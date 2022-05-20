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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Экология и охрана окружающей среды Environment friendly Экологичность Экологический мониторинг Экологические технологии Экологический менеджмент Природоохранная деятельность
Публикаций - 1063, упоминаний - 1360
Экология и охрана окружающей среды упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 104
|Путин Владимир 2542 27
|Медведев Дмитрий 1604 21
|Фурсин Алексей 130 14
|Сергунина Наталья 223 12
|Никифоров Николай 1161 10
|Мишустин Михаил 376 10
|Ермолаев Артем 348 7
|Щеголев Игорь 685 7
|Осеевский Михаил 264 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 7
|Макаров Станислав 116 7
|Кабанов Владимир 174 7
|Лысенко Эдуард 238 7
|Чернышенко Дмитрий 320 6
|Серова Елена 317 6
|Анохин Павел 13 6
|Шадаев Максут 460 6
|Бегтин Иван 50 6
|Alhourani Tariq - Алхурани Тарик 23 6
|Иванов Сергей 360 5
|Касперская Наталья 248 5
|Поляков Алексей 15 5
|Сапельников Сергей 107 5
|Носков Константин 221 5
|Левитин Игорь 28 5
|Попов Алексей 329 5
|Казарин Станислав 115 5
|Евтушенко Олег 126 5
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 5
|Левкевич Михаил 60 5
|Арлазаров Владимир 136 5
|Гуцериев Михаил 110 5
|Гурко Александр 136 5
|Ахмеров Тимур 85 4
|Курьянов Сергей 162 4
|Абызов Михаил 66 4
|Максименко Владимир 10 4
|Вермишян Геворк 62 4
|Воробьев Андрей 150 4
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1184819, в очереди разбора - 961438.
Создано именных указателей - 78345.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1184819, в очереди разбора - 961438.
Создано именных указателей - 78345.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru