Агамова Гюльнара
|04.02.2025
|Определены льготные условия для резидентов первого в России кластера видеоигр и анимации 1
|01.08.2024
|«Агентство креативных индустрий» презентовало первый в России кластер видеоигр и анимации 1
Агамова Гюльнара и организации, системы, технологии, персоны:
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144733 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43283 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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