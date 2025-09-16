R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank V.6 сервис «второй руки» ость подтверждения операций уполномоченным лицом (сервис «вторая рука») во флагманском продукте АБС RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. С 1 сентября 2025 г. вступ

R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6 рынку коробочную версию своего флагманского продукта – автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Мультиплатформенная разработка позволяет автоматизировать основные направления б

R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6 рынку коробочную версию своего флагманского продукта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная АБС

Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 с СУБД Postgres Pro группу Россельхозбанка, подтвердила совместимость своей Автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Об этом

R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий интегратор, представила рынку импортозамещенную версию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. В конце марта 2024 г. R-Style Softlab передала в тираж АБС RS-Bank V.6 ве

АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» и. Ранее ГК «Астра» R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых испытан

R-Style Softlab внедрила принципы исламского банкинга в продукты для кредитных организаций b, разработчик программного обеспечения для финансовой сферы, реализовал возможность работать в АБС RS-Bank V.6 в соответствии с исламскими принципами финансирования (ИПФ). Наряду с кредитными

В RS-Bank V.6 реализована работа с макропруденциальными лимитами контроля внутрибанковских лимитов по своему кредитному портфелю. Новая функциональность появилась в RS-Bank V.6 версии 20.031.83, которая вышла 25 мая 2023 г, и лицензируется отдельно.

В RS-Bank V.6 реализована поддержка программных лицензионных ключей Hasp Sentinel SL поддержку программных лицензионных ключей Hasp Sentinel SL в автоматизированной банковской системе RS-Bank V.6. Ключи Sentinel (HASP) SL — это программные ключи на основе технологий White-Box

Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 в среде ОС Astra Linux Server низаций и АПК R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых испытан

R-Style Softlab поддержит принципы исламского финансирования в АБС RS-Bank V.6 обеспечения для банковского бизнеса, компания R-Style Softlab, реализовала возможность работы в АБС RS-Bank V.6 в соответствии с исламскими принципами финансирования (ИПФ). Наряду с кредитными

Обмен сообщениями по стандарту ISO 20022 доступен банкам Казахстана R-Style Softlab, поставщик банковского ПО на территории России и стран СНГ, реализовала в своей АБС RS-Bank V.6 требования Национального Банка Республики Казахстан к кредитным организациям по о

«Прио-Внешторгбанк» автоматизирует основную деятельность на основе АБС RS-Bank V.6 R-Style Softlab начала проект по внедрению АБС RS-Bank V.6 в кредитно-финансовом учреждении Рязанской области «Прио-Внешторгбанке». Выбору с

R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП e Softlab успешно протестировала функциональность денежных переводов между физическими лицами в АБС RS-Bank V.6 через Систему быстрых платежей (СБП) и подтвердила ее готовность к работе с Нацио

R-Style Softlab доработала систему RS-Incounting из состава RS-Bank R-Style Softlab выполнила доработки в системе RS-Incounting v. 5.5 из состава АБС RS-Bank v. 5.5, связанные с введением льготных условий при расчете налогов во внебюджетные фонды для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Теперь с суммы ежемесячного налогооблагаемого д

R-Style Softlab предложила банкам функциональность ведения номинальных и эскроу-счетов в эскроу и номинальных счетов. Новая функциональность доступна в системе RS-Retail V. 6, предназначенной для автоматизации розничного направления банковского бизнеса, из линейки программных продуктов RS-Bank V. 6. Обновления RS-Retail V. 6 позволят кредитно-финансовым учреждениям вести два вида специальных счетов — счетов эскроу, на которых учитываются и блокируются денежные средства в целя

R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku of Baku (Азербайджан) заключили договор на модернизацию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Обновление имеющейся версии системы до более современной позволит банку развиват

R-style Softlab настроила взаимодействие банков с ГИС ГМП и ГИС ЖКХ через СМЭВ 3 з СМЭВ 3. В ходе проекта специалисты ИТ-компании перевели функциональность для интеграции с ГИС ЖКХ на СМЭВ 3, а также перенесли функциональность для обработки запросов и сообщений от ГИС ГМП из АБС (RS-bank v. 5.5 и RS-bank V.6) в программный комплекс RS-connect, обеспечивающий обмен данными банков с государственными информационными системами и ведомствами, подключенными к СМЭВ. Бла

R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6 зданию в кредитном учреждении централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) на базе RS-Bank V.6. В ходе проекта в ЦАБС объединены подлежащие учету и отчетности децентрализованны

R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6 R-Style Softlab сообщила, что линейка продуктов АБС RS-Bank V.6 приведена в соответствие требованиям МСФО 9. Учетное ядро программного комплекса,

R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank R-Style Softlab адаптировала автоматизированную банковскую систему АБС RS-Bank v. 5.5 в части изменения форматов электронных платежных документов в соответствии с требованиями Альбома «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных расчет

R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в части учета вкладов физлиц в RS-Bank R-Style Softlab привела в соответствие требованиям МСФО (IFRS) 9 программный комплекс розничного банковского обслуживания RS-Retail v. 5.5 из состава линейки АБС RS-Bank v. 5.5, предназначенной для небольших и средних банков. Изменения, касающиеся учета вкладов физических лиц, реализованы в связи с предстоящим с 1 января 2019 г. обязательным для банков

R-Style Softlab интегрировала RS-Bank V.6 с Abbyy PassportReader SDK R-Style Softlab интегрировала в систему RS-Bank V.6 продукт Passport Reader SDK для распознавания документов, удостоверяющих личность, производства Abbyy. Продукт позволяет обрабатывать оригиналы и ксерокопии документов Российской Фе

АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank v. 5.5 для SMB-банков выпуск новой отчетной формы ЦБ РФ — 0409120 «Данные о риске кон

Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank R-Style Softlab сообщила о поставке коробочного продукта — АБС RS-Bank v. 5.5, в коммерческий банк «Алжан» (г. Махачкала). Решение заменит собственную систе

R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero товке и выводу на рынок российского банковского сектора автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6, работающей на южнокорейской СУБД Tibero.Компании-разработчики договорились о про

R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк» Компания R-Style Softlab выполнила поставку коробочного продукта RS-Bank v. 5.5 для автоматизации бэк-офисных задач в «Первый Дортрансбанк» (г. Киров). Об это

Белгородсоцбанк намерен развивать ИТ-сервисы вместе с R-Style Softlab Сотрудничество предполагает в ближайшие три года развитие установленной в кредитном учреждении АБС RS-Bank V.6 от R-Style Softlab. Также планируется, что вендор выступит основным поставщиком р

АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ Компания R-Style Softlab адаптировала RS-Bank V.6 — автоматизированную банковскую систему (АБС) для крупных и многофилиальных финан

SMB-банки смогут информировать ФСФМ о подозрительных клиентах R-Style Softlab представила обновленный модуль «Финансовый мониторинг» АБС RS-Bank v. 5.5. Как рассказали CNews в компании, модуль пополнился возможностью автоматизиров

R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно» Компания R-Style Softlab продолжает развивать функциональность веб-модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживание клиентов», позволяющего предоставлять услуги розничным

R-Style Softlab ускорила процедуру оформления кредитов в решении RS-Loans V.6 я автоматизации кредитного направления банковской деятельности RS-Loans V.6, входящее в линейку АБС RS-Bank V.6. Как рассказали CNews в компании, в приложение включен веб-модуль «Работа с креди

Автоматизация «Национального банка сбережений» произведена с помощью решения от R-Style Softlab оекта специалисты R-Style Softlab перенесли в RS-Bank v. 5.5 данные из ранее применяемых банком АБС RS-Bank V.6 и фронт-офисных решений ФГ «Лайф», а также внедрили функциональность для информац

В АБС RS-Bank v.5.5 появилась возможность запрашивать в ФНС сведения о юрлицах и ИП Кредитные учреждения, использующие автоматизированную банковскую систему RS-Bank v.5.5 от R-Style Softlab, получили возможность запрашивать актуальные подробные сведе

R-Style Softlab предоставила банкам доступ к кредитным историям в режиме онлайн ие для автоматизации кредитного направления банковской деятельности RS-Loans v. 5.5, входящее в АБС RS-Bank v. 5.5, добавив в систему возможность информационного взаимодействия с «Национальным

«Евразийский банк» подключил своих клиентов к валютным торгам на бирже через систему ДБО шение для управления конверсионными сделками с иностранной валютой «Монитор дилера», входящее в АБС RS-Bank V.6. Благодаря реализованному взаимодействию с терминалом казахстанской фондовой бирж

«Русский элитарный банк» автоматизировал деятельность якутского филиала на базе RS-Bank v. 5.5 R-Style Softlab выполнила поставку в якутский филиал КБ «Русский элитарный банк» банковской системы RS-Bank v. 5.5, предназначенной для банков категории SMB. Проект связан с необходимостью авто

R-Style Softlab автоматизирует операционную деятельность «Национального банка сбережений» автоматизированных систем, сообщили CNews в R-Style Softlab. В настоящее время банк использует АБС RS-Bank V.6 от R-Style Softlab и разработку ПК «Лайф» для учета кредитов и депозитов. Ожидает

Тест-драйв в лаборатории IBM: ЦАБС RS-Bank V.6 выполнила 25 млн операций за один банковский день естирование производительности системы для комплексной автоматизации банковской деятельности — ЦАБС RS-Bank V.6. Результаты исследования показали, что решение способно выполнить более 25 млн ба