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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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RedMadRobot
Рэдмэдробот


29.10.2020 Поставки ИТ в банки выросли за счет средств информационной безопасности и заказной разработки 1
16.07.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур 1
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 3
04.02.2020 «Ростелеком» и Redmadrobot представили мобильное приложение RT Life 4
04.02.2020 «Ростелеком» и Redmadrobot разработали корпоративное мобильное приложение RT Life 4
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
28.06.2019 С миру по тренду: как развивается рынок мобильной разработки 1
04.02.2019 Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателей 1
17.07.2018 «Альфастрахование»: россияне стали активно заявлять убытки по ОСАГО через интернет 1
06.06.2018 Вышел рейтинг крупнейших разработчиков мобильного ПО CNewsMobile 1
01.06.2018 Мобильные разработчики увеличили оборот на миллиард 3
31.05.2018 Рост потребления 4G ведет к буму мобильной разработки 2
08.08.2017 ВТБ24 запустил новый интернет-банк для бизнеса 1
02.06.2017 Опубликован рейтинг CNews «Крупнейшие разработчики мобильных приложений для бизнеса и госструктур 2016» 1
31.05.2017 Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились 1
26.05.2017 Бум мобильных приложений откладывается 1
27.04.2017 Redmadrobot разработал для Росевробанка приложение для Android и iOS 1
26.04.2017 Mail.Ru Group выходит на платформу онлайн-образования Coursera 1
22.02.2017 Redmadrobot разработала интерфейсы мобильного приложения сервиса The Tsunami 2
20.02.2017 Банк «Открытие» выпустил новое мобильное приложение для Android 1
26.01.2017 Redmadrobot запускает платформу «Кодвардс» для обучения детей основам программирования 3
29.12.2016 Redmadrobot обновила мобильное приложение UTair 1
29.09.2016 Мобильное приложение «АльфаСтрахование Mobile» перешагнуло рубеж в 100 тыс. пользователей 1
29.09.2016 Банк «Открытие» запустил банковский бот в Facebook 1
12.07.2016 Банк «Открытие» запустил новое мобильное приложение для iPhone 2
01.06.2016 Исследование CNews: российский рынок мобильной разработки замедлился в 4,5 раза 1
31.05.2016 CNews Mobile 2016: Расчет на «вау-фичу» больше не работает 4
30.05.2016 Основные тренды рынка мобильных приложений для бизнеса: простота&функциональность 1
18.05.2016 Мобильное приложение «Азбуки Вкуса» заменит пластиковые карты лояльности 1
28.03.2016 Redmadrobot разработала мобильное приложение для клиники «Медицина» 3
21.08.2015 Российский рынок мобильной бизнес-разработки: все дальше от Дикого Запада 2
06.04.2015 Приложение «Мой Билайн» теперь поддерживает Apple Watch 1
18.02.2015 B2B-Center предложил новую версию приложения «Мои торги» для iOS и Android 2
17.12.2014 Банк «Открытие» выпустил мобильное приложение для Android 1
17.10.2014 Мобильное приложение банка «Открытие» с авторизацией по отпечаткам пальцев стало доступно в App Store 1
07.10.2014 Банк «Открытие» создал платежное iPhone-приложение с авторизацией по отпечатку пальца 1
12.08.2014 Хакатон «Сбербанка»: разработчики мобильных финсервисов получили i1 млн 1
31.07.2014 Определены победители хакатона мобильных финансовых сервисов 1
14.05.2014 R-Style Softlab внедрила мобильный платежный сервис для бизнес-клиентов банков финансовой группы «Лайф» 1

Публикаций - 45, упоминаний - 67

RedMadRobot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InfoShell - ИнфоШелл 12 9
Agima 13 6
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 6
Samsung Electronics 5749 5
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 5
АйТи 754 4
Крок 1223 4
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 55 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Microsoft Corporation 11226 3
App Annie 73 3
MD - Mobile Dimension - Мобильное Измерение 6 3
KODE 5 3
UseTech - Юзтех Интеграция 5 3
Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
Yandex - Яндекс 4106 3
SimbirSoft.Mobile 5 2
Agima.Mobile 6 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Бакка Софт - Bacca 13 2
Magora Systems - Магора 3 2
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 2
Trinity Digital 4 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
РТЛабс 145 2
Аплана диджитал 3 1
IBS AppLine - ранее Аплана Софтвер (Aplana) 15 1
Аплана Группа компаний 102 1
Ланит ГК 1164 1
БИС - Банковские информационные системы 39 1
SoftwareONE Group 97 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Softline - Софтлайн 1481 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 17 1
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 3 1
Diasoft - Диасофт 357 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 110 1
Team Force - Тим Форс 8 1
Upwork 4 1
Touch Instinct - Тачин 6 1
Открытие ФК 538 6
АльфаСтрахование СГ 208 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Uber 257 1
Русфинанс Банк 34 1
ВТБ24 583 1
Yves Rocher - Ив Роше 29 1
Naspers 56 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Альфа-Банк 1128 1
The Walt Disney Company 172 1
Avito - Авито 171 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
X5 Group - Пятерочка 561 1
AliExpress 275 1
Uber Technologies 258 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 3 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 18 1
Мобильное приложение - Mobile app 33 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 290 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 785 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Google Android 10752 16
Apple iOS 5742 16
Google Play - Google Store - Android Market 2515 13
Apple - App Store 2198 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Apple Siri - Голосовой помощник 302 2
Ростелеком - RT Life 3 2
АльфаСтрахование Мобайл 7 2
R-Style Softlab - RS-Bank 228 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 2
ByteDance TikTok 95 1
РСА Помощник ОСАГО 6 1
GMCS Платформа ВерЭкс (VerEx) 8 1
Digital Design ИСКО Ареопад - Информационная система коллегиальных органов 5 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 1
Statista 81 1
Google Maps - Карты Google 402 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone 6 547 1
Google YouTube Music 22 1
Huawei AppGallery 95 1
WhatsApp Messenger 654 1
Макин Алексей 10 6
Короткий Павел 3 3
Шашлов Дмитрий 3 3
Никифоров Николай 1126 2
Козак Алексей 2 2
Ильницкий Иван 2 2
Панкрушев Дмитрий 2 2
Благов Арсен 4 2
Жихарев Евгений 3 2
Вайсман Михаил 3 2
Крайнов Владислав 5 2
Котенко Дмитрий 7 2
Кузнецов Александр 76 2
Семчук Иван 11 2
Венедиктова Мария 4 1
Прокопчук Александр 1 1
Лящ Михаил 33 1
Николаева Мария 2 1
Староверов Денис 14 1
Сахаров Артур 1 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Черкасова Надия 21 1
Гудзь Всеволод 1 1
Михайлов Артем 7 1
Фомин Василий 1 1
Мазин Вадим 1 1
Школьников Борис 1 1
Петерсон Дмитрий 7 1
Флоринский Алексей 3 1
Алексеев Вячеслав 12 1
Лазовская Анна 4 1
Адылин Павел 16 1
Пудов Дмитрий 12 1
Костин Дмитрий 3 1
Завалишин Дмитрий 12 1
Стариков Николай 1 1
Симоненко Максим 1 1
Харагезов Александр 3 1
Терехов Александр 13 1
Лившиц Дмитрий 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 4
Россия - СФО - Новосибирск 1988 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Европа 3798 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Швеция - Королевство 767 1
Австралия - Австралийский Союз 1133 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Эстония - Эстонская Республика 422 1
Россия - Томск 455 1
Австрия - Австрийская Республика 531 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
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Tagline - Тэглайн 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770603, в очереди разбора - 674285.
Создано именных указателей - 46354.
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