 ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab

R-Style Softlab и ПСБ завершили проект по внедрению модуля «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» для взаимодействия банковских систем с ГИС ГМП в рамках электронного документооборота. Переход на новый модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» из линейки прогр
17.02.2021 Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK

R-Style Softlab по итогам тестирования подтвердила эффективность работы платформы RS-Connect на OpenJDK (реализации платформы Java с открытым исходным кодом). На базе платформы RS-Connect создана линейка модулей для онлайн-взаимодействия банков с государственными инфо
07.07.2020 R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС

блачный провайдер RTCloud представили облачное решение для организации онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами, такими как ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ФССП, ФНС, ПФР и др., — «RS-Connect в облаке». Создание данного решения знаменует собой новый этап технологического развития линейки ПО RS-Connect. «RS-Connect в облаке» позволит банкам снизить затраты на
02.08.2018 «Промсвязьбанк» запустил обмен информацией с ФССП на основе RS-Connect

R-Style Softlab объявила о том, что «Промсвязьбанк» завершил проект по электронному обмену информацией с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). За счет программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», разработанного ИТ-компанией R-Style Softlab, банк сможет исполнять запросы судебных приставов-исполнителей, поступающие через Систему межведомственного электронного в
05.03.2018 R-Style Softlab дополнила линейку решений RS-Connect новым модулем

R-Style Softlab расширила линейку решений RS-Connect, дополнив ее модулем для автоматизации взаимодействия банков с «Электронной биржей банковских гарантий». Новый продукт позволяет наладить обмен между различными банковскими системами
07.12.2017 «Промсвязьбанк» внедрил «RS-Connect. Обмен с ФНC» для электронного обмена данными ФНC

В «Промсвязьбанке» внедрено ИТ-приложение для электронного обмена данными с Федеральной налоговой службой — «RS-Connect. Обмен с ФНC». Новое решение позволит банку обрабатывать запросы ФНС о счетах физических и юридических лиц, наличии средств на них и их движении, принимать поручения ведомства на спи
26.05.2017 В «RS-Connect. Обмен с ПФР» реализована возможность возврата в ПФР пенсионных начислений граждан

Компания R-Style Softlab обновила систему для электронного взаимодействия банков с Пенсионным фондом России (ПФР). В новой версии решения «RS-Connect. Обмен с ПФР» ИТ-компания реализовала функциональность по возврату в ПФР начисленных пенсий со счетов получателей, сообщили CNews в R-Style Softlab. Пользователи решения — сотрудники
24.10.2016 Банки смогут информировать население о задолженностях по оплате услуг ЖКХ с помощью решения R-Style Softlab

Компания R-Style Softlab обновила ИТ-систему для электронного взаимодействия банков с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства. В новой версии решения «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ» ИТ-компания реализовала запрос данных о начислениях из ГИС ЖКХ, сообщили CNews в R-Style Softlab. Пользователи решения — сотрудники кредитных учреждений — теперь мо

Публикаций - 71, упоминаний - 117

РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 651 70
R-Style - Эр-Стайл ГК 720 24
Oracle Corporation 6702 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1901 4
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 127 2
Ростелеком 9721 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 504 1
RTCloud - РТКлауд 4 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
Jovi - Ноосфера 8 1
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 37 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ИЦБТ - Инновационный Центр Банковских Технологий 3 1
КАМИ НТЦ - Научно-технический центр 5 1
Asseco 23 1
Diasoft - Диасофт 880 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 52 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 224 1
SpectrumData - СпектрумДата 2 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 387 1
8248 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 492 1
SAP SE 5280 1
Ред Софт - Red Soft 713 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 156 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12685 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 446 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Luxms 81 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 132 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2809 4
НСПК - Национальная система платежных карт 815 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 2
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1636 2
Альфа-Банк 1774 2
Глобэкс банк 47 1
ГПБ Белгазпромбанк 18 1
НИБ - Народный Инвестиционный Банк 1 1
Белагропромбанк 22 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Земский банк 3 1
МНХБ - Московский нефтехимический банк 4 1
Halyk Bank - Москоммерцбанк 17 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 62 1
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
НИПЕбанк - Нефтепромбанк 10 1
УралКапиталБанк - Уральский капитал 1 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 492 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 46 1
Русский ипотечный банк 5 1
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 10 1
Ozon Банк - Озон Банк - Оней Банк - Еком Банк 18 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
Синара ГК - Sinara Group 101 1
Белгородсоцбанк УКБ 1 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 31
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4763 15
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3282 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11684 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 307 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Федеральное казначейство России 1781 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5935 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4528 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1378 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
АФТ - Ассоциация Финтех 168 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5287 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30825 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66373 30
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1081 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50719 17
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 775 11
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19463 9
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2472 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15766 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5064 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9410 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3877 5
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EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 3
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РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 300 57
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 970 29
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 21
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 250 16
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5208 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3230 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 667 4
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 698 3
НКТ - Р7-Офис 381 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 2
Oracle Java - язык программирования 3085 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 2
ФНП РФ - ЕИСН - Единая информационная система нотариата 17 2
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 136 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1083 2
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 764 1
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 60 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 107 1
Apple Face ID 211 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bot 5 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 274 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Microsoft Dynamics 365 132 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
FlexSoft - FXL Платформа 56 1
Altuera - Smart CPD 2 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 643 1
ФССП РФ АИС - Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 34 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1265 1
Softline - Polymatica Dashboards 33 1
СалютДевайсы - GigaChat 195 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 115 1
Apple - App Store 2895 1
Microsoft Office 3739 1
OpenAI ChatGPT 351 1
Назарова Анна 52 40
Френкель Лев 51 9
Овсянников Андрей 15 5
Каримов Ринат 35 4
Дробышевский Михаил 53 3
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Демидов Сергей 127 2
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Алексюк Ольга 4 1
Фирулев Алексей 2 1
Горюнов Александр 3 1
Болышев Максим 16 1
Сулимов Дмитрий 1 1
Алексеев Вячеслав 14 1
Подлепинский Сергей 1 1
Богданов Борис 1 1
Мальцева Алена 1 1
Глазков Александр 138 1
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Андрианов Павел 84 1
Полякова Екатерина 6 1
Тараторин Александр 58 1
Горожанкин Алексей 18 1
Маркелов Никита 11 1
Дубровская Анна 19 1
Клековкин Сергей 5 1
Гааг Виктор 2 1
Носенко Юлия 6 1
Бессараб Андрей 5 1
Тульчинский Станислав 57 1
Тютюнник Александр 41 1
Данилина Марианна 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144855 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43305 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14132 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 687 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 324 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 319 1
Европа 21786 1
Евразия - Евразийский континент 609 1
Ближний Восток 2948 1
Беларусь - Белоруссия 5682 1
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1271 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48151 70
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Федеральный закон 482-ФЗ - О механизме удаленной идентификации клиентов кредитной организации, удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) 11 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 55 2
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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