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Финляндия Хельсинки

Финляндия - Хельсинки

СОБЫТИЯ


06.06.2019 «Мегафон» и Cinia Oy создадут международный консорциум для строительства океанической оптоволоконной линии Хельсинки-Токио

егафон» и и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали соглашение о создании международного консорциума для строительства новой подводной высокоскоростной оптической линии, которая соединит Хельсинки и Токио. Новая линия будет проходить по дну Северного Ледовитого океана. На долю международных подводных кабельных сетей приходится свыше 95% мирового объема передачи данных, при этом
11.11.2015 Российские программисты стали победителями хакатона Junction в Хельсинки

В Хельсинки прошел хакатон Junction — мероприятие, объединившее более 500 программистов и веб-дизайнеров из Финляндии, России, Эстонии, Швеции, Норвегии, Голландии, Германии, Великобритании, США,
01.12.2014 Slush 2014: раздвигая границы

Состоявшийся в Хельсинки 18 и 19 ноября Slush-2014 посетили около 15 тыс. человек, а участие в работе конференции приняли более 2,5 тыс. проектов. «У нас в этом году на Slush больше спикеров, чем в 2008-ом по
11.03.2012 Финские чиновники отказались от миграции на OpenOffice

Заменить офисный пакет на рабочих станциях в госучреждениях Хельсинки предложила советник Йоханна Сумувуори (Johann Sumuvuori) на заседании 21 апреля 2010 г. Инициатива, направленная на оптимизацию затрат на ИТ, получила поддержку ещё 60 членов совета.

22.12.2010 В Хельсинки построят первый «пассивный» экологичный офисный комплекс

Первое в Финляндии «пассивное» офисное здание Ymparistotalо в городе Хельсинки будет построено компанией Lemminkainen в июне 2011 года, сообщает РИА «Новости». В настоящее время в Финляндии существуют пассивные жилые дома, в то время как офисных зданий нет. Перв
24.03.2010 Высокоскоростные поезда до Хельсинки запустят в декабре

Высокоскоростное движение между Санкт-Петербургом и Хельсинки должно начаться в декабре 2010г. Такое мнение высказал сегодня вице-премьер РФ Сергей Иванов на встрече с президентом Alstom Transport Филиппом Мелье, сообщает РБК. По словам представ
07.07.2008 «Раском» запустил новую DWDM-систему на участке Москва – Петербург – Хельсинки

Компания «Раском» запустила в эксплуатацию на участке Москва – Санкт-Петербург – Хельсинки - Стокгольм новую DWDM-систему передачи на базе решения Common Photonic Layer (CPL) компании Nortel. Значительно увеличилась пропускная способность собственной магистральной волоконно
17.01.2008 Technopolis открывает стартап-центр в Хельсинки

Новый стартап-центр, поддерживающий растущие хайтек-компании в регионе Хельсинки, появится в столице Финляндии. Он расположится в первой очереди технопарка компании Technopolis, строящегося сейчас в округе Руолахти. Работа центра будет курироваться департаментом м
18.01.2002 Sonera установит в Хельсинки парковочные счетчики оплачиваемые через сотовый телефон

Мэрия города Хельсинки заказала у компании Sonera оборудование, которое позволит оплачивать парковку автомобилей через сотовый телефон. Данная услуга под названием Parkit, разработана подразделением Sonera,
03.07.2000 Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство оптоволоконной DWDM-магистрали Центральная Европа - Копенгаген - Стокгольм - Хельсинки - Москва

корпорация Sonera подписала контракт с Ericsson на строительство основной части оптоволоконной DWDM-магистрали передачи данных, которая соединит страны Центральной Европы с Копенгагеном, Стокгольмом, Хельсинки и Москвой. Общая протяженность составит более 7.5 тысяч км. Оборудование Ericsson ERION DWDM позволяет осуществлять передачу данных со скоростями до 10 Гбит/с по одной длине волны, су

Публикаций - 253, упоминаний - 254

Финляндия и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 47
Microsoft Corporation 25775 25
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 17
МегаФон 10742 16
Ростелеком 10948 12
Google LLC 12688 11
TietoEVRY - Tieto 145 10
Technopolis Oyj - Technopolis Plc - Технополис 53 9
Lenovo Motorola 3566 9
Yandex - Яндекс 9216 8
Samsung Electronics 11064 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Раском - Rascom 51 6
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 6
Paradox Interactive 136 6
Apple Inc 13154 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 6
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 6
HMD Global - Nokia 144 6
FIH Mobile 14 5
Питерская группа связистов 441 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
9594 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
F-Secure 216 4
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 4
Elisa 36 4
TietoEVRY - TietoEnator - ТиетоЭнатор - Tieto Kont 35 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
SAP SE 5601 4
Cisco Systems 5372 4
Qualcomm Technologies 1974 4
LG Electronics 3735 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 4
Sony 6739 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 4
Связной ГК 1401 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 3
Levi Strauss & Co - Dockers 5 3
Газпром ПАО 1493 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Альфа-Банк 1979 3
Евросеть 1421 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 2
Kari - Кари - сеть магазинов 75 2
Русский стандарт Банк 509 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
Bentley Motors 74 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 2
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 2
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 22 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
Startup Sauna 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Visa International 1993 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Конституционный суд РФ 112 2
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Федеральное правительство Германии - Министерства Юстиции Германии - Judiciary of Germany - Судебная система Германии - Прокуратура Германии - Федеральный верховный суд Германии - Конституционный суд Германии - Региональный суды 38 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Правительство Москвы - ДТУ Москва - Департамент торговли и услуг - Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы - Департамент продовольственных ресурсов города Москвы - Автоматизированная система оптового продовольственного рынка 27 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 45 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
NORDUnet - National research and education networks 6 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
АКИ - Агентство креативных индустрий - Автономная некоммерческая организация 4 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
WDO - World Design Organization - Всемирная организация дизайна 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 58
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 37
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 31
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 11
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 10
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 8
Google Android 15243 11
Microsoft Windows 16882 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Nokia Symbian OS 1411 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Apple iOS 8583 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 5
Microsoft Dynamics 1197 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Nokia Nseries 538 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
Apache OpenOffice 490 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 3
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Microsoft Office 4170 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Google Android 7 - Android Nougat 227 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 2
Qlik Qlikview 120 2
Baidu 302 2
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 2
ABB Ability 25 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 2
Nokia AirScale Radio Access - Nokia 5G AirScale Cloud RAN - Nokia AirScale indoor Radio - Nokia ASiR - Nokia AirScale Smart HUB - Nokia AirScale Basestation - Nokia AirScale All-in-Cloud 37 2
Nokia 150 4 2
Nokia 6 - серия 35 2
Альфа-Мобайл 87 2
Nokia Sseries - серия телефонов 149 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 2
Ollila Jorma - Оллила Йорма 50 6
Leszczynski Dariusz - Лещински Дариус 6 5
Vanoschujze Frederik - Ваносчуйзе Фредерик 25 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 4
Pekola Jukka - Пекола Юкка 4 4
Эмдин Сергей 69 3
Вермишян Геворк 67 3
Uitto Tommi - Томми Уитто 13 3
Могилевский Михаил 33 3
Собчак Анатолий 9 3
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 3
Рейман Леонид 1065 3
Осеевский Михаил 350 3
Макаров Валентин 251 2
Васильев Евгений 132 2
Сеславинский Михаил 32 2
Якушев Михаил 50 2
Koskela Juha - Коскела Юха 4 2
Поляков Александр 54 2
Хотин Аркадий 8 2
Коротков Андрей 87 2
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 2
Васюков Григорий 14 2
Иконников Александр 15 2
Левенчук Анатолий 13 2
Курносов Иван 9 2
Вартанова Елена 6 2
Юдинцев Юрий 2 2
Huuskonen Pertti - Хуусконен Пертти 12 2
Mikkonen Kari - Микконен Кари 7 2
Meschke Matthias - Мешке Матиас 2 2
Silverang Keith - Силверанг Кит 3 2
Grassmuck Volker - Грассмук Фолькер 2 2
Чубайс Анатолий 222 2
Малис Александр 158 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Черепенников Антон 86 1
Касперский Евгений 337 1
Титов Борис 64 1
Ефимов Владимир 145 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 146
Россия - РФ - Российская федерация 166167 127
Европа 24964 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 59
Швеция - Стокгольм 410 38
Швеция - Королевство 3782 30
Германия - Федеративная Республика 13221 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 28
Великобритания - Лондон 2432 28
Азия - Азиатский регион 5920 26
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