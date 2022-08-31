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R-Style Softlab запустила новый модуль «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность»

R-Style Softlab объявила о появлении в составе линейки RS-Connect для автоматизации взаимодействия с государственными информационными системами нового модуля — «RS-Connect. Проверка паспорта на действительность».

Модуль позволяет банку через внешнюю систему СМЭВ 3 автоматически осуществлять проверку паспортов клиентов — физических лиц по базе МВД, а по недействительным паспортам получать информацию о причинах недействительности.

Эта базовая проверка должна выполняться в каждом банке. Раньше для этого использовалась СМЭВ 2, но в настоящее время регулятор последовательно отключает ее сервисы и переносит их в СМЭВ 3. Именно поэтому компания-разработчик реализовала взаимодействие через СМЭВ 3.

Работает новый модуль следующим образом: получает из систем банка запросы на проверку; отправляет эти запросы и получает ответ из МВД через СМЭВ 3; пересылает полученный ответ в системы банка.

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«Проверка паспорта на действительность — небольшая, но очень важная часть любого банковского процесса, связанного с обслуживанием клиентов. Подключение к сервису СМЭВ 3 по проверке паспорта позволяет банку быстро определить, всё ли хорошо с паспортом клиента. Автоматический режим выполнения данного процесса не только минимизирует ошибки ручного ввода, но и защищает банк от недостоверных документов клиента», — сказала Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank по развитию.

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