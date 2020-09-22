Индексная книга CNews*
РСХБ R-Style Softlab RS-Bank АБС
Публикаций - 267, упоминаний - 650
РСХБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Френкель Лев 49 43
|Дробышевский Михаил 53 39
|Назарова Анна 34 34
|Каримов Ринат 28 25
|Киперварг Галина 29 9
|Галковский Андрей 25 9
|Болышев Максим 16 8
|Фомичев Андрей 68 4
|Рахмани Диана 8 4
|Овсянников Андрей 15 4
|Титов Александр 5 4
|Киреева Ольга 6 4
|Маркелов Константин 25 3
|Занин Виталий 22 3
|Стятюгин Роман 28 2
|Вещиков Алексей 3 2
|Алексеев Вячеслав 14 2
|Семчук Иван 12 2
|Костин Дмитрий 5 2
|Павлов Евгений 17 2
|Оганесян Артак 31 2
|Коваленко Александр 4 2
|Пирогов Алексей 29 2
|Власов Алексей 9 2
|Архипова Мария 18 2
|Солнцев Михаил 8 1
|Иванов Виктор 20 1
|Астахов Константин 23 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
|Goodnight Jim - Гуднайт Джим 21 1
|Киреев Александр 26 1
|Сулимов Дмитрий 1 1
|Гольдберг Юлий 17 1
|Сергеев Вячеслав 10 1
|Тосунян Гарегин 10 1
|Приданов Дмитрий 0 1
|Антошин Роман 4 1
|Голенков Александр 4 1
|Огороднов Сергей 5 1
|Соловьев Константин 6 1
|Bloomberg 1009 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205027, в очереди разбора - 912082.
Создано именных указателей - 98082.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1205027, в очереди разбора - 912082.
Создано именных указателей - 98082.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.