RuStore и Московский кластер видеоигр запускают акселератор для разработчиков мобильных игр

RuStore совместно с Московским кластером видеоигр (АКИ) представляют акселератор «Фабрика мобильных игр». Инициатива поддержит малые и средние студии, которые уже имеют опыт разработки и готовятся к выпуску собственных проектов. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Акселератор предлагает системное обучение и сопровождение на этапах подготовки игры к релизу — от доработки механик, например, монетизации или геймплея в продукте до публикации в RuStore с поддержкой кураторов, консультациями и редакционным продвижением.

Московский кластер видеоигр предоставит участникам проекта бесплатное рабочее место в коворкинге со специализированной инфраструктурой для разработки видеоигр, доступ к нетворкинг-мероприятиям, программам продвижения на российском и зарубежных рынках и участие в других инициативах.

«Высокая конкуренция на рынке требует от разработчиков стратегического подхода на всех этапах: от идеи до пост-релиза. Мы сформировали программу, нацеленную на успешный запуск, от тщательной работы над продуктом и анализа рынка до поддержки в продвижении и маркетинге. Совместно с Московским кластером видеоигр мы создаем совместные проекты, которые направлены как на развитие частных инициатив, так и российской геймдев-индустрии в целом», — отметил руководитель RuStore Дмитрий Панкрушев.

«Запуск акселератора станет новым стимулом для развития мобильной игровой индустрии в России. Мы формируем полноценную экосистему на базе первого в стране Кластера видеоигр и анимации, объединяя образовательные программы, инфраструктурную поддержку и возможности продвижения. Поддержка со стороны города и RuStore поможет вырастить проекты, которые будут успешно конкурировать на уровне мировых брендов», — сказала генеральный директор Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

