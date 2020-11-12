Tele2 и администрация Смоленской области заключили соглашение о сотрудничестве

Tele2, российский оператор мобильной связи, и правительство Смоленской области объявили о начале новых совместных проектов для цифровизации региона. Среди основных задач – развитие телекоммуникационной инфраструктуры с использованием современных стандартов мобильной связи и внедрение информационных технологий в экономику.

Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой экономики подписали генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и губернатор Смоленской области Алексей Островский. Стороны нацелены на развитие в регионе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствование покрытия сети в городах и густонаселенных районах области. Они также планируют рассмотреть возможность строительства базовых станций в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Дополнительно оператор сможет участвовать в реализации национальной программы «Цифровая экономика» на территории региона и содействовать запуску удобных для населения цифровых сервисов и услуг.

Среди потенциальных точек взаимодействия – проекты по цифровизации городского хозяйства и агропромышленного комплекса. Они включают распространение технологии интернета вещей (NB-IoT), развитие стандарта связи LTE-450 для нужд экстренных и сервисных служб, проекты по автоматизации аграрной промышленности. Помимо этого, обсуждается совместная работа с использованием аналитики больших данных, создание виртуальных операторов связи на инфраструктуре Tele2 и внедрение систем экологического онлайн-мониторинга.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Смоленский регион исторически значим для нас: именно здесь оператор запустил сеть в самом начале своей работы в России, в 2003 г., и сегодня занимает лидирующую позицию на локальном телеком-рынке, а также является любимым у сотен тысяч абонентов. Кроме того, регион граничит с Белоруссией и является транспортным и коммуникационным узлом, поэтому наличие доступных услуг связи здесь вносит вклад в развитие экономики страны. Совместная работа Tele2 и правительства Смоленской области позволит повысить доступность телеком-сервисов как для бизнеса, так и для местных жителей».

Это не первый инвестиционный проект Tele2 при поддержке правительства Смоленской области. В рамках соглашений 2013 и 2015 гг. при тесном взаимодействии с местными органами власти оператор развернул покрытие современных сетей связи в стандартах 4G/3G/2G почти во всех населенных пунктах региона, в том числе в малых и отдаленных. Услуги оператора стали доступны для 97% жителей области.

Только за 2018-2019 гг. объем инвестиций Tele2 в сетевую инфраструктуру Смоленского региона составил около 700 млн руб. На 2020 г. запланировано около 245 млн руб.

Алексей Островский, губернатор Смоленской области, сказал: «Администрация региона заинтересована в развитии доступной инфраструктуры связи на всей территории области, особенно в самых отдаленных и малых населенных пунктах. Качественные услуги связи – это новые возможности для смолян в общении, образовании, работе, получении Госуслуг не выходя из дома. Смоленская область уже уверенно идет по пути цифровизации. Вместе с компанией Tele2, с которой подписано соглашение, мы продолжим цифровую трансформацию региона, реализуя различные совместные проекты на благо смолян. Считаю, наше партнерство будет особенно полезным для достижения целей, поставленных в рамках нацпроектов Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным».