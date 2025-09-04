Разделы

Агентство креативных индустрий Москвы и RuStore заключили соглашение о создании экосистемы развития мобильных игр

Агентство креативных индустрий Москвы (АКИ) и магазин приложений RuStore заключили стратегическое соглашение о развитии индустрии мобильных игр на базе первого в России Кластера видеоигр и анимации. Об этом CNews сообщили представители АКИ.

Экосистема включает программы акселерации мобильных игр, серию образовательных мероприятий для инди-разработчиков и крупных студий, продвижение проектов московских разработчиков в RuStore и на зарубежных выставках.

Первый акселератор запустится этой осенью и уже ожидается более 30 студий. Планируется, что благодаря этой инициативе доля проектов московских разработчиков в игровой индустрии увеличится на треть к 2030 г.

«Московский кластер видеоигр — это экосистема поддержки московских разработчиков на всех этапах: от разработки идеи до выхода на зарубежные рынки. Сотрудничество с RuStore позволит системно продвигать столичные мобильные проекты, повышать их видимость для инвесторов, ускорять доступ к аудитории в России и на внешних рынках», — сказала генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

По оценкам отраслевых экспертов, партнерство может привлечь в московскую игровую индустрию дополнительные инвестиции, а также увеличить долю российских игр на мировом рынке.

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства
Цифровизация
«Один из наших приоритетов — поддержка и развитие российского рынка мобильной разработки. В Консоли RuStore доступен целый комплекс инструментов и SDK для создания и продвижения приложений и игр, включая только запущенные проекты. Благодаря сотрудничеству с Агентством креативных индустрий Москвы мы сможем предоставить более комплексную поддержку и способствовать появлению новых российских хитов на мировом рынке», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется уже в 2025 г., проект реализует Агентство креативных индустрий Москвы. Московский кластер видеоигр представляет из себя экосистему поддержки московских студий и разработки полного цикла — от обучения до экспортной поддержки резидентов. Разработчики получат доступ к профессиональному оборудованию: студии захвата движения, студии звукозаписи, лекторию, киберспортивной и выставочной зоне и др.

