Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Эмдин Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 88
Эмдин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 9
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 4
|Uitto Tommi - Томми Уитто 12 3
|Собчак Анатолий 4 3
|Фредерик Ваносчуйзе 25 3
|Лысенко Эдуард 209 3
|Tetering Jan Van - Тетеринг Ян ван 5 3
|Носков Константин 201 2
|Акимов Максим 167 2
|Лацанич Василь 92 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Онищенко Владислав 41 2
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 18 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Березкин Григорий 28 2
|Щеголев Евгений 1 1
|Лопатухин Дмитрий 16 1
|Провоторов Александр 146 1
|Дроздов Антон 5 1
|Сипягин Владимир 2 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Филимончик Михаил 3 1
|Марголин Михаил 2 1
|Носков Михаил 21 1
|Патока Андрей 96 1
|Кананыхин Роман 5 1
|Цыбульский Александр 5 1
|Беляков Алексей 14 1
|Дрозденко Александр 6 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Артамонов Анатолий 9 1
|Брусилова Елена 5 1
|Жижикин Игорь 23 1
|Белозерцев Иван 5 1
|Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
|Маликов Денис 3 1
|Шарков Максим 12 1
|Воскресенский Станислав 10 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Голещихин Денис 8 1
|500 Startups 23 1
|Ericsson Mobility Report 27 1
|RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru