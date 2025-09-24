Московский кластер видеоигр — экосистема поддержки для полного цикла видеоигровой разработки. Она объединит инфраструктуру для создания графики и звука, образовательные программы, налоговые льготы, а также резидентскую и экспортную поддержку. Проект реализовывается Агентством креативных индустрий Москвы, а открытие кластера произойдет в 2025 году.