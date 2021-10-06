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Финляндия
Хельсинки


06.10.2021 Не Facebook'ом единым — пользователи Рунета быстро перебрались в Telegram 1
14.07.2021 Москва вышла в финал международного конкурса на звание мировой столицы дизайна 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
22.12.2020 IBM приобретает европейскую компанию Nordcloud 1
02.11.2020 «ДОК» завершила второй этап испытаний системы связи «поезд-земля» на Октябрьской железной дороге 2
15.10.2020 На покупку двух разработчиков мобильных игр Mail.ru потратила 700 миллионов 1
27.08.2020 «Корус консалтинг» расширилв возможности Microsoft Dynamics 365 в «Вяртсиля цифровые технологии» 1
12.05.2020 В IXcellerate назначен управляющий директор 1
01.04.2020 Приложение для тотальной слежки за москвичами исчезло из магазина приложений 1
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 1
28.01.2020 ABB и Ericsson протестировали промышленную сеть 5G 1
15.11.2019 Москва поднялась на 10 строчек в глобальном рейтинге инновационных городов 1
22.10.2019 ABB поставит технологии для автономной навигации в порту Сингапура 1
13.09.2019 МегаФон достиг 2,46 Гбит/с на 5G-смартфоне 1
08.08.2019 Квартальная выручка «Мегафона» выросла на 4,5%, OIBDA на 20,6% 1
06.08.2019 В сетях 5G телефоны можно прослушивать с помощью «железки» за $7 1
01.08.2019 «Синимекс» внедрила систему «1С:ERP» в Bang&Bonsomer 1
10.06.2019 «Раском» увеличил пропускную способность сети на участке Санкт-Петербург - Стокгольм 1
07.06.2019 «Мегафон» проложит кабель под Ледовитым океаном, чтобы получился очень быстрый интернет 1
06.06.2019 «Мегафон» и Cinia Oy создадут международный консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии Хельсинки-Токио 2
06.06.2019 «Мегафон» совершил первый в России международный 5G-видеозвонок 2
05.06.2019 Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G 1
05.06.2019 «Мегафон», «Ростелеком» и Nokia объявили о совершении первого международного видеозвонка в российских сетях 5G 2
11.12.2018 Nokia, Elisa и Efore установили коммерческую базовую станцию с жидкостным охлаждением 2
06.12.2018 ABB провела испытания дистанционного управления пассажирским паромом 2
16.11.2018 «Яндекс.такси» отправился бороться со знаменитым конкурентом на его родину 1
14.11.2018 ИТ-компании Awara IT и Mindcore объявили о слиянии 1
09.11.2018 «Яндекс» запустил в Финляндии сервис заказа такси под брендом Yango 3
30.10.2018 Nokia обвинили в отмывании сотен миллионов долларов 1
16.08.2018 Цифровая медицина: здравоохранение в «умном» городе 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 2
14.06.2018 МТС подготовила инфраструктуру связи в регионах России к ЧМ-2018 1
29.01.2018 Расширен список пунктов выдачи паспортов болельщика за рубежом 1
22.12.2017 Уволенный за просмотр вакансий сотрудник создал приложение для тайного поиска новой работы 1
08.12.2017 Huawei увеличит инвестиции в научное сотрудничество в России 1
13.10.2017 «Росэлектроника» представила корпоративную облачную платформу ECP Veil 1
15.06.2017 В России начали продавать Nokia 3 и 5 на четверть дороже, чем за границей 1
30.05.2017 Рынок ИТ на транспорте: конец стагнации 1
26.04.2017 IBM инвестирует в ускорение инноваций и совместную разработку медицинских решений в Финляндии 1
10.02.2017 Российская робототехника появилась в школах Финляндии 1

Публикаций - 137, упоминаний - 172

Финляндия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 7
Paradox Interactive 115 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 5
Nokia Corporation 2434 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 3
SAP SE 3211 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Samsung Electronics 5651 3
Navitel - Навител Навигатор 252 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Google LLC 7144 3
Cinia Oy 5 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
Yandex Go - Yango 10 2
HMD Global - Nokia 116 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
IBM 3537 2
РЖД ЦСС - Центральная станция связи 2 1
IBM Global Business Services 39 1
Поларнет Проект 3 1
Swag Masha 4 1
Cisco Systems - Tandberg 91 1
Синтерра - Synterra 565 1
Panzerdog 6 1
Deus Craft 4 1
Navteq 110 1
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
Pixonic 18 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 1
Wokka Lokka 2 1
Mindcore - Майндкор 13 1
Амтел-Сервис 34 1
Nival 25 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Питерская группа связистов 114 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Яндекс.Такси 271 2
AliExpress Russia - AER 16 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Danske Bank 7 1
ABB Marine & Ports 3 1
FragStore - магазин киберспортивного инвентаря 4 1
AECOM 9 1
Ukio - Ūkio bankas 1 1
Aii Capital 2 1
Yota Arena - киберспортивная арена 6 1
Uber 257 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Nordea 22 1
DST Global 165 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Gett 60 1
Virtus.pro 12 1
SK Gaming 9 1
ESforce 22 1
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 22 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Uber Technologies 258 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 1 1
ICS - International Chamber of Shipping - МПС - Международная палата судоходства 1 1
TCOMS - Technology Centre for Offshore and Marine Singapore - Технологический центр морского транспорта Сингапура 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 77 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
3D-печать 135 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры 9 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств 10 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Смартизация 177 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 432 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
Google Android 10750 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 7
Apple iOS 5741 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 5
Symbian OS 776 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
МТТ YouMagic 33 3
Apple macOS 922 2
Samsung Galaxy 345 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
IBM Watson 105 2
Nokia AirScale Radio Access 27 2
WhatsApp Messenger 654 2
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Google Firebase 3 1
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 1
Google Firebase Analytics 1 1
MindMaze 1 1
РЖД Сапсан 1 1
Microsoft Dynamics 193 1
Speedtest by Ookla 32 1
Cisco Systems - Tandberg TMS - Tandberg Management Suite 10 1
EA Need for Speed - компьютерная игра 65 1
FAN ID - Паспорт болельщика 2 1
Love Sick: Interactive Stories - игра 3 1
ABB YuMi - коллаборативный робот 3 1
Samsung Electronics Bada 171 1
BIT.Games Домовята 5 1
Deus Craft - Grand Hotel Mania 4 1
Consult Universal Inshoper 2 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
IBM Watson Health 6 1
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
Apple iPad 3263 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Rakuten Viber 429 1
Apple Mac 1456 1
Microsoft Azure 1171 1
Фредерик Ваносчуйзе 25 4
Осеевский Михаил 221 3
Собчак Анатолий 4 3
Uitto Tommi - Томми Уитто 12 3
Эмдин Сергей 67 3
Вермишян Геворк 61 2
Koskela Juha - Коскела Юха 4 2
Демидов Михаил 124 1
Гонноченко Алексей 6 1
Смирнов Павел 35 1
Browder William - Браудер Уильям 1 1
Тихонов Денис 2 1
Yang Brett - Янг Бретт 1 1
Широков Кирилл 1 1
Орлов Никита 4 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 152 1
Voser Peter - Возер Питер 3 1
Atiya Sami - Атия Сами 2 1
Schaeppi Urs - Шэппи Урс 2 1
Wilkinson Howard - Уилкинсон Говард 1 1
Ekstrand Tommi - Экстранд Томми 1 1
Vanoosthuyze Frederic - Фаносчуйзе Фредерик 1 1
Корнеев Алексей 7 1
Сазонов Алексей 3 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 1
Никифоров Дмитрий 4 1
Галушкин Олег 168 1
Надеждин Кирилл 1 1
Гамобрамов Денис 2 1
Созонов Алексей 12 1
Витченко Алексей 4 1
Ушацкий Андрей 100 1
Лысенко Эдуард 209 1
Рейман Леонид 411 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Черепенников Антон 52 1
Ефимов Владимир 32 1
Дворкович Аркадий 169 1
Семенов Александр 69 1
Ekholm Börje - Экхольм Берье 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 22
Европа 3745 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 20
Германия - Федеративная Республика 3624 16
Финляндия - Финляндская Республика 815 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 12
Россия - ПФО - Казань 1513 10
Европа Северная - Скандинавия 274 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 9
Япония 2778 7
Украина 3361 7
Азия - Азиатский регион 1513 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
Россия - ПФО - Самара 1287 5
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Восточная Европа 1676 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 4
Эстония - Эстонская Республика 414 4
Индия - Республика 2169 4
Сингапур - Республика 808 4
Япония - Токио 287 4
Великобритания - Лондон 818 3
Италия - Рим 67 3
Казахстан - Республика 2627 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Швеция - Стокгольм 160 3
Северный Ледовитый океан 16 3
США - Нью-Йорк 1092 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Америка 457 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Южная Корея - Республика 1456 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 403 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
POI - points of interest 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Русский язык 978 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
Wikipedia - Википедия 276 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 246 1
Bloomberg 785 1
The Bell - Издание 34 1
Эхо Москвы - радиостанция 48 1
CNews Analytics 1988 1
Markets&Markets Research 78 1
Frost & Sullivan 101 1
The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
TM Capital 1 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Black Hat - Конференция 41 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Global mobileGov Awards 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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