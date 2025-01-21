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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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Панкрушев Дмитрий



21.01.2025 Месячная аудитория RuStore выросла до 50 млн пользователей 1
11.09.2024 В четыре раза увеличился приток иностранных приложений в RuStore 1
29.07.2024 RuStore запустил регистрацию для физических лиц-иностранцев 1
22.05.2024 «Авроид» и RuStore создадут совместное решение для устройств на базе ОС «Аврора» 1
04.04.2022 Параллельный импорт смартфонов задушат штрафами 1
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1
10.07.2020 Выручка участников рейтинга CNewsMobile 2019 увеличилась более чем на 50% 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Панкрушев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3932 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 3
Apple Inc 12099 2
data.ai - App Annie 85 2
KODE 12 2
Agima 22 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 2
Alibaba Group 422 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
Samsung Electronics 10254 1
LG Electronics 3614 1
Dell EMC 5027 1
HP Inc. 5685 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2048 1
Google LLC 11775 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Walt Disney Company 622 1
Naspers 83 1
Uber 330 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Naspers - Prosus Ventures 20 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 2
Application store - магазин приложений 1194 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17061 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 120 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3836 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 951 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 634 1
Медиаплеер - Media player - аудиоплеер - audio player 233 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
VK RuStore 326 3
Google Android 13994 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 2
ByteDance - TikTok 256 1
Apple iOS 7809 1
Apple - App Store 2890 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Apple Siri - Голосовой помощник 395 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 1
Huawei AppGallery 280 1
Google YouTube Music 42 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 1
Новые облачные технологии - МойОфис 777 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 13 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 105 1
Короткий Павел 4 2
Козак Алексей 3 2
Михеев Иван 2 2
Михайлов Артем 8 1
Гуськов Антон 39 1
Щеглов Петр 54 1
Батанов Эдуард 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 492 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 1
Импортозамещение - параллельный импорт 480 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 683 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 531 1
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 39 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews Mobile - рейтинг 20 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 136 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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