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РСХБ R-Style Softlab RS-Bank АБС

  • RS-Bank  — мультиплатформенная АБС (автоматизированная банковская система). Предназначена для автоматизации банковской деятельности и ориентирована на крупных многофилиальных заказчиков. Решение рассчитано на эксплуатацию при повышенных нагрузках и представляет собой набор модулей, отвечающих за различные направления деятельности банка: обслуживание клиентов, работу с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, кредитование и депозиты, выпуск отчетности и т.д.

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16.09.2025 R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки»

ость подтверждения операций уполномоченным лицом (сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 1 сентября 2025 г. вступ
17.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6

рынку коробочную версию своего флагманского продукта – автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Мультиплатформенная разработка позволяет автоматизировать основные направления б
13.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6

рынку коробочную версию своего флагманского продукта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная АБС

15.04.2024 Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 с СУБД Postgres Pro

группу Россельхозбанка, подтвердила совместимость своей Автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Об этом
08.04.2024 R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий

интегратор, представила рынку импортозамещенную версию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. В конце марта 2024 г. R-Style Softlab передала в тираж АБС RS-Bank V.6 ве
17.08.2023 АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС»

и. Ранее ГК «Астра» R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых испытан
11.08.2023 R-Style Softlab внедрила принципы исламского банкинга в продукты для кредитных организаций

b, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы, реализовал возможность работать в АБС RS-Bank V.6 в соответствии с исламскими принципами финансирования (ИПФ). Наряду с кредитными

30.05.2023 В RS-Bank V.6 реализована работа с макропруденциальными лимитами

контроля внутрибанковских лимитов по своему кредитному портфелю. Новая функциональность появилась в RS-Bank V.6 версии 20.031.83, которая вышла 25 мая 2023 г, и лицензируется отдельно.
18.04.2023 В RS-Bank V.6 реализована поддержка программных лицензионных ключей Hasp Sentinel SL

поддержку программных лицензионных ключей Hasp Sentinel SL в автоматизированной банковской системе RS-Bank V.6. Ключи Sentinel (HASP) SL — это программные ключи на основе технологий White-Box

11.04.2023 Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 в среде ОС Astra Linux Server

низаций и АПК R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых испытан
05.04.2023 R-Style Softlab поддержит принципы исламского финансирования в АБС RS-Bank V.6

обеспечения для банковского бизнеса, компания R-Style Softlab, реализовала возможность работы в АБС RS-Bank V.6 в соответствии с исламскими принципами финансирования (ИПФ). Наряду с кредитными

22.06.2022 Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана

R-Style Softlab, поставщик банковского ПО на территории России и стран СНГ, реализовала в своей АБС RS-Bank V.6 требования Национального Банка Республики Казахстан к кредитным организациям по о
26.05.2022 «Прио-Внешторгбанк» автоматизирует основную деятельность на основе АБС RS-Bank V.6

R-Style Softlab начала проект по внедрению АБС RS-Bank V.6 в кредитно-финансовом учреждении Рязанской области «Прио-Внешторгбанке». Выбору с
22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП

e Softlab успешно протестировала функциональность денежных переводов между физическими лицами в АБС RS-Bank V.6 через Систему быстрых платежей (СБП) и подтвердила ее готовность к работе с Нацио
03.06.2020 R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank

R-Style Softlab выполнила доработки в системе RS-Incounting v. 5.5 из состава АБС RS-Bank v. 5.5, связанные с введением льготных условий при расчете налогов во внебюджетные фонды для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Теперь с суммы ежемесячного налогооблагаемого д
20.05.2020 R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов

в эскроу и номинальных счетов. Новая функциональность доступна в системе RS-Retail V. 6, предназначенной для автоматизации розничного направления банковского бизнеса, из линейки программных продуктов RS-Bank V. 6. Обновления RS-Retail V. 6 позволят кредитно-финансовым учреждениям вести два вида специальных счетов — счетов эскроу, на которых учитываются и блокируются денежные средства в целя
26.02.2020 R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku

of Baku (Азербайджан) заключили договор на модернизацию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Обновление имеющейся версии системы до более современной позволит банку развиват
02.07.2019 R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3

з СМЭВ 3. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность для интеграции с ГИС ЖКХ на СМЭВ 3, а также перенесли функциональность для обработки запросов и сообщений от ГИС ГМП из АБС (RS-bank v. 5.5 и RS-bank V.6) в программный комплекс RS-connect, обеспечивающий обмен данными банков с государственными информационными системами и ведомствами, подключенными к СМЭВ. Бла
24.01.2019 R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6

зданию в кредитном учреждении централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) на базе RS-Bank V.6. В ходе проекта в ЦАБС объединены подлежащие учету и отчетности децентрализованны
19.09.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6

R-Style Softlab сообщила, что линейка продуктов АБС RS-Bank V.6 приведена в соответствие требованиям МСФО 9. Учетное ядро программного комплекса,
29.08.2018 R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank

R-Style Softlab адаптировала автоматизированную банковскую систему АБС RS-Bank v. 5.5 в части изменения форматов электронных платежных документов в соответствии с требованиями Альбома «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных расчет
22.08.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в части учета вкладов физлиц в RS-Bank

R-Style Softlab привела в соответствие требованиям МСФО (IFRS) 9 программный комплекс розничного банковского обслуживания RS-Retail v. 5.5 из состава линейки АБС RS-Bank v. 5.5, предназначенной для небольших и средних банков. Изменения, касающиеся учета вкладов физических лиц, реализованы в связи с предстоящим с 1 января 2019 г. обязательным для банков

08.08.2018 R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Abbyy PassportReader SDK

R-Style Softlab интегрировала в систему RS-Bank V.6 продукт Passport Reader SDK для распознавания документов, удостоверяющих личность, производства Abbyy. Продукт позволяет обрабатывать оригиналы и ксерокопии документов Российской Фе
12.09.2017 АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации

R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank v. 5.5 для SMB-банков выпуск новой отчетной формы ЦБ РФ — 0409120 «Данные о риске кон
12.07.2017 Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank

R-Style Softlab сообщила о поставке коробочного продукта — АБС RS-Bank v. 5.5, в коммерческий банк «Алжан» (г. Махачкала). Решение заменит собственную систе
06.07.2017 R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero

товке и выводу на рынок российского банковского сектора автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6, работающей на южнокорейской СУБД Tibero.Компании-разработчики договорились о про
11.04.2017 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк»

Компания R-Style Softlab выполнила поставку коробочного продукта RS-Bank v. 5.5 для автоматизации бэк-офисных задач в «Первый Дортрансбанк» (г. Киров). Об это
31.03.2017 Белгородсоцбанк намерен развивать ИТ-сервисы вместе с R-Style Softlab

Сотрудничество предполагает в ближайшие три года развитие установленной в кредитном учреждении АБС RS-Bank V.6 от R-Style Softlab. Также планируется, что вендор выступит основным поставщиком р
03.03.2017 АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ

Компания R-Style Softlab адаптировала RS-Bank V.6 — автоматизированную банковскую систему (АБС) для крупных и многофилиальных финан
16.01.2017 SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах

R-Style Softlab представила обновленный модуль «Финансовый мониторинг» АБС RS-Bank v. 5.5. Как рассказали CNews в компании, модуль пополнился возможностью автоматизиров
29.12.2016 R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно»

Компания R-Style Softlab продолжает развивать функциональность веб-модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживание клиентов», позволяющего предоставлять услуги розничным

27.12.2016 R-Style Softlab ускорила процедуру оформления кредитов в решении RS-Loans V.6

я автоматизации кредитного направления банковской деятельности RS-Loans V.6, входящее в линейку АБС RS-Bank V.6. Как рассказали CNews в компании, в приложение включен веб-модуль «Работа с креди
15.12.2016 Автоматизация «Национального банка сбережений» произведена с помощью решения от R-Style Softlab

оекта специалисты R-Style Softlab перенесли в RS-Bank v. 5.5 данные из ранее применяемых банком АБС RS-Bank V.6 и фронт-офисных решений ФГ «Лайф», а также внедрили функциональность для информац
01.11.2016 В АБС RS-Bank v.5.5 появилась возможность запрашивать в ФНС сведения о юрлицах и ИП

Кредитные учреждения, использующие автоматизированную банковскую систему RS-Bank v.5.5 от R-Style Softlab, получили возможность запрашивать актуальные подробные сведе
23.09.2016 R-Style Softlab предоставила банкам доступ к кредитным историям в режиме онлайн

ие для автоматизации кредитного направления банковской деятельности RS-Loans v. 5.5, входящее в АБС RS-Bank v. 5.5, добавив в систему возможность информационного взаимодействия с «Национальным

14.07.2016 «Евразийский банк» подключил своих клиентов к валютным торгам на бирже через систему ДБО

шение для управления конверсионными сделками с иностранной валютой «Монитор дилера», входящее в АБС RS-Bank V.6. Благодаря реализованному взаимодействию с терминалом казахстанской фондовой бирж
12.07.2016 «Русский элитарный банк» автоматизировал деятельность якутского филиала на базе RS-Bank v. 5.5

R-Style Softlab выполнила поставку в якутский филиал КБ «Русский элитарный банк» банковской системы RS-Bank v. 5.5, предназначенной для банков категории SMB. Проект связан с необходимостью авто
07.07.2016 R-Style Softlab автоматизирует операционную деятельность «Национального банка сбережений»

автоматизированных систем, сообщили CNews в R-Style Softlab. В настоящее время банк использует АБС RS-Bank V.6 от R-Style Softlab и разработку ПК «Лайф» для учета кредитов и депозитов. Ожидает
02.06.2016 Тест-драйв в лаборатории IBM: ЦАБС RS-Bank V.6 выполнила 25 млн операций за один банковский день

естирование производительности системы для комплексной автоматизации банковской деятельности — ЦАБС RS-Bank V.6. Результаты исследования показали, что решение способно выполнить более 25 млн ба
18.05.2016 «Евразийский банк» перешел на новую версию АБС от R-Style Softlab

Евразийский банк» (г. Алматы, Казахстан) перешел на 31 сборку автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6. Проект по переводу был реализован компанией R-Style Softlab. Технологическое пер

Публикаций - 309, упоминаний - 756

РСХБ и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 299
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 202
Oracle Corporation 7074 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Diasoft - Диасофт 1144 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 8
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 6
Usabilitylab - ЮзабилитиЛаб 38 5
9594 5
Крок - Croc 1964 5
Инверсия - Инверсия НПФ 156 4
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 4
Intel Corporation 12811 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 4
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 3
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 3
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 3
ПрограмБанк 98 3
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) - Нэтлинк - Комитен 76 3
Asseco 23 3
SAP SE 5601 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
HP Inc. 5883 3
Ред Софт - Red Soft 1236 3
Telegram Group 2940 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
Naumen - Наумен 752 3
ОТР ГК - ОТР 2000 227 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
ФОРС - Центр разработки 703 2
SafeTech - СэйфТек 133 2
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 2
Jovi - Ноосфера 10 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 13
Пробизнесбанк АКБ 135 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 11
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 9
Альфа-Банк 1979 9
Глобэкс банк 47 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 7
Имон Интернешнл МДО 10 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 6
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 6
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 5
Финсервис Банк 20 5
НИПЕбанк - Нефтепромбанк 10 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 4
Агора Банк - Русский Элитарный Банк - РЭБ КБ 6 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
BMW Financial Services - BMW Bank - БМВ Банк 10 3
Прио-Внешторгбанк 8 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 3
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 3
Anod Bank - Анод-банк 3 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 2
Держава АКБ 44 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 60
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 15
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 7
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Союзное государство России и Белоруссии 56 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Финансы 3 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 197
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 173
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 172
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 107
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 18
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 16
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 15
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Pervasive - Btrieve СУБД 25 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 8
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ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 5
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Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 4
SafeTech - PayControl 49 3
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TmaxSoft Tibero DBMS 45 3
Microsoft WinUI - Windows UI Library - Библиотека пользовательского интерфейса 20 3
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 3
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Server 38 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Office 4170 3
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 2
Microsoft Windows Server 2008 483 2
Diasoft Flextera 57 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 2
Френкель Лев 51 44
Назарова Анна 52 41
Дробышевский Михаил 53 40
Каримов Ринат 35 31
Галковский Андрей 26 10
Киперварг Галина 32 10
Болышев Максим 16 8
Титов Александр 54 4
Фомичев Андрей 74 4
Овсянников Андрей 15 4
Рахмани Диана 8 4
Киреева Ольга 6 4
Маркелов Константин 42 3
Машурин Сергей 22 3
Строкова Анастасия 19 3
Занин Виталий 23 3
Панкратьева Анна 3 3
Оганесян Артак 31 2
Семчук Иван 12 2
Алексеев Вячеслав 14 2
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Вещиков Алексей 3 2
Ульянов Николай 176 2
Костин Дмитрий 9 2
Павлов Евгений 18 2
Архипова Мария 21 2
Пирогов Алексей 29 2
Коваленко Александр 6 2
Стятюгин Роман 44 2
Фантин Андрей 2 2
Малоземов Дмитрий 2 2
Фомичев Матвей 3 2
Ассовский Олег 2 2
Нырков Евгений 3 2
Мальцев Михаил 2 2
Тищендорф Герман 4 2
Лобзинева Ирина 3 2
Сулейманов Игорь 2 2
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Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 39
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Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 5
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Монголия - Улан-Батор 17 4
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Армения - Республика 2449 4
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Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 3
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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