РСХБ R-Style Softlab RS-Connect
Анна Назарова, Заместитель директора департамента по развитию, R-Style Softlab "RS-Connect. Цифровая платформа для обмена с госорганами" конференция CNews "Цифровизация финансового сектора 2023" 12.09.2023, Москва
|30.01.2023
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R-Style Softlab представила модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет»
R-Style Softlab представила новый программный продукт — модуль «RS-Connect. Упрощенный налоговый вычет», позволяющий банку взаимодействовать с Федеральной налоговой службой для обмена информацией по упрощенному налоговому вычету по заявлению клиента банка.
|01.11.2022
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RS-Connect позволит получать информацию по исполнительным производствам из ФССП
R-Style Softlab расширила функциональность программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», добавив в него возможность через СМЭВ 3 получать информацию из Федеральной службы судебных приставов о ходе исполнительного производства. Пользователям доступно как о
|19.09.2022
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R-Style Softlab представила новый модуль в линейке RS-Connect
R-Style Softlab представила новый модуль в линейке RS-Connect, предназначенной для взаимодействия с государственными информационными системами, — «RS-Connect. Получение ИНН». Он позволяет банку получить ИНН клиента по его паспортным данн
|31.08.2022
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R-Style Softlab запустила новый модуль «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность»
R-Style Softlab объявила о появлении в составе линейки RS-Connect для автоматизации взаимодействия с государственными информационными системами нового модуля — «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность». Модуль позволяет банку через
|20.07.2022
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«Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab
R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие «Прио-Внешторгбанка» с ЦБ России для подключения к платформе «Знай своего клиента» (в основе решения — новый модуль «RS-Connect. Обмен с платформой ЗСК»), а также с Центральной избирательной комиссией (на базе модуля «RS-Connect. Обмен с ЦИК»). С помощью сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) Банк России
|17.06.2022
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R-Style Softlab обновила модуль «RS-Connect. Обмен с ФТС»
R-Style Softlab реализовала новые виды служебных сообщений в «RS-Connect. Обмен с ФТС» в рамках информационного обмена между автоматизированными банковскими системами и Федеральной таможенной службой. Доработка реализована в поддержку требований положения
|17.11.2021
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R-Style Softlab поможет банкам взаимодействовать в рамках «Цифрового профиля» с помощью RS-Connect
R-Style Softlab автоматизировала взаимодействие банков в рамках получения сведений о клиенте из «Цифрового профиля». С помощью модуля «RS-Connect. Цифровой профиль» кредитные организации с согласия клиента могут дистанционно получать информацию из его учетной записи в ЕСИА, а также из различных баз данных (ФНС, Росреестра, МВД
|18.05.2021
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ПСБ перешел на взаимодействие с ГИС ГМП с использованием «коннектора» R-Style Softlab
R-Style Softlab и ПСБ завершили проект по внедрению модуля «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» для взаимодействия банковских систем с ГИС ГМП в рамках электронного документооборота. Переход на новый модуль «RS-Connect. Обмен с ГИС ГМП» из линейки прогр
|17.02.2021
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Платформа RS-Connect заработала на OpenJDK
R-Style Softlab по итогам тестирования подтвердила эффективность работы платформы RS-Connect на OpenJDK (реализации платформы Java с открытым исходным кодом). На базе платформы RS-Connect создана линейка модулей для онлайн-взаимодействия банков с государственными инфо
|07.07.2020
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R-Style Softlab и RTCloud предложили банкам решение для взаимодействия с ГИС
блачный провайдер RTCloud представили облачное решение для организации онлайн-взаимодействия банков с государственными информационными системами, такими как ГИС ЖКХ, ГИС ГМП, ФССП, ФНС, ПФР и др., — «RS-Connect в облаке». Создание данного решения знаменует собой новый этап технологического развития линейки ПО RS-Connect. «RS-Connect в облаке» позволит банкам снизить затраты на
|02.08.2018
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«Промсвязьбанк» запустил обмен информацией с ФССП на основе RS-Connect
R-Style Softlab объявила о том, что «Промсвязьбанк» завершил проект по электронному обмену информацией с Федеральной службой судебных приставов (ФССП). За счет программного модуля «RS-Connect. Обмен с ФССП», разработанного ИТ-компанией R-Style Softlab, банк сможет исполнять запросы судебных приставов-исполнителей, поступающие через Систему межведомственного электронного в
|05.03.2018
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R-Style Softlab дополнила линейку решений RS-Connect новым модулем
R-Style Softlab расширила линейку решений RS-Connect, дополнив ее модулем для автоматизации взаимодействия банков с «Электронной биржей банковских гарантий». Новый продукт позволяет наладить обмен между различными банковскими системами
|07.12.2017
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«Промсвязьбанк» внедрил «RS-Connect. Обмен с ФНC» для электронного обмена данными ФНC
В «Промсвязьбанке» внедрено ИТ-приложение для электронного обмена данными с Федеральной налоговой службой — «RS-Connect. Обмен с ФНC». Новое решение позволит банку обрабатывать запросы ФНС о счетах физических и юридических лиц, наличии средств на них и их движении, принимать поручения ведомства на спи
|26.05.2017
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В «RS-Connect. Обмен с ПФР» реализована возможность возврата в ПФР пенсионных начислений граждан
Компания R-Style Softlab обновила систему для электронного взаимодействия банков с Пенсионным фондом России (ПФР). В новой версии решения «RS-Connect. Обмен с ПФР» ИТ-компания реализовала функциональность по возврату в ПФР начисленных пенсий со счетов получателей, сообщили CNews в R-Style Softlab. Пользователи решения — сотрудники
|24.10.2016
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Банки смогут информировать население о задолженностях по оплате услуг ЖКХ с помощью решения R-Style Softlab
Компания R-Style Softlab обновила ИТ-систему для электронного взаимодействия банков с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства. В новой версии решения «RS-Connect. Обмен с ГИС ЖКХ» ИТ-компания реализовала запрос данных о начислениях из ГИС ЖКХ, сообщили CNews в R-Style Softlab. Пользователи решения — сотрудники кредитных учреждений — теперь мо
РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Назарова Анна 52 40
|Френкель Лев 51 9
|Овсянников Андрей 15 5
|Каримов Ринат 35 4
|Дробышевский Михаил 53 3
|Галковский Андрей 26 2
|Демидов Сергей 127 2
|Тятенкова Елена 25 2
|Прохоренков Владислав 1 1
|Алексюк Ольга 4 1
|Фирулев Алексей 2 1
|Горюнов Александр 3 1
|Болышев Максим 16 1
|Сулимов Дмитрий 1 1
|Алексеев Вячеслав 14 1
|Подлепинский Сергей 1 1
|Богданов Борис 1 1
|Мальцева Алена 1 1
|Глазков Александр 138 1
|Карпов Иван 78 1
|Андрианов Павел 84 1
|Полякова Екатерина 6 1
|Тараторин Александр 58 1
|Горожанкин Алексей 18 1
|Маркелов Никита 11 1
|Дубровская Анна 19 1
|Клековкин Сергей 5 1
|Гааг Виктор 2 1
|Носенко Юлия 6 1
|Бессараб Андрей 5 1
|Тульчинский Станислав 57 1
|Тютюнник Александр 41 1
|Данилина Марианна 22 1
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