R-Style Softlab представила модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет» R-Style Softlab представила новый программный продукт — модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет», позволяющий банку взаимодействовать с Федеральной налоговой службой для обмена информацией по упрощенному налоговому вычету по заявлению клиента банка.

RS-Connect позволит получать информацию по исполнительным производствам из ФССП R-Style Softlab расширила функциональность программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», добавив в него возможность через СМЭВ 3 получать информацию из Федеральной службы судебных приставов о ходе исполнительного производства. Пользователям доступно как о

R-Style Softlab представила новый модуль в линейке RS-Connect R-Style Softlab представила новый модуль в линейке RS-Connect, предназначенной для взаимодействия с государственными информационными системами, — «RS-Connect. Получение ИНН». Он позволяет банку получить ИНН клиента по его паспортным данн

R-Style Softlab запустила новый модуль «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность» R-Style Softlab объявила о появлении в составе линейки RS-Connect для автоматизации взаимодействия с государственными информационными системами нового модуля — «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность». Модуль позволяет банку через

«Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие «Прио-Внешторгбанка» с ЦБ России для подключения к платформе «Знай своего клиента» (в основе решения — новый модуль «RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК»), а также с Центральной избирательной комиссией (на базе модуля «RS-Connect. Обмен с ЦИК»). С помощью сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) Банк России

R-Style Softlab обновила модуль «RS-Connect. Обмен с ФТС» R-Style Softlab реализовала новые виды служебных сообщений в «RS-Connect. Обмен с ФТС» в рамках информационного обмена между автоматизированными банковскими системами и Федеральной таможенной службой. Доработка реализована в поддержку требований положения

R-Style Softlab поможет банкам взаимодействовать в рамках «Цифрового профиля» с помощью RS-Connect R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков в рамках получения сведений о клиенте из «Цифрового профиля». С помощью модуля «RS-Connect. Цифровой профиль» кредитные организации с согласия клиента могут дистанционно получать информацию из его учетной записи в ЕСИА, а также из различных баз данных (ФНС, Росреестра, МВД

ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab R-Style Softlab и ПСБ завершили проект по внедрению модуля «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» для взаимодействия банковских систем с ГИС ГМП в рамках электронного документооборота. Переход на новый модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» из линейки прогр

Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK R-Style Softlab по итогам тестирования подтвердила эффективность работы платформы RS-Connect на OpenJDK (реализации платформы Java с открытым исходным кодом). На базе платформы RS-Connect создана линейка модулей для онлайн-взаимодействия банков с государственными инфо

R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС блачный провайдер RTCloud представили облачное решение для организации онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами, такими как ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ФССП, ФНС, ПФР и др., — «RS-Connect в облаке». Создание данного решения знаменует собой новый этап технологического развития линейки ПО RS-Connect. «RS-Connect в облаке» позволит банкам снизить затраты на

«Промсвязьбанк» запустил обмен информацией с ФССП на основе RS-Connect R-Style Softlab объявила о том, что «Промсвязьбанк» завершил проект по электронному обмену информацией с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). За счет программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», разработанного ИТ-компанией R-Style Softlab, банк сможет исполнять запросы судебных приставов-исполнителей, поступающие через Систему межведомственного электронного в

R-Style Softlab дополнила линейку решений RS-Connect новым модулем R-Style Softlab расширила линейку решений RS-Connect, дополнив ее модулем для автоматизации взаимодействия банков с «Электронной биржей банковских гарантий». Новый продукт позволяет наладить обмен между различными банковскими системами

«Промсвязьбанк» внедрил «RS-Connect. Обмен с ФНC» для электронного обмена данными ФНC В «Промсвязьбанке» внедрено ИТ-приложение для электронного обмена данными с Федеральной налоговой службой — «RS-Connect. Обмен с ФНC». Новое решение позволит банку обрабатывать запросы ФНС о счетах физических и юридических лиц, наличии средств на них и их движении, принимать поручения ведомства на спи

В «RS-Connect. Обмен с ПФР» реализована возможность возврата в ПФР пенсионных начислений граждан Компания R-Style Softlab обновила систему для электронного взаимодействия банков с Пенсионным фондом России (ПФР). В новой версии решения «RS-Connect. Обмен с ПФР» ИТ-компания реализовала функциональность по возврату в ПФР начисленных пенсий со счетов получателей, сообщили CNews в R-Style Softlab. Пользователи решения — сотрудники