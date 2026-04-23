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Экология и охрана окружающей среды Environment friendly Экологичность Экологический мониторинг Экологические технологии Экологический менеджмент Природоохранная деятельность

Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность

 

 

 

СОБЫТИЯ


23.04.2026 «Невский экологический оператор» перевел корпоративные коммуникации на отечественную платформу CommuniGate Pro

иональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания отвечает за сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов, обеспечивая экологическую безопасность для миллионов жителей региона. В компании планомерно развивают ИТ-контур. Так, в 2025 г. перед организацией встала задача по повышению отказоустойчивости почтовых сер
31.03.2026 «М.видео» отдала на экологическую переработку более 2100 тонн техники и около 6 млн батареек по итогам 2025 года

024 г. объем переработки техники увеличился примерно на 30% до более чем 2100 тонн эколома, а сбор батареек — более чем на 20% до 6 млн штук, что подтверждает устойчивый рост вовлеченности клиентов в экологическую повестку. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель департамента по связям с общественностью Сергей Коляда: «По итогам 2025 г. нам удалось существенно нарастить
23.03.2026 «Росатом» запустил умную станцию экомониторинга в Красноярском крае

ельно собирает информацию, и я уверен, что внедрение этой технологии в Красноярске позволит усилить экологический контроль и сделать процессы охраны окружающей среды более открытыми для жителей
23.03.2026 Чиновников Росприроднадзора осудили за кражу денег при разработке экологического ПО

ление экономики и финансов осталось без координации. В 2018 г. Долматов пытался обжаловать это решение в Пресненском районном суде Москвы, подав иск к Правительству, Министерству природных ресурсов и экологии и Росприроднадзору. Долматов указывал, что в указанный день он, по устному поручению Сидорова, находился в командировке в Астрахани. Суд отказал в иске, так как Долматов не смог подтве
10.03.2026 Создан экологичный метод извлекать почти 100% золота из старой электроники

университета (Китай) и Института технологии материалов и инжиниринга Нинбо Китайской академии наук. Экологичность при высокой эффективности При работе с примесями (растворами золота, меди, нике
06.03.2026 Радионова и Устинов: совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа по формированию экологической культуры в России

Росприроднадзор и СОГАЗ: общая повестка в сфере экологической культуры Антон Устинов и Светлана Радионова руководят структурами с разными фун
25.02.2026 МТС начала предупреждать промышленные предприятия об экологических рисках через мессенджер Max

ки могут мгновенно получать сигналы о критических изменениях окружающей среды в рамках решения «МТС Экология». Ранее уведомления были доступны только через электронную почту и веб-интерфейс сер
24.11.2025 «Ростелеком» и «Далур» внедрили систему экологического мониторинга производства

обывающего производства отсутствуют. Тем не менее, компания постоянно совершенствует работу в сфере экологической безопасности и внедряет в производственный процесс современные цифровые техноло
01.11.2025 МТС представила цифровые решения для сохранения экологии Каспия

эксперты МТС в области цифровых решений для экологии, представители профильных министерств, ученые-экологи Дагестана. В ходе обсуждения собравшиеся резюмировали, что необходимо создать единую

30.10.2025 «РобоКорп» и ФИЦ ИнБЮМ внедрят роботизированные технологии для экологического мониторинга морских территорий

огенных факторов. Проект объединит научные компетенции ученых ФИЦ ИнБЮМ в области морской биологии, экологии и биосенсорики, а также инженерные и программные наработки специалистов «РобоКорп» в
07.10.2025 В РТУ МИРЭА разработали сверхчувствительный алмазный детектор ультрафиолета для медицины и экологии

одной наносекунды, что на порядок быстрее аналогов. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА. Ультрафиолетовые датчики жизненно необходимы в медицине (аппараты для ПЦР-анализов, УФ-стерилизаторы), экологии (мониторинг озонового слоя), оборонной сфере (обнаружение пожаров) и даже в космосе. Фотоприëмники на основе алмаза обладают чувствительностью к некоторым искусственным источникам УФ и
27.08.2025 Система МТС для управления экологическими рисками вошла в Реестр ИИ-решений Минпромторга

СПУЭР) в Реестре ИИ-решений Минпромторга. Это первое решение в реестре, направленное на обеспечение экологической безопасности. Об этом CNews сообщили представители МТС. Программный продукт пре
19.08.2025 Умная экология в действии: как фандоматы «ЭкоПоинт» стали частью инфраструктуры «СберСити»

ырья, тем самым уменьшая количество отходов на территории. Для нас очень важно вовлечение жителей в экологическую повестку, создание преимуществ, которые мы, как передовая управляющая компания,
29.07.2025 Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок

е и уменьшают излучение синего света, что особенно важно при работе за экраном в течение всего дня. Экологичность и энергоэффективность Acer Vero CB343CURD создан с прицелом на устойчивое разви
28.07.2025 В «Комплексе экологических задач» повышена безопасность хранения параметров подключения к базе данных мониторинга окружающей среды

ии 15.4.4. В новой версии реализован механизм ведения списка выполненных подключений к базе данных «Экология». Обновленный «Комплекс» позволяет ускорить начало работы с проектом мониторинга эко
23.07.2025 Власти изучают негативное влияние экосбора на производителей электроники. Ставки планируют повысить

в самостоятельно или путем заключения договора со специализированными организациями, либо оплачивая экологический сбор. Ставка в 2025 г. на электронные товары составляет 30 тыс. руб. за тонну,

24.06.2025 «Невский экологический оператор» внедрит ЭДО при поддержке «СКБ Контур»

«Невский экологический оператор» и «СКБ Контур» подписали соглашение о партнерстве. Цель сотрудничеств
05.06.2025 Волгоградцам представят ИИ-решение для экологического мониторинга воздуха и воды

ь «МТС Экомониторинг». Программно-аппаратный комплекс позволяет проводить непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также мини
05.06.2025 МТС представила в Кузбассе ИИ-решение для экологического мониторинга

грязняющих веществ, а также экологически значимых сведений глобального прогноза. «МТС уже запустила экологический мониторинг в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской обла
03.06.2025 МТС зарегистрировала первый ИИ-сервис для экомониторинга

машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос отметила, что ключевая особенность сервиса – динамическое прогнозиров
19.05.2025 НИУ ВШЭ и Росприроднадзор оценили профессионализм ИИ-моделей в сфере экологии

ние, заняли четвертое и пятоее места по знаниям в экологическом законодательстве Рлссии и пониманию экологической повестки. В выборке были протестированы исключительно те модели, к которым имее
07.05.2025 МТС запустила цифровую экологическую игру

сталкивается человек в повседневной жизни: питание, транспорт, использование гаджетов, персональный экологический след и другие. По мере прохождения заданий искусственный интеллект создает ават
19.03.2025 Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга

теста было принято решение о масштабировании проекта на другие муниципалитеты Приморского края. Аналогичные системы видеомониторинга от МТС работают и в других регионах страны, не только предотвращая природные пожары, но и обеспечивая безопасность в самых разных областях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях. В целом, проект пр
13.03.2025 «Росэлектроника» впервые представила обновленное решение для контроля экологической обстановки

первые представил модернизированную версию программно-аппаратного комплекса «Палантир» для контроля экологической обстановки. Решение дополнено новым модулем, который измеряет массовую концентр
03.12.2024 МТС и Пермский государственный национальный исследовательский университет помогут контролировать экологическое состояние вод Кизеловского угольного бассейна

циональным исследовательским университетом. Соглашение направлено на совместную работу по улучшению экологической обстановки на территории Кизеловского угольного бассейна. Об этом CNews сообщил
21.11.2024 МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды

ании работали с сырыми данными от измерительного оборудования. «МТС активно поддерживает нацпроект «Экология», направленный на комплексный экомониторинг — обеспечение чистого воздуха, сохранени
25.10.2024 «Сколково» и Минприроды России будут развивать инновации в сфере экологии

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Министерство природных ресурсов и экологии России заключили соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на

22.10.2024 МТС поможет контролировать экологическую обстановку в Иркутской области

. Уверен, что наш опыт позволит продемонстрировать возможности инновационных сервисов для улучшения экологической обстановки в Приангарье. А развитая инфраструктура МТС помогает развернуть подо
22.08.2024 Центр обработки данных билайн первым в России прошел сертификацию по системе «зеленого строительства»

Ярославский технический центр ПАО «ВымпелКом» получил «золото» в системе экологической сертификации «GREEN ZOOM Центры обработки данных» и стал первым в России центро
23.07.2024 Merlion стал официальным дистрибьютором ПО для нефтегазовой отрасли и экологии

T-решений. Ключевые направления деятельности компании – цифровизация нефтегазового сектора, отрасли экологии и обращения с отходами, разработка государственных и корпоративных информационных си
09.07.2024 В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга

анных с фотографией события. Собранная Vmx Dequs: ECO статистика об объеме и количестве случаев нетипичной эмиссии позволяет предприятиям контролировать ситуацию, оценивать эффективность инвестиций в экологическую модернизацию предприятия и управлять устойчивым развитием компании в согласии с ESG-принципами.
14.06.2024 МТС запустила калькулятор цифрового экологического следа

ю среду, и что необходимо делать, чтобы снизить негативные последствия для планеты. Рассчитать свой экологический след цифровой жизни можно с помощью специального онлайн калькулятора МТС, котор
28.05.2024 «МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце

реповецком металлургическом комбинате — базовом активе ПАО «Северсталь». С помощью сервиса «МегаФон Экология» предприятие сможет отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере и план
18.04.2024 В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок

ными регионами готовы выступить Липецкая и Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Экологический мониторинг В сфере экологического мониторинга Компания «Урус - Умные Цифровые С
18.04.2024 Экология должна быть экономной: как автоматизировать экологический мониторинг на российских технологиях

позволяющих использовать ИТ-технологии в отрасли экологии и природопользования — платформа «МегаФон Экология». Она предназначена для обеспечения экологической безопасности территории. Платформа
29.03.2024 ГК «Максима» расширяет портфель решений по экомониторингу

ого ПО с диагностическими и аналитическими модулями. Использование комплекса способствует повышению экологической безопасности производственных и технологических процессов, а также минимизирует
28.03.2024 В России с нуля строится система контроля окружающей среды. Подрядчикам предлагают использовать Python и PostgreSQL

угую информацию, в целях моделирования и оценки текущего состояния атмосферного воздуха. Мониторинг экологической системы озера Байкал — обработка и показ информации о состоянии экологии в озер
27.03.2024 Российским решениям для экомониторинга отказали в госсубсидиях из-за причуд нормативной базы

ния В рамках двух индустриальных центров компетенций (ИЦК) – «Геологоразведка. Недропользование» и «Экология» - было отобрано шесть проектов по импортозамещению ПО, получивших статус особо знач
12.03.2024 ИT-компания Sign.Me и швейное производство Sew Dept реализовали новый экологический проект

о 2 млрд листов бумаги. Это сопоставимо с сохранением 250 тыс. деревьев или 300 га леса. Sew Dept – экологичная швейная компания из Санкт-Петербурга. Швейное производство придерживается принцип
08.02.2024 «Ростех» начал серийно «выращивать» детали экологичных камер сгорания для индустриальных двигателей

ечественных порошковых сплавов, в том числе на основе никеля и титана. Стендовые испытания «выращенных» деталей в составе опытного двигателя НК-36СТ полностью подтвердили прочностные, температурные и экологические параметры двигателя с малоэмиссионной камерой сгорания. Проект «Организация высокотехнологичного производства индустриальных ГТД с интеллектуальной системой конструкторско-техноло

Публикаций - 4514, упоминаний - 5789

Экология и охрана окружающей среды и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 194
Samsung Electronics 11064 143
МегаФон 10742 129
Microsoft Corporation 25775 126
Ростелеком 10948 121
IBM - International Business Machines Corp 9699 102
Yandex - Яндекс 9216 99
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 95
HP Inc. 5883 92
Apple Inc 13154 90
Intel Corporation 12811 78
9594 76
Google LLC 12688 72
ESG - Enterprise Strategy Group 264 70
SAP SE 5601 67
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 64
Sony 6739 58
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 56
Dell EMC 5180 53
LG Electronics 3735 52
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 49
Huawei 4676 45
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 42
Oracle Corporation 7074 42
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 42
Siemens AG - Siemens Group 2673 42
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 38
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 37
AMD - Advanced Micro Devices 4641 35
Cisco Systems 5372 34
Fujitsu 2105 34
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 34
Acer Group - Acer Inc 2776 31
Nvidia Corp 4002 31
Совзонд - Sovzond 123 31
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 30
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 30
Philips 2099 30
Softline - Софтлайн 3743 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 97
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 55
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 42
РЖД - Российские железные дороги 2096 39
Газпром ПАО 1493 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 29
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 28
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 27
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 27
Россети Ленэнерго 1699 27
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 25
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 24
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 23
Газпром нефть 725 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 21
ГПБ - Газпромбанк 1273 20
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 19
Альфа-Банк 1979 19
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 19
Почта России ПАО 2370 18
Tesla Motors 461 18
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 17
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 17
СКО Электроника-утилизация 21 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 16
BMW Group 482 16
Северсталь ПАО - Severstal 629 16
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 16
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 16
Транснефть 335 16
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 15
X5 Group - Перекрёсток 640 15
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 15
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 15
Наукоград - технопарк 156 15
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 167
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Федеральное казначейство России 1949 30
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 27
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Greenpeace - Гринпис 130 50
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 31
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 28
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 28
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FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 11
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 11
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 10
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 7
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 7
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Единая Россия - Политическая партия 321 5
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
TIA - Telecommunications Industry Association 90 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification - Программа одобрения лесной сертификации 3 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 10 3
Climate Group 4 3
Российский социально-экологический союз 3 3
ООН ГЭФ - Глобальный экологический фонд - Global Environment Facility, GEF 4 3
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 827
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 632
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 540
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 482
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 397
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 394
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 359
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 342
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 332
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 326
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 274
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 268
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 266
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 264
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 249
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 242
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 242
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 241
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 240
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 225
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 222
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 218
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 210
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 209
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 207
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 201
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 201
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 200
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 194
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 184
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 181
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 177
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 169
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 167
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 166
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 163
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 162
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 156
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 155
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 151
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 113
Microsoft Windows 2000 8678 80
Google Android 15243 71
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 70
Apple iPhone 6 4861 65
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 59
Microsoft Windows 16882 58
Apple iOS 8583 51
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 51
Linux OS 11533 49
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 47
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 32
FreePik 1841 31
Microsoft Office 4170 30
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 30
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 28
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 25
Apple iPad 4011 25
Космодром Байконур 1072 24
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 24
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 24
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 23
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 23
Google YouTube - Видеохостинг 3002 23
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 22
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 21
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 20
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 20
Microsoft Azure 1526 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 19
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 19
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 19
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 18
Google Earth - Google Планета Земля 490 18
Intel x86 - архитектура процессора 2151 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 17
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 17
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 17
Путин Владимир 3454 81
Шадаев Максут 1210 30
Медведев Дмитрий 1665 26
Мишустин Михаил 787 23
Чернышенко Дмитрий 581 21
Иванов Сергей 405 21
Левкевич Михаил 59 18
Сергунина Наталья 375 17
Куртяник Надежда 441 16
Фурсин Алексей 158 15
Осеевский Михаил 350 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Арлазаров Владимир 290 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 11
Ермолаев Артем 379 11
Платонова Оксана 14 11
Пожидаев Николай 85 11
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 10
Натрусов Артем 313 10
Шалманов Сергей 202 10
Лысенко Эдуард 317 9
Никифоров Николай 1138 9
Абакумов Евгений 227 9
Помбухчан Хачатур 44 9
Суханос Олеся 9 8
Щеголев Игорь 699 8
Собянин Сергей 538 8
Чаркин Евгений 317 8
Кириенко Владимир 148 8
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 8
Мельникова Алиса 100 8
Галкин Николай 140 8
Козырев Алексей 328 8
Кирьянова Александра 169 8
Ульянов Николай 176 8
Григоренко Дмитрий 249 8
Киселев Сергей 70 8
Bush George - Буш Джордж 336 8
Урусов Виктор 157 8
Врацкий Андрей 175 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2202
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 770
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 756
Земля - планета Солнечной системы 10865 545
Европа 24964 457
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 342
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 324
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 257
Германия - Федеративная Республика 13221 240
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 213
Япония 13807 208
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 180
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 170
Франция - Французская Республика 8177 155
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 123
Азия - Азиатский регион 5920 122
Индия - Bharat 5869 118
Казахстан - Республика 6048 110
Канада 5081 107
Беларусь - Белоруссия 6289 98
Южная Корея - Республика 7052 97
США - Калифорния 4829 90
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 90
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 88
Африка - Африканский регион 3641 88
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 87
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 86
Россия - СФО - Новосибирск 4876 82
Украина 7928 80
Солнечная система - Solar system 2569 73
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 66
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 65
Италия - Итальянская Республика 4508 63
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 62
Нидерланды 3746 61
Испания - Королевство 3840 60
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 60
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 58
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 57
Швеция - Королевство 3782 56
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1105
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 997
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 833
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 485
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 444
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 413
Энергетика - Energy - Energetically 5855 399
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 299
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 294
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 293
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 289
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 280
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 249
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 249
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 244
Зоология - наука о животных 2887 236
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 232
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 225
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 213
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 205
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 202
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 196
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 190
Ботаника - Растения - Plantae 1167 189
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 175
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 173
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 172
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 169
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 168
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 166
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 161
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 158
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 154
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 154
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 154
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 147
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 147
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 145
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 143
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 131
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 96
CNews RND - R&D.CNews 2274 63
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 43
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 40
CNews - ZOOM.CNews 1866 38
Nature 832 34
Phys.org 972 30
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 29
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 28
ScienceDaily 399 25
New Scientist 1448 19
Ведомости 1466 17
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 17
TerraDaily 141 17
LiveScience 154 15
NEWSru.com 229 14
AP - Associated Press 2007 13
Forbes - Форбс 1002 11
РИА Новости 1033 11
Space Daily 528 11
The Register - The Register Hardware 1784 10
Bloomberg 1627 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 10
Washington Profile 142 10
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 10
NYT - The New York Times 1100 9
Известия ИД 770 9
Tom’s Hardware 600 8
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 8
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
Казахстан Сегодня 310 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 7
Science Advances 35 7
SpaceDaily - Space Daily 187 7
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 7
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 105
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 40
Gartner - Гартнер 3658 32
IDC - International Data Corporation 4975 25
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 13
Forrester Research 834 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 12
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 7
Microsoft Research 144 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 5
IBM Research 111 5
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
Photizo Group 9 4
Fortune Global 500 295 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 3
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 3
CNews Мишень 186 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 3
Deloitte Technology Fast 16 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 3
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
CNews Инновационные СМБ-компании 13 2
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 15 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
ABI Research 236 2
BCG - Boston Consulting Group 117 2
SpencerLab 9 2
НМГ - Медиалогия 37 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 5 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
РАН - Российская академия наук 2122 119
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 52
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 46
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 44
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 30
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 23
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 20
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 18
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 18
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 17
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 16
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 16
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 15
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 14
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НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 13
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 12
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 10
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