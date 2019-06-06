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Финляндия Хельсинки
СОБЫТИЯ
|06.06.2019
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«Мегафон» и Cinia Oy создадут международный консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии Хельсинки-Токио
егафон» и и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана. На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом
|11.11.2015
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Российские программисты стали победителями хакатона Junction в Хельсинки
В Хельсинки прошел хакатон Junction — мероприятие, объединившее более 500 программистов и веб-дизайнеров из Финляндии, России, Эстонии, Швеции, Норвегии, Голландии, Германии, Великобритании, США,
|01.12.2014
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Slush 2014: раздвигая границы
Состоявшийся в Хельсинки 18 и 19 ноября Slush-2014 посетили около 15 тыс. человек, а участие в работе конференции приняли более 2,5 тыс. проектов. «У нас в этом году на Slush больше спикеров, чем в 2008-ом по
|11.03.2012
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Финские чиновники отказались от миграции на OpenOffice
Заменить офисный пакет на рабочих станциях в госучреждениях Хельсинки предложила советник Йоханна Сумувуори (Johann Sumuvuori) на заседании 21 апреля 2010 г. Инициатива, направленная на оптимизацию затрат на ИТ, получила поддержку ещё 60 членов совета.
|22.12.2010
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В Хельсинки построят первый «пассивный» экологичный офисный комплекс
Первое в Финляндии «пассивное» офисное здание Ymparistotalо в городе Хельсинки будет построено компанией Lemminkainen в июне 2011 года, сообщает РИА «Новости». В настоящее время в Финляндии существуют пассивные жилые дома, в то время как офисных зданий нет. Перв
|24.03.2010
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Высокоскоростные поезда до Хельсинки запустят в декабре
Высокоскоростное движение между Санкт-Петербургом и Хельсинки должно начаться в декабре 2010г. Такое мнение высказал сегодня вице-премьер РФ Сергей Иванов на встрече с президентом Alstom Transport Филиппом Мелье, сообщает РБК. По словам представ
|07.07.2008
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«Раском» запустил новую DWDM-систему на участке Москва – Петербург – Хельсинки
Компания «Раском» запустила в эксплуатацию на участке Москва – Санкт-Петербург – Хельсинки - Стокгольм новую DWDM-систему передачи на базе решения Common Photonic Layer (CPL) компании Nortel. Значительно увеличилась пропускная способность собственной магистральной волоконно
|17.01.2008
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Technopolis открывает стартап-центр в Хельсинки
Новый стартап-центр, поддерживающий растущие хайтек-компании в регионе Хельсинки, появится в столице Финляндии. Он расположится в первой очереди технопарка компании Technopolis, строящегося сейчас в округе Руолахти. Работа центра будет курироваться департаментом м
|18.01.2002
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Sonera установит в Хельсинки парковочные счетчики оплачиваемые через сотовый телефон
Мэрия города Хельсинки заказала у компании Sonera оборудование, которое позволит оплачивать парковку автомобилей через сотовый телефон. Данная услуга под названием Parkit, разработана подразделением Sonera,
|03.07.2000
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Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство оптоволоконной DWDM-магистрали Центральная Европа - Копенгаген - Стокгольм - Хельсинки - Москва
корпорация Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство основной части оптоволоконной DWDM-магистрали передачи данных, которая соединит страны Центральной Европы с Копенгагеном, Стокгольмом, Хельсинки и Москвой. Общая протяженность составит более 7.5 тысяч км. Оборудование Ericsson ERION DWDM позволяет осуществлять передачу данных со скоростями до 10 Гбит/с по одной длине волны, су
Финляндия и организации, системы, технологии, персоны:
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