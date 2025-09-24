АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ — формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.