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РСХБ R-Style Softlab RS-Bank АБС
- RS-Bank — мультиплатформенная АБС (автоматизированная банковская система). Предназначена для автоматизации банковской деятельности и ориентирована на крупных многофилиальных заказчиков. Решение рассчитано на эксплуатацию при повышенных нагрузках и представляет собой набор модулей, отвечающих за различные направления деятельности банка: обслуживание клиентов, работу с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, кредитование и депозиты, выпуск отчетности и т.д.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.09.2025
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R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки»
ость подтверждения операций уполномоченным лицом (сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 1 сентября 2025 г. вступ
|17.12.2024
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R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6
рынку коробочную версию своего флагманского продукта – автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Мультиплатформенная разработка позволяет автоматизировать основные направления б
|13.12.2024
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R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6
рынку коробочную версию своего флагманского продукта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная АБС
|15.04.2024
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Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 с СУБД Postgres Pro
группу Россельхозбанка, подтвердила совместимость своей Автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Об этом
|08.04.2024
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R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий
интегратор, представила рынку импортозамещенную версию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. В конце марта 2024 г. R-Style Softlab передала в тираж АБС RS-Bank V.6 ве
|17.08.2023
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АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС»
и. Ранее ГК «Астра» R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых испытан
|11.08.2023
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R-Style Softlab внедрила принципы исламского банкинга в продукты для кредитных организаций
b, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы, реализовал возможность работать в АБС RS-Bank V.6 в соответствии с исламскими принципами финансирования (ИПФ). Наряду с кредитными
|30.05.2023
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В RS-Bank V.6 реализована работа с макропруденциальными лимитами
контроля внутрибанковских лимитов по своему кредитному портфелю. Новая функциональность появилась в RS-Bank V.6 версии 20.031.83, которая вышла 25 мая 2023 г, и лицензируется отдельно.
|18.04.2023
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В RS-Bank V.6 реализована поддержка программных лицензионных ключей Hasp Sentinel SL
поддержку программных лицензионных ключей Hasp Sentinel SL в автоматизированной банковской системе RS-Bank V.6. Ключи Sentinel (HASP) SL — это программные ключи на основе технологий White-Box
|11.04.2023
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Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 в среде ОС Astra Linux Server
низаций и АПК R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых испытан
|05.04.2023
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R-Style Softlab поддержит принципы исламского финансирования в АБС RS-Bank V.6
обеспечения для банковского бизнеса, компания R-Style Softlab, реализовала возможность работы в АБС RS-Bank V.6 в соответствии с исламскими принципами финансирования (ИПФ). Наряду с кредитными
|22.06.2022
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Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана
R-Style Softlab, поставщик банковского ПО на территории России и стран СНГ, реализовала в своей АБС RS-Bank V.6 требования Национального Банка Республики Казахстан к кредитным организациям по о
|26.05.2022
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«Прио-Внешторгбанк» автоматизирует основную деятельность на основе АБС RS-Bank V.6
R-Style Softlab начала проект по внедрению АБС RS-Bank V.6 в кредитно-финансовом учреждении Рязанской области «Прио-Внешторгбанке». Выбору с
|22.09.2020
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R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП
e Softlab успешно протестировала функциональность денежных переводов между физическими лицами в АБС RS-Bank V.6 через Систему быстрых платежей (СБП) и подтвердила ее готовность к работе с Нацио
|03.06.2020
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R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank
R-Style Softlab выполнила доработки в системе RS-Incounting v. 5.5 из состава АБС RS-Bank v. 5.5, связанные с введением льготных условий при расчете налогов во внебюджетные фонды для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Теперь с суммы ежемесячного налогооблагаемого д
|20.05.2020
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R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов
в эскроу и номинальных счетов. Новая функциональность доступна в системе RS-Retail V. 6, предназначенной для автоматизации розничного направления банковского бизнеса, из линейки программных продуктов RS-Bank V. 6. Обновления RS-Retail V. 6 позволят кредитно-финансовым учреждениям вести два вида специальных счетов — счетов эскроу, на которых учитываются и блокируются денежные средства в целя
|26.02.2020
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R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku
of Baku (Азербайджан) заключили договор на модернизацию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Обновление имеющейся версии системы до более современной позволит банку развиват
|02.07.2019
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R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3
з СМЭВ 3. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность для интеграции с ГИС ЖКХ на СМЭВ 3, а также перенесли функциональность для обработки запросов и сообщений от ГИС ГМП из АБС (RS-bank v. 5.5 и RS-bank V.6) в программный комплекс RS-connect, обеспечивающий обмен данными банков с государственными информационными системами и ведомствами, подключенными к СМЭВ. Бла
|24.01.2019
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R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6
зданию в кредитном учреждении централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) на базе RS-Bank V.6. В ходе проекта в ЦАБС объединены подлежащие учету и отчетности децентрализованны
|19.09.2018
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R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6
R-Style Softlab сообщила, что линейка продуктов АБС RS-Bank V.6 приведена в соответствие требованиям МСФО 9. Учетное ядро программного комплекса,
|29.08.2018
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R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank
R-Style Softlab адаптировала автоматизированную банковскую систему АБС RS-Bank v. 5.5 в части изменения форматов электронных платежных документов в соответствии с требованиями Альбома «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных расчет
|22.08.2018
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R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в части учета вкладов физлиц в RS-Bank
R-Style Softlab привела в соответствие требованиям МСФО (IFRS) 9 программный комплекс розничного банковского обслуживания RS-Retail v. 5.5 из состава линейки АБС RS-Bank v. 5.5, предназначенной для небольших и средних банков. Изменения, касающиеся учета вкладов физических лиц, реализованы в связи с предстоящим с 1 января 2019 г. обязательным для банков
|08.08.2018
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R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Abbyy PassportReader SDK
R-Style Softlab интегрировала в систему RS-Bank V.6 продукт Passport Reader SDK для распознавания документов, удостоверяющих личность, производства Abbyy. Продукт позволяет обрабатывать оригиналы и ксерокопии документов Российской Фе
|12.09.2017
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АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации
R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank v. 5.5 для SMB-банков выпуск новой отчетной формы ЦБ РФ — 0409120 «Данные о риске кон
|12.07.2017
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Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank
R-Style Softlab сообщила о поставке коробочного продукта — АБС RS-Bank v. 5.5, в коммерческий банк «Алжан» (г. Махачкала). Решение заменит собственную систе
|06.07.2017
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R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero
товке и выводу на рынок российского банковского сектора автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6, работающей на южнокорейской СУБД Tibero.Компании-разработчики договорились о про
|11.04.2017
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R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк»
Компания R-Style Softlab выполнила поставку коробочного продукта RS-Bank v. 5.5 для автоматизации бэк-офисных задач в «Первый Дортрансбанк» (г. Киров). Об это
|31.03.2017
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Белгородсоцбанк намерен развивать ИТ-сервисы вместе с R-Style Softlab
Сотрудничество предполагает в ближайшие три года развитие установленной в кредитном учреждении АБС RS-Bank V.6 от R-Style Softlab. Также планируется, что вендор выступит основным поставщиком р
|03.03.2017
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АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ
Компания R-Style Softlab адаптировала RS-Bank V.6 — автоматизированную банковскую систему (АБС) для крупных и многофилиальных финан
|16.01.2017
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SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах
R-Style Softlab представила обновленный модуль «Финансовый мониторинг» АБС RS-Bank v. 5.5. Как рассказали CNews в компании, модуль пополнился возможностью автоматизиров
|29.12.2016
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R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно»
Компания R-Style Softlab продолжает развивать функциональность веб-модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживание клиентов», позволяющего предоставлять услуги розничным
|27.12.2016
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R-Style Softlab ускорила процедуру оформления кредитов в решении RS-Loans V.6
я автоматизации кредитного направления банковской деятельности RS-Loans V.6, входящее в линейку АБС RS-Bank V.6. Как рассказали CNews в компании, в приложение включен веб-модуль «Работа с креди
|15.12.2016
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Автоматизация «Национального банка сбережений» произведена с помощью решения от R-Style Softlab
оекта специалисты R-Style Softlab перенесли в RS-Bank v. 5.5 данные из ранее применяемых банком АБС RS-Bank V.6 и фронт-офисных решений ФГ «Лайф», а также внедрили функциональность для информац
|01.11.2016
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В АБС RS-Bank v.5.5 появилась возможность запрашивать в ФНС сведения о юрлицах и ИП
Кредитные учреждения, использующие автоматизированную банковскую систему RS-Bank v.5.5 от R-Style Softlab, получили возможность запрашивать актуальные подробные сведе
|23.09.2016
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R-Style Softlab предоставила банкам доступ к кредитным историям в режиме онлайн
ие для автоматизации кредитного направления банковской деятельности RS-Loans v. 5.5, входящее в АБС RS-Bank v. 5.5, добавив в систему возможность информационного взаимодействия с «Национальным
|14.07.2016
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«Евразийский банк» подключил своих клиентов к валютным торгам на бирже через систему ДБО
шение для управления конверсионными сделками с иностранной валютой «Монитор дилера», входящее в АБС RS-Bank V.6. Благодаря реализованному взаимодействию с терминалом казахстанской фондовой бирж
|12.07.2016
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«Русский элитарный банк» автоматизировал деятельность якутского филиала на базе RS-Bank v. 5.5
R-Style Softlab выполнила поставку в якутский филиал КБ «Русский элитарный банк» банковской системы RS-Bank v. 5.5, предназначенной для банков категории SMB. Проект связан с необходимостью авто
|07.07.2016
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R-Style Softlab автоматизирует операционную деятельность «Национального банка сбережений»
автоматизированных систем, сообщили CNews в R-Style Softlab. В настоящее время банк использует АБС RS-Bank V.6 от R-Style Softlab и разработку ПК «Лайф» для учета кредитов и депозитов. Ожидает
|02.06.2016
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Тест-драйв в лаборатории IBM: ЦАБС RS-Bank V.6 выполнила 25 млн операций за один банковский день
естирование производительности системы для комплексной автоматизации банковской деятельности — ЦАБС RS-Bank V.6. Результаты исследования показали, что решение способно выполнить более 25 млн ба
|18.05.2016
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«Евразийский банк» перешел на новую версию АБС от R-Style Softlab
Евразийский банк» (г. Алматы, Казахстан) перешел на 31 сборку автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6. Проект по переводу был реализован компанией R-Style Softlab. Технологическое пер
РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Френкель Лев 51 44
|Назарова Анна 52 41
|Дробышевский Михаил 53 40
|Каримов Ринат 35 31
|Галковский Андрей 26 10
|Киперварг Галина 32 10
|Болышев Максим 16 8
|Титов Александр 54 4
|Фомичев Андрей 74 4
|Овсянников Андрей 15 4
|Рахмани Диана 8 4
|Киреева Ольга 6 4
|Маркелов Константин 42 3
|Машурин Сергей 22 3
|Строкова Анастасия 19 3
|Занин Виталий 23 3
|Панкратьева Анна 3 3
|Оганесян Артак 31 2
|Семчук Иван 12 2
|Алексеев Вячеслав 14 2
|Власов Алексей 20 2
|Вещиков Алексей 3 2
|Ульянов Николай 176 2
|Костин Дмитрий 9 2
|Павлов Евгений 18 2
|Архипова Мария 21 2
|Пирогов Алексей 29 2
|Коваленко Александр 6 2
|Стятюгин Роман 44 2
|Фантин Андрей 2 2
|Малоземов Дмитрий 2 2
|Фомичев Матвей 3 2
|Ассовский Олег 2 2
|Нырков Евгений 3 2
|Мальцев Михаил 2 2
|Тищендорф Герман 4 2
|Лобзинева Ирина 3 2
|Сулейманов Игорь 2 2
|Тишендорф Герман 2 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
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