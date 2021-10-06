Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Финляндия
Хельсинки
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Публикаций - 137, упоминаний - 172
Финляндия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|FT - Financial Times 246 1
|Bloomberg 785 1
|The Bell - Издание 34 1
|Эхо Москвы - радиостанция 48 1
|CNews Analytics 1988 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Frost & Sullivan 101 1
|The Next Generation of Medicine: Artificial Intelligence and Machine Learning 1 1
|TM Capital 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759878, в очереди разбора - 663568.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759878, в очереди разбора - 663568.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru