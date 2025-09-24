Разделы

АКИ Агентство креативных индустрий Автономная некоммерческая организация

АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация

Автономная некоммерческая организация «Агентство креативных индустрий» (АКИ) создана в 2020 году Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы для поддержки и развития творческого бизнеса. Основные задачи АКИ — формирование положительного имиджа города Москвы и его позиционирование как международного творческого центра. Агентство является единым окном, осуществляющим поддержку всех столичных представителей креативного предпринимательства.

УПОМИНАНИЯ


24.09.2025 Резиденты Московского кластера видеоигр и анимации смогут получить налоговые льготы «Сколково» 1
27.02.2024 Правительство России рассмотрит дорожную карту развития видеоигровой индустрии 1
14.07.2021 Москва вышла в финал международного конкурса на звание мировой столицы дизайна 1
28.05.2021 Правительство Москвы учредило гранты для студий анимации 1

АКИ и организации, системы, технологии, персоны:

Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 218 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2659 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6204 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 302 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2789 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4721 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 278 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 650 1
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 14 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70938 2
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 77 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 792 2
Реестр добросовестных экспортеров 207 1
Сергунина Наталья 371 2
Овчинников Василий 17 1
Путин Владимир 3304 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45072 3
Россия - РФ - Российская федерация 153462 2
Испания - Валенсия - Аликанте 41 1
Италия - Пьемонт - Турин 44 1
Мексика - Мехико 78 1
ЮАР - Кейптаун 45 1
США - Калифорния - Сан-Диего 368 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 352 1
Италия - Итальянская Республика 4410 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3634 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17104 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4178 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54026 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31187 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8418 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11548 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6258 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50384 1
