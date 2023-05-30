В RS-Bank V.6 реализована работа с макропруденциальными лимитами

Разработчик ПО для финансовой сферы компания R-Style Softlab анонсировал появление в системе автоматизации кредитования RS-Loans V.6 функциональности для работы с макропруденциальными лимитами (МПЛ). Требование по соблюдению МПЛ установлено Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. №398-ФЗ и направлено на сдерживание уровня высокорискованных необеспеченных потребительских кредитов (включая кредитные карты) в кредитных портфелях банков и микрофинансовых организаций.

Размер МПЛ устанавливается решением совета директоров ЦБ РФ на каждый отчетный квартал. Банки и МФО обязаны его соблюдать и по итогам каждого отчетного периода предоставлять сведения в ЦБ (в 10 и 11 разделах отчетной формы 0409135).

Для работы с МПЛ реализован механизм контроля лимитов, включающий в себя настройку размера любого вида лимита, а также расчет и контроль размера МПЛ с целью фиксации факта его нарушения и предоставления этих сведений в ЦБ. Данную функциональность банк также может использовать для контроля внутрибанковских лимитов по своему кредитному портфелю.

Новая функциональность появилась в RS-Bank V.6 версии 20.031.83, которая вышла 25 мая 2023 г, и лицензируется отдельно.