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Экология и охрана окружающей среды Environment friendly Экологичность Экологический мониторинг Экологические технологии Экологический менеджмент Природоохранная деятельность



20.05.2022 «Росатом» примет участие в создании цифровой платформы по радиационной экологии и медицине в Челябинской области
19.05.2022 Нейросеть поможет экологам, лесникам и операторам ЛЭП померить таежные деревья со спутника
28.04.2022 «Авито» подсчитает экологический вклад каждого пользователя
15.03.2022 «Ростелеком» и «КорКласс» создадут единую сеть контроля состояния окружающей среды
17.01.2022 Nokia присоединилась к международной экологической инициативе RE100
17.12.2021 Aspire Vero: экологичный ноутбук от Acer в биоразлагаемой упаковке
12.10.2021 IBM представила бизнес-решение на базе ИИ для экологического мониторинга
27.09.2021 Phoenix Contact приглашает на конференцию «Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология»
14.09.2021 Партнерские дни Phoenix Contact в Сколково. Задачи устойчивого развития: энергетика & экология
24.08.2021 «Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир»
28.07.2021 Компания SAS получила награду в сфере защиты экологии
21.06.2021 Aveva помогла Henkel обеспечить экологическую стабильность по всей производственно-сбытовой цепочке
28.05.2021 ВТБ начал экологическую переработку банкоматов
05.04.2021 «Инфосистемы джет» удовлетворит спрос на цифровые решения для охраны труда, промбезопасности и экологии
17.12.2020 Работа федеральной ГИС обходится в 620 тыс. руб. на каждое обращение граждан
30.11.2020 «Ростелеком» покупает «Большую тройку»
19.11.2020 МТС и Российское экологическое общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и утилизации отходов
16.04.2020 Microsoft создаст «Планетарный компьютер» для защиты экологии Земли
27.01.2020 МТС и Ericsson установили первую в России инновационную опору Smart City Pole
20.01.2020 Промышленные экосистемы
14.01.2020 В Министерстве экологии и природных ресурсов Татарстана автоматизировано лицензирование недропользования
09.12.2019 Российский депутат повесил на бомжей GPS-трекеры ради мониторинга экологии. Видео
17.09.2019 МТС присоединилась к экологической инициативе GSMA
01.07.2019 Bitfury и «Эттон» создадут на базе блокчейна платформу по управлению отходами
14.12.2018 Сеть «Эльдорадо» оказалась от пластиковой упаковки и перешла на экологичные пакеты
17.09.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров
02.08.2018 Оригинальный тонер KYOCERA для лазерных принтеров
18.06.2018 Экологичная пасека, мобильная барокамера, симулятор погоды и другие сюрпризы зоны технологий фестиваля Alfa Future People
22.02.2017 «Экологический союз» выпустил мобильный гид по «зеленым» товарам
23.10.2015 «Крок» прошел аудит системы экологического менеджмента по стандарту ГОСТ Р ИСО 14001-2007
15.01.2015 Проект подводной ВОЛС «Камчатка-Сахалин–Магадан» прошел экологическую экспертизу
12.09.2014 Глава департамента связи Воронежской области о развитии ГИС
31.07.2014 Разработана ГИС мониторинга портовых терминалов
10.06.2014 «БАРС Груп» создала решение для экологического надзора
02.04.2014 Создается карта экологического состояния городов мира
26.03.2014 На Камчатке завершено пилотное внедрение системы «БАРС.Эконадзор»
24.02.2014 Ford строит экологичный бизнес с помощью Big Data
14.01.2014 «Прогресс-Экология» управляет производством фильтров для атомных электростанций с помощью Sage ERP X3
07.10.2013 Биоуголь решает экологические проблемы
04.10.2013 Насколько вредна 3D-печать для экологии?

Публикаций - 1063, упоминаний - 1360

Экология и охрана окружающей среды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

21 век – ТВ - Народный телефон 3990 88
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 79
Samsung Electronics 9333 72
Microsoft Corporation 22497 58
Ростех - Ростехнологии 2532 57
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 56
Элемент ГК - Elementec 1523 52
HP Inc. 5313 48
SAP SE 4595 44
IBM - International Business Machines Corp 8941 44
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 40
Yandex - Яндекс 5015 35
Google LLC 10352 34
Apple Inc 10683 34
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 33
Ростех - Автоматика Концерн 1008 31
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 28
LG Electronics 3372 27
Huawei 3222 26
Intel Corporation 11262 26
Цифра ГК 948 25
Прогноз 957 25
Сбер - Цифровая Платформа 526 25
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 24
Dell EMC 4736 24
Meta Platforms - Facebook 4267 23
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 23
Совзонд - Sovzond 114 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 21
6072 21
Oracle Corporation 6035 21
Программный продукт ГК 3960 20
ESG - Enterprise Strategy Group 145 20
Nvidia Corp 3118 19
1С-Битрикс - Bitrix 443 19
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 18
Philips 1960 17
1С-ИжТиСи 5461 17
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 249
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 131
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 47
Точка 1820 37
Россети Ленэнерго 786 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 24
Самолёт ГК 216 17
Газпром ПАО 1008 15
Открытие ФК 2713 15
РЖД - Российские железные дороги 1458 14
Яндекс.Еда 490 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 13
Tesla Motors 285 11
Альфа-Банк 1476 11
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 10
Почта России ПАО 1853 9
РВК - Российская венчурная компания 530 9
X5 Group - Перекрёсток 340 9
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 9
GBC - Green Building Council - Совет по экологическому строительству 9 9
ГПБ - Газпромбанк 842 9
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 8
Electrolux - Электролюкс Рус 177 8
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 8
Газпром нефть 439 8
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 8
Магнит - Сеть магазинов 447 8
Сплит 62 8
Роснефть НК 434 7
Volvo Cars 243 7
Транснефть 232 7
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 7
Экополис 7 7
BMW Group 392 7
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 145 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 6
Алроса АК 118 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 266
Правительство РФ 8292 136
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 85
Президент Российской Федерации 3770 69
Правительство Москвы 1640 46
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 43
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 37
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 35
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 98 34
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 34
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 32
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 30
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 29
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 28
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 26
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 24
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 23
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 19
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 18
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 18
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 18
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 105 18
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 18
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 17
Счётная палата РФ 628 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 16
Федеральное казначейство России 1345 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 13
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 186 13
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 12
Greenpeace - Гринпис 115 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 10
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 8
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 5
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 4
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 4
TIA - Telecommunications Industry Association 70 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
Linux Foundation 167 2
Climate Group 4 2
Российский социально-экологический союз 3 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 2
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 2
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
ГИС-Ассоциация 231 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ЕРСТУ - Европейский союз речного и прибрежного транспорта - Европейский союз речного и морского транспорта 1 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 1
Ассоциации педагогов Екатеринбурга - Ассоциация молодых педагогов Свердловской области 1 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 594
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 432
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 282
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 226
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 200
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 174
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 170
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 148
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 127
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 127
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 127
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Утилизация - Переработка отходов 336 110
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 109
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 105
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 95
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Big Data - Большие данные 3520 86
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 86
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 83
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 79
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 73
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Принтер - Printer - печатание 1660 65
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 113
ЭОС Дело СЭД 4365 94
LG 75SM99 2832 84
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 67
Apple iPhone 6 2649 57
Microsoft Windows 2000 2856 45
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 40
Google Android 11959 32
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 31
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 28
Microsoft Windows 10 11713 26
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 26
Apple iOS 6422 22
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 19
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 18
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 18
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 18
Microsoft Office 3247 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 18
1С:ERP Управление предприятием 268 17
Google YouTube - Видеохостинг 2277 17
Esri ArcGIS 127 16
Linux OS 7669 15
Apple iPad 3663 15
Microsoft Azure 1276 13
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 355 13
Age of Kings 498 12
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 12
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 12
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 11
Яндекс.Навигатор 399 11
NVision Барьер 261 10
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 140 10
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 147 10
Kyocera ECOSYS 32 10
Microsoft Skype 1940 10
Kyocera TASKalfa МФУ 28 10
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 9
Intel Core - Семейство процессоров 1519 9
Исанин Антон 9365 104
Путин Владимир 2542 27
Медведев Дмитрий 1604 21
Фурсин Алексей 130 14
Сергунина Наталья 223 12
Никифоров Николай 1161 10
Мишустин Михаил 376 10
Ермолаев Артем 348 7
Щеголев Игорь 685 7
Осеевский Михаил 264 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 7
Макаров Станислав 116 7
Кабанов Владимир 174 7
Лысенко Эдуард 238 7
Чернышенко Дмитрий 320 6
Серова Елена 317 6
Анохин Павел 13 6
Шадаев Максут 460 6
Бегтин Иван 50 6
Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 6
Иванов Сергей 360 5
Касперская Наталья 248 5
Поляков Алексей 15 5
Сапельников Сергей 107 5
Носков Константин 221 5
Левитин Игорь 28 5
Попов Алексей 329 5
Казарин Станислав 115 5
Евтушенко Олег 126 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 5
Левкевич Михаил 60 5
Арлазаров Владимир 136 5
Гуцериев Михаил 110 5
Гурко Александр 136 5
Ахмеров Тимур 85 4
Курьянов Сергей 162 4
Абызов Михаил 66 4
Максименко Владимир 10 4
Вермишян Геворк 62 4
Воробьев Андрей 150 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 866
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 309
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 285
Европа 12319 192
Земля - планета Солнечной системы 7427 175
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 142
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 117
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 115
Германия - Федеративная Республика 8903 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 89
Япония 10069 82
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 80
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 71
Индия - Республика 4263 46
Азия - Азиатский регион 3803 46
Франция - Французская Республика 5665 43
Южная Корея - Республика 4394 40
Африка - Африканский регион 2928 37
Казахстан - Республика 4467 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 34
Канада 3319 32
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 30
Россия - ПФО - Казань 2085 29
Бразилия - Федеративная Республика 1945 28
Арктика - Арктический регион 387 28
Австралия - Австралийский Союз 2791 28
Ближний Восток 2549 26
Россия - СФО - Новосибирск 3269 26
Украина 6212 26
Швеция - Королевство 2072 26
Беларусь - Белоруссия 3525 25
Нидерланды 2197 25
Финляндия - Финляндская Республика 1816 24
Испания - Королевство 2917 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 24
Америка Северная 2650 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 21
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 397
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 363
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 302
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 243
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 241
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 210
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 183
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 171
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 136
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 116
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 105
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 101
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 97
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Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 88
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 80
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 73
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия 2033 72
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Топливо - Контроль топлива 303 65
Недвижимость 1713 65
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 63
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 60
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 57
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 55
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2689 52
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 52
Металлы - Сплавы 1049 52
Юриспруденция 1629 46
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 46
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 1298 44
Экспорт - Экспортные операции 1024 42
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 39
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 39
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 35
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 35
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 35
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 35
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 35
CNews - ZOOM.CNews 1609 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 20
91Mobiles 590 11
CNews RND - R&D.CNews 2112 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 7
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 7
Ведомости 375 7
Nature 770 6
РИА Новости 766 5
Phys.org 972 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
LiveScience 153 4
Forbes - Форбс 591 4
SpaceDaily - Space Daily 187 3
ZDnet 584 3
DigiTimes - Издание 1284 3
WSJ - The Wall Street Journal 1225 3
CNews TV 524 3
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Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
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Hardware Times 3 2
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TerraDaily 141 2
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Прайм - Агентство экономической информации 694 2
Известия ИД 307 2
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NYT - The New York Times 956 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
Bloomberg 1009 2
500 Startups 4742 124
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IDC - International Data Corporation 4671 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 5
IBM Research 107 4
Forrester Research 810 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 108 4
Microsoft Research 128 3
GfK Rus - ГФК-Русь 191 3
Deloitte Technology Fast 8 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Photizo Group 9 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 21 2
Ericsson Mobility Report 33 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
SpencerLab 9 2
EMEA InfoTrends Supplies Recycling Study 2 2
Buyers Laboratory 10 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 2
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 2
451 Research Group 87 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 5 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 2
Data Insight - Исследовательское агентство 86 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 2
Harris Interactive 83 1
The Network 6 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 12 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
RepTrak - Reputation Institute - Институт репутации 3 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
Cisco Accelerating Digital Agility 1 1
NPD DisplaySearch 282 1
Yankee Group 166 1
ITResearch 110 1
Microsoft Research India 3 1
Quocirca 12 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 200
РАН - Российская академия наук 1397 25
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 11
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 8
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 8
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 7
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 6
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 4
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 4
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 3
NIOZ - Royal Netherlands Institute for Sea Research - Королевский Нидерландский институт морских исследований 0 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 3
Yale University - Йельский университет 116 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 48 3
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 3
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 21 2
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 2
АГУ - Алтайский государственный университет 32 2
Columbia University - Колумбийский университет 143 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 2
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 11 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
McGill University - Университет Макгилла 24 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
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