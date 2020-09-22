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РСХБ R-Style Softlab RS-Bank АБС



22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП
03.06.2020 R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank
20.05.2020 R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов
26.02.2020 R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3
24.01.2019 R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6
19.09.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6
29.08.2018 R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank
22.08.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в части учета вкладов физлиц в RS-Bank
08.08.2018 R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Abbyy PassportReader SDK
12.09.2017 АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации
12.07.2017 Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank
06.07.2017 R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero
31.03.2017 Белгородсоцбанк намерен развивать ИТ-сервисы вместе с R-Style Softlab
03.03.2017 АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ
16.01.2017 SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах
29.12.2016 R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно»
27.12.2016 R-Style Softlab ускорила процедуру оформления кредитов в решении RS-Loans V.6
15.12.2016 Автоматизация «Национального банка сбережений» произведена с помощью решения от R-Style Softlab
01.11.2016 В АБС RS-Bank v.5.5 появилась возможность запрашивать в ФНС сведения о юрлицах и ИП
23.09.2016 R-Style Softlab предоставила банкам доступ к кредитным историям в режиме онлайн
14.07.2016 «Евразийский банк» подключил своих клиентов к валютным торгам на бирже через систему ДБО
12.07.2016 «Русский элитарный банк» автоматизировал деятельность якутского филиала на базе RS-Bank v. 5.5
07.07.2016 R-Style Softlab автоматизирует операционную деятельность «Национального банка сбережений»
02.06.2016 Тест-драйв в лаборатории IBM: ЦАБС RS-Bank V.6 выполнила 25 млн операций за один банковский день
13.05.2016 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в банк «Кредо Финанс»
28.04.2016 R-Style Softlab адаптировала RS-Bank для работы на серверах приложений Java EE
15.04.2016 R-Style Softlab перевела Меткомбанк на 31 сборку АБС RS-Bank V.6
25.02.2016 R-Style Softlab интегрировала ИТ-системы «Земского банка» через шину
15.01.2016 «БМВ Банк» перешел на новую технологию сопровождения АБС — RS-ID
23.10.2015 R-Style Softlab реализовала поддержку новой отчетной формы ЦБ в АБС RS-Bank v. 5.5
06.10.2015 Банк «Москва» автоматизировал работу с пластиковыми картами с помощью АБС RS-Bank v. 5.5
15.09.2015 R-Style Softlab перевела системообразующий модуль RS-Bank V.6 на новый интерфейс
19.08.2015 «Интеррасчет» перешла на АБС RS-Bank v. 5.5
11.08.2015 «Евразийский банк» в Москве перешел на АБС от R-Style Softlab
30.07.2015 R-Style Softlab реализовала поддержку новых требований законодательства в АБС RS-Bank v. 5.5
23.07.2015 R-Style Softlab перевела еще один модуль АБС на современный веб-интерфейс
22.07.2015 Хамкорбанк перешел на новую сборку АБС RS-Bank V.6
15.07.2015 В АБС RS-Bank V.6 появился портфельный учет ценных бумаг
25.06.2015 Пробизнесбанк выбрал веб-интерфейс для работы с модулями АБС

Публикаций - 267, упоминаний - 650

РСХБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 253
Oracle Corporation 6035 29
R-Style - Эр-Стайл ГК 451 13
IBM - International Business Machines Corp 8941 9
Программный продукт ГК 3960 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 7
Diasoft - Диасофт 534 7
Крок - Croc 1616 5
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 119 4
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 53 4
ОТР ГК 176 3
ПрограмБанк 94 3
Intel Corporation 11262 3
SAP CIS - САП СНГ 821 3
Инверсия 117 3
HP Inc. 5313 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Telegram Group 805 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 3
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 2
БИС - Банковские информационные системы 81 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 40 2
SafeTech - СэйфТек 47 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 163 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 47 2
Dell EMC 4736 2
ФОРС - Центр разработки 390 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 2
Touch Instinct - Тачин 7 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
SAP SE 4595 2
Microsoft Corporation 22497 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
ALT Linux - Альт Линукс 150 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 147 11
Пробизнесбанк АКБ 126 10
Альфа-Банк 1476 8
Глобэкс банк 32 8
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 189 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 5
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 23 5
РСХБ - Россельхозбанк 228 5
Финсервис Банк 14 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 90 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 4
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 27 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 136 2
СМП банк - Северный морской путь 77 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 2
Citi - Citigroup 283 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 55 2
ГПБ Белгазпромбанк 16 2
НБС - Национальный банк Сбережений 6 2
Совкомбанк ПАО 171 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Запсибкомбанк - Западно-Сибирский коммерческий банк - ЗСКБ 24 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
BMW Group 392 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 2
Visa International 1809 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 97 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 2
ВТБ - ВТБ24 658 1
Тинькофф ГК - TCS Group Holding 73 1
Western Union - Вестерн Юнион 120 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
НИБ - Народный Инвестиционный Банк 1 1
Unibank - Юнибанк 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 49
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 22
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 14
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 13
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 4
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 3
Федеральное казначейство России 1345 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Таможня - Таможенная служба 421 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 31 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 45 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
UK Government - Правительство Великобритании 2 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 40
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 17
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 1590 10
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Импортозамещение - Импортонезависимость - Технологический суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 9
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Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 8
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РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 51 46
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 40
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 59 39
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 50 34
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 126 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 17
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 68 14
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Pervasive - Btrieve СУБД 20 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 256 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 192 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 4
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Dealing 7 4
Oracle СУБД 310 4
Microsoft Windows 2000 2856 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 259 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-FinMarkets 4 3
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 17 3
Intersoft Lab - Контур Корпорация 41 3
Microsoft Office 3247 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
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SafeTech - PayControl 24 2
Microsoft Office Excel 818 2
Diasoft Flextera 56 2
BSS BS-Client ДБО 133 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 131 2
Diasoft 5NT 24 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 214 2
Apple iOS 6422 1
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 1
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 1
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Дробышевский Михаил 53 39
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 95
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 30
Казахстан - Республика 4467 18
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 12
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
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АРНУ - Автоматизированные регистры налогового учета 15 8
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 5
Денежные переводы - Money transfers 775 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
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МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 5
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Ergonomics - Эргономика 840 2
НКО - Некоммерческая организация 220 2
Человеческий фактор - Human factor 1099 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 44 2
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 6 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 60 1
Аккредитив - условное денежное обязательство, принимаемое банком (банком-эмитентом) по поручению приказодателя (плательщика по аккредитиву) 31 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Экономический эффект 694 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 26 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 305 1
Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 31 1
Bloomberg 1009 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Gartner - Гартнер 3301 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
IDC - International Data Corporation 4671 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
Strategy Analytics 283 1
CNews Mobile - рейтинг 12 1
Technavio 24 1
Moody's Investors Service 135 1
IBSi - IBS Intelligence 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
АГТУ ФГБОУ ВО - Астраханский государственный технический университет 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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