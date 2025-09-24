Получите все материалы CNews по ключевому слову
АКИ Агентство креативных индустрий Московский кластер видеоигр
Московский кластер видеоигр — экосистема поддержки для полного цикла видеоигровой разработки. Она объединит инфраструктуру для создания графики и звука, образовательные программы, налоговые льготы, а также резидентскую и экспортную поддержку. Проект реализовывается Агентством креативных индустрий Москвы, а открытие кластера произойдет в 2025 году.
УПОМИНАНИЯ
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386935, в очереди разбора - 729554.
Создано именных указателей - 183852.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.