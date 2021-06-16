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Эмдин Сергей


16.06.2021 В Tele2 назначен генеральный директор 1
03.06.2021 Tele2 инвестирует в инфраструктуру связи Поморья 480 млн рублей 2
18.05.2021 Tele2 построит 2 тысячи базовых станций на объектах РТРС 1
12.11.2020 Tele2 и администрация Смоленской области заключили соглашение о сотрудничестве 2
27.08.2020 Tele2 запустила сеть на Алтае 1
29.07.2020 Tele2 и правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
22.06.2020 Tele2 и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве 2
11.06.2020 Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве 2
02.03.2020 Чистая прибыль Tele2 выросла на 145% до 6,6 млрд рублей 1
19.12.2019 Tele2 представила социальный отчет за 2017-2018 годы 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
19.11.2019 Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей 2
06.11.2019 Квартальная чистая прибыль Tele2 выросла на 114% 1
08.10.2019 Tele2 объявил о начале цифровизации Калужской области 2
25.09.2019 Tele2 и ВТБ запустили нового виртуального оператора связи 1
04.09.2019 Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1
08.08.2019 В центре Москвы впервые заработала сеть 5G 1
01.08.2019 Чистая квартальная прибыль Tele2 выросла до 1,4 млрд рублей 1
07.06.2019 Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч станций 2
06.06.2019 Tele2 инвестирует в цифровизацию экономики в регионах 1
06.06.2019 Tele2, Nokia и «Ростелеком» будут развивать 5G в России 2
06.06.2019 Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч базовых станций 2
06.06.2019 Tele2, Ericsson и «Ростелеком» создадут тестовую зону 5G в Москве 2
06.06.2019 «Мегафон» совершил первый в России международный 5G-видеозвонок 1
05.06.2019 Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G 2
05.06.2019 «Мегафон», «Ростелеком» и Nokia объявили о совершении первого международного видеозвонка в российских сетях 5G 1
14.05.2019 Выручка Tele2 выросла на 15% и превысила 37 млрд рублей 1
15.04.2019 Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 1
04.04.2019 Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ярославской области 1
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
11.03.2019 Чистая прибыль Tele2 составила 2,7 млрд рублей 1
26.02.2019 Tele2 и Ericsson подготовят сеть к запуску 5G 2
26.02.2019 Huawei станет партнером Tele2 в развитии стандарта 5G в России 2
14.02.2019 Tele2 направит 252 млн рублей на развертывание мобильных сетей в Ивановской области 2
12.02.2019 На Российском инвестиционном форуме Аналитический центр при Правительстве проведет панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления» 1
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 1
26.11.2018 Сотрудники Tele2 увеличили продажи в салонах на 170% 1
02.11.2018 Tele2 отчитался о получении чистой прибыли в размере 1,6 миллиарда рублей 1
31.10.2018 Чистая квартальная прибыль Tele2 составила 1,6 млрд рублей 1
26.09.2018 Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл» 1

Публикаций - 67, упоминаний - 88

Эмдин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 41
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 7
Nokia Corporation 2447 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 5
Ericsson 862 4
Скай Линк - Skylink 504 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 2
Nokia Networks 54 1
Ростелеком НСС 48 1
Сбербанк Телеком 18 1
SafeData - Центр Хранения Данных 51 1
Insize 4 1
НКС - Национальные кабельные сети 77 1
Tele2 Центр макрорегион 2 1
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 1
Nvidia Corp 2030 1
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 1
Qualcomm Europe 14 1
Malivar - Маливар 4 1
Новые цифровые решения - Диджитал для бизнеса 11 1
СМАРТС Волгоград-GSM 15 1
Samsung Electronics 5702 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
SAP SE 3216 1
Ростелеком Связьинвест 702 1
Freshtel 49 1
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 595 1
Rambler Group - Рамблер ГК 486 1
АФК Система ПАО 996 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
OPPO Electronics 222 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Huawei 2732 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Восход ФГБУ НИИ 366 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Twitter 2204 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Почта России ПАО 1574 3
Tele2 Ретейл 7 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
ВТБ Факторинг 22 1
Кировский завод 26 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
McDonald’s - Макдоналдс 90 1
Евросеть 889 1
X5 Group 599 1
ВкусВилл 48 1
Северсталь ПАО 204 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Яндекс.Такси 271 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Связной ГК 883 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 3
Правительство Москвы 653 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Президент Российской Федерации 1441 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 1 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
Федеральное казначейство России 766 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2207 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 30
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 16
3G - Стандарт мобильной связи 3744 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 171 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 242 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 2
Carrier Aggregation - Объединение несущих частот LTE 19 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
vRAN - virtualized RAN - виртуализованные сети радиодоступа 15 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 29 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 1
SCO - self-checkout, self-shopping - КСО - Касса самообслуживания - Кассовая система самообслуживания - Выручай-касса - Устройство для самостоятельной оплаты товаров - Цифровые кассиры 33 1
CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента 6 1
FTTH - Fiber To The Home 97 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 22 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 394 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
WhatsApp Messenger 654 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Ericsson Radio System - ERS 43 2
Nokia AirScale Radio Access 27 2
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
Legium - Легиум 4 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Tele2 2G-сеть 2 1
SafeData ЦОД 1 1
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 1
МТТ MVNE 20 1
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 6 1
SAP Ariba 71 1
Nvidia GeForce GTX 2073 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Apple - App Store 2198 1
Rakuten Viber 429 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Осеевский Михаил 221 9
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 4
Uitto Tommi - Томми Уитто 12 3
Собчак Анатолий 4 3
Фредерик Ваносчуйзе 25 3
Лысенко Эдуард 209 3
Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 3
Носков Константин 201 2
Акимов Максим 167 2
Лацанич Василь 92 2
Никифоров Николай 1126 2
Онищенко Владислав 41 2
Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Березкин Григорий 28 2
Щеголев Евгений 1 1
Лопатухин Дмитрий 16 1
Провоторов Александр 146 1
Дроздов Антон 5 1
Сипягин Владимир 2 1
Ковальчук Михаил 10 1
Филимончик Михаил 3 1
Марголин Михаил 2 1
Носков Михаил 21 1
Патока Андрей 96 1
Кананыхин Роман 5 1
Цыбульский Александр 5 1
Беляков Алексей 14 1
Дрозденко Александр 6 1
Ковальчук Юрий 30 1
Артамонов Анатолий 9 1
Брусилова Елена 5 1
Жижикин Игорь 23 1
Белозерцев Иван 5 1
Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
Маликов Денис 3 1
Шарков Максим 12 1
Воскресенский Станислав 10 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Голещихин Денис 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 17
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 6
Россия - Ивановская область 262 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Европа 3774 4
Россия - Иркутская область 547 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 3
Россия - Ярославль 406 3
Финляндия - Хельсинки 140 3
Россия - Ярославская область 333 3
Россия - Кемеровская область 469 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 3
Россия - Иваново 194 3
Россия - Ростовская область 864 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Австралия - Австралийский Союз 1128 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 2
Испания - Барселона 536 2
Россия - Калужская область 574 2
Россия - Рязанская область 315 2
Россия - Владимирская область 368 2
Россия - Томск 450 2
США - Сиэтл 137 2
Москва - Садовое кольцо 57 2
Россия - Приморский край - Приморье 607 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 2
Россия - Смоленская область 229 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Россия - Тульская область 753 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 6
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 333 4
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 13 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
Product Consideration - Рассмотрение продукта для покупки 1 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Великая Отечественная война 123 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 1
500 Startups 23 1
Ericsson Mobility Report 27 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 200 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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