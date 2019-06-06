Финляндия - Хельсинки

егафон» и и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана. На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом

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