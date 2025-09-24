Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации смогут получить налоговые льготы «Сколково»

Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации смогут воспользоваться налоговыми льготами фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Они включают нулевую ставку по налогу на прибыль, на добавленную стоимость (НДС) и на имущество.

Московский кластер видеоигр и анимации, созданный столичным Агентством креативных индустрий, откроется в 2025 г. и станет площадкой, объединяющей весь цикл игровой и анимационной индустрии — от разработки идей до международных релизов. Он расположится на пяти этажах бизнес-центра на улице Николы Теслы и объединит как начинающих, так и опытных отечественных разработчиков.

«Москва сегодня формирует лучшие условия в стране для развития видеоигровой индустрии. Кластер станет экосистемой, где резиденты будут получать поддержку на всех этапах — от создания продукта до его продвижения на рынках. Помимо льготной аренды от 1,2 тыс. руб. за квадратный метр в первый год и налоговых преференций «Сколково», включая нулевую ставку по налогу на прибыль, НДС и налогу на имущество, резиденты получат прямой доступ к современному оборудованию, акселераторам и образовательным программам. Это позволит компаниям быстрее реинвестировать прибыль и выходить на глобальный уровень», — сказал руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Резиденты смогут воспользоваться льготными офисными и коворкинг-площадями с современным оборудованием, принять участие в акселераторах, образовательных программах и получить поддержку экспорта.

«Сколково» предоставит технологическим видеоигровым студиям возможность ускоренного получения статуса участника инновационного центра, а также набор налоговых и таможенных преимуществ, в числе которых полное возмещение таможенных пошлин и НДС, а также 15% на взнос пенсионного страхования и ноль процентов на социальное и медицинское страхование.

«Мы запустили «Ск Игры» год назад, и за это время направление заметно прибавило в скорости: число студий-резидентов выросло почти вдвое, экосистема окрепла и стала более связанной. Следующий шаг — партнерство с Агентством креативных индустрий Москвы и фокус на Московский кластер видеоигр и анимации. Мы переносим туда наши лучшие практики прошедшего года: сообщество разработчиков, программы поддержки и международные бизнес-миссии. Это поможет студиям быстрее запускать продукты международного уровня и выводить их на новые рынки. А для игровых команд, которые заходят в «Сколково», мы запускаем бесплатный fast-track — чтобы с первых шагов они становились частью экосистемы и получали доступ ко всем ее возможностям.», — сказал Станислав Волошин, заместитель председателя правления по международной кооперации и специальным проектам фонда «Сколково».