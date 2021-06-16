Эмдин Сергей

В Tele2 назначен генеральный директор 1

Tele2 инвестирует в инфраструктуру связи Поморья 480 млн рублей 2

Tele2 построит 2 тысячи базовых станций на объектах РТРС 1

Tele2 и администрация Смоленской области заключили соглашение о сотрудничестве 2

Tele2 запустила сеть на Алтае 1

Tele2 и правительство Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве 1

Tele2 и правительство Новгородской области заключили соглашение о сотрудничестве 2

Tele2 и правительство Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве 2

Инвестиции Tele2 в телеком Владимирской области за 2019 год превысят 400 млн рублей 2

Tele2 объявил о начале цифровизации Калужской области 2

Tele2 и ВТБ запустили нового виртуального оператора связи 1

Tele2 предлагает пользователям протестировать 5G 1

В центре Москвы впервые заработала сеть 5G 1

Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч станций 2

Tele2 инвестирует в цифровизацию экономики в регионах 1

Tele2 договорилась с Nokia об установке 35 тысяч базовых станций 2

Абонент Tele2 впервые в России позвонил по 5G 2

Tele2 запустила сеть 4G на Курилах 1

Tele2 запустила сеть мобильной связи в Ярославской области 1

Tele2 и Ericsson подготовят сеть к запуску 5G 2

Huawei станет партнером Tele2 в развитии стандарта 5G в России 2