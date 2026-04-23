Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность

«Невский экологический оператор» перевел корпоративные коммуникации на отечественную платформу CommuniGate Pro иональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания отвечает за сбор, транспортировку, переработку и утилизацию отходов, обеспечивая экологическую безопасность для миллионов жителей региона. В компании планомерно развивают ИТ-контур. Так, в 2025 г. перед организацией встала задача по повышению отказоустойчивости почтовых сер

«М.видео» отдала на экологическую переработку более 2100 тонн техники и около 6 млн батареек по итогам 2025 года 024 г. объем переработки техники увеличился примерно на 30% до более чем 2100 тонн эколома, а сбор батареек — более чем на 20% до 6 млн штук, что подтверждает устойчивый рост вовлеченности клиентов в экологическую повестку. Об этом CNews сообщили представители «М.видео». Руководитель департамента по связям с общественностью Сергей Коляда: «По итогам 2025 г. нам удалось существенно нарастить

«Росатом» запустил умную станцию экомониторинга в Красноярском крае ельно собирает информацию, и я уверен, что внедрение этой технологии в Красноярске позволит усилить экологический контроль и сделать процессы охраны окружающей среды более открытыми для жителей

Чиновников Росприроднадзора осудили за кражу денег при разработке экологического ПО ление экономики и финансов осталось без координации. В 2018 г. Долматов пытался обжаловать это решение в Пресненском районном суде Москвы, подав иск к Правительству, Министерству природных ресурсов и экологии и Росприроднадзору. Долматов указывал, что в указанный день он, по устному поручению Сидорова, находился в командировке в Астрахани. Суд отказал в иске, так как Долматов не смог подтве

Создан экологичный метод извлекать почти 100% золота из старой электроники университета (Китай) и Института технологии материалов и инжиниринга Нинбо Китайской академии наук. Экологичность при высокой эффективности При работе с примесями (растворами золота, меди, нике

Радионова и Устинов: совместная работа Росприроднадзора и СОГАЗа по формированию экологической культуры в России Росприроднадзор и СОГАЗ: общая повестка в сфере экологической культуры Антон Устинов и Светлана Радионова руководят структурами с разными фун

МТС начала предупреждать промышленные предприятия об экологических рисках через мессенджер Max ки могут мгновенно получать сигналы о критических изменениях окружающей среды в рамках решения «МТС Экология». Ранее уведомления были доступны только через электронную почту и веб-интерфейс сер

«Ростелеком» и «Далур» внедрили систему экологического мониторинга производства обывающего производства отсутствуют. Тем не менее, компания постоянно совершенствует работу в сфере экологической безопасности и внедряет в производственный процесс современные цифровые техноло

МТС представила цифровые решения для сохранения экологии Каспия эксперты МТС в области цифровых решений для экологии, представители профильных министерств, ученые-экологи Дагестана. В ходе обсуждения собравшиеся резюмировали, что необходимо создать единую

«РобоКорп» и ФИЦ ИнБЮМ внедрят роботизированные технологии для экологического мониторинга морских территорий огенных факторов. Проект объединит научные компетенции ученых ФИЦ ИнБЮМ в области морской биологии, экологии и биосенсорики, а также инженерные и программные наработки специалистов «РобоКорп» в

В РТУ МИРЭА разработали сверхчувствительный алмазный детектор ультрафиолета для медицины и экологии одной наносекунды, что на порядок быстрее аналогов. Об этом CNews сообщили представители МИРЭА. Ультрафиолетовые датчики жизненно необходимы в медицине (аппараты для ПЦР-анализов, УФ-стерилизаторы), экологии (мониторинг озонового слоя), оборонной сфере (обнаружение пожаров) и даже в космосе. Фотоприëмники на основе алмаза обладают чувствительностью к некоторым искусственным источникам УФ и

Система МТС для управления экологическими рисками вошла в Реестр ИИ-решений Минпромторга СПУЭР) в Реестре ИИ-решений Минпромторга. Это первое решение в реестре, направленное на обеспечение экологической безопасности. Об этом CNews сообщили представители МТС. Программный продукт пре

Умная экология в действии: как фандоматы «ЭкоПоинт» стали частью инфраструктуры «СберСити» ырья, тем самым уменьшая количество отходов на территории. Для нас очень важно вовлечение жителей в экологическую повестку, создание преимуществ, которые мы, как передовая управляющая компания,

Acer Vero CB343CURD — новый изогнутый ультраширокий офисный монитор с веб-камерой и практичным набором портов и регулировок е и уменьшают излучение синего света, что особенно важно при работе за экраном в течение всего дня. Экологичность и энергоэффективность Acer Vero CB343CURD создан с прицелом на устойчивое разви

В «Комплексе экологических задач» повышена безопасность хранения параметров подключения к базе данных мониторинга окружающей среды ии 15.4.4. В новой версии реализован механизм ведения списка выполненных подключений к базе данных «Экология». Обновленный «Комплекс» позволяет ускорить начало работы с проектом мониторинга эко

Власти изучают негативное влияние экосбора на производителей электроники. Ставки планируют повысить в самостоятельно или путем заключения договора со специализированными организациями, либо оплачивая экологический сбор. Ставка в 2025 г. на электронные товары составляет 30 тыс. руб. за тонну,

«Невский экологический оператор» внедрит ЭДО при поддержке «СКБ Контур» «Невский экологический оператор» и «СКБ Контур» подписали соглашение о партнерстве. Цель сотрудничеств

Волгоградцам представят ИИ-решение для экологического мониторинга воздуха и воды ь «МТС Экомониторинг». Программно-аппаратный комплекс позволяет проводить непрерывное наблюдение за экологической обстановкой, предотвращать и расследовать экологические нарушения, а также мини

МТС представила в Кузбассе ИИ-решение для экологического мониторинга грязняющих веществ, а также экологически значимых сведений глобального прогноза. «МТС уже запустила экологический мониторинг в Нижегородской, Самарской, Челябинской, Ярославской, Иркутской обла

МТС зарегистрировала первый ИИ-сервис для экомониторинга машинным обучением для экологического надзора за качеством воздуха и воды. Руководитель центра «МТС Экология» Олеся Суханос отметила, что ключевая особенность сервиса – динамическое прогнозиров

НИУ ВШЭ и Росприроднадзор оценили профессионализм ИИ-моделей в сфере экологии ние, заняли четвертое и пятоее места по знаниям в экологическом законодательстве Рлссии и пониманию экологической повестки. В выборке были протестированы исключительно те модели, к которым имее

МТС запустила цифровую экологическую игру сталкивается человек в повседневной жизни: питание, транспорт, использование гаджетов, персональный экологический след и другие. По мере прохождения заданий искусственный интеллект создает ават

Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга теста было принято решение о масштабировании проекта на другие муниципалитеты Приморского края. Аналогичные системы видеомониторинга от МТС работают и в других регионах страны, не только предотвращая природные пожары, но и обеспечивая безопасность в самых разных областях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях. В целом, проект пр

«Росэлектроника» впервые представила обновленное решение для контроля экологической обстановки первые представил модернизированную версию программно-аппаратного комплекса «Палантир» для контроля экологической обстановки. Решение дополнено новым модулем, который измеряет массовую концентр

МТС и Пермский государственный национальный исследовательский университет помогут контролировать экологическое состояние вод Кизеловского угольного бассейна циональным исследовательским университетом. Соглашение направлено на совместную работу по улучшению экологической обстановки на территории Кизеловского угольного бассейна. Об этом CNews сообщил

МТС первой среди операторов получила лицензию на экологический мониторинг почвы и воды ании работали с сырыми данными от измерительного оборудования. «МТС активно поддерживает нацпроект «Экология», направленный на комплексный экомониторинг — обеспечение чистого воздуха, сохранени

«Сколково» и Минприроды России будут развивать инновации в сфере экологии Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Министерство природных ресурсов и экологии России заключили соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на

МТС поможет контролировать экологическую обстановку в Иркутской области . Уверен, что наш опыт позволит продемонстрировать возможности инновационных сервисов для улучшения экологической обстановки в Приангарье. А развитая инфраструктура МТС помогает развернуть подо

Центр обработки данных билайн первым в России прошел сертификацию по системе «зеленого строительства» Ярославский технический центр ПАО «ВымпелКом» получил «золото» в системе экологической сертификации «GREEN ZOOM Центры обработки данных» и стал первым в России центро

Merlion стал официальным дистрибьютором ПО для нефтегазовой отрасли и экологии T-решений. Ключевые направления деятельности компании – цифровизация нефтегазового сектора, отрасли экологии и обращения с отходами, разработка государственных и корпоративных информационных си

В реестре программ для ЭВМ зарегистрирована первая видеоаналитика для экологического мониторинга анных с фотографией события. Собранная Vmx Dequs: ECO статистика об объеме и количестве случаев нетипичной эмиссии позволяет предприятиям контролировать ситуацию, оценивать эффективность инвестиций в экологическую модернизацию предприятия и управлять устойчивым развитием компании в согласии с ESG-принципами.

МТС запустила калькулятор цифрового экологического следа ю среду, и что необходимо делать, чтобы снизить негативные последствия для планеты. Рассчитать свой экологический след цифровой жизни можно с помощью специального онлайн калькулятора МТС, котор

«МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце реповецком металлургическом комбинате — базовом активе ПАО «Северсталь». С помощью сервиса «МегаФон Экология» предприятие сможет отслеживать концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере и план

В России применят искусственный интеллект для поиска незаконных свалок ными регионами готовы выступить Липецкая и Челябинская области и Ханты-Мансийский автономный округ. Экологический мониторинг В сфере экологического мониторинга Компания «Урус - Умные Цифровые С

Экология должна быть экономной: как автоматизировать экологический мониторинг на российских технологиях позволяющих использовать ИТ-технологии в отрасли экологии и природопользования — платформа «МегаФон Экология». Она предназначена для обеспечения экологической безопасности территории. Платформа

ГК «Максима» расширяет портфель решений по экомониторингу ого ПО с диагностическими и аналитическими модулями. Использование комплекса способствует повышению экологической безопасности производственных и технологических процессов, а также минимизирует

В России с нуля строится система контроля окружающей среды. Подрядчикам предлагают использовать Python и PostgreSQL угую информацию, в целях моделирования и оценки текущего состояния атмосферного воздуха. Мониторинг экологической системы озера Байкал — обработка и показ информации о состоянии экологии в озер

Российским решениям для экомониторинга отказали в госсубсидиях из-за причуд нормативной базы ния В рамках двух индустриальных центров компетенций (ИЦК) – «Геологоразведка. Недропользование» и «Экология» - было отобрано шесть проектов по импортозамещению ПО, получивших статус особо знач

ИT-компания Sign.Me и швейное производство Sew Dept реализовали новый экологический проект о 2 млрд листов бумаги. Это сопоставимо с сохранением 250 тыс. деревьев или 300 га леса. Sew Dept – экологичная швейная компания из Санкт-Петербурга. Швейное производство придерживается принцип