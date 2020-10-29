Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RedMadRobot
Рэдмэдробот
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Публикаций - 45, упоминаний - 67
RedMadRobot упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Открытие ФК 538 6
|АльфаСтрахование СГ 208 2
|Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
|РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
|Пробизнесбанк АКБ 109 1
|Uber 257 1
|Русфинанс Банк 34 1
|ВТБ24 583 1
|Yves Rocher - Ив Роше 29 1
|Naspers 56 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
|Альфа-Банк 1128 1
|The Walt Disney Company 172 1
|Avito - Авито 171 1
|X5 Group - Перекресток 205 1
|Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
|Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
|X5 Group - Пятерочка 561 1
|AliExpress 275 1
|Uber Technologies 258 1
|Макин Алексей 10 6
|Короткий Павел 3 3
|Шашлов Дмитрий 3 3
|Никифоров Николай 1126 2
|Козак Алексей 2 2
|Ильницкий Иван 2 2
|Панкрушев Дмитрий 2 2
|Благов Арсен 4 2
|Жихарев Евгений 3 2
|Вайсман Михаил 3 2
|Крайнов Владислав 5 2
|Котенко Дмитрий 7 2
|Кузнецов Александр 76 2
|Семчук Иван 11 2
|Венедиктова Мария 4 1
|Прокопчук Александр 1 1
|Лящ Михаил 33 1
|Николаева Мария 2 1
|Староверов Денис 14 1
|Сахаров Артур 1 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Черкасова Надия 21 1
|Гудзь Всеволод 1 1
|Михайлов Артем 7 1
|Фомин Василий 1 1
|Мазин Вадим 1 1
|Школьников Борис 1 1
|Петерсон Дмитрий 7 1
|Флоринский Алексей 3 1
|Алексеев Вячеслав 12 1
|Лазовская Анна 4 1
|Адылин Павел 16 1
|Пудов Дмитрий 12 1
|Костин Дмитрий 3 1
|Завалишин Дмитрий 12 1
|Стариков Николай 1 1
|Симоненко Максим 1 1
|Харагезов Александр 3 1
|Терехов Александр 13 1
|Лившиц Дмитрий 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770603, в очереди разбора - 674285.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770603, в очереди разбора - 674285.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru